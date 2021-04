Εμβολιασμοί: Ραντεβού εξπρές για 800.000 πολίτες με υποκείμενα νοσήματα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το «πράσινο φως» για την συνέχιση των εμβολιασμών, μετά την έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει στους πολίτες το ζήτημα των εκδηλώσεων θρομβώσεων και θρομβοπενίας. Κατά την σημερινή συνέντευξη Τύπου, η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Μαρία Θεοδωρίδου εμφανίστηκε καθησυχαστική, παραθέτοντας ορισμένα από τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην απόφαση για συνέχιση του προγράμματος εμβολιασμού με κάθε διαθέσιμο εμβόλιο στα άτομα ηλικίας 30 ετών και πάνω, χωρίς τη λήψη κάποιας ιδιαίτερης αγωγής από τα άτομα που πρόκειται να εμβολιαστούν.Πιο αναλυτικά, έχουν καταγραφεί πολύ σπάνιες ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου Astrazeneca με εκδηλώσεις θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία μετά από εμβολιασμό κατά την νόσου COVID-19, ωστόσο δεν υπάρχει τεκμηριωμένη συσχέτισή τους με προηγούμενο ιστορικό αλλά ούτε και με άλλους προδιαθεσιακούς παράγοντες. Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αναφορές για εκδηλώσεις παρενεργειών μετά τη δεύτερη δόση. «Η κατάσταση αυτή φαίνεται να είναι ιδιοσυστασική αντίδραση από το εμβόλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Θεοδωρίδου.Επιπλέον,Αντίθετα, ο κίνδυνος και η συχνότητα θανάτου από τη νόσο Covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, είναι πολύ μεγαλύτερες, σε όλες τις ηλικίες.Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κυρία Θεοδωρίδου επεσήμανε πως παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των εμβολιασμών σε παιδιά και εφήβους λόγω της πανδημίας, κενό που πρέπει να καλυφθεί «για να μην έχουμε επανεμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων εν μέσω πανδημίας».Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους , από την έναρξη του προγράμματος «Ελευθερία» έχουν πραγματοποιηθεί 2.212.000 εμβολιασμοί. Συγκεκριμένα, με μία δόση έχουν εμβολιαστεί 1.468.000 πολίτες (14% εμβολιαστική κάλυψη) και 743.000 με δύο δόσεις (7% εμβολιαστική κάλυψη).Ο στόχος είναι τον Ιούνιο, να ξεκινήσουν τα ραντεβού και για τους υγιείς 40άρηδες.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:-Στις 14 Απριλίου η Ελλάδα παραλαμβάνει τις πρώτες 33.600 δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της. Oι εμβολιασμοί με το σκεύασμα αυτό θα ξεκινήσουν τηανοίγουν τα ραντεβού της(αφορά 800.000 πολίτες ηλικίας 19 έως 59 ετών). Το άνοιγμα θα γίνει σταδιακά, δηλαδή τη μία μέρα μπορεί να προσέρχονται άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη, την επόμενη με άλλο νόσημα.ανοίγουν τα ραντεβού για τουςθα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμόΣτην ομάδα Β εντάσσονται μεγάλες υπο-ομάδες ασθενών οι οποίοι κρίνεται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για νόσηση λόγω κορωνοϊού.Αυτές ταξινομούνται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού ως εξής:- Ασθενείς με χρόνια καρδιαγγειακή νόσο, ειδικότερα με συγγενείς καρδιοπάθειες, υπέρταση με καρδιακές επιπλοκές, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδες, μυοκαρδιοπάθειες, περιφερική αγγειακή νόσο, ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου.- Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, τύπου 1 και τύπου 2.- Ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία, με Δείκτη μάζας σώματος ³40 kg/m2.-Ασθενείς με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, ειδικότερα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διάμεσοι νόσοι του πνευμονικού παρεγχύματος, σοβαρό άσθμα με λήψη σε μόνιμη βάση κορτικοειδών από το στόμα ή βιολογικών παραγόντων.- Ασθενείς με καρκίνο συμπαγούς οργάνου κατά την τελευταία 5ετία (που δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία ασθενών της ομάδας Α).-Ασθενείς σε σνοσοκαταστολή καθώς και με λοίμωξη HIV (με CD4>200 κύτταρα/μL).-Ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο.-Ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο, αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος.- Ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες, ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία.-Ασθενείς με διαταραχές σπληνός, ασπληνία (περιλαμβάνεται και η λειτουργική ασπληνία).- Ασθενείς με χρόνια νευρολογικά νοσήματα, ειδικότερα με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σοβαρά νευρολογικά νοσήματα στα οποία επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλή σκλήρυνση, επιληψία, άνοια, νόσο Πάρκινσον, νόσο κινητικού νευρώνα, κληρονομικά και εκφυλιστικά νευρομυϊκά νοσήματα.- Ασθενείς με σοβαρή ψυχική νόσο, σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή.- Άτομα με σοβαρή αναπηρία, που δεν οφείλεται σε νοσήματα υψηλού ή αυξημένου κινδύνου, καταστάσεις για τις οποίες η προτεραιότητα εμβολιασμού έχει ήδη οριστεί.-Γονείς ή φροντιστές παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών με σοβαρά χρόνια νοσήματα, που δε μπορούν λόγω ηλικίας να εμβολιαστούν τα ίδια και τα οποία έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου, υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση καθώς και παιδιών, που πάσχουν από κυστική ίνωση, καρκίνο συμπαγούς οργάνου (ως και 12 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας), αιματολογικό καρκίνο (ως και 3 χρόνια μετά τη λήξη της θεραπείας), χρόνιο νόσημα του αναπνευστικού που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, σύνδρομο Down ή άλλες πολύ σοβαρές καταστάσεις με κλινικά κριτήρια.Στην κορύφωσή του δείχνει να έχει φτάσει πλέον το τρίτο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας. Τα 1.606 κρούσματα που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κινούνται σε αναμενόμενα κατά τους ειδικούς επίπεδα, παρά τον παραδοσιακά χαμηλό αριθμό των τεστ της Δευτέρας, αποτυπώνοντας μια σχετική σταθεροποίηση χωρίς σημάδια περαιτέρω επιδείνωσης.Για την ακρίβεια, οι μειωμένες κατά 260 νέες διαγνώσεις σήμερα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη Δευτέρα (5/4) υποδεικνύουν κάποια αμυδρά στοιχεία υποχώρησης. Την ίδια στιγμή, όμως, οι «σκληροί δείκτες» και η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία ολόκληρης της χώρας είναι τα στοιχεία που απαγορεύουν οποιαδήποτε ανακούφιση ή εφησυχασμό.Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο 24ωρο οι διασωληνωμένοι ανήλθαν σε 781, καταγράφηκαν 76 θάνατοι, ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα (539) αποτρέποντας την αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Οι τελευταίες, μάλιστα, έρχονται να προστεθούν στους 2.617 ασθενείς που νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου μέχρι χθες και στους 1.456 νοσηλευομένους στη βόρεια Ελλάδα, καθιστώντας σαφή την ασφυκτική πίεση που δέχονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, βρίσκεται σε εξέλιξη η σταδιακή ενίσχυση του ΕΣΥ, με το «Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα» (178 απλές κλίνες και 20 κλίνες ΜΕΘ) να αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη φαρέτρα των εφοδίων κατά της COVID-19.Οι 20.672 διαγνωστικοί έλεγχοι (6.988 μοριακοί και 13.684 rapid) που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο ανέδειξαν την Αττική για ακόμα μία Δευτέρα πρωταθλήτρια στον μαραθώνιο των κρουσμάτων του κορωνοϊού, με τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, να ακολουθεί κατά πόδας την πρωτεύουσα στον επικίνδυνο βηματισμό της στην πανδημία.Πιο αναλυτικά, στο λεκανοπέδιο καταγράφηκαν σήμερα 716 νέες λοιμώξεις, με το κέντρο της Αθήνας και τα δυτικά της Περιφέρειας -που βρίσκονται σε αυξητική τροχιά τις τελευταίες ημέρες- να συγκεντρώνουν και πάλι τις μισές περίπου διαγνώσεις (179 και 138 αντίστοιχα). Ακολουθούν Πειραιάς με 109, νότια, βόρεια και ανατολικά προάστια με 103, 102 και 79 αντίστοιχα και τα νησιά με 6 κρούσματα.Στη Θεσσαλονίκη, από την άλλη, παρατηρείται μια σχετική σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα, με τις νέες λοιμώξεις του τελευταίου 24ωρου να ανέρχονται σε 218. Την κατάσταση εκεί, όμως, επιδεινώνει η εξίσου ανησυχητική εικόνα που παρουσιάζουν και οι γύρω περιοχές, με την Κοζάνη (47), το Κιλκίς και την Πέλλα (28), τις Σέρρες (27), την Ημαθία (18) την Πιερία (14), και την Χαλκιδική (10), αφενός να σημειώνουν σταθερά διψήφιους αριθμούς κρουσμάτων στον ημερήσιο επιδημιολογικό πίνακα και αφετέρου να «στέλνουν» πολλούς ασθενείς τους στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.Σήμερα, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και η επιστροφή των μαθητών του Λυκείου στα θρανία, με το νέο όπλο των self test να δείχνει ήδη τη δυναμική του, εντοπίζοντας 613 θετικούς στον ιό ανθρώπους (359 μαθητές και 254 εκπαιδευτικούς) σε σύνολο 245.093 self test. Ο έλεγχος μαθητών και εκπαιδευτικών στα Λύκεια όλης της Ελλάδας δύο φορές την εβδομάδα και η ενσωμάτωση των θετικών διαγνώσεων στο σύνολο μετά την επιβεβαίωση του αποτελέσματος από δεύτερο (μοριακό ή rapid) τεστ σε ιατρικό εργαστήριο –πράγμα που θα συμβεί από αύριο Τρίτη- αναμένεται να αυξήσει τον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων, συμβάλλοντας όμως ταυτόχρονα στη διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης επιδημιολογικής εικόνας και κατά συνέπεια στην καλύτερη διαχείριση της πανδημίας.Προς το παρόν, πάντως, η διασπορά του ιού είναι εμφανής σε κάθε γωνιά της χώρας, με την Αχαΐα να διατηρεί την τρίτη θέση στην κατάταξη των κρουσμάτων (74 σήμερα) και αρκετές ακόμα Περιφερειακές Ενότητες να συμπληρώνουν το παζλ των πληττόμενων από τον κορωνοϊό περιοχών. Ενδεικτικά, η Λάρισα κατέγραψε σήμερα 41 νέες διαγνώσεις, η Κάλυμνος 24, η Εύβοια και η Καρδίτσα 23, η Αρκαδία και το Ηράκλειο 17, η Καβάλα και τα Ιωάννινα 16 και η Μαγνησία 15.