Καιρός-Καύσωνας: Έσπασαν τα ρεκόρ θερμοκρασιών για Μάιο - Τους 41 βαθμούς άγγιξε ο υδράργυρος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έσπασαν το μεσημέρι της Παρασκευής τα ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο σε αρκετούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.Μερικά από τα ρεκόρ είναι τα παρακάτω:40.7 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)39.9 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)39.8 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)39.6 C (ρεκόρ 9 ετών λειτουργίας)37.8 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)37.6 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)37.2 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)35.8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)35.3 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)35.3 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)καταγράφηκε στη Σπάρτη στις 15:45 και ήταν ίση με 40.7 C, ακολούθησε η Κωπαΐδα με 40.6 C, ενώ πολύ κοντά στους 40 βαθμούς έφτασαν και η Λειβαδιά και τα Φαλάσαρνα Χανίων με 39.9 και 39.8 C αντίστοιχα.Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τις υψηλότερεςς.Στηνοι θαλάσσιες αύρες που επικράτησαν τις θερμές ώρες της ημέρας κράτησαν σε χαμηλότερα επίπεδα τη θερμοκρασία στις παράκτιες περιοχές καθώς μετέφεραν προς αυτές ψυχρότερες αέριες μάζες από τη θάλασσα.Αντίθεταοι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν έως 10-12 βαθμούς υψηλότερες, με την απολύτως μέγιστη να σημειώνεται στο σταθμό Παπάγου (38.1 C).Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η μέγιστη θερμοκρασία που κατέγραψαν οι σταθμοί της Αττικής, η μέση διεύθυνση του ανέμου το μεσημέρι της Παρασκευής 15/05 στις παράκτιες περιοχές (γαλάζια βέλη) καθώς οι περιοχές όπου η θερμοκρασία παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (γαλάζιες ελλείψεις).Πηγή: meteo.gr