Lockdown: Ολοταχώς προς παράταση στην Αττική – Ασφυκτική η πίεση στις ΜΕΘ

Κεντρικός Τομέας Αθηνών 168

Δυτικός Τομέας Αθηνών 123

Πειραιάς 108

Βόρειος Τομέας Αθηνών 82

Νότιος Τομέας Αθηνών 66

Ανατολική Αττική 71

Δυτική Αττική 44

Νησιά του Αργοσαρωνικού 18

Την ανησυχία στην περιοχή ωστόσο επιφέρουν όχι τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων (1.200 τα ενεργά), όσο η επικράτηση των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού και συγκεκριμένα η κυκλοφορία της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στην περιοχή του Ευόσμου.

Όπως είπε η

καθηγήτρια

κατά την τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας

την Παρασκευή,τ

α περισσότερα κρούσματα της

του

είναι εγχώρια και όχι εισαγόμενα, μαρτυρώντας την

στην κοινότητα.





Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών

με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία. Υπενθυμίζεται πως η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 05:00 ισχύει για σήμερα και αύριο και στην Αττική.

Ιδιαίτερα για τις περιοχές αυτές, τονίζεται η ανάγκη πιστής τήρησης τόσο του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και της τήρησης των αποστάσεων, καθώς και την εφαρμογή της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό (τουλάχιστον 50% για τις περιοχές αυτές).

Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.





