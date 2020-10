Κορωνοϊός - Λάρισα: «Σύστημα Υγείας και εστίαση θα πληγούν περισσότερο από το lockdown» λέει ο δήμαρχος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η πόλη της Λάρισας «κινείται» παρά τοστην πόλη από τις 6 σήμερα το πρωί. Το λιανεμπόριο είναι ανοιχτό, τα καταστήματα έχουν ανοίξει με τον κόσμο να κινείται στους δρόμους και στα μαγαζιά φορώντας τη μάσκα του, τα delivery και τα take away εξυπηρετούν τον κόσμο αλλά το μεγάλο πρόβλημα επικεντρώνεται στον κλάδο της εστίασης.Το άγχος και η αβεβαιότητα είναι αυτά που προβληματίζουν τους εργαζόμενους της εστίασης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Λάρισας,η εστίαση πλήττεται περισσότερο αυτή τη στιγμή.Ο Δήμαρχος της Λάρισας, ο οποίος μίλησε στουποστήριξε ότι οι πολίτες της Λάρισας είναι συνειδητοποιημένοι με την νέα καθημερινότητα του lockdown στην πόλη, ενώ έκανε λόγο για την εστίαση η οποία πλήττεται οικονομικά, αλλά και για το Σύστημα Υγείας που πιέζεται σημαντικά αυτή την περίοδο.«Δυο πράγματα θα πληγούν από το lockdown στην πόλη μας, η εστίαση η οποία θα χτυπηθεί οικονομικά και το δεύτερο είναι το Σύστημα Υγείας μας, το οποίο πιέζεται σημαντικά στην πόλη μας και πρέπει προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις να υπάρξουν κυβερνητικές επιλογές στήριξης και της εστίασης αλλά και των νοσοκομείων με την ανάπτυξη νέων κλινών και προσωπικού. Βλέπω τους πολίτες μου περισσότερο συνειδητοποιημένους, είναι μια κατάσταση που έχει προκύψει όχι μόνο από την απόφαση που έχει υπάρξει, αλλά και από τη δουλειά που έγινε συλλογικά από το Δήμο και από τους φορείς της πόλης προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα. Στα χέρια μας είναι να ανατρέψουμε την κατάσταση και να επιστρέψουμε και πάλι στην κανονικότητα» επισημαίνει στοο Δήμαρχος της Λάρισας.Το «επίπεδο 4» συνιστά lockdown με διαφορετικό τρόπο από αυτό του Μαρτίου. Και αυτό διότι στο επίπεδο 4 μένουν ανοιχτά τα καταστήματα λιανεμπορίου, τα κομμωτήρια, τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, οι λαϊκές αγορές και τα σχολεία.Κλείνει η εστίαση, τα γυμναστήρια, η δικαιοσύνη, τα σινεμά, οι μουσικές σκηνές τα μουσεία οι παιδότοποι και οι αρχαιολογικοί χώροι.Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 00:30 έως τις 05:00.Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους ενώ στα ταξί επιτρέπεται ένας επιβάτης και στα ΙΧ τρεις.Απαγόρευση κυκλοφορίας* 00:30 έως 05:00.*Εξαιρούνται μετακινήσεις για λόγους εργασίας και έκτακτης ανάγκης (λόγοι υγείας)Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρουςΑναστολήΜάσκα στο προσωπικόΑναστολή επισκεπτηρίουΝοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντραΜάσκα στο προσωπικό & σε όλους τους εισερχόμενουςΈνας συνοδός/ασθενή Περιορισμός* των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 60%*Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικάΑναστολή εξόδουΣχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομέςΕνδεχόμενη λειτουργία εκ περιτροπής, σε συνδυασμό με τηλε-εκπαίδευση ή μόνο τηλε-εκπαίδευσηΤηλε-εκπαίδευσηΑναστολή δραστηριότηταςΈως 9 άτομα για όλες τις τελετές, λειτουργίες κλπ με υποχρεωτική χρήση μάσκαςΑναστολή λειτουργίαςΑΝΑΣΤΟΛΗ προσέλευσης κοινού, δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά για διαδικτυακή μετάδοσηΑναστολή λειτουργίαςΠρόβες μέσω τηλεδιάσκεψης Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτωνΑναστολή λειτουργίαςΑναστολή λειτουργίαςΑναστολή λειτουργίαςΑναστολή λειτουργίας Λειτουργία μόνο take away – deliveryΥποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜΜ65% σε ΜΜΜΑπαγόρευση μετακινήσεων εκτός της ΠΕ στην οποία αφορούν τα μέτραΜέχρι 1 επιβάτης σε taxiΠεριορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 3 άτομαΑθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)Αναστολή λειτουργίαςΥποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό) 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέονΕιδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια Λειτουργία ΣαββατοκύριακοΛαϊκές αγορές50% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων Λειτουργία παράλληλων αγορών Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους Περιορισμός στις μετακινήσεις των εμπόρων (από περιοχή που είναι κόκκινη)Αναστολή λειτουργίαςΜάσκα υποχρεωτική για όλους. Περιορισμός βάσει εμβαδού 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)Μάσκα σε προσωπικό και πελάτεςΜέτρα περιορισμού βάσει εμβαδού (σχετική ΚΥΑ)Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας Μόνο με ραντεβούΔημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσειςΑναστολή λειτουργίας