Ελληνοτουρκικά: Το Oruc Reis βγαίνει κοντά στο Καστελόριζο - Η Τουρκία τορπιλίζει τις διερευνητικές

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η Τουρκία αποφάσισε να μιλήσει τη γλώσσα της διπλωματίας και λίγο πριν αρχίσουν οι διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα, η Αγκυρα σε μία αιφνιδιαστική κίνηση κλιμάκωσης έβγαλε ξανά το Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Η νέαβγήκε στις 23:50 και αφορά περιοχή νότια του, έως τις 22 Οκτωβρίου., με τις δύο άκρες του να βρίσκονται ανάμεσα στη Ρω και στη Στρογγύλη, τις δύο νησίδες που συμπληρώνουν το σύμπλεγμα.Άλλα δύο πλοία, τα Ataman και Cengiz Han, θα συνεχίσουν τις έρευνές τους σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνει ύδατα νότια του Καστελόριζου ως την 22η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ειδοποίηση.





Το πρωί της Δευτέρας το στίγμα του Oruc Reis στο Marine Traffic φαίνεται ανοιχτά του λιμένα της Αττάλειας.



Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Μπρατισλάβα και συμφώνησαν να διεξαχθούν διμερείς διερευνητικές επαφές.Τον περασμένο μήνα η Άγκυρα απέσυρε το Ορούτς Ρέις από την Ανατολική Μεσόγειο για να «επιτρέψει μια διπλωματική προσέγγιση με την Ελλάδα» ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Κατά το πέρας του συνόδου κορυφής, η ΕΕ κατέστησε σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της εάν συνεχιστούν «οι μονομερείς ενέργειες και οι προκλήσεις» της Τουρκίας, κίνηση που η τουρκική κυβέρνηση αντέτεινε ότι θα επιδεινώσει τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και των Βρυξελλών.TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)TURNHOS N/W : 1262/20MEDITERRANEAN SEA1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;35 34.82 N - 028 00.13 E35 34.83 N - 028 28.78 E35 36.77 N - 028 28.77 E35 59.87 N - 029 22.85 E35 59.87 N - 029 34.20 E35 59.92 N - 029 59.75 E35 42.52 N - 030 04.35 E34 49.53 N - 028 00.07 E35 09.32 N - 028 00.05 E6 NM BERTH REQUESTED.2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.