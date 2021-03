Η «Αποστολή» και οι ομογενείς στηρίζουν το ΕΣΥ

Οι χρήστες απολαμβάνουν μία ασυναγώνιστη προσωποποιημένη εμπειρία θέασης από live πρόγραμμα & on demand περιεχόμενο σε ενιαίο περιβάλλον.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε μία χρονική περίοδο που το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται και μαζί μ’ αυτό ολόκληρη η χώρα, η «Αποστολή » και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities – IOCC, προσφέρουν 21 τόνους αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σε τρείς Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.Τρία κοντέινερ με πολύτιμο υλικό από τις ΗΠΑ παραδόθηκαν στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και 6η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Το υλικό θα καλύψει πάγιες και επείγουσες λόγω Covid–19 ανάγκες νοσοκομειακών δομών.Τα δέκα τελευταία χρόνια ο IOCC σε συνεργασία με την «Αποστολή» και με ιδιωτικές δωρεές από την Αμερική και από οργανώσεις ομογενών μας όπως οι AHEPA, Pancretan Association of America, The Jaharis Family Foundation, The Chian Federation κ.ά. έχουν προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας 46 κοντέινερ με υγειονομικό υλικό συνολικής αξίας 33,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε συνεργασία και καθ’ υπόδειξη του Υπουργείου Υγείας επιλέγονται οι υγειονομικές περιφέρειες με τι περισσότερες ανάγκες και αντίστοιχα κατευθύνεται η δωρεά του υλικού.Ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων κύριος Γιάννης Καρβέλης δήλωσε: «Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός Internationa lOrthodox Christian Charities – IOCC δώρισε στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια ένα κοντέινερ με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες των υγειονομικών δομών αρμοδιότητας μας. Φέτος επιλέξαμε το υλικό αυτό να παραχωρηθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομείο μας, το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς έχει οριστεί Νοσοκομείο Αναφοράς, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Το υλικό αυτό θα καλύψει σημαντικές ανάγκες σε ένα νοσοκομείο που χρειάζεται καθημερινή ενίσχυση για να συνεχίσει, χωρίς εμπόδια, το σημαντικό του έργο. Ως διοικητής της 6ης ΥΠΕ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδιάς τον Οργανισμό για τη σημαντική του προσφορά και για την ενίσχυση και στήριξη στη φάση αυτή της κρίσης.»Ο γενικός διευθυντής τηςΚωνσταντίνος Δήμτσας υπογράμμισε: «συμπράττουμε σε πλήθος πεδίων κοινωνικής πρόνοιας με ορόσημο την ανάγκη του συνανθρώπου μας. Πόσο μάλλον τώρα που η υγειονομική κρίση επιβάλλει την καθολική συστράτευση απέναντι στον αόρατο εχθρό, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση φορέων και στην υποστήριξη πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών».