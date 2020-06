Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:









Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)The Umbrella Academy: Season 2Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)Good Girls: Season 2Cursed (17/07/2020)CursedGet Even (31/07/2020)Get EvenΟι Δώδεκα (10/07/2020)The TwelveΤο Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)Boca a BocaΟι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)Cable Girls: Final Season: Part 2Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)The Protector: Season 4Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)The Old GuardΜοιραίος Δεσμός (16/07/2020)Fatal AffairΜπισκοτοζωάκια (24/07/2020)Animal CrackersΦίλα με 2 (24/07/2020)The Kissing Booth 2Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)Unsolved MysteriesΜε Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter MercadoΝαρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)The Business of Drugs: Limited SeriesFear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)Fear City: New York vs The Mafia: Limited SeriesStreet Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)Street Food: Latin AmericaΤελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)Last Chance U: LaneyΔράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)Dragons: Rescue Riders: Secrets of the SongwingAshley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)Ashley Garcia: Genius in LoveΤο Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ (03/07/2020)The Baby-Sitters ClubΟι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα στο Διάστημα (10/07/2020)The Epic Tales of Captain Underpants in SpaceΆστον Βίλα-ΓουλβςΑγγλικό ΠρωτάθλημαΠρέστον-ΚάρντιφChampionship ΑγγλίαςΜπιλμπάο-ΜαγιόρκαΙσπανικό ΠρωτάθλημαΆουγκσμπουργκ-ΛειψίαΓερμανικό ΠρωτάθλημαΝτόρτμουντ-ΧόφενχαϊμΓερμανικό ΠρωτάθλημαΒέρντερ Βρέμης-ΚολονίαΓερμανικό ΠρωτάθλημαΟυνιόν Βερολίνου-Φορτούνα ΝτίσελντορφΓερμανικό ΠρωτάθλημαΛεβερκούζεν-ΜάιντςΓερμανικό ΠρωτάθλημαΓκλάντμπαχ-Χέρτα ΒερολίνουΓερμανικό ΠρωτάθλημαΒόλφσμπουργκ-Μπάγερν ΜονάχουΓερμανικό ΠρωτάθλημαΛιντς-ΦούλαμChampionship ΑγγλίαςΘέλτα-ΜπαρτσελόναΙσπανικό ΠρωτάθλημαΜπρέσια-ΤζένοαΙταλικό ΠρωτάθλημαΠανιώνιος-ΞάνθηSuper LeagueΝόριτς-Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΚύπελλο ΑγγλίαςΟσασούνα-ΛεγανέςΙσπανικό ΠρωτάθλημαΚάλιαρι-ΤορίνοΙταλικό ΠρωτάθλημαΟΦΗ-ΠαναθηναϊκόςSuper LeagueΛάτσιο-ΦιορεντίναΙταλικό ΠρωτάθλημαΑτλέτικο Μαδρίτης-ΑλαβέςΙσπανικό Πρωτάθλημα09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ13:00 ΕΠΤΑ14:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ18:15 Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΣΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ00:05 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ01:30 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ02:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ02:30 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ03:05 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ03:20 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ04:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ04:50 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ05:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ09:00 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ09:30 ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ10:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ12:10 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)14:00 ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)15:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)17:00 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)18:30 ΜΠΟΥΜ ΜΠΟΥΜ - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ20:00 ART WEEK - 202021:00 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ23:00 Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)00:30 ΛΟΡΕΝΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)03:10 ART WEEK04:10 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ









06:50 Mega Σαββατοκύριακο10:00 Νόστιμα Και Απλά10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA11:20 Γυμναστική Από Σπίτι12:00 Το Ρετιρέ13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:00 Έλα Στο Θείο15:50 Baywatch16:50 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα17:20 Δελτίο Νοηματικής17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο18:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων19:30 Νόριτς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κύπελλο Αγγλίας - Προημιτελικός)21:30 Ο Πατριώτης (The Patriot)00:50 O Tαξιτζής (Taxi Driver)03:10 Baywatch04:10 Όμορφος Κόσμος 205:10 Love Sorry05:50 Η Ώρα Η Καλή07:00 Πρωινοί Τύποι11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)13:00 Ant1 News14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)16:00 Τέρατα Κι Εξωγήινοι (Monsters Vs Aliens)18:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα18:15 Πέτα Τη Φριτέζα (Ε) - 2ος Κύκλος19:30 Ant1 News20:45 Η Ωραία Των Αθηνών22:30 Μαχητικό Stealth: Η Αόρατη Απειλή (Stealth)01:00 Ο Απίθανος02:45 Vice - 8ος Κύκλος03:45 Έρωτας (Ε)05:00 Τρικυμία (Ε)06:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)09:15 Αρχηγός Από Κούνια (Boss Baby)09:45 Bobby And Bill10:15 PJ Masks10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)11:15 Barbie Dreamtopia12:00 Scooby Doo! Mystery Incorporated12:30 Wabbit13:00 Stars System14:00 Life Is A Beach: Mission Spain Portugal15:00 Star News15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος16:30 Two And A Half Men - 7oς Κύκλος17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα17:45 Η Μάσκα (The Mask)19:50 Star News21:00 Jurassic World23:30 The Mentalist - 3ος Κύκλος01:30 Major Crimes - 1ος + 2ος Κύκλος03:30 Εξκάλιμπερ (Excalibur)06:00 Tom & Jerry Kids09:00 Οδηγός Καλής Ζωής, ΙΙ10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ13:00 Ειδήσεις13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II16:50 Kitchen Lab, II17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:00 Ο Τρελλός Τα ΄Χει 40022:00 Ψωνίζω Άρα Υπάρχω (Confessions Of A Shopacholic)00:15 Με Το Δάχτυλο Στο Μπουκάλι (Spy Hard)01:50 Τρελές Αδελφές (Sister Act)03:45 Grey's Anatomy - 16oς Κύκλος (Ε)04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης05:20 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, ΙΙ (Ε)06:00 Καλημέρα10:00 Ακραία Φαινόμενα12:30 Eco News13:00 Dot.14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:50 Μαζί Σου17:30 Δελτίο Στη Νοηματική17:40 Happy Traveller18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων21:00 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!01:00 The Guest03:00 Deadly Women - 11ος Κύκλος (Ε)04:00 Happy Traveller (Ε)04:45 Μαζί Σου (Ε)06:00 Καλημέρα08:00 Η Αγορά Σήμερα15:00 La Dona (Ε)16:00 La Patrona (Ε)18:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)20:00 Castle (Ε)21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)23:00 The Karate Kid01:00 Mayday (Ε)02:00 The BlackList (Ε)03:00 Masters Of Sex (Ε)03:45 Mayday (Ε)04:30 Vice (Ε)05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)06:00 La Dona (Ε)09:50 Έλα ΧαμογέλαΔιεύθυνση Παραγωγής: Ελένη Νασοπούλου.13:00 Open News13:30 Open Sport14:40 Αννίτα Κοίτα17:40 Open News Στη Νοηματική17:55 Αννίτα Κοίτα18:45 KitcheN' Health19:30 Open News21:00 Εικόνες (Ε)22:00 Just The 2 Of Us01:30 Ο Ποδόγυρος03:30 Criminal Minds - 9ος Κύκλος04:30 Criminal Minds - 9ος Κύκλος05:30 Τώρα Ό,τι Συμβαίνει08:30 Ο ΝΤΑΝΙΗΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΣΟΠΕΝ10:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ10:30 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -11:00 ΤΟΠΟΙ ΖΩΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -11:30 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -12:30 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ13:30 ΟΨΟΝ ΚΑΙ ΨΑΛΜΟΣ14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ15:00 ΑΓΡΟWEEK16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ17:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ18:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)19:00 ΛΙΛΙ NTABINT19:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ20:30 ΙΛΙΑΔΑ21:00 WORLD PARTY22:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)23:00 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)00:30 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)01:30 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ02:30 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)04:00 WORLD PARTY05:00 Ο ΝΤΑΝΙΗΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΣΟΠΕΝ09:00 Τόμας Το Τρενάκι09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου10:00 Top Wing10:30 Barbie Dreamtopia11:00 Paw Patrol11:30 44 Γάτες12:00 Butterbean's Cafe12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης14:00 Winx14:30 Regal Academy15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats16:30 Η Μέρα Της Σάνη17:00 Paw Patrol17:30 Ράστυ Ρίβετς18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του20:00 Lego Friends20:30 Gormiti21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu22:00 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος23:30 Zoey00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:25 Game Shakers02:45 Game Shakers03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς04:00 The Troop04:25 The Troop04:50 True Jackson05:10 True Jackson05:35 Με Λένε Φράνκη06:00 Με Λένε Φράνκη09:00 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (E)09:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ (E)10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ12:00 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 713:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ20:30 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ» ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ22:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ23:00 ΤΑΞΙ ΣΤΗ ΤΕΧΕΡΑΝΗ01:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ