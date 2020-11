ΩΡΑΡΙΟ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ

ΩΡΑΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Τέλος στην περίοδο προσαρμογής στο δεύτερο «απαγορευτικό» () δόθηκε το Σαββατοκύριακομε την χώρα να θυμίζει «τοπίο σεληνιακό» εξαιτίας της απόλυτης συμμόρφωσης των πολιτών με το μέτρο του δραστικού περιορισμού των μετακινήσεων, εκκενώνοντας κάθε τετραγωνικό μέτρο δημόσιου χώρου.και κενά από επιβάτες μέσα μαζικής μεταφοράς συνθέτουν το πάζλ του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με απώτερο στόχο την επιστροφή σε κάποιας μορφής ομαλότητα τα Χριστούγεννα, αν και, πλάι σε 1.914 νέα κρούσματα σε όλη τη χώρα.«Αν τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, οι τρεις εβδομάδες θα επαρκούν. Εάν έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε σταδιακά πιο γρήγορα σχολεία ή λιανεμπόριο, για παράδειγμα, τότε θα σταματήσουν να υπάρχουν και τα sms» ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,εξηγώντας παράλληλα πως «βασική φιλοσοφία είναι, ότι μένουμε εντός των ορίων του Νομού μας. Γιατί ο βασικός εχθρός που τρέφει τον κορωνοϊό και τη διασπορά του είναι η κινητικότητα». Με τις εικόνες «ερημοποίησης» να καταφθάνουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ο κ.διευκρίνισε παράλληλα πως «στόχος είναι λειτουργήσουμε πριν από τα Χριστούγεννα», ανοίγοντας ένα παράθυρο ελπίδας για τη χαλάρωση των μέτρων.Μέχρι τότε, η εβδομάδα που ξεκινά σήμερααθώς κάθε κίνηση και μετακίνηση περνά μέσα από τον τηλεφωνικό αριθμόκαι με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας παντού και «μέχρι την Άνοιξη», όπως ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Υγείας,. Συγκεκριμένα:· εργασίας,· μετάβασης στο σχολείο,· υγείας,· μετάβασης σε εν λειτουργία κατάστημα,· μετάβασης σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα,· κίνησης για παροχή βοήθειας ή συνοδεία μαθητή στο σχολείο,· κηδεία ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση σωματική άσκηση ή κίνηση για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου ή σίτιση αδέσποτων εντός του Δήμου· λόγους εργασίας,· έκτακτης ανάγκης υγείας,· σωματικής άθλησης κοντά στην οικία και κίνηση με κατοικίδιο επίσης σε κοντινή απόσταση από την οικία.Ως προς την μετάβαση στους χώρους εργασίας,και την, της οποίας το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο από πληροφοριακό σύστημαενώ χορηγείται από τον ιδιοκτήτη. Αν υπάρξει οποιαδήποτε επιπλοκή, τότε θα ισχύσει βεβαίωση κυκλοφορίας του εργαζόμενου, η οποία είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr.1 Για μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.2 Για μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ).3 Για μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. Στον κωδικό αυτό εντάσσονται και οι νομικές και δικαστικές υπηρεσίες. Ειδικότερα επιτρέπονται:· η μετάβαση σε δικαστήριο ως μάρτυρας, δικηγόρος, κατηγορούμενος, σύμφωνα με σχετική κλήση ή βεβαίωση δικηγόρου.· η μετάβαση σε συμβολαιογράφο ή δικαστήριο για ένορκη βεβαίωση, με βάση βεβαίωση δικηγόρου ή κλήση, εάν υπάρχει.· άλλη μετακίνηση σε δικαστική Αρχή ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, με βάση σχετικά δικαιολογητικά.· οι μετακινήσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών, εφόσον συνοδεύονται από τη σχετική φόρμα που καλύπτει τις μετακινήσεις ελεύθερων επαγγελματιών με την επισήμανση ότι για λόγους εργασίας μπορούν να κινούνται και εκτός της περιφερειακής ενότητάς τους για λόγους εργασίας.4 Για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.5. Για μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.6. Για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.· για λόγους εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS],· υγείας [SMS - Επιλογή 1]· και η ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS - Επιλογή 6].Επιπλέον,, με κλιμάκια της ΕΛΑΣ να έχουν εγκατασταθεί από το περασμένο Σάββατο σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου.Αντίθετα, από σήμερα, μόνο γιαγιαστην μόνιμη κατοικία ή γιαενώ οι επιβάτες θα πρέπει να διαθέτουν τη σχετικήπου θα περιγράφει τον λόγο της μετακίνησής τους.Σύμφωνα, μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ηαπό αύριο επανεντάσσονται στο δίκτυο εσωτερικού και οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω των τοπικών περιοριστικών μέτρων ήδη από τις 2 Νοεμβρίου. Επιπλέον, από αύριο και στο εξής στις πτήσεις εξωτερικού, όλοι οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι επιβάτες, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το PLF έντυπο (Passenger Locator Form) μέχρι και την προηγούμενη μέρα από την πτήση αναχώρησή τους, ενώ από μεθαύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου όλοι οι εισερχόμενοι επιβάτες στην χώρα θα πρέπει να παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα σε PCR COVID-19 τεστ, το οποίο θα έχουν πραγματοποιήσει έως και 72 ώρες πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα.· Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) παραμένουν ανοιχτά στο κανονικό τους ωράριο. Μοναδική εξαίρεση η Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οπότε οι Υπεραγορές τροφίμων (super markets) καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.· Καθαριστήρια· Περίπτερα (24ώρο)· Φαρμακεία· Πρατήρια καυσίμων, με εφικτή τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον· Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών· Ξενοδοχεία, στα οποία, ωστόσο, δίνεται δυνατότητα αναστολής· Pet shops· Καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης, που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.· Καταστήματα πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.· Ακόμη, επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), ενώ· οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να βγει από το σπίτι μόνο για να παραλάβει έτοιμο φαγητό, όπως διευκρίνισε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει συνολικά η εστίαση.· Στο ίδιο διάστημα θα λειτουργούν και οι λαϊκές αγορές, αλλά με πρόσθετα μέτρα, δηλαδή με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.Πρεμιέρα κάνει σήμερα και ηκαθώς με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία θα λειτουργήσουν σήμεραόλης της χώρας, με τη διάρκεια της κάθε διδακτικής ώρας να διαμορφώνεται στα 40 λεπτά.Ώρα διδασκαλίας Από- Έως1η 8:00 8:402η 8:50 9:303η 9:40 10:204η 10:30 11:105η 11:20 12:006η 12:10 12:507η 13:00 13:40Ώρα διδασκαλίας Από- Έως1η 8:30 9:102η 9:20 10:003η 10:10 10:504η 11:00 11:405η 11:50 12:306η 12:40 13:207η 13:30 14:10Σεπου δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τηλε-εργασίας, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική σε ποσοστό 50% στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Αναφορικά με τη λειτουργία του τελευταίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, σε σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών,προβλέπεται ότι:· Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ηλεκτρονικά ή με ραντεβού, στις περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία.· Ευνοείται η τηλεργασία «στο μέγιστο δυνατό ποσοστό», ενώ και οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.· Στις υπηρεσίες που απαιτείται φυσική παρουσία των υπαλλήλων η προσέλευση θα γίνεται σε τρεις βάρδιες (07.00 - 15:00, 08:00 - 16:00, 09.00 - 17:00) και θα ισχύουν οι αποστάσεις 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους.· Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδιά στο γυμνάσιο έχουν δικαίωμα εναλλακτικού ωραρίου, μειωμένης βάρδιας κατά 25% ή άδειας ειδικού σκοπού.· Όσοι ανήκουν ή έχουν παιδιά που ανήκουν, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία, όπου είναι εφικτό, αλλά δικαιολογείται η παραμονή τους στο σπίτι.