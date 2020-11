Κορωνοϊός: Σε απόγνωση η εστίαση, τέλος και στο take away - «Στοχοποιείται η μπουγάτσα»!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε κατάσταση προσαρμογής στην νέα καθημερινότητα που επιβάλλει η δεύτερη φάση της πανδημίας βρίσκονται από χθες, με την τελευταία να επιχειρεί να συντονιστεί με τους ρυθμούς του ολικού lockdown για τις επόμενες 13 ημέρες.Από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου, η Θεσσαλονίκη θύμιζε έρημο τοπίο, καθώς αφενός η βροχόπτωση και αφετέρου τα περίπουκαι σε κεντρικά σημεία της πόλης, απέτρεψαν μεγάλο αριθμό πολιτών από το να περιδιαβεί τους δρόμους της.Καθώς τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά, μειωμένη αισθητά ήταν και η επιβατική κίνηση χθες στις αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες αποτελούν το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς για 1.5 εκατομμύρια πληθυσμό και μοιραία πιθανή εστία μετάδοσης του ιού.Εμφανώς προσαρμοσμένοι, ωστόσο, στα νέα δεδομένα εμφανίστηκαν οι Θεσσαλονικείς από χθες νωρίς το απόγευμα, καθώς ικανός αριθμός πολιτών έκανε χρήση του 13033 αποστέλλοντας sms κυρίως για λόγους φυσικής άσκησης, αλλά και εξυπηρέτησης βασικών αναγκών. Ακόμη και αν η κίνηση αυξήθηκε μετά τις απογευματινές ώρες στη συμπρωτεύουσα, οι νέες διευκρινίσεις που παρείχε την ίδια μέρα ολίγο πριν τη δύση του ήλιου περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση στον ελληνικό βορρά, εντείνοντας τις τοπικές «φωνές» που προειδοποιούν για τσουνάμι λουκέτων μια στρατιές ανέργων.Ειδικότερα, ο κ. Χαρδαλιάς γνωστοποίησε πως στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες, ειδικά στοναπαγορεύεται η δυνατότητα παραλαβής του προϊόντος από το κατάστημα (take away και drive through), με αποδεκτή μόνο τη διαδικασία παράδοσης κατ’ οίκον, δηλαδή το delivery. Αποκρυσταλλώνοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα, ο Υφυπουργός εξήγησε πως για τις γκρι περιοχές (στις οποίες προσώρας περιλαμβάνονται η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες) ισχύουν αυστηρότερες διατάξεις, δηλαδή:· Η επιβίβαση ενός ατόμου (πλην του οδηγού) σε ταξί και ΙΧ δεν αφορά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πχ. ΑμεΑ, ηλικιωμένοι κτλ.· Καταστήματαλειτουργούν μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.· Επιτρέπονται οι υπηρεσίες διανομής πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον.· Εξακολουθούν -εφόσον το επιθυμούν- να λειτουργούν αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εντάσσονται σε συγκεκριμένους συλλόγους ή ομίλους.· Δεν επιτρέπεται το take away, το drive through και η παραλαβή πακέτων. Επιτρέπεται μόνο το delivery.Οι παραπάνω διευκρινήσεις ήρθαν από τα πλέον αρμόδια κυβερνητικά χείλη (αυτά του κ. Χαρδαλιά) να προσθέσουν ψηφίδες στο μωσαϊκό του χειμερινού lockdown στη Θεσσαλονίκη, το οποίο, ωστόσο, εγείρει φόβους και δεκάδες αιτήματα για άμεση ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.«Για άλλη μια φορά στοχοποιείται η» και εν προκειμένω «στοχοποιείται και η μπουγάτσα» εξήγησε στο protothema.gr o γενικός γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ-Μπαρ του νομού Θεσσαλονίκης,, επισημαίνοντας πως με την απαγόρευση του take away «απαγορεύεται η μπουγάτσα να λειτουργήσει και επιτρέπεται τα ψιλικατζίδικα και οι φούρνοι να πουλούν καφέ». Υπό αυτό το πρίσμα «είναι πολύ παράλογη η απόφαση» δήλωσε ο κ. Επιτροπίδης και υπογράμμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έβαλαν λουκέτο 10 καταστήματα εστίασης στην πόλη, όταν δηλαδή δεν υπήρχε καν υποψία lockdown. Στον αντίποδα «από τα 5.500 καταστήματα εστίασης με 40.000 εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τον Ιανουάριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε 20.000 ανέργους, δηλαδή το 50% των καταστημάτων θα κλείσει» προειδοποιεί ο Γ.Γραμματέας της της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ-Μπαρ του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ αντιπροσωπεία του κλάδου θα έχει συνάντηση στις 2 σήμερα το μεσημέρι με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ,στη συμπρωτεύουσα. Ανάμεσα στα αιτήματα που θα κοινοποιήσουν προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, οι επαγγελματίες της εστίασης της Θεσσαλονίκης ζητούν πλήρη επιδότηση ενοικίου για όσο διάστημα είναι κλειστά τα καταστήματα με κρατική εντολή, ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης με μη επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 5.000 ευρώ και επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για το επόμενο εξάμηνο.Παράλληλα, κλειστά τις επόμενες 13 ημέρες θα παραμείνουν τα κομμωτήρια στη Θεσσαλονίκη, ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές, ανήκοντας στις σπάνιες εξαιρέσεις της καραντίνας. Στην ενδιάμεση κατάσταση όμως βρίσκονται τα ξενοδοχεία, τα οποία μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά δεν φαίνεται να το θέλουν λόγω των μαζικών αποχωρήσεων των πελατών τους, οι οποίες σημειώθηκαν ελέω της ξαφνικής καραντίνας.Πλην της εστίασης, «σχέδιο Μάρσαλ» για την τοπική οικονομία ζητούν δημόσια τις τελευταίες ημέρες αμφότεροι ο δήμαρχος της πόλης,, αλλά και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,. Ο τελευταίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σε τηλεοπτική του συνέντευξη, δηλώνοντας πως «η επιβίωση των επιχειρήσεων της περιοχής μας και η διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας κρέμονται από μια κλωστή, μετά και το νέο lockdown που επιβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. Χρειαζόμαστε μια γενναία στήριξη αυτών των επιχειρήσεων, για να διασωθεί η τοπική μας οικονομία».Τους ίδιους φόβους, τουλάχιστον για τον κλάδο της εστίασης, μοιράζονται προς στιγμήν και οι επαγγελματίες στην Αθήνα, όπου έλειψαν χθες τραπεζάκια και καθίσματα σε καφέ και εστιατόρια της πόλης. Η μακρά διάρκεια, μάλιστα, ενός δηλαδή μήνα «αποχής» της εστίασης από την αθηναϊκή καθημερινή ζωή προβληματίζει ακόμη περισσότερο τον κόσμο που απασχολείται σε αυτήν, με δεδομένο ότι στη Θεσσαλονίκη τα μέτρα θα διαρκέσουν -σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις -μόνο για 13 ακόμη μέρες. Ο τετραψήφιος, ωστόσο, αριθμός νέων κρουσμάτων χθες, καθώς έφτασαν τα 2.166 πανελλαδικά, στερεί κάθε ελπίδα γρήγορης επαναφοράς στην κανονικότητα, επισπεύδοντας αντίθετα τα σενάρια ολικού lockdown και στην Αττική, ενδεχόμενο που άφησε για πρώτη φορά χθες ανοιχτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,. Λίγο νωρίτερα, την εκτίμησή του ότι ένα χειμερινό, αθηναϊκό lockdown είναι κοντά είχε εκφράσει δημόσια ο Καθηγητής, Χαράλαμπος Γώγος, ανατρέποντας άρδην το κλίμα στην πρωτεύουσα. Στο βαρύ επιδημιολογικό φορτίο είχε αναφερθεί από το μεσημέρι χθες και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, προϊδεάζοντας την κοινή γνώμη για την υπέρβαση του ψυχολογικού φράγματος των 2.000 κρουσμάτων.«Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή στην Αττική» τόνισε, άλλωστε, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, δίνοντας χθες αργά το στίγμα της ρευστότητας της κατάστασης για το λεκανοπέδιο. «Δεν θα σκεφτώ δεύτερη στιγμή και δεν θα σκεφτούμε το θέμα της επικοινωνίας πάνω από την ουσία, την ανθρώπινη υγεία και τη Δημόσια Υγεία. Εάν βλέπουμε να αλλάζουν ραγδαία τα επιδημιολογικά δεδομένα, εάν συνεχιστεί αυτή η τάση που βλέπω τις τελευταίες ημέρες, με τις υπερπολλαπλάσιες κατειλημμένες ΜΕΘ-COVID και την αύξηση του ρυθμού των κρουσμάτων, τότε ναι, βεβαίως θα παρθούν και άλλα μέτρα και στην Αττική» ξεκαθάρισε ο υπουργός, ενώ προανήγγειλε και την απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ των νομών.«Έχω την αίσθηση ότι θα ληφθεί μέριμνα πλέον και για αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω επίσης, ότι είναι φύσει αδύνατον να υπάρχει ένας αστυνομικός δίπλα σε κάθε πολίτη. Και εξακολουθώ να πιστεύω και αυτή τη στιγμή τη δύσκολη ώρα την οποία βιώνουμε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας έχει συναίσθηση της κατάστασης, ότι δεν θέλει να κινδυνεύσουν οι ευπαθείς ομάδες» απάντησε αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης μετακινήσεων από Νομό σε Νομό ο κ. Κικίλιας, χωρίς να εστιάζει αναγκαστικά στους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών.