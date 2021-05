Aνω κάτω η Πάρος με το σοφτ πορνό ριάλιτι που γυρίζεται στο νησί

Η βίλα Secret garden house που φιλοξενεί του διαγωνιζόμενους του ριάλιτι «Are you the one?»

Στον κ. Σπύρο Καπράλο, πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ανήκει η μια από τις δύο βίλες στις οποίες φιλοξενείται το ριάλιτι

Ο δικηγόρος κ. Αγαπηνός





Προκαλεί, ταράζει και διχάζει την Πάρο το γερμανικό σοφτ πορνό ριάλιτι «Are You the One?» Για χάρη των γυρισμάτων του, η γαλήνια παραλία του Φάραγγα, μία από τις πλέον ειδυλλιακές γωνιές του νησιού, έχει μετατραπετους τελευταίους μήνες έχει μετατραπεί σε μια άναρχη αρένα αυθαιρεσίας και ρύπανσης κάθε είδους - φυσικά με φόντο τηνκαι το παρατεταμένοπου υποτίθεται ότι ζουν παίκτες και συντελεστές του ερωτικού ριάλιτι.Αυτή είναι επιγραμματικά η εικόνα που παρουσιάζει η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την οποία υπέβαλε η επιχείρηση εκμετάλλευσης της πολυτελούς, βιοκλιματικής βίλας. Θεωρώντας ότι τα συμφέροντά της θίγονται κατάφωρα απ’ ό,τι γίνεται πίσω από τη μεσοτοιχία τουμε τις γειτονικές κατοικίες όπου φιλοξενείται η δράση του ριάλιτι επί 24ωρης βάσης, ηκαταφεύγει σε ένδικα μέσα. Με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έχει ήδη συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο Πάρου, η Faraggas IKE στρέφεται κατά της ελληνικής εταιρείας που έχει αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής του, καθώς και ενάντια στους ιδιοκτήτες δύο γειτονικών ακινήτων. Πρόκειται ακριβώς για τιςπου χρησιμοποιούνται για τα γυρίσματα του τολμηρού ριάλιτι.Η μία ανήκει σε, ενώ ιδιοκτήτης της δεύτερης ο κ., πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος μιλώντας στο «protothema.gr» καταθέτει μια άποψη εντελώς αντίθετη από εκείνη της Faraggas IKE. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι «τα γυρίσματα και η προβολή της συγκεκριμένης εκπομπής στη Γερμανία αποτελούν μεγάλη διαφήμιση για το νησί της Πάρου. Το “Are You the One?” είναι το αντίστοιχο “Survivor” από άποψη τηλεθέασης. Μονοπωλεί το ενδιαφέρον των Γερμανών τηλεθεατών. Δεν νομίζω ότι η παραγωγή δημιουργεί προβλήματα σε κατοίκους του νησιού ή σε ενοίκους της περιοχής. Αντιθέτως, το νησί ζει από αυτή την παραγωγή. Διακόσια και πλέον άτομα που εργάζονται για το σόου έχουν νοικιάσει σπίτια, τρώνε στα εστιατόρια του νησιού και είναι η δεύτερη χρονιά που συμβαίνει αυτό. Οι ομορφιές της Πάρου προβάλλονται σε μια ζώνη υψηλής τηλεθέασης στη Γερμανία, καθώς περιλαμβάνονται γυρίσματα σε παραλίες και άλλα χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Για εμάς είναι η δεύτερη σεζόν του ριάλιτι, το δεύτερο καλοκαίρι που τους παραχωρούμε το σπίτι μας και όλα κυλούν ομαλά».Διαφωνώντας κάθετα με τον κ., στο κείμενο της αίτησης για τα ασφαλιστικά μέτρα που διεκδικεί, η Faraggas IKE κάνει λόγο για «», ενώ χαρακτηρίζει το «Are You the One?» ένα «τηλεοπτικό προϊόν (reality show)υποβαθμισμένης ποιοτικής απόψεως με έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο, που απευθύνεται προφανώς στα κατωτέρα ένστικτα του τηλεοπτικού κοινού. Συμμετέχουν νεαρά ανύπαντρα άτομα, δέκα άνδρες και δέκα γυναίκες, οι οποίοι συμβιώνουν σε κοινή κατοικία με σκοπό να δημιουργήσουν ερωτικές σχέσεις».Μάλιστα, προς ενημέρωση των αρμοδίων λειτουργών της Δικαιοσύνης, το δικηγορικό γραφείο Ν.Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες, που εκπροσωπεί τη Faraggas IKE, παραθέτει link με σχετικό βίντεο στο YouTube, μέσω του οποίου ο Ειρηνοδίκης Πάρου μπορεί να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι περί τίνος πρόκειται: Το(«Είσαι το ταίρι μου;» σε ελεύθερη απόδοση) ανήκει στην κατηγορία των ριάλιτι τύπου «», αλλά με ξεκάθαρη στόχευση στη διέγερση ερωτικών φαντασιώσεων - και όχι μόνο με υπονοούμενα. Τα πάντα είναι ενορχηστρωμένα για να ερεθίζουν παίκτες και κοινό.Σφιχτή ημίγυμνη ή και τελείως γυμνή σάρκα, ορμόνες στα πρόθυρα της έκρηξης, αφθονία από γυμνασμένα νεανικά κορμιά, γλυπτές καμπύλες και ονειρεμένη μυϊκή διάπλαση, διάχυτη προθυμία για ερωτοτροπίες, ατμόσφαιρα διαρκούς ερωτικής πρόκλησης που υποδαυλίζεται με τις δοκιμασίες που ορίζει ο σκηνοθέτης για τους συμμετέχοντες, περιπτύξεις, διαχύσεις κ.λπ., όλα στο πνεύμα της οριακά κατάλληλης για μαζική προβολή οφθαλμοπορνείας. Το «είναι μια πολύ επιτυχημένη, διεθνής συνταγή σε ό,τι αφορά στην τηλεθέαση. Βεβαίως, το σόου επικρίνεται με σφοδρότητα ως ένα τηλεοπτικό υποπροϊόν που προβάλλει ποταπά -έως και σεξιστικά- πρότυπα και προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, προκαλώντας ενίοτε ακόμη και ανεπανόρθωτες παρενέργειες στους πρωταγωνιστές. Προφανώς όμως οι αρνητικές πτυχές του δεν απασχολούν τους παραγωγούς του «Are You the One?» ή τους σταθμούς RTL και TV NOW μέσω των οποίων προβάλλεται στη Γερμανία.Σε ό,τι αφορά στην Πάρο, η Faraggas IKE καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, ότι «την 21η Απριλίου 2021 στις γειτονικές με τη δική μας κατοικίες εμφανίστηκαν. Αρχισαν να στήνουν υπαίθριες εγκαταστάσεις και πύργους, να γκρεμίζουν τοίχους, να τοποθετούνκαι, να μονώνουν, να βάφουν, να τοποθετούνκαικαι να ανυψώνουντα οποία αιωρούνται πάνω από την κατοικία μας. Παράγονταιαπό μηχανήματα, κομπρεσέρ και γεννήτριες, τα οποία λειτουργούν κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας αλλά και της νύχτας. Μάλιστα, στηρίζουν πολλές από τις αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές τους πάνω στη μεσοτοιχία, αψηφώντας φυσικά τον πολεοδομικό κανονισμόΜέρα με τη μέρα οι εγκαταστάσεις τουπου έχει στήσει η εταιρεία παραγωγής επεκτείνονται και πολλαπλασιάζονται. Οι εκπομπές θορύβων, σκόνης και καπνού από τα δεκάδες μηχανήματα και μεγάφωνα που χρησιμοποιούνται είναι ατέρμονες και πολλαπλασιάζονται διαρκώς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, ακόμα και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, ακούγονται δυνατές φωνές από τα μεγάφωνα. Εχουν τοποθετηθεί δεκάδες φώτα και προβολείς μέσα και έξω από τις κατοικίες και περιμετρικά από αυτές, πάνω σε δέντρα και θάμνους αλλά και σε αυτοσχέδιους πύργους, τα οποία αναβοσβήνουν ρυθμικά κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας σε διάφορους χρωματισμούς κάνοντας κυριολεκτικά τη νύχτα μέρα.(παίκτες, μέλη παραγωγής, φροντιστές, ηχολήπτες, σκηνοθέτες, καθαρίστριες, μέλη προσωπικού κ.ά.) σε έναν χώρο που είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων να φιλοξενήσει τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων. Δεν θα ήταν υπερβολικό να λεχθεί ότι το οικόπεδο στο οποίο κείται η κατοικία μας έχει μετατραπεί πλέον σε ένα θορυβώδες γήπεδο, κάτι που αχρηστεύει ουσιαστικά το ακίνητό μας. Η ηρεμία και η χαλάρωση που προσέφερε μέχρι πρότινος η κατοικία μας στους επισκέπτες έχει μετατραπεί πλέον σε εφιάλτη.. Πολλοί από τους ενοίκους που είχαν ήδη πραγματοποιήσει κρατήσεις για τη διαμονή τους την περίοδο αυτή στην κατοικία μας, έχουν προχωρήσει σε ακυρώσεις λόγω της οχλητικής κατάστασης, ενώ άλλοι υποψήφιοι ένοικοι που έχουν επισκεφτεί την κατοικία μας προκειμένου να τη δουν και να πραγματοποιήσουν την κράτησή τους, την απορρίπτουν αποκλειστικά και μόνο λόγω των αθέμιτων εκπομπών που προέρχονται από τις όμορες κατοικίες. Οι ακυρώσεις ακολουθούν η μία την άλλη, ενώ αρκετοί επισκέπτες που έχουν πραγματοποιήσει καθώς είναι αδύνατον να ανεχθούν την οχλητική αυτή κατάσταση που προέρχεται από τα γειτονικά ακίνητα. Ενεκα όλων αυτών η επιχείρησή μας υφίσταται υπέρμετρη οικονομική ζημία και μάλιστα σε μια περίοδο, που η τουριστική κίνηση μόλις τώρα ξεκίνησε στο νησί της Πάρου, ενώ δυσφημείται και μελλοντικά, καθώς η διαμονή ενοίκων στην κατοικία μας καθίσταται πλέον ανυπόφορη».Το, η έπαυλη την οποία διαθέτει προς ενοικίαση και εκμεταλλεύεται ως τουριστικό κατάλυμα η Faraggas IKE , διατίθεται σε τιμές από 600 έως 1.600 ευρώ την ημέρα. Ανάλογα με την περίοδο και με τα άτομα που θα φιλοξενηθούν (από 2 έως 6), τοεγγυάται άνεση και σύγχρονη πολυτέλεια, σε ένα οίκημα πλήρως ενσωματωμένο στο περιβάλλον, με τις τελευταίες οικολογικές προδιαγραφές λειτουργίας. Αντιπροσωπεύει ένα είδος τουριστικής εκμετάλλευσης που απευθύνεται σε μια ιδιαίτερη πελατεία, η οποία εξ ορισμού αναζητά την απομόνωση - και είναι πρόθυμη να πληρώσει αδρά γι' αυτήν.Και εξυπακούεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία φιλοξενούμενων το τελευταίο που επιθυμεί είναι η γειτνίαση με το σετ γυρισμάτων μιας πολυάνθρωπης τηλεοπτικής παραγωγής. Υπ' αυτό το πρίσμα, η αντίδραση της Faraggas IKE μοιάζει εύλογη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική κοινωνία της Πάρου, στη διεξαγωγή των γυρισμάτων για τις ανάγκες του ριάλιτι. Είναι κοινό μυστικό, άλλωστε, ότι τα μισθώματα γι' αυτές τις χρήσεις είναι πολύ υψηλά και μάλιστα αφορούν σε ολόκληρη την καλοκαιρινή σεζόν, εξασφαλίζοντας μεγάλο και σταθερό εισόδημα για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.Ταυτόχρονα, εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου του κ.τονίζεται ότι «απαιτείταιη συνδρομή της κεντρικής διοίκησης για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την επιβολή των κυρώσεων σε αυτούς που πιστεύουν ότι η χώρα μας είναι ένα άναρχο τοπίο». Ως κεντρική διοίκηση, εννοούν μια σειρά από δημόσιους φορείς, αρχίζοντας από τον δήμαρχο Πάρου, την Πολεοδομία, τον ΕΟΤ, την Πυροσβεστική, τα υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού, την Πολιτική Προστασία κ.ά. Προειδοποιώντας ότι, αν διαπιστωθεί απροθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών, οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις κατά νόμον κυρώσεις.Και ενώ η παρουσία τουετοιμάζεται να πάρει διαστάσεις σκανδάλου με ευρύτερο αντίκτυπο, πολύ πέρα από τα όρια της Πάρου, ένας ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος εκτιμά ότι ο όλος ντόρος είναι ύποπτος. Συγκεκριμένα, ο κ., πρώην λιμενάρχης και πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πάρου υποστηρίζει ότι το «Are You the One?» αποδείχθηκε ότι εν μέσω πανδημίας και ενώ η τουριστική κίνηση ήταν ανύπαρκτη, ήταν μια ισχυρή οικονομική ένεση για πολλές επιχειρήσεις στην Πάρο: «Γιατί τόσο μεγάλος θόρυβος που δυσφημεί την Πάρο αφήνοντας υπονοούμενα ότι πρόκειται για νησί των οργίων και της ανηθικότητας; Οι κακές γλώσσες μιλάνε για αδίστακτα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβονται επιχειρηματίες οι οποίοι δεν διστάζουν να υφαρπάζουν με διάφορους τρόπους σε πλειστηριασμούς τα σπίτια των συμπολιτών μας, σε συνεργασία με τις τράπεζες και να εκτελούν παράνομες και αυθαίρετες κατασκευές/επεκτάσεις επί αυτών, κρυπτόμενοι πίσω από εταιρείες.Τα ονόματα και οι περιπτώσεις αυτές είναι στη διάθεσή μας. Οπως επίσης και η μαρτυρία συμπολίτη μας, ο οποίος το 2020 έχασε για 120.000 ευρώ το σπίτι της οικογένειάς του σε πλειστηριασμό, ενώ είχε δικαστική απόφαση για αναστολή. Στην κατοικία που χάθηκε από την συμπολίτη μας αμέσως ξαφνικά ξεπετάχθηκαν δύο ακόμη αυθαίρετα κτίσματα εντός του οικοπέδου, οι εργασίες των οποίων σταμάτησαν μετά την επέμβαση της Αστυνομίας και τον σχηματισμό δικογραφίας. Αλλά για το “Are You the One?” μέχρι σήμερα καμία διαμαρτυρία ή παράπονο δεν υπήρξε από κανέναν για οτιδήποτε που αφορούσε στο ριάλιτι. Ακόμη και οι κάτοικοι δεν έχουν καταλάβει ότι στην περιοχή τους πραγματοποιούνται γυρίσματα. Δεν γνωρίζουμε αν όλα αυτά έχουν σχέση με τη δυσφήμηση του νησιού μας ούτε εάν οι ίδιοι άνθρωποι βρίσκονται από πίσω. Αλλά εάν τελικά αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τότε δεσμευόμαστε να δώσουμε στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις διευθύνσεις των καρχαριών της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα το παίζουν και ευαίσθητοι αριστεροί οικολόγοι».