Δήλωση συμπαράστασης στον πρύτανη του ΑΠΘ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H δήλωση τουαφορά τα πρόσφατα γεγονότα με την κατάληψη του κτιρίου της διοίκησης του ΑΠΘ από φοιτητές και εξωπανεπιστημιακούς. Υπενθυμίζεται ότι ο πρύτανης είχε καλέσει τον εισαγγελέα ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση εντός και εκτός πανεπιστημίου.«Η σιωπή μπορεί να είναι μερικές φορές σκόπιμη για σοβαρούς λόγους, όπως για να μην πέσει λάδι στη φωτιά. Και συνήθως σιωπούναυτοί που πρέπει να εμποδίσουν την εξάπλωσή της. Αλλά η σιωπή δεν είναι πάντα εκκωφαντική ούτε καν εύγλωττη. Μπορεί να υποτιμά επικίνδυνα τηνουσία και να είναι άδικη. Μια σκέψη, λοιπόν, για τον Πρύτανη Νίκο Παπαϊωάννου: when the going gets tough the tough get going», δήλωσε