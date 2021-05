Lockdown: Τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο - Τέλος τα sms, «ανοίγουν» τουρισμός και διαπεριφερειακές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Βήμα-βήμα, οι καθημερινά μειούμενοι επιδημιολογικοί δείκτες, η σημαντική συμβολή των selftests με 4.738.706 καταχωρισμένα αποτελέσματα και η μεγάλη δυναμική της εμβολιαστικής εκστρατείας στη χώρα που φτάνει αισίως τα 4 εκατομμύρια εμβολιασμών -3.973.336 έως χθες το βράδυ-, άνοιξαν το δρόμο για το πολυπόθητο πέρασμα στην ελευθερία ύστερα από μισό σχεδόν χρόνο lockdown και περιορισμών στην κοινωνική και οικονομική ζωή.Από αύριο, 14 Μαΐου, πέφτει αυλαία για τα sms μετακίνησης στο 13033 και αγορών στο 13032, χωρίς click-in-shop και click away για το λιανεμπόριο παρά με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων χωρητικότητας 1 πελάτη ανά 25 τ.μ., ανοίγουν τα μουσεία, ενώ η έναρξη απαγόρευσης κυκλοφορίας μετατίθεται στις 00:30 από τις 23:00.Παράλληλα, με το άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα απελευθερώνονται και οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις , με κάποιες ιδιαιτερότητες για μετάβαση από και προς τα νησιά πλην Λευκάδας και Εύβοιας. Ειδικότερα για τα νησιά, όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών θα πρέπει να φέρουν κάποιο από τα εξής:τα οποία θα ελέγχονται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες.«Αυτό που κατάφερε η μικρή μας χώρα είναι συλλογικό επίτευγμα που αποδεικνύει πόσα σπουδαία πράγματα μπορούμε να πετύχουμε μαζί όταν λειτουργούμε ενωμένοι και βάζουμε στόχο να υπερβούμε τον κακό μας εαυτό που πάντα παραμονεύει» ανέφερε χθες, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Άκης Σκέρτσος, και υπενθύμισε πως περισσότερη ελευθερία συνεπάγεται και μεγαλύτερη ευθύνη για όλους.Τη σταθερή υποχώρηση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού στη χώρα επιβεβαιώνει και για σήμερα η έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σύμφωνα με την οποία, αριθμός μειωμένος σε σχέση με χθες, όπως λιγότεροι καταγράφονται οι θάνατοι από COVID-19 -55 από 70- αλλά και οι διασωληνωμένοι, κάτω από το φράγμα των 700.Ο αριθμός για τον σκληρό επιδημιολογικό δείκτη στους 683 παραπέμπει στους 681 διασωληνωμένους στις 22 Μαρτίου 2021, οπότε το τρίτο επιδημικό κύμα «φούντωνε» και η χώρα σημείωνε αρνητικό ρεκόρ θανάτων για το νέο έτος (69).Το σύνολο των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 στην επικράτεια ήταν περίπου 4.000, με 293 εισαγωγές το περασμένο 24ωρο και τους μισούς στα νοσοκομεία της Αττικής οριακά κάτω από 2.000. Και αυτό το τελευταίο στοιχείο παραπέμπει στα επίπεδα του επώδυνου Μαρτίου, με τη διαφορά ότι πλέον βιώνουμε την αργή αλλά σταθερή αποδρομή του τρίτου κύματος.Τι ακόμα άλλαξε από τις 22 Μαρτίου χάρη στον εμβολιασμό; Οι διασωληνωμένοι ασθενείς 65 ετών και άνω που τότε αποτελούσαν το 62,7% του συνόλου, σήμερα ανέρχονται στο 57,8%, σε αντίθεση με την ομάδα 18-64 ετών που από το 37,3% βρίσκονται στο 42,2%. Επιπλέον, η μέση ηλικία διασωληνωμένων και θανάτων έχει καταγράψει μείωση σε διάστημα δύο περίπου μηνών.Με «πράσινο» εξακολουθεί να χρωματίζεται και για την εβδομάδα έως 13 Μαΐου η Ελλάδα αναφορικά με τον δείκτη θετικότητας στους επιδημιολογικούς χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Σύμφωνα με στοιχεία, η χώρα διατηρεί ποσοστό κάτω από το 4%.Αν και η έκθεση του ΕΟΔΥ για την εγχώρια κατάσταση δείχνει τη γενικότερη πτωτική τάση του επιδημιολογικού φορτίου στη χώρα, με την Αττική σταθερά πρώτη (924 νέα κρούσματα εκ των οποίων τα 290 στο Κέντρο), τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί (169 κρούσματα) και χαμηλούς αριθμούς νέων λοιμώξεων για όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.), δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για Αιτωλοακαρνανία και Κάλυμνο, οι οποίες βαδίζουν κόντρα στη θετική επιδημιολογική πορεία της χώρας.Τα νέα κρούσματα ανέρχονται στα 127 για την πρώτη και 36 για τη δεύτερη, με την κρισιμότητα της κατάστασης να αποτυπώνει καλύτερα η αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού. Σημειώνεται πως τα 60,25 κρούσμτα/100.000 κατοίκους για Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και 122,23 για την Π.Ε. Καλύμνου, ακολουθούν οι Π.Ε. Μυκόνου και Ιωαννίνων με 39,47 και 36,93 μόλις αντίστοιχα.Την επικράτηση του βρετανικού μεταλλαγμένου στελέχους στη χώρα σε ποσοστό 66.91% μαρτυρούν τα αποτελέσματα της γονιδιωματικής ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.Ειδικότερα,ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), εκ των οποίων τα 197 αφορούσαν τη βρετανική μετάλλαξη [Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012)] και 1 τη νοτιοαφρικανική [B.1.351/South Africa (Variant 501.V2)], η οποία ανέρχεται στο 0.63% των εγχώριων μεταλλάξεων.Επιπλέον, τα 7 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) που συνολικά αποτελεί το 7,02% των μεταλλάξεων στην Ελλάδα.Τέλος, έχουν απομονωθεί συνολικά 99 στελέχη με μεταλλάξεις από εισαγόμενα κρούσματα, εκ των οποίων 94 αφορούν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC-202012/01), 3 τη μετάλλαξη B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02), 1 τη B.1.525 (Variant VUI202102/03) και 1 τη Β.1.617.1 (VUI 21APR-01).