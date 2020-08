Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

08:05 COSMOTE SPORT 5 HDMoto2 2020Μηχανοκίνητα09:55 COSMOTE SPORT 7 HDMoto3 2020Monster Energy Grand Prix Ceske republiky10:50 COSMOTE SPORT 7 HDMotoGP 2020Monster Energy Grand Prix Ceske republiky11:50 COSMOTE SPORT 7 HDMoto2 2020Μηχανοκίνητα12:50 COSMOTE SPORT 5 HDFormula 1 2020 - Grand Prix ΒρετανίαςΕλεύθερα Δοκιμαστικά 313:00 ΕΡΤ Sports HDFormula 1 2020 - Grand Prix ΒρετανίαςΕλεύθερα Δοκιμαστικά 313:30 COSMOTE SPORT 7 HDMoto3 2020Μηχανοκίνητα14:25 COSMOTE SPORT 7 HDMotoGP 2020Monster Energy Grand Prix Ceske republiky15:05 COSMOTE SPORT 7 HDMotoGP 2020Μηχανοκίνητα15:50 COSMOTE SPORT 5 HDFormula 1 2020 - Grand Prix ΒρετανίαςΚατατακτήριες Δοκιμές16:00 COSMOTE SPORT 7 HDMoto2 2020Μηχανοκίνητα16:00 ΕΡΤ Sports HDFormula 1 2020 - Grand Prix ΒρετανίαςΚατατακτήριες Δοκιμές17:40 COSMOTE SPORT 5 HDFormula 2 2020Σίλβερστοουν19:00 ΕΡΤ Sports HDΠανελλήνιο Πρωτάθλημα ΣτίβουΠάτρα20:00 COSMOTE SPORT 4 HDΛος Άντζελες Κλίπερς - Πόρτλαντ Τρέιλ ΜπλέιζερςNBA 2019 - 202022:00 COSMOTE SPORT 1 HDΜπαρτσελόνα - ΝάπολιUEFA Champions League 2019-202022:00 COSMOTE SPORT 2 HDΜπάγερν Μονάχου - ΤσέλσιUEFA Champions League 2019-202001:00 COSMOTE SPORT 4 HDΛος Άντζελες Λέικερς - Ιντιάνα ΠέισερςNBA 2019 - 202003:30 COSMOTE SPORT 7 HDΜιλγουόκι Μπακς - Ντάλας ΜάβερικςNBA 2019 - 202004:00 COSMOTE SPORT 8 HDUFC Fight Night 2020Ντέρικ Λιούις - Αλεξέι Ολέινικ06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ09:45 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ09:50 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ18:15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ00:05 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ01:50 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)04:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ05:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ09:30 Ο ΓΟΥΑΪ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ10:30 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ11:00 PAPRIKA11:45 ΜΟΥΚ12:05 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)14:00 ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ15:30 ΜΗ ΜΟΥ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)17:00 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)18:30 ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΣΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ20:00 ART WEEK - 202021:00 ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ22:00 ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ00:00 45 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ )01:30 Σ’ ΑΓΑΠΩ03:15 ART WEEK04:15 ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ06:00 ΜΗ ΜΟΥ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)







06:50 Mega Σαββατοκύριακο10:00 Νόστιμα Και Απλά10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA11:30 Εμείς Κι Εμείς12:00 Το Ρετιρέ13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:00 Στέλλα15:50 Baywatch17:00 Δελτίο Νοηματικής17:10 Camera Cafe17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο18:10 Το Κόκκινο Δωμάτιο19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:50 Γκοστμπάστερς (Ghostbusters)23:00 Μπόνι Και Κλάιντ (Bonnie & Clyde)00:30 Μπόνι Και Κλάιντ (Bonnie & Clyde)02:30 Baywatch03:30 Κάψε Το Σενάριο04:30 Love Sorry05:30 Πατήρ, Υιός Και Πνεύμα05:50 Βέρα Στο Δεξί09:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)10:00 Βότκα Πορτοκάλι (Ε)11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)12:00 Λίτσα.com (Ε)13:00 Ant1 News14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)16:45 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα17:00 Κόσμος Και Κοσμάκης19:30 Ant1 News20:45 Διπλοπενιές22:30 Ο Άνθρωπος Με Τη Σιδερένια Μάσκα (The Man In The Iron Mask)01:15 Vice - 8ος Κύκλος02:15 Τμήμα Ηθών (Ε)03:15 Έρωτας (Ε)05:00 Κρυφά Μονοπάτια (Ε)06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)06:00 Mecard06:30 Ben 1007:00 Tom And Jerry Show07:30 Χταποδοναύτες (Octonauts)08:00 Ο Βασιλιάς Τζούλιαν (King Julien)08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)08:45 Η Μία Κι Εγώ (Mia And Me)09:15 Αρχηγός Από Κούνια (Boss Baby)09:45 PJ Masks10:15 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)10:45 Barbie Στην Περιπέτεια Του Διαστήματος (Barbie Star Light Adventure) - Α' Μέ11:30 Scooby Doo! Mystery Incorporated11:50 Οι Τρεις Σωματοφύλακες (The Three Musketeers)14:00 Modern Family - 1ος Κύκλος15:00 Star News15:45 Τα Φιλαράκια (Friends) - 5ος Κύκλος16:45 Christine - 1ος Κύκλος17:10 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα17:15 Speed19:50 Star News21:00 The Twilight Saga: Χαραυγή (Μέρος 1)23:30 The Twilight Saga: Χαραυγή (Μέρος 2)01:45 The Mentalist - 3ος Κύκλος03:45 Η Σύγκρουση Των Τιτάνων (Clash Of The Titans)06:00 Mecard06:20 Θυρίδα Τηλεπώλησης06:50 Βελούδο Από Μετάξι (Ε)09:00 Μπερδέματα (Ε)10:00 Πες Μου Ναι (Ε)11:00 60' Ελλάδα (Ε)13:00 Ειδήσεις13:50 Νοκ Άουτ Στον Έρωτα15:45 Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)16:40 Kitchen Lab, II (Ε)17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:00 Τρελός, Παλαβός Και Βέγγος22:00 Το Ημερολόγιο Μιας Πριγκίπισσας 2: Βασιλικοί Αρραβώνες (The Princess Diarie00:20 Ιστορίες Για Καληνύχτα (Bedtime Stories)02:20 Στην Υγειά Μας, Ρε Παιδιά (Ε)04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης05:20 Έρωτας Με Επιδότηση Ο.Γ.Α. (Ε)06:00 Οι Έλληνες Του Πνεύματος (Ε)07:00 Πρωϊνή Ενημέρωση - Σαββατοκύριακο10:00 Treasures Decoded11:00 Τα Μυστικά Του Ανθρώπινου Σώματος12:00 Θαλασσόλυκοι (Ε)13:00 Dot. (Ε)14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:50 Κλαμπ Χωρισμένων Γυναικών (The First Wives Club)16:50 Happy Traveller (Ε)18:25 Δελτίο Στη Νοηματική18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων21:00 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά! (Ε)00:30 Boys Don't Cry02:45 Crime Inc.03:45 Dot. (Ε)04:30 Θαλασσόλυκοι (Ε)05:15 Happy Traveller (Ε)06:00 Οι Έλληνες Του Πνεύματος (Ε)06:00 La Dona (Ε)07:00 Daddy Cool (Ε)08:00 Η Αγορά Σήμερα15:00 La Dona (Ε)16:00 La Patrona (Ε)18:00 Daddy Cool (Ε)19:00 Τύχη Βουνό (Ε)20:00 Castle (Ε)21:00 Castle (Ε)22:00 Η Εκδρομή23:00 Look Who's Talking01:00 Mayday (Ε)02:00 Η Εκδρομή (Ε)03:00 Η Εκδρομή (Ε)03:45 Mayday (Ε)04:30 Vice (Ε)05:15 Τύχη Βουνό (Ε)06:00 La Dona (Ε)06:00 Μπαμπάς Με Το Ζόρι (Papa A Toda Madre)06:45 Ένας Για Όλους (Ε)07:45 Η Λεωφόρος Του Μίσους10:15 Τρελλός Και Πάσης Ελλάδος12:15 Άριστη Γεύση (Ε)13:00 Open News13:30 Open Sport14:45 Mac Gyver - 2ος Κύκλος15:45 Mac Gyver - 2ος Κύκλος16:45 Η Εκδίκηση Της Ξανθιάς 2 (Legally Blonde 2)17:15 Open News Στη Νοηματική17:30 Η Εκδίκηση Της Ξανθιάς 2 (Legally Blonde 2)19:00 Open News20:00 Η Γιορτή Της Μητέρας (Mother's Day)22:30 22 Jump Street00:45 The Royals - 1ος Κύκλος01:45 The Royals - 1ος Κύκλος02:45 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος03:45 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος04:30 Criminal Minds Beyond Borders - 2ος Κύκλος05:15 NCIS - 9ος Κύκλος06:00 Μπαμπάς Με Το Ζόρι (Papa A Toda Madre)06:00 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ06:30 ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΕΝΟ07:30 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ08:30 Η ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΡΩΣΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ BBC, PROMS10:00 ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ11:00 ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -11:30 ΛΕΣΒΟΣ ΤΑ ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3-12:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -13:00 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ14:30 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ15:00 ΑΓΡΟWEEK16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ17:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ18:00 ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΡΟΧΗ19:00 ΑΝ ΕΙΧΑ ΦΤΕΡΑ20:30 ΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ21:00 ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗ ΜΟΔΑ22:00 ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΜΑΦΙΟΖΟΣ23:30 Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ00:00 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)01:00 ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗ ΜΟΔΑ02:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ02:30 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)03:30 Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ04:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -05:00 Η ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΡΩΣΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ BBC, PROMS06:00 Με Λένε Φράνκη06:30 Drake & Josh07:00 Σούπερ Ζωάκια07:30 Την Ημέρα Που Ο Χένρι Συνάντησε08:00 Το Μπουλούκι Της Μπέκα08:30 Corn Kαι Peg09:00 Τόμας Το Τρενάκι09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου10:00 Top Wing10:30 Barbie Dreamtopia11:00 Paw Patrol11:30 44 Γάτες12:00 Butterbean's Cafe12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτεια Στην Πόλη13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης14:00 Winx14:30 Regal Academy15:00 Maggie & Bianca15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats16:30 Η Μέρα Της Σάνη17:00 Paw Patrol17:30 Ράστυ Ρίβετς18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του20:00 Lego Friends20:30 Gormiti21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu22:00 Μαραθώνιος: Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος23:30 Zoey00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:25 Game Shakers02:45 Game Shakers03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς04:00 The Troop04:25 The Troop04:50 True Jackson05:10 True Jackson05:35 Με Λένε Φράνκη06:00 Με Λένε Φράνκη09:00 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (E)09:30 ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΕΣ09:45 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ (E)10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ (E)11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ12:00 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΙ13:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (E)20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ21:00 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ23:00 ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ02:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ