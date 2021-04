Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά στο Αιγάλεω για την τροφοδοσία των καταστημάτων, λίγο πριν το άνοιγμα της εστίασης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πλάνα που τραβήχτηκαν από αέρος στην Αθήνα, από την ομάδα Up Stories, καταγράφουν το χάος που έχει επιφέρει στις μεταφορές το άνοιγμα του εμπορίου, με τους επαγγελματίες να παραγγέλνουν μαζικά προϊόντα για τα μαγαζιά τους, τα οποία ξεκινούν σταδιακά να δουλεύουν έπειτα από χρονικό διάστημα έξι μηνών. Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Μαΐου ανοίγει και ητις τελευταίες ημέρες επικρατεί το αδιαχώρητο από οδηγούς φορτηγών. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τηνπου κατέγραψε η ομάδα του Up Stories, η οποία εξασφάλισε πλάνα από την. Το βίντεο καταγράφει τη χθεσινή κίνηση στην περιοχή, 26 Απριλίου του 2021., ενώ σύμφωνα με την ομάδα του Up Stories οι οδηγοί παρέμεναν κατά διαστήματα ακινητοποιημένοι για πάνω από μισή ώρα.Ιδιοκτήτες καφέ και εστιατορίων προετοιμάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να υποδεχθούν πάλι από τη Δευτέρα του Πάσχα (3/5) το κοινό.