Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις
Netflix
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)
The Umbrella Academy: Season 2
Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)
Good Girls: Season 2
Cursed (17/07/2020)
Cursed
Get Even (31/07/2020)
Get Even
Οι Δώδεκα (10/07/2020)
The Twelve
Το Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)
Boca a Boca
Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)
Cable Girls: Final Season: Part 2
Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)
The Protector: Season 4
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)
The Old Guard
Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)
Fatal Affair
Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)
Animal Crackers
Φίλα με 2 (24/07/2020)
The Kissing Booth 2
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX
Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)
Unsolved Mysteries
Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)
Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado
Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)
The Business of Drugs: Limited Series
Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)
Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series
Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)
Street Food: Latin America
Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)
Last Chance U: Laney
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)
Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing
Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)
Ashley Garcia: Genius in Love
Το Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ (03/07/2020)
The Baby-Sitters Club
Οι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα στο Διάστημα (10/07/2020)
The Epic Tales of Captain Underpants in Space
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
14:30 COSMOTE SPORT 1
Άστον Βίλα-Γουλβς
Αγγλικό Πρωτάθλημα
14:30 NOVASPORTS 1
Πρέστον-Κάρντιφ
Championship Αγγλίας
15:00 COSMOTE SPORT 2
Μπιλμπάο-Μαγιόρκα
Ισπανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 5
Άουγκσμπουργκ-Λειψία
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 4
Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 9
Βέρντερ Βρέμης-Κολονία
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 8
Ουνιόν Βερολίνου-Φορτούνα Ντίσελντορφ
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 7
Λεβερκούζεν-Μάιντς
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 6
Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 3
Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου
Γερμανικό Πρωτάθλημα
17:00 NOVASPORTS 3
Λιντς-Φούλαμ
Championship Αγγλίας
18:00 COSMOTE SPORT 2
Θέλτα-Μπαρτσελόνα
Ισπανικό Πρωτάθλημα
18:15 NOVASPORTS 2
Μπρέσια-Τζένοα
Ιταλικό Πρωτάθλημα
19:15 NOVASPORTS 1
Πανιώνιος-Ξάνθη
Super League
19:30 MEGA
Νόριτς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Κύπελλο Αγγλίας
20:30 COSMOTE SPORT 2
Οσασούνα-Λεγανές
Ισπανικό Πρωτάθλημα
20:30 NOVASPORTS 3
Κάλιαρι-Τορίνο
Ιταλικό Πρωτάθλημα
21:30 NOVASPORTS 2
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
Super League
22:45 NOVASPORTS 1
Λάτσιο-Φιορεντίνα
Ιταλικό Πρωτάθλημα
23:00 COSMOTE SPORT 2
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές
Ισπανικό Πρωτάθλημα
09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΕΠΤΑ
14:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΣΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:05 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
01:30 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02:30 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
03:05 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
03:20 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:50 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
05:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:00 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
09:30 ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ
10:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
12:10 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
18:30 ΜΠΟΥΜ ΜΠΟΥΜ - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
20:00 ART WEEK - 2020
21:00 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ
23:00 Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)
00:30 ΛΟΡΕΝΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
03:10 ART WEEK
04:10 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ
06:50 Mega Σαββατοκύριακο
10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:20 Γυμναστική Από Σπίτι
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Έλα Στο Θείο
15:50 Baywatch
16:50 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα
17:20 Δελτίο Νοηματικής
17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο
18:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
19:30 Νόριτς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κύπελλο Αγγλίας - Προημιτελικός)
21:30 Ο Πατριώτης (The Patriot)
00:50 O Tαξιτζής (Taxi Driver)
03:10 Baywatch
04:10 Όμορφος Κόσμος 2
05:10 Love Sorry
05:50 Η Ώρα Η Καλή
07:00 Πρωινοί Τύποι
11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα
12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Τέρατα Κι Εξωγήινοι (Monsters Vs Aliens)
18:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
18:15 Πέτα Τη Φριτέζα (Ε) - 2ος Κύκλος
19:30 Ant1 News
20:45 Η Ωραία Των Αθηνών
22:30 Μαχητικό Stealth: Η Αόρατη Απειλή (Stealth)
01:00 Ο Απίθανος
02:45 Vice - 8ος Κύκλος
03:45 Έρωτας (Ε)
05:00 Τρικυμία (Ε)
06:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)
09:15 Αρχηγός Από Κούνια (Boss Baby)
09:45 Bobby And Bill
10:15 PJ Masks
10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)
11:15 Barbie Dreamtopia
12:00 Scooby Doo! Mystery Incorporated
12:30 Wabbit
13:00 Stars System
14:00 Life Is A Beach: Mission Spain Portugal
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος
16:30 Two And A Half Men - 7oς Κύκλος
17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:45 Η Μάσκα (The Mask)
19:50 Star News
21:00 Jurassic World
23:30 The Mentalist - 3ος Κύκλος
01:30 Major Crimes - 1ος + 2ος Κύκλος
03:30 Εξκάλιμπερ (Excalibur)
06:00 Tom & Jerry Kids
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής, ΙΙ
10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:50 Kitchen Lab, II
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Ο Τρελλός Τα ΄Χει 400
22:00 Ψωνίζω Άρα Υπάρχω (Confessions Of A Shopacholic)
00:15 Με Το Δάχτυλο Στο Μπουκάλι (Spy Hard)
01:50 Τρελές Αδελφές (Sister Act)
03:45 Grey's Anatomy - 16oς Κύκλος (Ε)
04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:20 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, ΙΙ (Ε)
06:00 Καλημέρα
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Eco News
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Μαζί Σου
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!
01:00 The Guest
03:00 Deadly Women - 11ος Κύκλος (Ε)
04:00 Happy Traveller (Ε)
04:45 Μαζί Σου (Ε)
06:00 Καλημέρα
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
18:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)
23:00 The Karate Kid
01:00 Mayday (Ε)
02:00 The BlackList (Ε)
03:00 Masters Of Sex (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
09:50 Έλα Χαμογέλα
Διεύθυνση Παραγωγής: Ελένη Νασοπούλου.
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:40 Αννίτα Κοίτα
17:40 Open News Στη Νοηματική
17:55 Αννίτα Κοίτα
18:45 KitcheN' Health
19:30 Open News
21:00 Εικόνες (Ε)
22:00 Just The 2 Of Us
01:30 Ο Ποδόγυρος
03:30 Criminal Minds - 9ος Κύκλος
04:30 Criminal Minds - 9ος Κύκλος
05:30 Τώρα Ό,τι Συμβαίνει
08:30 Ο ΝΤΑΝΙΗΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΣΟΠΕΝ
10:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ
10:30 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
11:00 ΤΟΠΟΙ ΖΩΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
11:30 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
12:30 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ
13:30 ΟΨΟΝ ΚΑΙ ΨΑΛΜΟΣ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
15:00 ΑΓΡΟWEEK
16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
18:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
19:00 ΛΙΛΙ NTABINT
19:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:30 ΙΛΙΑΔΑ
21:00 WORLD PARTY
22:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
23:00 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
00:30 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
01:30 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
02:30 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
04:00 WORLD PARTY
05:00 Ο ΝΤΑΝΙΗΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΣΟΠΕΝ
09:00 Τόμας Το Τρενάκι
09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
10:00 Top Wing
10:30 Barbie Dreamtopia
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego Friends
20:30 Gormiti
21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu
22:00 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
09:00 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (E)
09:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ (E)
10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7
13:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ
16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
20:30 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ» ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
22:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
23:00 ΤΑΞΙ ΣΤΗ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
01:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)
The Umbrella Academy: Season 2
Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)
Good Girls: Season 2
Cursed (17/07/2020)
Cursed
Get Even (31/07/2020)
Get Even
Οι Δώδεκα (10/07/2020)
The Twelve
Το Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)
Boca a Boca
Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)
Cable Girls: Final Season: Part 2
Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)
The Protector: Season 4
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)
The Old Guard
Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)
Fatal Affair
Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)
Animal Crackers
Φίλα με 2 (24/07/2020)
The Kissing Booth 2
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX
Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)
Unsolved Mysteries
Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)
Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado
Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)
The Business of Drugs: Limited Series
Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)
Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series
Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)
Street Food: Latin America
Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)
Last Chance U: Laney
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX
Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)
Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing
Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)
Ashley Garcia: Genius in Love
Το Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ (03/07/2020)
The Baby-Sitters Club
Οι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα στο Διάστημα (10/07/2020)
The Epic Tales of Captain Underpants in Space
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
14:30 COSMOTE SPORT 1
Άστον Βίλα-Γουλβς
Αγγλικό Πρωτάθλημα
14:30 NOVASPORTS 1
Πρέστον-Κάρντιφ
Championship Αγγλίας
15:00 COSMOTE SPORT 2
Μπιλμπάο-Μαγιόρκα
Ισπανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 5
Άουγκσμπουργκ-Λειψία
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 4
Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 9
Βέρντερ Βρέμης-Κολονία
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 8
Ουνιόν Βερολίνου-Φορτούνα Ντίσελντορφ
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 7
Λεβερκούζεν-Μάιντς
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 6
Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου
Γερμανικό Πρωτάθλημα
16:30 COSMOTE SPORT 3
Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου
Γερμανικό Πρωτάθλημα
17:00 NOVASPORTS 3
Λιντς-Φούλαμ
Championship Αγγλίας
18:00 COSMOTE SPORT 2
Θέλτα-Μπαρτσελόνα
Ισπανικό Πρωτάθλημα
18:15 NOVASPORTS 2
Μπρέσια-Τζένοα
Ιταλικό Πρωτάθλημα
19:15 NOVASPORTS 1
Πανιώνιος-Ξάνθη
Super League
19:30 MEGA
Νόριτς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Κύπελλο Αγγλίας
20:30 COSMOTE SPORT 2
Οσασούνα-Λεγανές
Ισπανικό Πρωτάθλημα
20:30 NOVASPORTS 3
Κάλιαρι-Τορίνο
Ιταλικό Πρωτάθλημα
21:30 NOVASPORTS 2
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
Super League
22:45 NOVASPORTS 1
Λάτσιο-Φιορεντίνα
Ιταλικό Πρωτάθλημα
23:00 COSMOTE SPORT 2
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές
Ισπανικό Πρωτάθλημα
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:
09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΕΠΤΑ
14:00 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΣΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:05 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
01:30 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02:30 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
03:05 ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
03:20 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:50 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
05:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:00 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
09:30 ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ
10:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
12:10 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
18:30 ΜΠΟΥΜ ΜΠΟΥΜ - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
20:00 ART WEEK - 2020
21:00 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ
23:00 Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)
00:30 ΛΟΡΕΝΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
03:10 ART WEEK
04:10 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΙΛΗ ΜΟΥ
06:50 Mega Σαββατοκύριακο
10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:20 Γυμναστική Από Σπίτι
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Έλα Στο Θείο
15:50 Baywatch
16:50 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα
17:20 Δελτίο Νοηματικής
17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο
18:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
19:30 Νόριτς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κύπελλο Αγγλίας - Προημιτελικός)
21:30 Ο Πατριώτης (The Patriot)
00:50 O Tαξιτζής (Taxi Driver)
03:10 Baywatch
04:10 Όμορφος Κόσμος 2
05:10 Love Sorry
05:50 Η Ώρα Η Καλή
07:00 Πρωινοί Τύποι
11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα
12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Τέρατα Κι Εξωγήινοι (Monsters Vs Aliens)
18:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
18:15 Πέτα Τη Φριτέζα (Ε) - 2ος Κύκλος
19:30 Ant1 News
20:45 Η Ωραία Των Αθηνών
22:30 Μαχητικό Stealth: Η Αόρατη Απειλή (Stealth)
01:00 Ο Απίθανος
02:45 Vice - 8ος Κύκλος
03:45 Έρωτας (Ε)
05:00 Τρικυμία (Ε)
06:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)
09:15 Αρχηγός Από Κούνια (Boss Baby)
09:45 Bobby And Bill
10:15 PJ Masks
10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά (Tangled)
11:15 Barbie Dreamtopia
12:00 Scooby Doo! Mystery Incorporated
12:30 Wabbit
13:00 Stars System
14:00 Life Is A Beach: Mission Spain Portugal
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 4ος Κύκλος
16:30 Two And A Half Men - 7oς Κύκλος
17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:45 Η Μάσκα (The Mask)
19:50 Star News
21:00 Jurassic World
23:30 The Mentalist - 3ος Κύκλος
01:30 Major Crimes - 1ος + 2ος Κύκλος
03:30 Εξκάλιμπερ (Excalibur)
06:00 Tom & Jerry Kids
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής, ΙΙ
10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:50 Kitchen Lab, II
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Ο Τρελλός Τα ΄Χει 400
22:00 Ψωνίζω Άρα Υπάρχω (Confessions Of A Shopacholic)
00:15 Με Το Δάχτυλο Στο Μπουκάλι (Spy Hard)
01:50 Τρελές Αδελφές (Sister Act)
03:45 Grey's Anatomy - 16oς Κύκλος (Ε)
04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:20 Θα Σε Δω Στο Πλοίο, ΙΙ (Ε)
06:00 Καλημέρα
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Eco News
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Μαζί Σου
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά!
01:00 The Guest
03:00 Deadly Women - 11ος Κύκλος (Ε)
04:00 Happy Traveller (Ε)
04:45 Μαζί Σου (Ε)
06:00 Καλημέρα
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
18:00 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Ο Επιζών Της Επόμενης Μέρας (Designated Survivor) (Ε)
23:00 The Karate Kid
01:00 Mayday (Ε)
02:00 The BlackList (Ε)
03:00 Masters Of Sex (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε)
06:00 La Dona (Ε)
09:50 Έλα Χαμογέλα
Διεύθυνση Παραγωγής: Ελένη Νασοπούλου.
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:40 Αννίτα Κοίτα
17:40 Open News Στη Νοηματική
17:55 Αννίτα Κοίτα
18:45 KitcheN' Health
19:30 Open News
21:00 Εικόνες (Ε)
22:00 Just The 2 Of Us
01:30 Ο Ποδόγυρος
03:30 Criminal Minds - 9ος Κύκλος
04:30 Criminal Minds - 9ος Κύκλος
05:30 Τώρα Ό,τι Συμβαίνει
08:30 Ο ΝΤΑΝΙΗΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΣΟΠΕΝ
10:00 ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ
10:30 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
11:00 ΤΟΠΟΙ ΖΩΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
11:30 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
12:30 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ
13:30 ΟΨΟΝ ΚΑΙ ΨΑΛΜΟΣ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
15:00 ΑΓΡΟWEEK
16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
18:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
19:00 ΛΙΛΙ NTABINT
19:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:30 ΙΛΙΑΔΑ
21:00 WORLD PARTY
22:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ) (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
23:00 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
00:30 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
01:30 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
02:30 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
04:00 WORLD PARTY
05:00 Ο ΝΤΑΝΙΗΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΣΟΠΕΝ
09:00 Τόμας Το Τρενάκι
09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
10:00 Top Wing
10:30 Barbie Dreamtopia
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego Friends
20:30 Gormiti
21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu
22:00 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη
09:00 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (E)
09:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ (E)
10:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7
13:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ
16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
20:30 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ» ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
22:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
23:00 ΤΑΞΙ ΣΤΗ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
01:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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