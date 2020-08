«Weswim Unspoiled» Αγκίστρι με παράλληλη δράση για καθαρές παραλίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για 1η χρονιά, το Weswim διοργανώνει στις 5 Σεπτεμβρίου τον Κολυμβητικό Περίπατο για όλους (fun Swim 1,2km), στα πλαίσια του 1ου Hard Sun Trail Run που διεξάγεται μια μέρα μετά στις 6 Σεπτεμβρίου, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αγκιστρίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ.Κολυμβητές και κολυμβήτριες από όλη την Αττική και την Ελλάδα , θα βουτήξουν στα πανέμορφα νερά του Αγκιστρίου , απολαμβάνοντας μια πολύ βατή και γαλαζοπράσινη παράκτια τριγωνική διαδρομή με σκοπό πάντα το κέφι σε στιλ... Weswim και φυσικά με πολλά πολλά δώρα. Σκοπός είναι να γνωρίσουν οι Weswimmers το Αγκίστρι όχι μόνο σαν τουριστικό προορισμό, αλλά να το χρησιμοποιούν συχνότερα για τις θαλάσσιες προπονήσεις τους και κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.Το κολύμπι θα έχει επιπλέον και χαρακτήρα κοινωνικής δράσης, καθώς στους συμμετέχοντες θα δοθεί η ευκαιρία να απαλλάξουν τις ακτές από αποτσίγαρα. Πέρα από τα άφθονα δώρα, το πακέτο συμμετοχής θα περιλαμβάνει και το συλλεκτικό σκουφάκι του event, μια δωρεά του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και σχεδιασμένο από την Κανέλλα Αράπογλου, με το μήνυμα για “Παραλίες Καθαρές, Χωρίς Αποτσίγαρα” -το goodies Bag θα περιλαμβάνει και άφθονα αντηλιακά της Dermaconcept.Μέσα στο Goodies Bag, εκτός από τα Butt-free Beaches σκουφάκια με τις οδηγίες συλλογής, θα υπάρχει και ειδικό γάντι συλλογής μιας χρήσης για αποτσίγαρα, όπως επίσης και άφθονα αντιηλιακά, ενεργειακά gel Huma By Wefit και πολλά πολλά καλούδια. Τα αποτσίγαρα θα τοποθετηθούν από τους συμμετέχοντες σε ειδικά διαμορφωμένο Plexiglass κάδο by The Design Store μπροστά στο Copa Cabana Beach Bar.