Παυλάκης: Υπερόπλο κατά του κορωνοϊού τα self test αλλά δεν αρκούν από μόνα τους

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-calhnokic6gh-sf)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για την κατάσταση της πανδημίας στην χώρα μας και την νέα περίοδο που ξεκινά λόγω της διάθεσης των self tests μίλησε ο γιατρός – ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης. Όπως είπε στο MEGA το πρωί της Δευτέρας, «γυρνάμε σελίδα. Η γνώση είμαι δύναμη. Με τον αριθμό θετικών μαθητών και καθηγητών στην covid-19, έχουμε ανιχνευτές που μας λένε που είναι ο ιός. Έλεγα ότι αν θέλουμε να ανοίξουμε χρειαζόμαστε τεστ, τεστ που γίνονται και να υπάρχει η πλατφόρμα που θα λέει ακριβώς τι υπάρχει επί του εδάφους. Είναι η γνώση που θα φέρει δύναμη. Περίπου 3 στους 1000 που πηγαίνουν στα σχολεία είναι θετικοί. Δεν είναι μόνο ότι το ξέρετε ως αριθμό, μπορείτε να τους απομονώσετε να κάτσουν καραντίνα και μπορούμε να χτυπήσουμε τον ιό εκεί που τον πονάει. Στους ανθρώπους που μολύνθηκαν πρόσφατα και μεταδίδουν τον ιό. Ο ιός πηγαίνει και στα σχολεία και από εκεί πηγαίνει σε άλλα σπίτια. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν ανοίγουν τα σχολεία σε εποχή που η επιδημία βράζει. Τώρα ξέρουμε τα νούμερα».Σύμφωνα με τον γιατρό ταείναι υπερόπλο. «Έχουμε υπέροχους ανιχνευτές που μας λένε τι γίνεται στα. Αυτό καταρχάς μπορούμε να το επεκτείνουμε και στα ανοιχτά καταστήματα. Έτσι θα ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς».Εντούτοις, τόνισε, ότι τα self – test από μόνα τους δεν αρκούν και ότι«Τώρα είμαστε στην κορυφή του επιδημικού κύματος. Στην πιο επικίνδυνη περίπτωση για να ξεφύγει το κύμα και να δούμε Πορτογαλία. Καθώς μιλάμε οι γιατροί υποφέρουν στα νοσοκομεία, που είναι γεμάτα. Υπάρχει πολεμική ατμόσφαιρα στα νοσοκομεία. Θα ανέβουν και άλλο οι διασωληνωμένοι, δυστυχώς.Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το υπερόπλο των self – test. Είναι ένα εργαλείο που μας δείχνει που είναι ο ιός» πρόσθεσε.Αναφορικά με Πάσχα και το αν θα μπορέσει ο κόσμος να πάει στα χωριά του ήταν ξεκάθαρος. «Αφήστε το Πάσχα. Είναι τόσο μακριά μας. Ας εφαρμόσουμε αυτό το εργαλείο (self test) που έχουμε. Επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε μερικές μέρες διακοπούλες και δεν επικεντρωνόμαστε στον πόλεμο. Το Πάσχα είναι μακριά».Σε ότι αφορά στην εστίαση, έκανε λόγο ότι ορθά θα ανοίξει μετά το Πάσχα, καθώς «είναι σημαντικό να μην κάνουμε απρόσεκτες κινήσεις στην κορυφή του επιδημικού κύματος». Τέλος, είπε πώς το lockdown στην Ελλάδα δούλεψε καλύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.