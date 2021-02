Take away: Πρόστιμο για παραμονή εντός ή εκτός της επιχείρησης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τέλος τοόπως το ξέραμε μέχρι σήμερα.Από σήμερα απαγορεύεται η παραμονή των πελατών, που περιμένουν για take away μέσα ή έξω από την. Αυτό προβλέπει(ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης «για την ανάγκη αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων».θα πληρώνουν, από σήμερα, όσοι καταναλωτές παραμένουν στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), ενώΟπως αναφέρεται στην ΚΥΑ οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων () και καθοδόν εξυπηρέτησης () επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.Αξίζει να σημειωθεί πως η ρύθμιση αυτή, δεν ισχύει μόνο για τις περιοχές που είναι στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δηλαδή τις «κόκκινες», αλλά και για τις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο επιτήρησης («κίτρινο»).Συγκεκριμένα, οι παραβάτες του μέτρου – πολίτες ή υπεύθυνοι επιχειρήσεων εστίασης – θα πληρώνουν πρόστιμο, σε περίπτωση παράβασης.- Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο- Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πελάτηΣτην υπό στοιχείακοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 341), όπως εκάστοτε ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:-Τροποποιείται το σημείο 17 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1,, και το εν λόγω σημείο διαμορφώνεται ως εξής:- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και κάθοδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην παρούσα,αυτών.-Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο-Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πελάτη