Ηχηρό «παρών» στη μάχη με την πανδημία

Αν κάτι μάθαμε, πρώτα και πάνω από όλα, από την απροσδόκητη εμφάνιση του COVID-19 στη ζωή μας και την ανάγκη αντιμετώπισής του, είναι η αξία της αλληλεγγύης και της ομαδικότητας. Μάθαμε ότι οι ομάδες, όταν είναι ενωμένες και συντονισμένες σωστά, κερδίζουν ακόμα και τις πιο σκληρές και άνισες μάχες. Μάθαμε επίσης ότι η υποστήριξη όσων αγωνίζονται είναι στάση ζωής και φιλοσοφία ύπαρξης, είναι μια κοσμοθεωρία πολύ πιο σπουδαία, κάποιες φορές, κι από το ίδιο τον αγώνα.



Μια τέτοια φιλοσοφία διαθέτει και η Kaizen Gaming, η κορυφαία εταιρεία GameTech στην Ελλάδα, και το απέδειξε και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με αλλεπάλληλες πράξεις κοινωνικής υπευθυνότητας, προσφέροντας σε όλα τα επίπεδα.



250.000 χειρουργικές μάσκες για γιατρούς και νοσηλευτές

Αποδεικνύοντας τα γρήγορα αντανακλαστικά της, με την έναρξη της υγειονομικής κρίσης τον περασμένο Μάρτιο, η Kaizen Gaming(Stoiximan) κινητοποιήθηκε άμεσα και με ταχύτητα, ήδη από τον ξεκίνημα της κρίσης του Covid-19, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων της, αλλά και να στηρίξει τις κρατικές ανάγκες Υγείας δωρίζοντας 250.000 χειρουργικές μάσκες στο Υπουργείο Υγείας. «Οι Ήρωες είναι το βασικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Stoiximan εδώ και 5 χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μεγαλύτεροι Ήρωες σε αυτή την άνευ προηγουμένου πραγματικότητα είναι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας, οι άνθρωποι που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης βάζοντας τους εαυτούς τους σε κίνδυνο για να φροντίσουν εμάς και τους δικούς μας. Αυτή η δωρεά είναι το δικό μας χειροκρότημα, το ελάχιστο «ευχαριστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Kaizen Gaming.





6 φορητές μονάδες ΜΕΘ στο ΕΣΥ

Όταν το δεύτερο κύμα πανδημίας στην Ελλάδα ήταν πλέον γεγονός, η Kaizen Gaming κινητοποιήθηκε άμεσα για ακόμα μια φορά και στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με εξοπλισμό αξίας 500.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε στην αγορά 6 Φορητών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, οι οποίες σε πρώτη φάση επιλέχθηκαν να τοποθετηθούν στα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς και Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο στην Πάτρα.



Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε την Kaizen Gaming - Stoiximan, δηλώνοντας σχετικά: «Για δεύτερη φορά ανταποκρίθηκε στις αυξημένες ανάγκες του ΕΣΥ, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης Δημόσιας Υγείας που βιώνουμε». «Όσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, τόσο πιο αυτονόητη θεωρούμε τη συμμετοχή μας στην εθνική προσπάθεια. Νιώθουμε την υποχρέωση να μοιραστούμε τις δυνάμεις μας για το κοινό καλό», συμπλήρωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kaizen Gaming κ. Γιώργος Δασκαλάκης.



Φορητές ΜΕΘ: Ζωογόνος καινοτομία

Η πρωτοπορία των συγκεκριμένων Μονάδων οφείλεται στη δυνατότητά τους να μεταφέρονται και να τοποθετούνται γρήγορα εντός της ελληνικής επικράτειας, ελαττώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη αερακομιδών εντός της χώρας. Οι φορητές μονάδες παρέχουν όλο τον ιατρικό εξοπλισμό που απαιτείται για τους ασθενείς και μπορούν να συνδεθούν για να επικοινωνούν με τις εγκαταστάσεις των νοσοκομείων μέσω μιας φουσκωτής δομής. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η δημιουργία πολλαπλών δικτύων ΜΕΘ εντός των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, αλλά και η δυνατότητα αυτόνομων νοσοκομείων πεδίου.



Μια ομάδα που κερδίζει στα δύσκολα

Μια άνευ προηγούμενης εμπειρίας κατάσταση σαν αυτή που βιώσαμε και ακόμα βιώνουμε κινητοποιεί τον καθένα μας ως μονάδα αλλά και ως σύνολο. Κάθε πομπός λοιπόν καλείται να επικοινωνήσει με τους Έλληνες ως μέρος του κοινωνικού συνόλου για να μεταφέρει το μήνυμά. Βασισμένη σε αυτήν ακριβώς τη λογική, η Kaizen Gaming με το brand Stoiximan δημιούργησε ένα τηλεοπτικό σποτ στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ελπίδας για το αύριο που περιμένουμε όλοι ανυπόμονα.



Κεντρική ιδέα αποτέλεσε η αντιστροφή της πραγματικότητας όπως τη γνωρίζαμε. Το σποτ παρουσιάζει τα μέλη της αθλητικής οικογένειας της Stoiximan ως πηγή έμπνευσης, θαυμασμού και αποδέκτες του χειροκροτήματος του κοινού, να ανταποδίδουν αυτό το χειροκρότημα και να ενθαρρύνουν τους συμπολίτες μας που τώρα δίνουν τον δικό τους αγώνα.



Ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Κατερίνα Στεφανίδη, η Άννα Κορακάκη, η Βασιλική Μιλλούση, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Γιώργος Σαμαράς, ο Ματιέ Βαλμπουενά και ο Αντελίνο Βιεϊρίνα χειροκροτούν μαζί με τους καθημερινούς ανθρώπους στο σποτ υπό την αφήγηση του Γιάννη Ζουγανέλη. Ανεπιτήδευτα και απλά, σε αυτό το βίντεο σκιαγραφείται το πιο ουσιώδες γεγονός που δεν είναι άλλο από το ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές, μείναμε και παραμένουμε ενωμένοι.



Μαθητευόμενοι Μικροί Ήρωες στο σπίτι

Η νέα καθημερινότητα των μαθητών που επέβαλε ατελείωτες ώρες παραμονής στο σπίτι αποτέλεσε ένα ακόμα πεδίο δημιουργικής δράσης για την Kaizen. Το βραβευμένο πρόγραμμα της κορυφαίας GameTech εταιρείας, Μικροί ήρωες, προσαρμόστηκε στη νέα συνθήκη ζωής παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων, παρέχοντας δωρεάν δραστηριότητες από την ασφάλεια του σπιτιού.



Τα νέα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στα πλαίσια του προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» της Stoiximan ξεκίνησαν τον Μάϊο, από το σπίτι αυτή τη φορά καθώς η Stoiximan προσάρμοσε το πρόγραμμα παρέχοντας εκπαιδευτικές δράσεις υψηλής ποιότητας που πραγματοποιούνται στο σπίτι.

Περισσότεροι από 35.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων και Ιδρυμάτων εδώ και 4 χρόνια με επισκέψεις σε μουσεία και ιδρύματα της χώρας.



Στην Ε΄ φάση στην οποία βρίσκεται το πρόγραμμα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί The Tipping Point, Stem Education, SciCo και το Μουσείο Πειραμάτων. Σύντομα θα ενισχυθεί με συνεργασίες σε νέες ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, παρέχοντας ακόμη περισσότερες δράσεις για όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους δασκάλους και τους γονείς τους αλλά και για μαθητές γυμνασίου, με την υποστήριξη του Stem Education.





Ένα γήπεδο για τους «Ακρίτες» από την Kaizen Gaming

Στην πιο πρόσφατη και ταυτόχρονα μια από τις πιο ιδιαίτερες ενέργειες αλληλεγγύης της Stoiximan σε συνεργασία με την +πλευση συμμετείχε ο διεθνούς φήμης παίκτης μπάσκετ Δημήτρης Διαμαντίδης, ambassador του προγράμματος Μικροί ήρωες. Τον περασμένο Ιούλιο, ο αγαπημένος “3D” βρέθηκε στη Σίκινο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μικροί Ήρωες», για τα εγκαίνια του νέου σύγχρονου πολυ γηπέδου του νησιού. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μέρος του συνόλου των δράσεων που έχει υλοποιήσει η Stoiximan στηρίζοντας, ιδιαίτερα τα παιδιά που ζουν σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές τόσο στην εκπαίδευσή τους όσο και σε θέματα υποδομών.



Info

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.kaizengaming.com

Για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας επισκεφθείτε το www.iroes.gr ενώ για τη δράση Try This At Home μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://braingain.stoiximan.gr/