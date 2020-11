Τι επιτρέπεται και τι όχι μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9.00 το βράδυ

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από την Παρασκευή - Δείτε ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται - «Τα νέα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα γιατί πραγματοποιούνται περιττές μετακινήσεις κυρίως σε οικίες πολιτών» εξήγησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας - Νωρίτερα θα κλείνουν σούπερ- μάρκετ και take away - Τι θα γίνει με το delivery

Ανοιχτά τα delivery και τα take away - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κλείνουν νωρίτερα τα σούπερ μάρκετ - Από την Παρασκευή και από τις 21:00 έως τις 05:00 θα επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση για ιατρικούς λόγους (SMS 1) και η έξοδος με κατοικίδιο κοντά στο σπίτι (SMS 6) - Με σημείωμα εργοδότη θα κυκλοφορούν όσοι εργάζονται

Ακόμα σκληρότερο θα είναι από την Παρασκευή το, που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή στη χώρα μας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του κορωνοϊού.Παρά το γεγονός ότι δεν έχει συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επιβολή του, η κυβέρνηση, δια στόματος Νίκου Χαρδαλιά, ανακοίνωσε νέα, ακόμα πιο αυστηρά μέτρα που αφορούν τον περιορισμό κυκλοφορίας από τις 09.00 το βράδυ μέχρι τις 05.00 το πρωί.Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας η εφαρμπογή του μέτρου ξεκινά από την ερχόμενη Παρασκευή 13/11 και η λήψη της σχετικής απόφασης κρίθηκε απαραίτητη καθώς παρατηρήθηκε κατάχρηση των SMS τη νύχτα με περιττές μετακινήσεις κυρίως σε οικίες πολιτών.Με αυτό το δεδομένο ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ότι οι μετακινήσεις θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου μετά τις 9:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Οι πολίτες, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, θα μπορούν να μετακινούνται εκείνο το διάστημα αυστηρά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας και συνοδείας των κατοικίδιων ζώων κάθε νοικοκυριού και σε κοντινή απόσταση από την κατοικία. Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, ο λόγος του περιορισμού βασίζεται στη διαπίστωση ότι πραγματοποιούνται περιττές μετακινήσεις, κυρίως σε οικίες πολιτών που αυξάνουν την κινητικότητα και άρα διευκολύνουν τη μετάδοση του ιού.Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξακολουθεί να απαιτείται η αποστολή SMS προς το 13033 σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους υγείας (sms με κωδικό 1) ή συνοδείας κατοικίδιου ζώου (sms με κωδικό 6), καθώς και η βεβαίωση εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους εργασίας. «Άρα μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 5 το πρωί, μετακίνησηεξαιρετικέςκαι μικρή».Όπως διευκρίνισαν κυβερνητικές πηγές στο πλαίσιο των νέων μέτρων οι υπηρεσίες delivery θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν κανονικά. Σε ό,τι αφορά στα take away θα επιτρέπεται μόνο για τους εργαζόμενους που βρίσκονται νομίμως στο δρόμο ή γι' αυτούς που επιστρέφουν από την εργασία τους, ενώ για όλους τους άλλους απαγορεύεται. Με άλλα λόγια καταργείται από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, το SMS 2 που στέλνουμε για προμήθεια αγαθών. Τέλος για τα σούπερ μάρκετ εξετάζεται το ενδεχόμενο να κλείνουν νωρίτερα για να προλαβαίνουν οι εργαζόμενοι σε αυτά να επιστρέφουν σπίτι τους πριν τις 21:00.Αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:«Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 - 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές».Ο Νίκος Χαρδαλιάς στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε γνωστοποίησε ότι τις πρώτες 4 μέρες του γενικού lockdown πραγματοποιήθηκαν 301.794 έλεγχοι.Επιπλέον κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης διευκρινίστηκε ότι η ατομική άθληση δεν αφορά την άθληση/προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων αλλά αυστηρά και μόνο στην ατομική άθληση σε συνθέσεις έως 3 άτομα και με ισχυρή σύσταση αυτή να πραγματοποιείται κατά προτίμηση κοντά στην οικία των πολιτών. Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι το κυνήγι και το ψάρεμα δεν επιτρέπονται, καθώς η Επιτροπή των Επιδημιολόγων ομόφωνα απέρριψε το σχετικό αίτημα, βασισμένη τόσο σε επιδημιολογικά αλλά κυρίως σε κριτήρια αποφυγής περιττών μετακινήσεων.Όσον αφορά την τηλεργασία, ανακοινώθηκε ότι κάθε οργανισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. «Οι έλεγχοι για την εφαρμογή της τηλεργασίας και των υπολοίπων μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας ήδη έχουν ενταθεί σημαντικά από μικτά κλιμάκια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς το επόμενο διάστημα», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.Παράλληλα, ανέφερε ότι ενθαρρύνουν και συστήνουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα κριτήρια, μειώνοντας στον απολύτως απαραίτητο αριθμό τους παρουσιαστές εκπομπών και τους προσκεκλημένους που βρίσκονται στο στούντιο.«Οι επόμενες εβδομάδες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες. Αναγνωρίζουμε την κόπωση όλων μας. Ωστόσο είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, που χρειάζεται να οπλιστούμε με υπομονή και επιμονή για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλο και να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας.Περιορίζοντας την περιττή κινητικότητα σε όλη τη χώρα, περιορίζουμε τη μεταφορά, τη μετάδοση του ιού, περιορίζουμε τις πιθανότητες για νέα clusters, νέες συρροές, νέους επιδημιολογικούς πολλαπλασιαστές», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.