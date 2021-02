Κορωνοϊός: Συρροές, οικογενειακή μετάδοση και «Μήδεια» προκαλούν συναγερμό

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!





Σταθερή επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου στην επικράτεια καταγράφεται για μία ακόμη ημέρα, σύμφωνα με την έκθεση επιτήρησης της COVID-19 που εξέδωσε νωρίτερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τα 1.410 νέα κρούσματα σε σύνολο 47.662 ελέγχων (23.271 μοριακά και 24.391 rapid test), οι 293 διασωληνωμένοι ασθενείς και οι 21 θάνατοι που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι ενδεικτικά της σταθερά αυξητικής τάσης εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας, με τους ειδικούς της επιτροπής των λοιμωξιολόγων να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την προσοχή που χρειάζεται να επιδείξουμε, με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα των επόμενων ημερών.Ο μέσος όρος της προηγούμενης εβδομάδας στην επικράτεια αυξήθηκε από 8,5 σε 11 νέα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ αύξηση της τάξης του 2,8% παρατηρήθηκε και στον μέσο όρο θετικότητας.Τα μισά από τα συνολικά κρούσματα εντοπίζονται και πάλι στην Αττική, η οποία μετρά 762 νέες διαγνώσεις, εκ των οποίων οι 194 στο κέντρο της Αθήνας. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί δείχνουν 5.100 ενεργά κρούσματα στο λεκανοπέδιο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης στον αριθμό αυτό, αλλά με επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο. Εξαίρεση στη γενικότερη εικόνα αποτελούν ο Δυτικός Τομέας Αθηνών που σήμερα κατέγραψε 116 κρούσματα και η πόλη του Πειραιά με 101, όπου η αύξηση συνεχίζεται και είναι σημαντική σε νεαρά άτομα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.Το ποσοστό αύξησης του αριθμού των διαγνώσεων ανέρχεται στο σημαντικό 20-30%, το οποίο, ωστόσο, είναι σαφώς μικρότερο από το 50% που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα ήπια επιδημιολογικά μέτρα που ελήφθησαν τις προηγούμενες εβδομάδες έφεραν αποτελέσματα κι έχουν επιβραδύνει την επέκταση της επιδημίας. «Αναμένουμε μια επιτάχυνση της αποσυμπίεσης και βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας και τις αρχές της μεθεπόμενης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας ΜαγιορκίνηςΤην ίδια στιγμή, πάντως, η πληρότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας έχει φτάσει το 83%, γεγονός που δημιουργεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς.Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου μπαίνουν από αύριο το πρωί στις 6 οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας, πλην της Σκύρου, όπως ανακοίνωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Στην απόφαση αυτή οδήγησε η εκρηκτική επιδημιολογική εικόνα που παρατηρείται εδώ και αρκετές ημέρες στις δύο περιοχές , με την Αχαΐα να σημειώνει σήμερα 95 νέες διαγνώσεις κορωνοϊού και την Εύβοια να ακολουθεί με 56 κρούσματα. Στην Χαλκίδα, μάλιστα, το ιικό φορτίο στην Χαλκίδα είναι εξαιρετικά αυξημένο, με τετραπλάσιο σχεδόν αριθμό νέων κρουσμάτων σε σχέση με τον μέσο όρο της επικράτειας που παρασύρει και τον νομό Βοιωτίας με τον οποίο συγκοινωνεί.Πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι ειδικοί για την Θεσσαλονίκη παρά τα 128 σημερινά κρούσματα, με τις αποφάσεις αυτής της εβδομάδας να την εξαιρούν από την περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων. Η επιδείνωση της επιδημίας στην περιοχή προχώρησε μεν σε επίπεδα πάνω από 20% με τάσεις σταθεροποίησης, όμως προς το παρόν δεν καταγράφεται σημαντική αύξηση σε νοσηλείες. Οι λοιμωξιολόγοι, πάντως, συνεχίζουν να έχουν στο μικροσκόπιο τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και να παρακολουθούν συνεχώς τα δεδομένα, έτοιμοι να εισηγηθούν νέα μέτρα.Περίπου 200 εισαγωγές ημερησίως καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στα νοσοκομεία όλης της χώρας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νοσηλευομένων σε περισσότερους από 1.900. Ενδεικτικό είναι ότι την περασμένη εβδομάδα οι νέες διασωληνώσεις ανέρχονταν στις 67, ενώ τα σημερινά στοιχεία δείχνουν 109 άτομα, αύξηση που φτάνει το 69%., με τον Γκίκα Μαγιορκίνη να σημειώνει ότι οι μονάδες ΜΕΘ επιβαρύνθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε ποσοστό 20-30%, ενώ ο ρυθμός των εισαγωγών σημείωσε παρόμοια περαιτέρω αύξηση. «Αυτή η ήπια αύξηση των εισαγωγών αναμένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση στην πίεση στις μονάδες ΜΕΘ και στους θανάτους μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες, για τους οποίους δεν υπάρχει προς το παρόν αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.Σήμερα, πάντως, το 51% των κλινών COVID-ΜΕΘ στην επικράτεια έχει καλυφθεί, ενώ αυτή την εβδομάδα άλλαξε και πάλι η ισορροπία μεταξύ εισαγωγών-εξιτηρίων από ΜΕΘ, με τον αριθμό των εισιτηρίων να είναι μεγαλύτερος από αυτόν των εξιτηρίων.Αύξηση κρουσμάτων σε ανθρώπους άνω των 65 ετών παρατηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους ειδικούς να μην είναι ακόμα σε θέση να εξηγήσουν με σαφήνεια τους λόγους αυτής της διασποράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Βάνα Παπαευαγγέλου επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι δεν πρέπει να υπάρξει χαλαρότητα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα λόγω του εμβολιασμού τους και ότι δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του εφησυχασμού, καθώς θα πρέπει να μειωθεί λίγο ακόμα το επιδημιολογικό φορτίο στην κοινότητα. «Μην ξεχνάτε ότι όλοι εμείς προσέχουμε για να σας προστατεύουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.Σε αυτή την ηλιακή ομάδα, πάντως, αναφέρθηκε και ο Γκίκας Μαγιορκίνης, τονίζοντας ότι σε πανελλαδικό επίπεδο έδειξε σχετική υποχώρηση, βελτιώνοντας το προφίλ της σχετικής αναμενόμενης νοσηρότητας και θνητότητας. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό παρατηρείται η χαμηλότερη επίπτωση στους άνω των 65 και ακολουθούν οι κάτω των 18. Αντιθέτως, η υψηλότερη επίπτωση παρατηρείται στις ηλικίες 40-64.Στις μεγάλες συρροές που παρατηρούνται σε κλειστές δομές, εργασιακούς χώρους και νοσηλευτικά ιδρύματα, εντυπωσιάζοντας και ταυτόχρονα προβληματίζοντας τους ειδικούς και, αναφέρθηκε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη προσοχή που απαιτείται τόσο σε αυτούς τους χώρους, όσο και στο σπίτι.«Τώρα που είμαστε όλοι στα σπίτια μας, η ευκαιρία που έχει και σίγουρα θα εκμεταλλευτεί αυτός ο ιός είναι να μεταδοθεί ενδοοικογενειακά. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στην ενδοοικογενειακή μετάδοση, ειδικά τώρα, τις πρώτες μέρες που θα κάτσουμε σπίτι. Προστατεύστε ιδιαίτερα τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κολλάμε από τους συγγενείς και τους φίλους πιο συχνά και όχι από τον κακό ξένο. Θέλω να σας παρακαλέσω να προσέξετε πάρα πολύ ποιον βάζετε μέσα στο σπίτι σας», τόνισε η κ. Παπαευαγγέλου.Επιπλέον, η ειδικός αναφέρθηκε και στην κακοκαιρία «Μήδεια» που εκτιμάται ότι θα πλήξει την χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο την πανδημία αλλά και τον εμβολιασμό. Η κυρία Παπαευαγγέλου, πάντως, ξεκαθάρισε πως οι εμβολιασμοί δεν θα αναβληθούν. «Έχει ήδη γίνει ο ανεφοδιασμός των εμβολιαστικών κέντρων και θα υπάρξει μέριμνα ώστε να είναι προσβάσιμα τα εμβολιαστικά κέντρα. Σε περίπτωση μεγάλου προβλήματος λόγω της χιονόπτωσης σε κάποιες περιοχές, θα γίνει προσπάθεια να εμβολιαστούν άλλα άτομα της περιοχής ώστε να μην αχρηστευθούν αυτά τα εμβόλια», δήλωσε.Με την ευκαιρία των νέων μεταλλαγμένων στελεχών του ιού που έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα ιδιαίτερα σε κλειστούς και μη καλά αεριζόμενους χώρους μέσω του αερολύματος, αρκετή είναι η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες για την σωστή χρήση της μάσκας που αποτελεί μια σημαντική ασπίδα προστασίας για όλους μας.Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Παπαευαγγέλου παρέθεσε στοιχεία από πειραματική μελέτη που ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα το CDC και τα οποία δείχνουν ότι για να έχουν ικανή προστασία δύο άνθρωποι που έρχονται σε στενή επαφή πρέπει απαραίτητα και οι δύο να φορούν μάσκα. Όταν και οι δύο φορούν μάσκα η προστασία ανέρχεται στο 82,3%, ενώ η χρήση διπλής μάσκας (ιατρική και υφασμάτινη από πάνω) αυξάνει ακόμα περισσότερο την προστασία στο 96%.«Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να προστατεύει η μάσκα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος, να είναι φτιαγμένη από ύφασμα καλής ποιότητας και τρεις στρώσεις υφάσματος και να γίνεται σωστή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Να μην υπάρχει κενό στο πλάι και να γίνει κατανοητό ότι δεν προστατεύουν αποτελεσματικά οι υφασμάτινες μάσκες εμπόριο με μία στρώση υφάσματος. Επίσης, πρέπει να πλένονται συχνά και να σιδερώνονται. Δεν αρκεί να φοράμε μάσκα αλλά πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση», επεσήμανε η ειδικός.Στα πολύ καλά χαρακτηριστικά του εμβολίου της Astrazeneca αναφέρθηκε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, του οποίου την χορήγηση σε άτομα 18-64 ετών αποφάσισε ομόφωνα την περασμένη εβδομάδα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.Τα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δείχνουν ότι μέσα σε μία μέρα κλείστηκαν περισσότερα από 140.000 ραντεβού, και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, πρόκειται για ένα εμβόλιο που προστατεύει από σοβαρή νόσο COVID-19, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα νοσηλείας και διασωλήνωσης και χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ικανότητα παραγωγής ανοσίας και αποτελεσματικότητα.«Είναι σημαντικό που θα εμβολιαστούν ταυτόχρονα με τους άνω των 75 ετών και κάποια νεαρότερα άτομα που οδηγούν την επιδημία, άτομα με σημαντική κινητικότητα που συνεισφέρουν στη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Προσωπικά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μέσα στην προσεχή εβδομάδα θα εμβολιαστούν άτομα του στενού συγγενικού μου περιβάλλοντος με το εμβόλιο αυτό. Πρόκειται για ένα εμβόλιο ασφαλές και αποτελεσματικό», κατέληξε η κυρία Παπαευαγγέλου.και όχι από τις 9 το βράδυ, όπως ισχύει για τις καθημερινές.- Καταστήματα τροφίμων- Φαρμακεία- Pet Shops- Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφλησηλογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου- Καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας, κατόπιν ραντεβού- Καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς, κατόπιν ραντεβού- Λιανικό εμπόριο πώλησης ανθέων (ειδικώς για 13-14/2/2021)- Κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης με την μέθοδο e-shop- Καθαριστήρια- Πρατήρια Υγρών Καυσίμων- ΚΤΕΟ- Συνεργεία οχημάτων-Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων (προαιρετικό): τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ.-Τις Κυριακές επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, φούρνων κλπ έως τις 5:30 μ.μ. εφόσον ειδικότερες διατάξεις το επιτρέπουν. Τα σουπερ μάρκετ μπορούν να λειτουργούν για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών τους παραγγελιών και έως τις 5:30 μ.μ.- Οι επιχειρήσεις εστίασης, συνεχίζουν να λειτουργούν με τις μεθόδους take away, drive-through και delivery.- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ.- Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία τωνκαταστημάτων.- Λαϊκές αγορές ανοιχτές: με 50% συμμετοχή πωλητών, 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των σημείωνπώλησης και παράλληλες αγορές.- Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με την συμπλήρωση εντύπουβεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης.- Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.- Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κλπ.-Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων, λειτουργούν με το ωράριο που προβλέπεται από ειδικότερες για αυτά διατάξεις.-Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ.-Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισμός ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Καταναλωτής.-Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ.-Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία τωνκαταστημάτων.-Ειδικώς για την 13η και 14η Φεβρουαρίου, τα ανθοπωλεία μπορούν να λειτουργήσουν με τις μεθόδους παράδοση εκτός (click away) και για αγορά με ραντεβού εντός (click inside), με ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ.-Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.-Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.-Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κ.λ.π