Ερχονται αποφάσεις για τα νέα μέτρα λόγω έξαρσης του κορωνοϊού

Το κλειδί της λήψης νέων μέτρων ενόψει του Δεκαπενταύγουστου κρατά το Σαββατοκύριακο, καθώς η πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων τις αμέσως επόμενες ώρες θα κρίνει αφενός το βαθμό των περιορισμών και αφετέρου τη γεωγραφική έκταση των νέων μέτρων, τα οποία δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν ακόμη και αύριο, μετά και την κατακόρυφη αύξηση των νοσούντων, η οποία επιβεβαιώθηκε με 152 νέα κρούσματα για άλλη μια φορά χθες.Με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει στείλει καθαρό σήμα απάλειψης πιθανών εστιών μετάδοσης του ιού «εν τη γενέσει» τους, πάνω από το χάρτη κυλούν οι ώρες αυτές για τους λοιμωξιολόγους, αλλά και το κυβερνητικό επιτελείο, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του αριθμού των κρουσμάτων της πανδημίας σε διαφορετικά σημεία της χώρας, με έκδηλο, ωστόσο, τον προβληματισμό. Ήδη, η ξαφνική χθεσινή δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους ενίσχυσε τα σενάρια για περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου τα επόμενα εικοσιτετράωρα, την ώρα που με ανησυχία παρακολουθούν το δείκτη R0 να πλησιάζει απειλητικά την μονάδα (1) οι ειδικοί επιστήμονες και όχι μόνο.Επενδύοντας στην μάσκα, ως βασικό εργαλείο πρόληψης μπροστά στον απότομο πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων, η χρήση της καθίσταται στο εξής υποχρεωτική σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού μέχρι την 31η Αυγούστου, δηλαδή επιβάλλεται η χρήση της σε:* Επιχειρήσεις-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα -Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα-* Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα- 'Αλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα- Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα- Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων- Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών- Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων- Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης- Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής-Υπηρεσίες διαιτολογίας-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων- Υπηρεσίες μασάζ- Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων- Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)- Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)- Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας- Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)- Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)- Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων- Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπ- Φαρμακεία- Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό- Ανελκυστήρες- Παντός είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις σε υπαίθριους χώρους* Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.Υποχρεωτική είναι μέχρι τα τέλη του μήνα η χρήση μάσκας και στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών, ευκτηρίων οίκων, τεμενών και συναγωγών), κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας.Επιπλέον, με μάσκα υποχρεωτικά θα τελούνται στο εξής λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες, μυστήρια, κηδείες, θρησκευτικές τελετές ή εκδηλώσεις σε αύλειους χώρους λατρείας, ενώ από τα μέτρα εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί, καθώς και το απολύτως αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.Μάσκες εν πλωΠαράλληλα, υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας στους δημόσιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, των ημερόπλοιων, των θαλασσίων ταξί και των λαντζών. Για προληπτικούς λόγους απαγορεύεται, ωστόσο, η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης στα σκάφη αυτά.Στη νέα «καθημερινότητα της μάσκας» χωρίς αυτήν μπορούν να κινούνται μόνο:α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων καιβ) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα που προβλέπονται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο έχουν ως εξής:· Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.· Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.· Για κάθε παράβαση χρήσης μάσκας εν πλω επιβάλλονται : α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον πλοίαρχο διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.Τόσο η οριζόντια χρήση μάσκας στο εξής όσο και η ταχεία παρέμβαση, όπου διαπιστώνονται τοπικές εστίες υπερμετάδοσης αποτελούν την πρώτη κυβερνητική γραμμή άμυνας απέναντι στη διασπορά του ιού, όπως διαφάνηκε και από την ακαριαία απόφαση για την μετακίνηση του Αστυνομικού Διοικητή Πόρου, μετά τις καταγγελίες της δημοτικής αρχής για πλημμελείς ελέγχους ως προς την τήρηση των μέτρων. «Σε σχέση με άλλα μέρη, εδώ δεν υπήρχε απολύτως κανένας έλεγχος τήρησης των μέτρων, εκτός από το δήμο. Αλλά ο δήμος δεν μπορεί να κάνει την Αστυνομία, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα» ανέφερε χθες ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης, μιλώντας στο Θέμα 104.6 και αναφερθείς στη συμπεριφορά της Αστυνομίας, «ήταν εντυπωσιακό το πόσο πολύ ήταν απούσα η κάθε διαδικασία ελέγχου», επισήμανε ο ίδιος.Την ίδια ώρα, η πιθανότητα επανάληψης του «μοντέλου Πόρου», δηλαδή της εφαρμογής τοπικού lockdown ή αυστηρότερου πλέγματος μέτρων προστασίας σε συγκεκριμένη γεωγραφική εμβέλεια κερδίζει έδαφος ανάμεσα στο «πλήθος μέτρων» που έχει η πολιτεία στη διάθεσή της, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, σε περίπτωση μάλιστα που ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξηθεί ανησυχητικά στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και παρά τα νέα μέτρα προστασίας που ανακοινώθηκαν χθες.Στα επόμενα, μάλιστα, στάδια, σε περίπτωση ραγδαίας επιδείνωσης αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης. «Υπάρχει ένα ευρύ μενού από μέτρα και θα υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων εφόσον εν τέλει αποδειχθεί ότι υπάρχει ένα επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο» τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας και προειδοποίησε πως «εφόσον υπάρξει επιδείνωση, τότε θα υπάρξουν νέα μέτρα, τα οποία θα έχουν να κάνουν αφενός με την είσοδο στη χώρα, αφετέρου θα έχουμε και εσωτερικά μέτρα που θα αφορούν είτε τοπικές κοινωνίες, περιορισμό ωραρίου, περιορισμό κίνησης, περιορισμό στα καταστήματα, χρήση της μάσκας. Ή, θα έχουμε οριζόντια μέτρα, σήμερα είχαμε τα μέτρα που αφορούν τις λιτανείες και όλες τις εμποροπανηγύρεις», προαναγγέλλοντας την ίδια ώρα εντατικοποίηση των ελέγχων.Η αποστροφή του κ. Γεραπετρίτη για «ευρύ μενού» μέτρων φέρνει πιο κοντά το ενδεχόμενο άμεσων κυβερνητικών παρεμβάσεων σε πόλεις της χώρας, οι οποίες καθίστανται σταδιακά υπερμεταδότες του κορωνοϊού, με τη Βόρεια Ελλάδα να κινείται στις αποχρώσεις του κόκκινου στο χάρτη της Γ.Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.Η ραγδαία «έκρηξη» κρουσμάτων μάλιστα τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Θεσσαλονική πυροδοτεί και σε σενάρια αναβολής της φετινής ΔΕΘ, την ώρα που η διοργάνωση έχει αρχίσει να προβληματίζει σοβαρά κυβερνητικούς παράγοντες και λοιμωξιολόγους.Παρά το γεγονός ότι η Έκθεση της Θεσσαλονίκης προχώρησε εδώ και μήνες στο σχεδιασμό και την έγκριση (από γερμανικής πλευράς) των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η πιθανότητα αναβολής της παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πρώτου Θέματος τα υγειονομικά πρωτόκολλα προέβλεπαν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των εκθετών στα περίπτερα, μειωμένο αριθμό επισκεπτών και διαφορετική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, έχοντας αποσπάσει και τη θετική γνώμη της Γερμανίας, η οποία είναι η φετινή τιμώμενη χώρα, με την καγκελάριο Μέρκελ να έχει αποδεχθεί την πρόσκληση του Πρωθυπουργού τον περασμένο Μάρτιο να επισκεφθεί την ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μολονότι η κ. Μέρκελ δεν είχε μέχρι πρότινος ακυρώσει την συμμετοχή της (αφού 60 γερμανικές εταιρίες -κολοσσοί συμμετέχουν ως εκθέτες ), η τελική απόφαση για τη διεξαγωγή ή όχι της φετινής Έκθεσης θα κριθεί σε ανώτατη κυβερνητική σύσκεψη μετά τις 20 Αυγούστου.Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τους λοιμωξιολόγους να δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία την εβδομάδα που ξεκινά από αύριο για τη διοργάνωση της ΔΕΘ, οπότε αν οι αριθμοί των νέων κρουσμάτων αποκλιμακωθούν αισθητά, τότε θα φαντάζει πιο πιθανή η διοργάνωσή της.