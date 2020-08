Κυριάκος Μητσοτάκης - Κρήτη: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια του γιου του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στηνμε την οικογένειά του για διακοπές, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Ο πρωθυπουργός,, βρέθηκε στο Μαράθι Ακρωτηρίου, όπου απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης.Το βράδυ, ο, με αφορμή τα γενέθλια του γιου του, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από το νησί στα social media, γράφοντας: «Στα Χανιά για τα γενέθλια του Κωνσταντίνου μας! Χρόνια πολλά αγόρι μου!».Ο γιος τους,, «έκλεισε» τα 22 του χρόνια.μοιράστηκε με τους followers της μια κοινή φωτογραφία τους, στην οποία απεικονίζεται η ίδια να τον αγκαλιάζει και να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο.«Χρόνια Πολλά αγάπη της ζωής μου! Happy birthday my love. My one and only!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία με τον γιο της.