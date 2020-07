Πάιατ από Θεσσαλονίκη: Βλέπουμε την πόλη να αναδύεται σε τεχνολογικό κέντρο

Ο κ.Πάιατ ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών του κτιρίου Anna Papageorgiou STEM Center, η κατασκευή του οποίου προχωρά με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2020.



Το κολλέγιο Ανατόλια επισκέφθηκε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ , κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη.Ο κ.Πάιατ ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών του κτιρίου Anna Papageorgiou STEM Center, η κατασκευή του οποίου προχωρά με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί τονΗ υλοποίηση του κτιρίου έγινε πραγματικότητα χάρη στη γενναιόδωρη συμβολή του κυβερνητικού οργανισμού των ΗΠΑ USAID/ASHA (United States Agency for International Development/ American Schools and Hospitals Abroad), του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Εφόρων του Κολλεγίου Ανατόλια, αποφοίτων του Κολλεγίου Ανατόλια, ιδιωτών και οργανισμών.





Τον πρέσβη, που συνοδευόταν από τον Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Gregory W. Pfleger, Jr., υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια Δρ Πάνος Βλάχος. H ξενάγηση στο Anna Papageorgiou STEM Center έγινε από τον Γιάννη Τσορμπατζόγλου, Chief Operating Officer for Planning & Innovation & Vice President for Cross Divisional Programs του Κολλεγίου Ανατόλια, παρουσία των Αντιπροέδρων του Κολλεγίου Ανατόλια Peter Chresanthakes, Vice President of Institutional Advancement, και του Δρα Στάμου Καραμούζη, Πρύτανη του ACT – American College of Thessaloniki.



Το νέο κτήριο είναι αφιερωμένο στις επιστήμες, την καινοτομία, τη βιωματική μάθηση και θα φιλοξενήσει εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, χώρο πολλαπλών χρήσεων και ανοιχτό χώρο μάθησης, όπου θα υλοποιούνται πρωτοποριακές, εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές και φοιτητές τόσο του Κολλεγίου Ανατόλια όσο και της ευρύτερης κοινότητας.



Βιοκλιματικά σχεδιασμένο, με μηδενικές εκπομπές ρύπων και κάνοντας χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Anna Papageorgiou STEM Center θα καταδεικνύει την επίδραση της αρχιτεκτονικής στην κατανάλωση της ενέργειας αποτελώντας το ίδιο ένα πρότυπο τεχνολογικής καινοτομίας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και αντανακλώντας τις αξίες του μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού. Το κτήριο έχει συνολικό εμβαδό 950 τ.μ. και για τις ενεργειακές του ανάγκες θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες αιχμής. Μέρος της ρευματοδότησής του θα καλυφθεί από τη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, ενώ για τη θέρμανση και ψύξη των χώρων θα αξιοποιηθεί η γεωθερμία καθώς και η πρωτοποριακή μέθοδος της ηλιακής ψύξης.



Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρέσβης των ΗΠΑ ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Κολλεγίου Ανατόλια δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το έργο και συγχαίροντας όλους όσοι συμμετέχουν στην υλοποίησή του. «Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι ένας αληθινός θησαυρός των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.









Οι ΗΠΑ έχουν συνεισφέρει περίπου 500.000 δολάρια για αυτό τo κτήριο που θα ενισχύσει την εκπαίδευση στον τομέα των Επιστημών» δήλωσε ο κ. Pyatt σε εκπροσώπους των ΜΜΕ. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να αναδύεται σε τεχνολογικό κέντρο με τη βοήθεια των αμερικανικών επενδύσεων. Αυτές οι επενδύσεις έχουν μεγάλη σημασία για το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς μία από τις προκλήσεις τους είναι να εντοπίσουν νέα ταλέντα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Σε αυτό το σημείο έρχεται το Κολλέγιο Ανατόλια που θα συνεισφέρει στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων προσφέροντας τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα».



Αναφερόμενος στο νέο κτίριο ο Πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια Δρ Πάνος Βλάχος τόνισε τη μοναδικότητά του «όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά για όλη τη χώρα. Είναι ένα κτίριο που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε και να υλοποιήσουμε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με καινοτόμες διδακτικές πρακτικές σε θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας. Παράλληλα, το ίδιο το κτίριο αναδεικνύει τις νέες τεχνολογίες που έχουν παραχθεί στις Η.Π.Α., και δείχνουν τον δρόμο για το πώς η Τεχνολογία και η Επιστήμη πρέπει και μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και το περιβάλλον. Μαθητές όχι μόνο από το Κολλέγιο Ανατόλια, αλλά από την ευρύτερη κοινότητα και όλη την Ελλάδα, θα έχουν την ευκαιρία, καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να συμμετέχουν σε πραγματικά καινοτόμα προγράμματα που θα τους δώσουν μία νέα κατεύθυνση στη μελλοντική τους πορεία»



Το Anna Papageorgiou STEM Center ανεγείρεται στην πλευρά των Γυμνασίων (πρώην Θηλέων), και θα στεγάσει τα εργαστηριακά μαθήματα για τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Ανατόλια, τα προγράμματα του Κέντρου STEM του Κολλεγίου Ανατόλια (π.χ. Engineering, Ρομποτική), καθώς και σειρά προγραμμάτων του Κέντρου για Χαρισματικά-Ταλαντούχα Παιδιά/Center for Talented Youth (CTY) Greece του Κολλεγίου Ανατόλια. Οι μαθητές και καθηγητές θα έχουν πρόσβαση στα συστήματα του κτηρίου βλέποντας στην πράξη τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στον τομέα της ενέργειας. Μέσα από τη συνεργασία με οργανισμούς και ερευνητικούς φορείς, το Anna Papageorgiou STEM Center θα δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας να έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κολλέγιο Ανατόλια ο κ. Πάιαιτ συνάντησε τη Διευθύντρια του Κέντρου για

Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά Δρα Γεωργία Τσουλφά και δύο από τους μαθητές που αυτές τις ημέρες παρακολουθούν θερινά προγράμματα του CTY Greece στη Θεσσαλονίκη.



Ο πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα που παρακολουθούν τα παιδιά καθώς και τις εμπειρίες τους από αυτό το ξεχωριστό και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ιδιαίτερες ακαδημαϊκές δεξιότητες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.



Το CTY Greece αποτελεί μία ιδανική έκφραση επιτυχημένης εκπαιδευτικής συνεργασίας της Ελλάδας και των ΗΠΑ.. Η τεχνογνωσία του Johns Hopkins, του περίφημου αμερικανικού πανεπιστημίου που δημιούργησε το Center for Talented Youth, συνδυάστηκε με το ανθρώπινο δυναμικό, τις ιδέες, τις υποδομές και το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Κολλεγίου Ανατόλια δημιουργώντας με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ένα μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα με ανοιχτή πρόσβαση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από κάθε σχολείο της Ελλάδας και της Κύπρου.