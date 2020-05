Θεσσαλονίκη: Συνωστισμός και πάλι για ένα ποτό - Νέα παρέμβαση της αστυνομίας - Δείτε φωτογραφίες

Οι εικόνες που εξασφάλισε το εστίασης σε κεντρικό δρόμο της πόλης.Οι εικόνες που εξασφάλισε το protothema.gr δείχνουν πλήθος κόσμου στα πεζοδρόμια, που έχουν μετραπεί σε... μπαρ με «take away» ποτά και αστυνομικούς να προσπαθούν να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.





Χθες δεκάδες πολίτες, με ένα ποτό στο χέρι, είχαν συγκεντρωθεί και πάλι στο δρόμο, με συνέπεια, λίγο μετά τις 12 το βράδυ, να παρέμβει η αστυνομία και να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος.



Οι θαμώνες, αμέσως μετά την αυστηρή σύσταση των αστυνομικών, αποχώρησαν ειρηνικά, κρατώντας τα ποτά στα χέρια τους.



Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς έχει ξεκαθαρίσει ότι το take away αφορά αποκλειστικά την πώληση ροφημάτων καφέ και δεν μπορεί «με την επίφαση του take away να σερβίσουν ποτά, χωρίς αποστάσεις και μέτρα προφύλαξης».





Επανάληψη σκηνικού στη, όπου η αστυνομία προσπαθεί και σήμερα να αποτρέψει το σκηνικό τουπου παρατηρήθηκε έξω από καταστήματα