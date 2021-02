Lockdown: Πάει για άνοιγμα με νέο SMS η αγορά - Όλα τα σενάρια

σενάρια μέχρι στιγμής είναι δύο





Λίγα 24ωρα έμειναν μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις για το πλαίσιο στο οποίο θα βρεθεί η οικονομία αλλά και η κοινωνία από την Δευτέρα 1η Μαρτίου. Θα υπάρξει σταδιακό άνοιγμα με αυστηρές προϋποθέσεις ή θα δοθεί περαιτέρω χρόνος στην κοινότητα για να μειωθούν τα κρούσματα και να υπάρξει αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία;Από την χθεσινή ενημέρωση του ΕΟΔΥ έγινε σαφές πως η κατάσταση όσον αφορά στα «μαθηματικά» της πανδημίας δεν είναι και η καλύτερη: Περαιτέρω πίεση στο σύστημα υγείας, καθώς αυξήθηκαν κατά 20 το τελευταίο 24ωρο οι διασωληνωμένοι, αλλά και 880 κρούσματα σε λιγότερα τεστ απ’ ότι συνήθως.Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την βούληση τόσο των κυβερνητικών στελεχών όσο και των επιστημόνων, αυτό το lockdown να είναι και το τελευταίο, θα υπάρξουν πολύ αυστηρά κριτήρια για τις αποφάσεις που θα λάβουν οι επιστήμονες τα επόμενα 24ωρα. Ειδικότερα οι λοιμωξιολόγοι της επιτροπής αναμένεται να ξεκινήσουν να εξετάζουν λεπτομερώς τα επιστημονικά δεδομένα την Τετάρτη. Την Πέμπτη σε μία πιθανή δεύτερη συνεδρίαση θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για να αποφανθούν σχετικά με τηνΤα βασικά. Το πρώτο θέλει το υφιστάμενο lockdown να παρατείνεται για ένα διάστημαπροκειμένου να δοθεί χρόνος στο σύστημα υγείας να αποσυμπιεστεί. Το δεύτερο θέλει τους λοιμωξιολόγους να εισηγούνται στην κυβέρνηση τηνστην κανονικότητα με επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας από την ερχόμενη Δευτέρα 1η Μαρτίου μόνο με click away και, ίσως, σε ένα νέο πλαίσιο στο οποίο θα έχει συμβάλει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Όσο κι αν αποτελεί στόχο και μάλιστα δημοσίως εκπεφρασμένο, το να επιστρέψουμε στην προ lockdown κατάσταση από την Δευτέρα, τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Έτσι, υπάρχουν οι επιστήμονες που τονίζουν πως μία ενδεχόμενη παράταση μίας ή και δύο εβδομάδων στο καθεστώς του απαγορευτικού να λειτουργήσει ευεργετικά με δεδομένο πως ήδη είχαμε και ένα τριήμερο οικειοθελούς και αυστηρού εγκλεισμού λόγω της κακοκαιρίας που χτύπησε την Αττική.Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις των Θεόδωρου Βασιλακόπουλου και του Χαράλαμπου Γώγου.Ο καθηγητής Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ κ., είπε την Δευτέρα πως σήμερα και αύριο οι επιστήμονες θα έχουν μια πολύ αντικειμενική αποτύπωση για το πώς πάει η επιδημία και «θα έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και την όποια ευεργετική επίδραση της μειωμένης κινητικότητας από τη Μήδεια». Παράλληλα σημείωσε: «Νομίζω ότι αν φτάσουμε να έχουμε ένα καλό ποσοστό θετικότητας και το σύστημα δεν πιεστεί παραπάνω, καθώς έχουν ισορροπήσει κάπως τα εισιτήρια με τα εξιτήρια, οι μονάδες έχουν πιεστεί αλλά αντέχουν οριακά, υπάρχει ελπίδα να μπορέσουμε να ανοίξουμε κάτι. Αλλά και να πάει και μια εβδομάδα αργότερα, σίγουρα θα ανοίξουμε. Είμαστε κοντά στο τέλος». Από πλευράς του ο καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κ. Γώγος, είπε χθες πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της παράτασης για μία εβδομάδα.Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης, ο οποίος επισήμανε ότι είναι νωρίς να απελευθερωθούν οι «κόκκινες περιοχές». Σε δηλώσεις του στο MEGA, ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η εφαρμογή των μέτρων έχει 22% λιγότερη απόδοση σε σχέση με τον προηγούμενο Απρίλιο, όταν και εφαρμόστηκε το πρώτο lockdown.Για τις επόμενες αποφάσεις, τόνισε πως είναι νωρίς να απελευθερωθούν οι «κόκκινες περιοχές», σημειώνοντας ότι θα είναι πρόβλημα αν ανοίξουν από 1η Μαρτίου οι δραστηριότητες, καθώς θα οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων.Το δεύτερο ενδεχόμενο το οποίο είχε αναφέρει το protothema.gr από την προηγούμενη εβδομάδα θέλει η λύση να βρίσκεται κάπου στην μέση. Αυτό σημαίνει πωςθα λειτουργήσει το λιανεμπόριο, μόνο με click away και σε δεύτερο χρόνο με click in shop . ΟΙ πληροφορίες θέλουν το τοπίο να μην έχει αποκρυσταλλωθεί όσον αφορά τα επιμέρους καταστήματα, περιποίηση νυχιών, κομμωτήρια κλπ και αυτό γιατί όλοι περιμένουν τις εισηγήσεις των επιστημόνων.Ως προς τα, προτεραιότητα -όπως και στο παρελθόν- θα δοθεί σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, αν οι συνθήκες δεν επιτρέψουν το ταυτόχρονο άνοιγμα και των άλλων βαθμίδων, και μία εβδομάδα αργότερα θα ακολουθήσουν γυμνάσια και λύκεια.Το λιανεμπόριο πάντως φαίνεται πως αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, κάτι που σημαίνει πως αναζητεί τρόπους προκειμένου αυτό να λειτουργήσει, όχι μόνο γρήγορα, αλλά και με τον πιο ασφαλές τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η δημιουργία ενός νέου πλαισίου εξόδου των πολιτών μόνο για τα ψώνια τους.Αυτό θα μπορούσε να συμβεί είτε με την προσθήκη ενός νέου κωδικού αποστολής SMS στο 13033, είτε και με την δημιουργία μίας νέας πλατφόρμας, δηλαδή νέο πενταψήφιο αριθμό, την οποία θα χρησιμοποιούν οι πολίτες μόνο για το λιανεμπόριο. Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος την Δευτέρα είπε μάλιστα πως εξετάζονται πάνω από μία επιλογές.Πιο δύσκολα πάντως θα υπάρξει άρση του απαγορευτικού μετακινήσεων, τόσο για τις 9 το βράδυ τις καθημερινές, όσο και για τις 6 το απόγευμα, όπως ισχύει τα Σαββατοκύριακα. Τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, καθώς στη συνέχεια το μέτρο θα επανεξεταστεί, αναλόγως της πορείας που θα έχει η πανδημία.Για την συζήτηση που αφορά στη διάρκεια του lockdown και την λειτουργία του λιανεμπορίου τοποθετήθηκε και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Όπως έγραψε το επιμελητήριο στα social media, επαγγελματίες και φορείς – μεταξύ τους και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – ζητούν από την κυβέρνηση την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και το άνοιγμα του λιανεμπορίου από την 1η Μαρτίου, με αυστηρά μέτρα προστασίας και προκρίνουν την εφαρμογή του click in shop, που θα διευκολύνει τους καταναλωτές, αλλά θα δώσει και «ανάσα» στην αγορά, σε μία κρίσιμη περίοδο όπου η ύφεση που έφερε η πανδημία, απειλεί τη βιωσιμότητα εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων. Τέλος το επιμελητήριο αναφέρει, πως σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται, «εξετάζεται η δημιουργία ενός πενταψήφιου αριθμού, ο οποίος θα χρησιμοποιείται μόνο για ψώνια».