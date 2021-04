Μακρή: Self test τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο για τους μαθητές

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cajtwi1mrqy1-se)





Για την διαδικασία των self test που θα διενεργούν οι μαθητές μίλησε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή. Όπως είπε στο MEGA το πρωί του Σαββάτου τα self test θα πρέπει να τα κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με την κυρία Μακρή, οι γονείς δε θα συνδράμουν από ιατρικής άποψης, απλώς θα κάνουν το τεστ, το οποίο έχει απλές διαδικασίες και στη συνέχεια θα συμπληρώνουν τα στοιχεία των παιδιών στην πλατφόρμα.Διευκρίνισε ότι τα self test δεν αποτελούν το μόνο όπλο για την πανδημία. Λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να μειωθεί η μετάδοση του ιού. Όπως είπε, δεν μπορεί το σύνολο των συνεργείων του ΕΟΔΥ να απασχοληθεί μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, γι’ αυτό προστέθηκαν και τα τεστ αυτοδιάγνωσης.Σε περίπτωση που βγει θετικό κρούσμα, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του. Επεσήμανε πως αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης μετά τη διενέργεια του τεστ, αρκεί και μια χειρόγραφη βεβαίωση που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του παιδιού.Στο ερώτημα γιατί δεν ανοίγουν και τα φροντιστήρια, η κυρία Μακρή υποστήριξε πως σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι ασφαλή, καθώς συνυπάρχουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.