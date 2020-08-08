Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
06.08.2020
The Rain – Season 3 (FINAL)
07.08.2020
The New Legends of Monkey – Season 2
07.08.2020
High Seas / Alta Mar – Season 3 (FINAL)
07.08.2020
12.08.2020
Greenleaf – Season 5 (FINAL)
14.08.2020
3% – Season 4 (FINAL)
14.08.2020
Dirty John: The Betty Broderick Story – Season 2
14.08.2020
El Robo Del Siglo / The Great Heist / Η μεγάλη ληστεία του αιώνα – Season 1
14.08.2020
Teenage Bounty Hunters / Νέες και Ατίθασες Κυνηγοί Κεφαλών – Season 1
15.08.2020
Rita – Season 5
20.08.2020
Biohackers – Season 1
21.08.2020
Hoops – Season 1
21.08.2020
Lucifer – Season 5 (A’ Mέρος)
28.08.2020
Cobra Kai – Seasons 1 & 2
ΤΑΙΝΙΕΣ
07.08.2020
Work it (2020)
07.08.2020
Berlin, Berlin: Lolle on the Run (2020)
12.08.2020
Gunjan Saxena: The Kargil Girl / Γκουντζάν Σαξένα: Το Κορίτσι των Αιθέρων (2020)
13.08.2020
An Easy Girl / Une fille facile (2020)
14.08.2020
Project Power (2020)
19.08.2020
Crímenes de Familia / Τα Εγκλήματα που μας Δένουν (2020)
21.08.2020
The Sleepover (2020)
28.08.2020
Unknown Origins (2020)
ΠΑΙΔΙΚΑ
01.08.2020
Super Monsters: The New Class (2020)
04.08.2020
A Go! Go! Cory Carson Summer Camp (2020)
04.08.2020
Malibu Rescue: The Next Wave (2020)
07.08.2020
The Magic School Bus Rides Again Kids In Space (2020)
07.08.2020
Wizards: Tales of Arcadia (LIMITED SERIES)
07.08.2020
Word Party Songs – Season 1
17.08.2020
Glitch Techs – Season 2
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
02.08.2020
Connected – Season 1
03.08.2020
Immigration Nation: Το Μεταναστευτικό στις ΗΠΑ (ΜΙΝΙ SERIES)
04.08.2020
Mystery Lab – Season 1
05.08.2020
Anelka: Misunderstood / Ανελκά: Ο Παρεξηγημένος (2020)
12.08.2020
(Un)Well – Season 1
20.08.2020
John Was Trying to Contact Aliens (2020)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
08:05 COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2020
Μηχανοκίνητα
09:55 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto3 2020
Monster Energy Grand Prix Ceske republiky
10:50 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP 2020
Monster Energy Grand Prix Ceske republiky
11:50 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto2 2020
Μηχανοκίνητα
12:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Formula 1 2020 - Grand Prix Βρετανίας
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
13:00 ΕΡΤ Sports HD
Formula 1 2020 - Grand Prix Βρετανίας
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto3 2020
Μηχανοκίνητα
14:25 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP 2020
Monster Energy Grand Prix Ceske republiky
15:05 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP 2020
Μηχανοκίνητα
15:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Formula 1 2020 - Grand Prix Βρετανίας
Κατατακτήριες Δοκιμές
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto2 2020
Μηχανοκίνητα
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Formula 1 2020 - Grand Prix Βρετανίας
Κατατακτήριες Δοκιμές
17:40 COSMOTE SPORT 5 HD
Formula 2 2020
Σίλβερστοουν
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Πάτρα
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Κλίπερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
NBA 2019 - 2020
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπαρτσελόνα - Νάπολι
UEFA Champions League 2019-2020
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι
UEFA Champions League 2019-2020
01:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Λέικερς - Ιντιάνα Πέισερς
NBA 2019 - 2020
03:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Ντάλας Μάβερικς
NBA 2019 - 2020
04:00 COSMOTE SPORT 8 HD
UFC Fight Night 2020
Ντέρικ Λιούις - Αλεξέι Ολέινικ
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:45 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
09:50 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ
17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:05 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
01:50 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
04:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
05:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:30 Ο ΓΟΥΑΪ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ
10:30 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
11:00 PAPRIKA
11:45 ΜΟΥΚ
12:05 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
15:30 ΜΗ ΜΟΥ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
18:30 ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΣΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
20:00 ART WEEK - 2020
21:00 ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
22:00 ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ
00:00 45 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )
01:30 Σ’ ΑΓΑΠΩ
03:15 ART WEEK
04:15 ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ
06:00 ΜΗ ΜΟΥ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
06:50 Mega Σαββατοκύριακο
10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:30 Εμείς Κι Εμείς
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Στέλλα
15:50 Baywatch
17:00 Δελτίο Νοηματικής
17:10 Camera Cafe
17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο
18:10 Το Κόκκινο Δωμάτιο
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Γκοστμπάστερς (Ghostbusters)
23:00 Μπόνι Και Κλάιντ (Bonnie & Clyde)
00:30 Μπόνι Και Κλάιντ (Bonnie & Clyde)
02:30 Baywatch
03:30 Κάψε Το Σενάριο
04:30 Love Sorry
05:30 Πατήρ, Υιός Και Πνεύμα
05:50 Βέρα Στο Δεξί
09:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)
10:00 Βότκα Πορτοκάλι (Ε)
11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)
12:00 Λίτσα.com (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
16:45 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:00 Κόσμος Και Κοσμάκης
19:30 Ant1 News
20:45 Διπλοπενιές
22:30 Ο Άνθρωπος Με Τη Σιδερένια Μάσκα (The Man In The Iron Mask)
01:15 Vice - 8ος Κύκλος
02:15 Τμήμα Ηθών (Ε)
03:15 Έρωτας (Ε)
05:00 Κρυφά Μονοπάτια (Ε)
06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)
06:00 Mecard
06:30 Ben 10
07:00 Tom And Jerry Show
07:30 Χταποδοναύτες (Octonauts)
08:00 Ο Βασιλιάς Τζούλιαν (King Julien)
08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)
08:45 Η Μία Κι Εγώ (Mia And Me)
09:15 Αρχηγός Από Κούνια (Boss Baby)
09:45 PJ Masks
10:15 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)
10:45 Barbie Στην Περιπέτεια Του Διαστήματος (Barbie Star Light Adventure) - Α' Μέ
11:30 Scooby Doo! Mystery Incorporated
11:50 Οι Τρεις Σωματοφύλακες (The Three Musketeers)
14:00 Modern Family - 1ος Κύκλος
15:00 Star News
15:45 Τα Φιλαράκια (Friends) - 5ος Κύκλος
16:45 Christine - 1ος Κύκλος
17:10 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:15 Speed
19:50 Star News
21:00 The Twilight Saga: Χαραυγή (Μέρος 1)
23:30 The Twilight Saga: Χαραυγή (Μέρος 2)
01:45 The Mentalist - 3ος Κύκλος
03:45 Η Σύγκρουση Των Τιτάνων (Clash Of The Titans)
06:00 Mecard
06:20 Θυρίδα Τηλεπώλησης
06:50 Βελούδο Από Μετάξι (Ε)
09:00 Μπερδέματα (Ε)
10:00 Πες Μου Ναι (Ε)
11:00 60' Ελλάδα (Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:50 Νοκ Άουτ Στον Έρωτα
15:45 Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)
16:40 Kitchen Lab, II (Ε)
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Τρελός, Παλαβός Και Βέγγος
22:00 Το Ημερολόγιο Μιας Πριγκίπισσας 2: Βασιλικοί Αρραβώνες (The Princess Diarie
00:20 Ιστορίες Για Καληνύχτα (Bedtime Stories)
02:20 Στην Υγειά Μας, Ρε Παιδιά (Ε)
04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:20 Έρωτας Με Επιδότηση Ο.Γ.Α. (Ε)
06:00 Οι Έλληνες Του Πνεύματος (Ε)
07:00 Πρωϊνή Ενημέρωση - Σαββατοκύριακο
10:00 Treasures Decoded
11:00 Τα Μυστικά Του Ανθρώπινου Σώματος
12:00 Θαλασσόλυκοι (Ε)
13:00 Dot. (Ε)
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Κλαμπ Χωρισμένων Γυναικών (The First Wives Club)
16:50 Happy Traveller (Ε)
18:25 Δελτίο Στη Νοηματική
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά! (Ε)
00:30 Boys Don't Cry
02:45 Crime Inc.
03:45 Dot. (Ε)
04:30 Θαλασσόλυκοι (Ε)
05:15 Happy Traveller (Ε)
06:00 Οι Έλληνες Του Πνεύματος (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
07:00 Daddy Cool (Ε)
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
18:00 Daddy Cool (Ε)
19:00 Τύχη Βουνό (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Castle (Ε)
22:00 Η Εκδρομή
23:00 Look Who's Talking
01:00 Mayday (Ε)
02:00 Η Εκδρομή (Ε)
03:00 Η Εκδρομή (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Τύχη Βουνό (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
06:00 Μπαμπάς Με Το Ζόρι (Papa A Toda Madre)
06:45 Ένας Για Όλους (Ε)
07:45 Η Λεωφόρος Του Μίσους
10:15 Τρελλός Και Πάσης Ελλάδος
12:15 Άριστη Γεύση (Ε)
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:45 Mac Gyver - 2ος Κύκλος
15:45 Mac Gyver - 2ος Κύκλος
16:45 Η Εκδίκηση Της Ξανθιάς 2 (Legally Blonde 2)
17:15 Open News Στη Νοηματική
17:30 Η Εκδίκηση Της Ξανθιάς 2 (Legally Blonde 2)
19:00 Open News
20:00 Η Γιορτή Της Μητέρας (Mother's Day)
22:30 22 Jump Street
00:45 The Royals - 1ος Κύκλος
01:45 The Royals - 1ος Κύκλος
02:45 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος
03:45 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος
04:30 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος
05:15 NCIS - 9ος Κύκλος
06:00 Μπαμπάς Με Το Ζόρι (Papa A Toda Madre)
06:00 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06:30 ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
07:30 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
08:30 Η ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΡΩΣΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ BBC, PROMS
10:00 ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
11:00 ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
11:30 ΛΕΣΒΟΣ ΤΑ ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3-
12:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
13:00 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ
15:00 ΑΓΡΟWEEK
16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
18:00 ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
19:00 ΑΝ ΕΙΧΑ ΦΤΕΡΑ
20:30 ΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
21:00 ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗ ΜΟΔΑ
22:00 ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΜΑΦΙΟΖΟΣ
23:30 Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
00:00 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
01:00 ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗ ΜΟΔΑ
02:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
02:30 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
03:30 Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
04:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
05:00 Η ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΡΩΣΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ BBC, PROMS
06:00 Με Λένε Φράνκη
06:30 Drake & Josh
07:00 Σούπερ Ζωάκια
07:30 Την Ημέρα Που Ο Χένρι Συνάντησε
08:00 Το Μπουλούκι Της Μπέκα
08:30 Corn Kαι Peg
09:00 Τόμας Το Τρενάκι
09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
10:00 Top Wing
10:30 Barbie Dreamtopia
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτεια Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego Friends
20:30 Gormiti
21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu
22:00 Μαραθώνιος: Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
09:00 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (E)
09:30 ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΕΣ
09:45 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ (E)
10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ (E)
11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΙ
13:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ
16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (E)
20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
21:00 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23:00 ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ
02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
06.08.2020
The Rain – Season 3 (FINAL)
07.08.2020
The New Legends of Monkey – Season 2
07.08.2020
High Seas / Alta Mar – Season 3 (FINAL)
07.08.2020
12.08.2020
Greenleaf – Season 5 (FINAL)
14.08.2020
3% – Season 4 (FINAL)
14.08.2020
Dirty John: The Betty Broderick Story – Season 2
14.08.2020
El Robo Del Siglo / The Great Heist / Η μεγάλη ληστεία του αιώνα – Season 1
14.08.2020
Teenage Bounty Hunters / Νέες και Ατίθασες Κυνηγοί Κεφαλών – Season 1
15.08.2020
Rita – Season 5
20.08.2020
Biohackers – Season 1
21.08.2020
Hoops – Season 1
21.08.2020
Lucifer – Season 5 (A’ Mέρος)
28.08.2020
Cobra Kai – Seasons 1 & 2
ΤΑΙΝΙΕΣ
07.08.2020
Work it (2020)
07.08.2020
Berlin, Berlin: Lolle on the Run (2020)
12.08.2020
Gunjan Saxena: The Kargil Girl / Γκουντζάν Σαξένα: Το Κορίτσι των Αιθέρων (2020)
13.08.2020
An Easy Girl / Une fille facile (2020)
14.08.2020
Project Power (2020)
19.08.2020
Crímenes de Familia / Τα Εγκλήματα που μας Δένουν (2020)
21.08.2020
The Sleepover (2020)
28.08.2020
Unknown Origins (2020)
ΠΑΙΔΙΚΑ
01.08.2020
Super Monsters: The New Class (2020)
04.08.2020
A Go! Go! Cory Carson Summer Camp (2020)
04.08.2020
Malibu Rescue: The Next Wave (2020)
07.08.2020
The Magic School Bus Rides Again Kids In Space (2020)
07.08.2020
Wizards: Tales of Arcadia (LIMITED SERIES)
07.08.2020
Word Party Songs – Season 1
17.08.2020
Glitch Techs – Season 2
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
02.08.2020
Connected – Season 1
03.08.2020
Immigration Nation: Το Μεταναστευτικό στις ΗΠΑ (ΜΙΝΙ SERIES)
04.08.2020
Mystery Lab – Season 1
05.08.2020
Anelka: Misunderstood / Ανελκά: Ο Παρεξηγημένος (2020)
12.08.2020
(Un)Well – Season 1
20.08.2020
John Was Trying to Contact Aliens (2020)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
08:05 COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2020
Μηχανοκίνητα
09:55 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto3 2020
Monster Energy Grand Prix Ceske republiky
10:50 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP 2020
Monster Energy Grand Prix Ceske republiky
11:50 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto2 2020
Μηχανοκίνητα
12:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Formula 1 2020 - Grand Prix Βρετανίας
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
13:00 ΕΡΤ Sports HD
Formula 1 2020 - Grand Prix Βρετανίας
Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto3 2020
Μηχανοκίνητα
14:25 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP 2020
Monster Energy Grand Prix Ceske republiky
15:05 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP 2020
Μηχανοκίνητα
15:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Formula 1 2020 - Grand Prix Βρετανίας
Κατατακτήριες Δοκιμές
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto2 2020
Μηχανοκίνητα
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Formula 1 2020 - Grand Prix Βρετανίας
Κατατακτήριες Δοκιμές
17:40 COSMOTE SPORT 5 HD
Formula 2 2020
Σίλβερστοουν
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Πάτρα
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Κλίπερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
NBA 2019 - 2020
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπαρτσελόνα - Νάπολι
UEFA Champions League 2019-2020
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι
UEFA Champions League 2019-2020
01:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Λέικερς - Ιντιάνα Πέισερς
NBA 2019 - 2020
03:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Ντάλας Μάβερικς
NBA 2019 - 2020
04:00 COSMOTE SPORT 8 HD
UFC Fight Night 2020
Ντέρικ Λιούις - Αλεξέι Ολέινικ
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:45 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
09:50 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ
17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:05 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
01:50 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
04:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
05:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:30 Ο ΓΟΥΑΪ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ
10:30 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
11:00 PAPRIKA
11:45 ΜΟΥΚ
12:05 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
15:30 ΜΗ ΜΟΥ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
18:30 ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΣΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
20:00 ART WEEK - 2020
21:00 ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
22:00 ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ
00:00 45 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )
01:30 Σ’ ΑΓΑΠΩ
03:15 ART WEEK
04:15 ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ
06:00 ΜΗ ΜΟΥ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
06:50 Mega Σαββατοκύριακο
10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:30 Εμείς Κι Εμείς
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Στέλλα
15:50 Baywatch
17:00 Δελτίο Νοηματικής
17:10 Camera Cafe
17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο
18:10 Το Κόκκινο Δωμάτιο
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Γκοστμπάστερς (Ghostbusters)
23:00 Μπόνι Και Κλάιντ (Bonnie & Clyde)
00:30 Μπόνι Και Κλάιντ (Bonnie & Clyde)
02:30 Baywatch
03:30 Κάψε Το Σενάριο
04:30 Love Sorry
05:30 Πατήρ, Υιός Και Πνεύμα
05:50 Βέρα Στο Δεξί
09:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)
10:00 Βότκα Πορτοκάλι (Ε)
11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)
12:00 Λίτσα.com (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
16:45 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:00 Κόσμος Και Κοσμάκης
19:30 Ant1 News
20:45 Διπλοπενιές
22:30 Ο Άνθρωπος Με Τη Σιδερένια Μάσκα (The Man In The Iron Mask)
01:15 Vice - 8ος Κύκλος
02:15 Τμήμα Ηθών (Ε)
03:15 Έρωτας (Ε)
05:00 Κρυφά Μονοπάτια (Ε)
06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)
06:00 Mecard
06:30 Ben 10
07:00 Tom And Jerry Show
07:30 Χταποδοναύτες (Octonauts)
08:00 Ο Βασιλιάς Τζούλιαν (King Julien)
08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)
08:45 Η Μία Κι Εγώ (Mia And Me)
09:15 Αρχηγός Από Κούνια (Boss Baby)
09:45 PJ Masks
10:15 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)
10:45 Barbie Στην Περιπέτεια Του Διαστήματος (Barbie Star Light Adventure) - Α' Μέ
11:30 Scooby Doo! Mystery Incorporated
11:50 Οι Τρεις Σωματοφύλακες (The Three Musketeers)
14:00 Modern Family - 1ος Κύκλος
15:00 Star News
15:45 Τα Φιλαράκια (Friends) - 5ος Κύκλος
16:45 Christine - 1ος Κύκλος
17:10 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:15 Speed
19:50 Star News
21:00 The Twilight Saga: Χαραυγή (Μέρος 1)
23:30 The Twilight Saga: Χαραυγή (Μέρος 2)
01:45 The Mentalist - 3ος Κύκλος
03:45 Η Σύγκρουση Των Τιτάνων (Clash Of The Titans)
06:00 Mecard
06:20 Θυρίδα Τηλεπώλησης
06:50 Βελούδο Από Μετάξι (Ε)
09:00 Μπερδέματα (Ε)
10:00 Πες Μου Ναι (Ε)
11:00 60' Ελλάδα (Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:50 Νοκ Άουτ Στον Έρωτα
15:45 Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)
16:40 Kitchen Lab, II (Ε)
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Τρελός, Παλαβός Και Βέγγος
22:00 Το Ημερολόγιο Μιας Πριγκίπισσας 2: Βασιλικοί Αρραβώνες (The Princess Diarie
00:20 Ιστορίες Για Καληνύχτα (Bedtime Stories)
02:20 Στην Υγειά Μας, Ρε Παιδιά (Ε)
04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:20 Έρωτας Με Επιδότηση Ο.Γ.Α. (Ε)
06:00 Οι Έλληνες Του Πνεύματος (Ε)
07:00 Πρωϊνή Ενημέρωση - Σαββατοκύριακο
10:00 Treasures Decoded
11:00 Τα Μυστικά Του Ανθρώπινου Σώματος
12:00 Θαλασσόλυκοι (Ε)
13:00 Dot. (Ε)
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Κλαμπ Χωρισμένων Γυναικών (The First Wives Club)
16:50 Happy Traveller (Ε)
18:25 Δελτίο Στη Νοηματική
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά! (Ε)
00:30 Boys Don't Cry
02:45 Crime Inc.
03:45 Dot. (Ε)
04:30 Θαλασσόλυκοι (Ε)
05:15 Happy Traveller (Ε)
06:00 Οι Έλληνες Του Πνεύματος (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
07:00 Daddy Cool (Ε)
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
18:00 Daddy Cool (Ε)
19:00 Τύχη Βουνό (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Castle (Ε)
22:00 Η Εκδρομή
23:00 Look Who's Talking
01:00 Mayday (Ε)
02:00 Η Εκδρομή (Ε)
03:00 Η Εκδρομή (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Τύχη Βουνό (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
06:00 Μπαμπάς Με Το Ζόρι (Papa A Toda Madre)
06:45 Ένας Για Όλους (Ε)
07:45 Η Λεωφόρος Του Μίσους
10:15 Τρελλός Και Πάσης Ελλάδος
12:15 Άριστη Γεύση (Ε)
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:45 Mac Gyver - 2ος Κύκλος
15:45 Mac Gyver - 2ος Κύκλος
16:45 Η Εκδίκηση Της Ξανθιάς 2 (Legally Blonde 2)
17:15 Open News Στη Νοηματική
17:30 Η Εκδίκηση Της Ξανθιάς 2 (Legally Blonde 2)
19:00 Open News
20:00 Η Γιορτή Της Μητέρας (Mother's Day)
22:30 22 Jump Street
00:45 The Royals - 1ος Κύκλος
01:45 The Royals - 1ος Κύκλος
02:45 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος
03:45 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος
04:30 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος
05:15 NCIS - 9ος Κύκλος
06:00 Μπαμπάς Με Το Ζόρι (Papa A Toda Madre)
06:00 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06:30 ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
07:30 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
08:30 Η ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΡΩΣΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ BBC, PROMS
10:00 ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
11:00 ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
11:30 ΛΕΣΒΟΣ ΤΑ ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3-
12:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
13:00 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ
15:00 ΑΓΡΟWEEK
16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
18:00 ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
19:00 ΑΝ ΕΙΧΑ ΦΤΕΡΑ
20:30 ΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
21:00 ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗ ΜΟΔΑ
22:00 ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΜΑΦΙΟΖΟΣ
23:30 Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
00:00 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
01:00 ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗ ΜΟΔΑ
02:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
02:30 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
03:30 Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
04:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
05:00 Η ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΡΩΣΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ BBC, PROMS
06:00 Με Λένε Φράνκη
06:30 Drake & Josh
07:00 Σούπερ Ζωάκια
07:30 Την Ημέρα Που Ο Χένρι Συνάντησε
08:00 Το Μπουλούκι Της Μπέκα
08:30 Corn Kαι Peg
09:00 Τόμας Το Τρενάκι
09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
10:00 Top Wing
10:30 Barbie Dreamtopia
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτεια Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego Friends
20:30 Gormiti
21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu
22:00 Μαραθώνιος: Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
09:00 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (E)
09:30 ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΕΣ
09:45 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ (E)
10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ (E)
11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΙ
13:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ
16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (E)
20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
21:00 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23:00 ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ
02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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