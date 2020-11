Νέα μέτρα για τον κορωνοϊό: Επιτακτική ανάγκη να περιοριστεί η διασπορά του ιού

Η τήρηση των μέτρων, που ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα κρίνει είτε την παράταση και κλιμάκωση τους, είτε την αποκλιμάκωσή τους υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων Χαράλαμπος Γώγος. Παράλληλα, την ελπίδα ότι το μερικό λοκντάουν θα διαρκέσει περισσότερο εξέφρασε στον σταθμό μας ο καθηγητής Γενετικής Μανώλης Δερμιτζάκης.«H αναπαραγωγή ιού είναι τέτοια που σε 15 μέρες με 1 μήνα μπορούμε να αποκλείσουμε την περαιτέρω ανάπτυξή του… αν εφαρμόσουμε τα μέτρα θα δούμε τα αποτελέσματα.Σε 15 μέρες με 1 μήνα θα δούμε αν τα μέτρα είναι αποτελεσματικά, αν όχι είμαστε εδώ για να τα παρατείνουμε, να τα κλιμακώσουμε ή να τα αποκλιμακώσουμε» ανέφερε ο Χαράλαμπος Γώγος.«Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι άσχημα, στην Αθήνα τα πράγματα είναι προβληματικά. Πρέπει και η πολιτεία και οι υγειονομικοί να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας, να αυξηθούν οι κλίνες ΜΕΘ για COVID, κάτι που ξεκίνησε» επισήμανε ο καθηγητής.Ο κ. Γώγος διευκρίνισε ότι μπορεί να δούμε αυξημένα κρούσματα τις προσεχείς μέρες, καθώς αυτά σημειώθηκαν με τα προηγούμενα μέτρα σε ισχύ.«Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κύμα, βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη φάση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσως η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο με υποδεκαπλάσιο αριθμό θυμάτων και κρουσμάτων από τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης, και έτσι μπορούμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί κι εδώ έχουμε ευκαιρία να δούμε και να προλάβουμε» τόνισε.Προσβλέπουμε στο εμβόλιο, εξήγησε ο Χαράλαμπος Γώγος, αυτός είναι ο τελικός στόχος μας, προσπαθούμε να συντηρήσουμε μια κατάσταση σε ένα επίπεδο χωρίς μεγάλες επιπτώσεις της πανδημίας για να φτάσουμε στις αρχές του χρόνου στον εμβολιασμό, έτσι ελπίζω, καταρχάς των υγειονομικών, για να αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε και μέχρι Απρίλιο – Μάιο να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε μεγάλο αριθμό πληθυσμού».Και συνέχισε: «Μέχρι τότε πρέπει να παίρνουμε μέτρα γρήγορης διάγνωσης απομόνωσης κρουσμάτων πολλά τεστ, προληπτικά μέτρα, όπως αυτά που πήραμε τώρα, που είναι πολύ αυστηρά, και ελπίζουμε να αποδώσουν για να περιορίσουμε τη διασπορά στην κοινότητα ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα».Από την πλευρά του, ο Μανώλης Δερμιτζάκης επισήμανε ότι «δεν έχουμε χρόνο, ελπίζω ότι το λοκντάουν θα κρατήσει παραπάνω».Εξήγησε ότι στη χώρα μας πήραμε τρία πακέτα μέτρων. «Τα προπροηγούμενα ήταν πολύ ελαφρά, δεν άφησαν αποτύπωμα, βλέπουμε ακόμα το αποτέλεσμα του πρώτου πακέτου. Τα προηγούμενα ήταν λίγο πιο βάρια, θα αφήσουν κάποιο αποτύπωμα, και έχουμε τα καινούργια, με οριζόντια χαρακτηριστικά, που τα δούμε σε 2 – 3 εβδομάδες» σχολίασε.Ο καθηγητής εκτίμησε ότι οι αριθμοί των κρουσμάτων μπορεί να φτάσουν και τις 3.000, και παραπάνω, αλλά πρόσθεσε ότι πρόκειται για φυσιολογική πορεία.«Αν παίρναμε αυτά τα μέτρα (του Σαββάτου) ένα μήνα πριν θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση» δήλωσε δε. «Έχουμε πάντως ένα καλό πακέτο μέτρων πρόσθεσε.Aπό τις 6 το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, η χώρα διαιρείται σε δύο ζώνες, οι οποίες, ωστόσο, τέμνονται με ένα υποσύνολο κοινών μέτρων προστασίας που καλούνται να εφαρμόσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ανεξαιρέτως, σε μια ύστατη προσπάθεια ανάσχεσης του ιού.·Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού σε όλη την επικράτεια, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο.· Η επιβίβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επιτρέπεται χωρίς μάσκα· Περιορισμός κυκλοφορίας από μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί σε όλη τη χώρα. Του μέτρου εξαιρούνται μετακινήσεις για λόγους εργασίας και υγείας· Υποχρεωτική η τηλεργασία 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα·Υποχρεωτική τηλε-εκπαίδευση σε όλα τα ΑΕΙ πλην κλινικών και εργαστηρίων σε όλη τη χώρα· Αναστέλλεται το επισκεπτήριο σε όλες τις δομές πρόνοιας·Λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, κομμωτήρια, ξενοδοχεία, σχολεία ανοιχτά σε όλη τη χώρα.Ελεύθερες στη διάρκεια του επόμενου μήνα θα παραμείνουν οι μετακινήσεις εκτός νομών, ακόμη και σε περιοχές που έχουν περιέλθει στη «διακεκαυμένη» ζώνη, περιορισμός που αίρεται σε σχέση με την πρώτη φάση της πανδημίας.Παράλληλα, από την Τρίτη τα 4 επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας διαχωρίζονται σε 2 και για 14 ημέρες. Συγκεκριμένα:Αιτωλοακαρνανίας, 'Ανδρου, Αργολίδας, Αρκαδίας, 'Αρτας, Αχαΐας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θάσου, Θεσπρωτίας, Ιθάκης, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρδίτσας, Καρπάθου-Κάσου, Κέας-Κύθνου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κω, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Λήμνου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Μήλου, Μυκόνου, Νήσων Αττικής, Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ρόδου, Σάμου, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χανίων, Χίου.οι περιφερειακές ενότητες της Αττικής και ο Πειραιάς, πλην των νήσων, Βοιωτία, Δράμα, Έβρος, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Θήρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καστοριά, Κιλκίς, Κοζάνη, Λάρισα, Νάξος (πλην Αμοργού), Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη, Σέρρες, Τρίκαλα, Χαλκιδική.Διαφοροποιήσεις, ωστόσο, ως προς το βαθμό αυστηρότητας των νέων μέτρων εμφανίζουν δραστηριότητες διαφορετικών τομέων της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της κοινωνικής ζωής, για τα οποία δόθηκαν χθες διεξοδικές πληροφορίες από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.Αναλυτικά, το φάσμα των νέων μέτρων ανά επίπεδο και δραστηριότητα:Επίπεδο Α - επιτήρησης (κίτρινο):·Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές, μείωση στο 75% του μέγιστου αριθμού των αθλούμενων ανά εγκατάσταση, ενώ σε ισχύ παραμένουν οι εξειδικευμένες οδηγίες και υγειονομικά πρωτόκολλα για τις προπονήσεις και τους αγώνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.·Όσον αφορά τα γυμναστήρια, στο επίπεδο Α, προβλέπονται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό, αλλά και για το κοινό κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομαδική άσκηση. Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική στην ατομική άθληση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση απόστασης 2μ. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 10 τ.μ.Επίπεδο Β - υψηλού κινδύνου (κόκκινο):· Αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας. Επιτρέπεται η ατομική άσκηση μόνο σε εξωτερικούς ανοιχτούς χώρους, χωρίς προπονητή. Επίσης, επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε ανοιχτές εγκαταστάσεις και για συγκεκριμένα αθλήματα, όπως αντισφαίριση, σκοποβολή, τοξοβολία, ιστιοπλοΐα (με μονομελές πλήρωμα), κωπηλασία (με μονομελές πλήρωμα), κανόε καγιάκ (με μονομελές πλήρωμα), θαλάσσιο σκι, στίβος, κολύμβηση (σε ανοιχτή θάλασσα), ποδηλασία, γκολφ, ιππασία και μηχανοκίνητος αθλητισμός.· Όσον αφορά τα γυμναστήρια, στο επίπεδο Β, αναστέλλεται κάθε λειτουργία τους.· Σχετικά με τη διεξαγωγή αγώνων, επιτρέπονται μόνο της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου (Super League) και της Α1 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων (Champions League & Europa League) σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της FIFA και της FIBA.· Για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα υπαίθρια μουσεία τόσο στο επίπεδο Α (κίτρινο) όσο και το επίπεδο Β (κόκκινο) προβλέπεται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.· Για τα κλειστά μουσεία, στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπονται τα εξής: 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων και 1 άτομο ανά 15τ.μ. ενώ οι ομαδικές ξεναγήσεις επιτρέπονται έως 10 άτομα.· Στο επίπεδο Β (κόκκινο), η λειτουργία των κλειστών μουσείων αναστέλλεται.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο), επιτρέπονται μέχρι 30 άτομα στην δικαστική αίθουσα και σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των δικαστηρίων θα εφαρμοστούν μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στις γραμματείες.· Στο επίπεδο Β' (κόκκινο), ισχύουν τα ειδικά πρωτόκολλα λειτουργίας και διεξαγωγής δικών που περιγράφονται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται συμμετοχή 50% των πωλητών και 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.·Στο επίπεδο Β (κόκκινο) αναστέλλεται κάθε λειτουργία τους.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό καθώς και για το κοινό κατά την αναμονή, 6 άτομα ανά τραπέζι και πληρότητα έως 50% της δυναμικότητας βάσει της άδειας. Επιπλέον οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται από την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Και στο επίπεδο Α θα ισχύσει περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας, θα παραμένουν δηλαδή τα καταστήματα εστίασης κλειστά από τις 23.30 έως τις 5.00 πμ, με εξαίρεση τo take away και τo delivery, ενώ ισχύει καθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες αυτές και απαγόρευση κάθε είδους ζωντανής μουσικής.·Στο επίπεδο Β' (κόκκινο) προβλέπεται πλήρης αναστολή λειτουργίας, με εξαίρεση το take away και το delivery.Καταστήματα τροφίμων (super market, mini market, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία)Και στα δύο επίπεδα προβλέπονται τα εξής:- 1 άτομο ανά 10τ.μ. (4 άτομα από 20 έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον).- ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια και καλάθια.Στο επίπεδο Β (κόκκινο) προβλέπεται συμπληρωματικά η λειτουργία των καταστημάτων αυτών και το Σαββατοκύριακο.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό και για το κοινό κατά την αναμονή, 6 άτομα ανά τραπέζι και αποκλειστικά καθήμενοι.·Για τα κέντρα διασκέδασης χωρητικότητας άνω των 300 ατόμων προβλέπεται πληρότητα 50% της δυναμικότητας με μέγιστο τους 300 καθήμενους, ενώ για τους χώρους διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα, προβλέπεται πληρότητα 50% της δυναμικότητας με μέγιστο τους 150 καθήμενους. Επίσης προβλέπεται απόσταση 1,8μ. ανάμεσα στα τραπέζια, περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας (κλειστά 23:30-05:00), καθώς και καθολική απαγόρευση κάθε είδους ζωντανής μουσικής.· Στο επίπεδο Β' (κόκκινο), η λειτουργία τους αναστέλλεται.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται 50% πληρότητα και υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.· Στο επίπεδο Β (κόκκινο), οι κινηματογραφικές προβολές αναστέλλονται.Και στα δύο επίπεδα προβλέπονται τα εξής: Μέτρα περιορισμού του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται εντός του καταστήματος βάσει εμβαδού, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τη μέχρι σήμερα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και κατάργηση της αναμονής και λειτουργία αποκλειστικά με ραντεβού.ΚΥΤ Προσφύγων· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται μετακίνηση των φιλοξενουμένων σε ποσοστό μέχρι 15% ανά ώρα, με ανώτατο όριο τους 750 φιλοξενούμενους ημερησίως, με βάση τις οδηγίες του διοικητή.·Ενώ στο επίπεδο Β' (κόκκινο) ισχύει αναστολή εξόδου.· Για το επίπεδο Α προβλέπεται, συμμετοχή του 65% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων και λειτουργία παράλληλων αγορών.· Για το επίπεδο Β προβλέπεται συμμετοχή του 50% των πωλητών, με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων και επίσης λειτουργία παράλληλων αγορών.Κοινοί κανόνες για το επίπεδο Α και Β: περιορισμός βάσει εμβαδού, 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον).Και στα δύο επίπεδα προβλέπεται έως 65% πληρότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα πλοία. Όσον αφορά τα ταξί, στο επίπεδο Α επιτρέπονται μέχρι 3 επιβάτες, ενώ στο επίπεδο Β' (κόκκινο) επιτρέπεται ένας μόνο επιβάτης. Επίσης στο επίπεδο Β' (κόκκινο), επιτρέπονται μέχρι 3 άτομα στα ΙΧ (με εξαίρεση τις οικογένειες).Προβλέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή και περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 20% στο επίπεδο Α (κίτρινο) και μέχρι 80% στο επίπεδο Β (κόκκινο). Με εξαίρεση και για τα δύο επίπεδα, τα ογκολογικά και άκρως επείγοντα περιστατικά.·Στο επίπεδο Α προβλέπεται 1 παιδί ανά 5 τ.μ. και έως 50 παιδιά, υποχρεωτική χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών και 1 συνοδός ανά παιδί.·Επίσης, προβλέπεται τήρηση των αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα και των κανόνων υγιεινής.·Στο επίπεδο Β' (κόκκινο), αναστέλλεται η λειτουργία των παιδότοπων.· Υποχρεωτική χρήση μάσκας στις πρόβες και για όσους δεν είναι στη σκηνή γυρίσματος, καθώς και καταγραφή των εισερχομένων και των εξερχομένων.· Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται επίσης 1,5 μέτρο απόσταση για τους ηθοποιούς και 2 μέτρα απόσταση για τις χορωδίες και τα πνευστά στις πρόβες, ενώ στο επίπεδο Β (κόκκινο) η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των συντελεστών αυξάνεται στα 2 μέτρα.·Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπεται η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.· Συνεπώς στις συναθροίσεις του επιπέδου Α μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 50 άτομα, τηρώντας απόστασης 1,5μ.·Στο επίπεδο Β (κόκκινο) προβλέπεται αναστολή όλων των δημόσιων συναθροίσεων στο πλαίσιο των Συνταγματικών προβλέψεων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.· Στο κίτρινο επίπεδο προβλέπονται 50% πληρότητα και υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αναστέλλεται η διενέργεια τέτοιων εκδηλώσεων σε κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια.·Στο επίπεδο Β (κόκκινο) προβλέπεται αναστολή της προσέλευσης κοινού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά για διαδικτυακή μετάδοση.· Στο επίπεδο Α προβλέπονται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. τουλάχιστον και έως 100 συμμετέχοντες, καθώς και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.· Στο επίπεδο Β (κόκκινο), η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναστέλλεται.Υποχρεωτική χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών και στα δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας (Α και Β).Στο επίπεδο Α (κίτρινο) προβλέπονται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και έως 50 άτομα, καθήμενοι. Ενώ στο επίπεδο Β' (κόκκινο) επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα για όλες τις τελετές και λειτουργίες.

