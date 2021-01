Λιανεμπόριο - Γ.Γ καταναλωτή: Έτοιμοι να ανοίξουμε την αγορά με «click away» και «click in shop» στις 18/1

Ένας μοναδικός συνδυασμός προβιοτικών και βιταμίνης C, ενισχύει σημαντικά τον οργανισμό φροντίζοντας παράλληλα το εντερικό μικροβίωμα.

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη τη συνταγή, θα πρέπει να τη δοκιμάσουμε, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει στη ζυγαριά η δημόσια υγεία κι αυτό δεν το συζητάμε, μπορούμε με απλούς κανόνες να προχωρήσουμε στην παράλληλη διαβίωση αυτής της κατάστασης», επισήμανε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο FM», ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Διευκρίνισε, δε, πως έχει αναπτυχθεί όλο το τεχνικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της αγοράς, από την ερχόμενη Δευτέρα, με τα εργαλεία « » και « click in shop «Πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να ανοίξουμε με κανόνες, δειλά δειλά τη λειτουργία του εμπορίου, προκειμένου να αρχίσει να κινείται η ελληνική οικονομία», υπογράμμισε ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.«Εμείς είμαστε τεχνικά ολοκληρωμένοι, έτοιμοι και θα θέσουμε πρόταση ν' ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο πρωθυπουργός κι εμείς πρέπει να έχουμε αναπτύξει όλο το τεχνικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της αγοράς», πρόσθεσε.Ο κ. Σταμπουλίδης είπε ακόμη πως υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση και σχέδιο και ότι «το εργαλείο που φέραμε στο εμπόριο και στην ελληνική οικονομία, «click away» (παράδοση εκτός), που δεν έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες πριν από εμάς, υιοθετήθηκε και από τηέπειτα από το φιάσκο της ανοιχτής αγοράς». Αυτό το εργαλείο -ανέφερε- «πρέπει να τεθεί ξανά σε εφαρμογή, προκειμένου να λειτουργήσουν με ασφάλεια κάποιοι κλάδοι της αγοράς. Δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι με τη μέθοδο αυτή είναι ανοιχτή η αγορά, εν μέσω της πανδημίας, όμως αυτό το εργαλείο διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε συνωστισμό σε κάποιο κλειστό χώρο και ότι για να βγει κάποιος έξω, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη παραγγελία και ραντεβού, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει το προϊόν».Ο ίδιος τόνισε πως δεν αποδείχθηκε σε καμία περίπτωση ότι η μέθοδος « click away », την περίοδο των γιορτών, από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, επιβάρυνε την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας και ότι έστω και με αυτό τρόπο, πρέπει να υπάρξει γρήγορη επανεκκίνηση της οικονομίας. Χαρακτηριστικά επισήμανε ότι «χθες έπρεπε να είχε ανοίξει η αγορά με το εργαλείο click away».Ο κ. Σταμπουλίδης εξήγησε ακόμη πως η μέθοδος «click away» σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα ενδύματα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. «Γι' αυτό», τόνισε, «είπαμε ότι μόνο για αυτούς τους κλάδους, θα υπάρξει το εργαλείο "click in shop", έτσι ώστε, με την τήρηση των μέτρων που ισχύουν, όπως μέχρι τέσσερα άτομα σε καταστήματα 100τμ και με ραντεβού, να μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει την αγορά που επιθυμεί. Αυτό πρέπει να γίνει ειδικά τώρα, που είναι η εκπτωτική περίοδο διότι αν δεν πουλήσουν αυτές οιτα προϊόντα τους, πώς θα αγοράσουν -για παράδειγμα- τα ρούχα και τα παπούτσια της επόμενης σεζόν».