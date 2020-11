Τουρκία: Επανέρχεται στις προκλήσεις με τρεις NAVTEX για αποστρατικοποίηση νησιών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Θέμα αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών θέτει εκ νέου η Τουρκία με τρεις αντι-NAVTEX που εξέδωσε εμμένοντας στην προκλητική της στάση απέναντι στην Ελλάδα.Τις NAVTEX εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία της Σμύρνης και αναφέρονται στα νησιά: Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος, Ψαρά, Τήλος και Χάλκη.TURNHOS N/W : 1491/20AEGEAN SEA1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA63-256/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OFISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.2. CANCEL THIS MESSAGE 031100Z DEC 20.TURNHOS N/W : 1490/20AEGEAN SEA1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA62-255/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OFANDISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.2. CANCEL THIS MESSAGE 041100Z DEC 20.TURNHOS N/W : 1489/20AEGEAN SEA1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA32-731/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OFANDISLANDS SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.2. CANCEL THIS MESSAGE 011100Z DEC 20.