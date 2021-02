Σε lockdown τύπου Αττικής η Αχαΐα και η Εύβοια: Όλα τα μέτρα που ισχύουν - Το ωράριο των καταστημάτων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά την Αττική και η Αχαΐα και η Εύβοια μπαίνουν από σήμερα σε καθεστώςσε μία προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της πανδημίας η οποία μπορεί να επιβαρύνει δίχως προηγούμενο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. όπως συνέβη και στην Αττική από την Πέμπτη, καθώς μία σειρά από δραστηριότητες αναστέλλονται,ενώ και τα όποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτάΌπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή κατά την ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, οι δύο περιοχές (εκτός της Σκύρου) θεωρούνται ως πολύ αυξημένου κινδύνου, την ώρα που ηΕξαιρετικά αυξημένο είναι το φορτίο στη Χαλκίδα με σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό νέων κρουσμάτων σε σχέση με το μέσο όρο της επικράτειας.και η τηλεκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (με εξαίρεση την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν δια ζώσης στους Δήμους Θήρας και Μυκόνου, καθώς και τα σχολεία ειδικής αγωγής).Την ίδια ώρα, ενώ στην Αττική ηαφορά τις ώρες 21:00 - 05:00 τις καθημερινές και 18:00 - 05:00 τα Σαββατοκύριακα, σε Εύβοια και Αχαΐα η απαγόρευση από τιςΜοναδική εξαίρεση γίνεται στην μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για την σύντομη βόλτα κατοικιδίου γύρω από την μόνιμη κατοικία.Επίσης,των κομμωτηρίων και των κουρείων, των κέντρων αισθητικής, καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των δικαστηρίων. Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.τα καταστήματα τροφίμων, βενζινάδικα και τα φαρμακεία. Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν όπως και σε όλη την χώρα με την μέθοδο του take away και το delivery. Όσον αφορά το take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.Ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης)Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμωνΑπαγόρευση πώλησης προϊόντων λιανεμπορίουΔυνατότητα παραδόσεων delivery τις Κυριακές από σούπερ μάρκετΈτσι, ενώ στην Αττική, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων είναιτις καθημερινές καιτα Σαββατοκύριακα,Την Κυριακή μπορούν να λειτουργούν μόνο αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία κ.ο.κ. καθώς και τα σούπερ μάρκετ αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιώνΦαρμακεία και πρατήρια υγρών καυσίμων θα λειτουργούν με βάση το ισχύον καθεστώς (επιμερισμός εφημεριών, διανυκτερεύσεων κοκ). Επίσης τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν επί 24ωρο.Υπενθυμίζεται ότι κατ’ εξαίρεση και μόνο για το προσεχές Σαββατοκύριακο, 13-14 Φεβρουαρίου, θα λειτουργήσουν τα ανθοπωλεία με click away και click inside καικαι τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ.Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές έχουν περιθώριοαπό τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση μετακίνησης απ’ τοή θα συντάξουν το σχετικό έντυπο μετακίνησης.Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. (σε Αχαΐα και Εύβοια και τις καθημερινές)Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισμός ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Καταναλωτής.Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ.Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων.Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται ημερησίως κατά την έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, από τα οποία εξαιρούνται οι έκτακτες επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκίνητων.Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα (9) άτομα.Ωράριο λειτουργίας καθημερινές έως τις 08:30 μ.μ. και Σάββατα έως τις 5:30 μ.μ. (σε Αχαΐα και Εύβοια και τις καθημερινές)