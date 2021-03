Εµβόλια για 300.000 εργαζόµενους στον τουρισµό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το άνοιγμα του τουρισμού με όλα τα χρήσιμα εργαλεία για την επίτευξή του, που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, αποτελεί τον κύριο στόχο της, η οποία παράλληλα εξετάζει και όλες τις γραμμές άμυνας που επιβάλλει το τρίτο και πιο ανθεκτικό κύμα της πανδημίας. Η επιλογή μιας ταχείας αλλά και ασφαλούς λωρίδας κυκλοφορίας από τις χώρες που «λοκάρουν» την Ελλάδα για τις φετινές τους διακοπές ενισχύεται από το «πράσινο» πιστοποιητικό εμβολιασμού που υιοθέτησε η Κομισιόν μετά από πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και των νέων εργαλείων που που συλλέγει η κυβέρνηση για την επανεκκίνηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας από την καρδιά της άνοιξης και μετά. Το μεγάλο στοίχημα υποστηρίζεται από τη νέα στρατηγική για τα τεστ στον πληθυσμό σε συνδυασμό με το πλάνο για την κορυφαία εμβολιαστική διαδικασία, την καλύτερη τήρηση των μέτρων και την ενίσχυση του ΕΣΥ και των δομών του σε κάθε περιφέρεια.Η επιδημιολογική εικόνα αυτή την ώρα δεν είναι η καλύτερη, ωστόσο Μέγαρο Μαξίμου και αρμόδια υπουργεία έχουν ετοιμάσει το σχέδιο αντεπίθεσης που συμπεριλαμβάνει διάφορα εναλλακτικά σενάρια και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή υλοποίησή του. «Πριν από την επίσημη πρεμιέρα για τον τουρισμό στις 14 Μαΐου, η χώρα πρέπει να έχει ήδη αρχίσει να κινείται στην ταχεία και ασφαλή λωρίδα», τονίζει κυβερνητικός αξιωματούχος που γνωρίζει καλά τις προτεραιότητες του σχεδίου και τις ημερομηνίες-κλειδιά.Το self test θεωρείται ένα από τα βασικά εργαλεία για την υπέρβαση της επιδημιολογικής κρίσης έναν χρόνο μετά την επέλαση της πανδημίας. «Θα φέρει μια μικρή επανάσταση στη διαχείριση της κρίσης, καθώς ο καθένας θα μπορεί από τα τέλη του μήνα να ελέγχει την υγεία του και της οικογένειάς του, να ενημερώνει αμέσως όλους όσοι ήρθαν ή έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί του, όπως ανθρώπους από τη δουλειά του, τον φιλικό του κύκλο του, το σχολείο, παντού», εξηγεί το κυβερνητικό στέλεχος, υπενθυμίζοντας ότι τα self tests θα διατεθούν μαζικά στα φαρμακεία μέσα σε λίγες ημέρες και θα παρέχονται δωρεάν τέσσερα για κάθε πολίτη τον μήνα που θα προσέρχεται με το ΑΜΚΑ του στα φαρμακεία. Το συγκεκριμένο τεστ θα μπορεί να το κάνει ο καθένας σπίτι του, πολύ εύκολα και γρήγορα. Μέσα από αυτή την οδό η κυβέρνηση εκτιμά ότι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να μάθουν να «συμβιώνουν» με την πανδημία όσο διαρκεί ο κίνδυνος, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή για την κατάσταση της υγείας τους. Εκείνο πάντως που ανησυχεί, όπως τονίζει το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος, είναι ο εφησυχασμός από το self testing. Το αντίδοτο στην ανησυχία θα είναι η διαρκής υπενθύμιση για την τήρηση των μέτρων, ειδικά στη φάση του ανοίγματος των δραστηριοτήτων.Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τεστ για το… σπίτι θα μπορεί -εκτός των τεσσάρων που θα διατίθενται δωρεάν- να τα αγοράζει κάποιος για συχνότερο έλεγχο. Στη Γερμανία και την Κύπρο, για παράδειγμα, διατίθενται στα φαρμακεία για εμπορική χρήση από τις αρχές Μαρτίου.Η υιοθέτηση δε από την Κομισιόν του «πράσινου» πιστοποιητικού εμβολιασμού δημιουργεί για τη χώρα την ικανή και αναγκαία ασφαλή γέφυρα για την προσέλκυση τουριστών από την Ευρώπη και τρίτες χώρες. Το Μέγαρο Μαξίμου προσβλέπει στην άμεση έγκρισή του από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και στην άμεση αξιοποίησή του για την επίτευξη διμερών συμφωνιών με άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία κ.λπ.Το ψηφιακό και έγγραφο δίγλωσσο (και στα αγγλικά) πιστοποιητικό θα είναι το «διαβατήριο» της εύκολης μετακίνησης των τουριστών που έχουν εμβολιαστεί, που έχουν κάνει τεστ (pcr) πριν από την αναχώρησή τους ή έχουν αποδεικτικό αντισωμάτων μετά την ανάρρωσή τους από τον ιό. Ποια είναι τα άλλα βήματα για να φτάσει ένας τουρίστας στον τόπο μας, στο αεροδρόμιο και τις άλλες πύλες εισόδου; Είναι πασιφανές ότι πολλά εξαρτώνται από την εξέλιξη της πανδημίας στις άλλες χώρες και στην εδώ ασφαλή υποδοχή.Η κυβέρνηση επιλέγει, όχι τυχαία, να ανακοινώνει πρώτα τους κανόνες και μετά τις ημερομηνίες έναρξης της τουριστικής σεζόν. Η ημερομηνία-στόχος για παράδειγμα για τουρίστες από το Ισραήλ που έχουν ανοσία είναι η 15η Απριλίου. Για τις άλλες χώρες είναι η 14η Μαΐου. Στις δύο αυτές ημερομηνίες τοποθετείται και το άνοιγμα της κρουαζιέρας και του yachting. Οι ημερομηνίες, πάντως, θα ανακοινωθούν τελεσίδικα αφού προσδιοριστεί ο χρόνος επαναλειτουργίας της εστίασης, των καταστημάτων λιανικής πώλησης, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων κ.ο.κ. Καθοριστικός παράγοντας και για τον εσωτερικό τουρισμό είναι για τους αρμόδιους το άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό.Οι 10 χώρες που έχουν προχωρήσει οι διαβουλεύσεις για διμερείς συμφωνίες, εν αναμονή και των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το «πράσινο» πιστοποιητικό, είναι το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ρωσία, η Κίνα, η Ουκρανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία.Οι πρώτες πτήσεις που αναμένονται από τα μέσα του Απριλίου είναι κυρίως από το Ισραήλ και τη Μεγάλη Βρετανία - εφόσον βέβαια δεν υπάρξουν αρνητικές επιδημιολογικές εξελίξεις στο μεσοδιάστημα. Είναι, πάντως, κοινό μυστικό ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία προετοιμάζονται για να ανοίξουν από τον Ιούνιο, εκτιμώντας ότι το μεγάλο μπαμ των κρατήσεων θα γίνει όσο πλησιάζει ο Αύγουστος.Ο αρμόδιος υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, εκφράζει την αισιοδοξία του για το δύσκολο εγχείρημα, υποστηρίζει ότι γίνεται η καλύτερη δυνατή προετοιμασία και ότι η κυβέρνηση προωθεί δράσεις σε όλα τα επίπεδα για την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω του τουρισμού. Ο ίδιος συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις μέσω τηλεδιασκέψεων, αλλά και με περιοδείες του σε χώρες του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή στο «ΘΕΜΑ»: «Από τη Ρουμανία που βρίσκομαι, διαπιστώνω ότι το ενδιαφέρον για διακοπές στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλο. Ολοι έχουν κουραστεί από την περιπέτεια της πανδημίας και έχουν ανάγκη να επισκεφθούν την Ελλάδα. Με τα δύο σημαντικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, τα εμβόλια και τα self tests, πιστεύουμε ότι φέτος μπορούμε να πάμε καλύτερα. Θα προσφέρουμε αυτό που ζητούν οι επισκέπτες, χωρίς να γίνει καμία έκπτωση στην ασφάλεια επισκεπτών, εργαζομένων και πολιτών. Ξεκινάμε καμπάνια με περιοδείες σε όλες τις σημαντικές αγορές και νιώθω αισιόδοξος ότι οι προσπάθειες θα φέρουν καρπούς».Για την ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού, καθοριστικό είναι το βήμα του εμβολιασμού, το οποίο θα επιταχυνθεί, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, μέσα στον Απρίλιο.Το «σύνθημα» δε, η «Ελλάδα, ασφαλής χώρα και για τους πολίτες της και για τους επισκέπτες της» σκοπεύουν να υποστηριχθεί στην πράξη και με τη μικρή «ανατροπή» στην προτεραιοποίηση των κατηγοριών για εμβολιασμό. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα και ενθαρρύνεται από την εξασφάλιση πολλών εμβολίων για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από το υπουργείο Τουρισμού και τους φορείς του και πήρε την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου, είναι να εμβολιαστούν -μετά τις ευπαθείς ομάδες- κατά προτεραιότητα οι άνθρωποι του τουρισμού. Δηλαδή, να εμβολιαστούν πρώτα οι άμεσα εργαζόμενοι στον τουρισμό και τους σχετικούς προορισμούς (περίπου 300.000) και στη συνέχεια οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τα καταστήματα λιανικής. Για να καλυφθεί το διάστημα μέχρι τον πλήρη εμβολιασμό, εμπνέοντας ασφάλεια σε όλους, θα γίνονται παράλληλα, εβδομαδιαία τεστ σε εργαζόμενους του τουρισμού που δεν θα έχουν εμβολιαστεί. Το self test είναι άλλωστε ένα επιπλέον εργαλείο για κάθε τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχειακή μονάδα κ.λπ.Ο σχεδιασμός για τον εμβολιασμό των μικρών νησιών (με λίγους κατοίκους) ξεκίνησε πιλοτικά. Συζητείται η πρόταση για τον εμβολιασμό σε νησιά των 3.500 και πλέον κατοίκων, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου και τα αρμόδια υπουργεία επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να μπουν στη λογική των διακρίσεων για ελεύθερα ή όχι νησιά από τον κορωνοϊό. «Ετσι κι αλλιώς, όσο θα προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς η εμβολιαστική διαδικασία, θα αρχίσει να καλύπτεται ένα σημαντικό μέρος του κόσμου στους τουριστικούς προορισμούς», ισχυρίζεται κυβερνητικός παράγοντας που δίνει βάση στη βελτίωση της υποδοχής τουριστών και στην ηπειρωτική Ελλάδα.Το «πράσινο» πιστοποιητικό καθαιρεί επί της ουσίας την υποχρεωτική καραντίνα που ίσχυε πέρυσι - δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα υπάρχουν ξενοδοχεία απομόνωσης. Εχει προταθεί φέτος να υπάρχουν μόνο κοντά στα αεροδρόμια (διότι και τα λιμάνια εισόδου και οι οδικές πύλες μπορούν να καλυφθούν από τα ξενοδοχεία που είναι κοντά σε αεροδρόμια). Δωμάτια καραντίνας προβλέπονται στις ξενοδοχειακές μονάδες για όσους ξενοδόχους το επιλέξουν (προαιρετικά).Δεδομένων α) της εξέλιξης της πανδημίας και των νέων μεταλλάξεων, β) των νέων εργαλείων (εμβολιασμός, γρήγορα τεστ), γ) των εμπειριών του 2020 αλλά και δ) των τάσεων που σύμφωνα με τις έρευνες επικρατούν το 2021, η κυβέρνηση βαδίζει επίσης προς την ενίσχυση των συνοριακών σταθμών με προσωπικό και κινητές μονάδες για τη διεξαγωγή διαγνωστικών δοκιμών, ούτως ώστε να ανοίξουν και να παραμείνουν ανοιχτοί οι συνοριακοί σταθμοί - σε χερσαία σύνορα αλλά και σε αερολιμένες και λιμάνια νησιών για τον θαλάσσιο τουρισμό μέσω κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής.Στο ίδιο πλάνο των εισηγήσεων ξεχωρίζει η πρόβλεψη ενίσχυσης του συστήματος διεξαγωγής διαγνωστικών δοκιμών και ανάλυσης των αποτελεσμάτων σε νησιά και άλλες περιφερειακές τουριστικές περιοχές, αλλά και η επισήμανση ότι δεν είναι απαραίτητο να ανοίξουν τα μπαρ μετά τη μία το βράδυ όσο δεν έχει ανακτηθεί η ανοσία της αγέλης (το 70% εμβολιασμού). Στη λίστα της προτεραιοποίησης βρίσκεται το άνοιγμα της κρουαζιέρας, για το οποίο εκφράζεται μεγάλο ενδιαφέρον από την Αμερική και τον Καναδά - με δεδομένο ότι πέρυσι κινήθηκε χωρίς κρούσματα στη χώρα μας. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα κρουαζιέρας με celebrities από το Μαϊάμι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κάνουν διακοπές στη χώρα μας.Η τιθάσευση του τρίτου κύματος μέσα στις επόμενες δύο κρίσιμες εβδομάδες αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης και για τον λόγο ότι σε αυτό το διάστημα θέλει να οριστικοποιήσει το πλάνο και για τον εσωτερικό τουρισμό, εν όψει του Πάσχα στις 2 Μαΐου. «Είναι πολύ νωρίς», έσπευσε να απαντήσει η κυβερνητική εκπρόσωπος στο ερώτημα για τις συνθήκες που θα ισχύσουν το φετινό Πάσχα. Το αισιόδοξο σενάριο κλειδώνει το άνοιγμα πολλών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και η εστίαση, για τα μέσα μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ο γρίφος που παραμένει αφορά στη μετακίνηση από νομό σε νομό για τις ημέρες του Πάσχα. Κυβερνητικοί παράγοντες υπογραμμίζουν σε όλους τους τόνους ότι «είναι κατανοητή η κόπωση και ότι όλοι θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε Πάσχα στα χωριά μας ή σε ένα νησί, αλλά δεν θα πρέπει να σπείρουμε μικρές βόμβες διασποράς λίγες ημέρες πριν από την επίσημη τουριστική πρεμιέρα στις 14 Μαΐου».