Ο Νίκος Κουρεμένος είναι ο γκουρού του wellness

To lobby του «Soma Bay Thalasso & Spa»

«KI Spa - Palm Hills - Cairo»

«Six Senses The View Restaurant»

Πισίνα θαλασσοθεραπείας στο «Soma Bay»

ακολούθησαν ένα διαφορετικό επάγγελμα από το αντικείμενο των σπουδών τους. Ενας από αυτούς είναι ο δρ. «Οι σπουδές μου δεν είχαν καμία σχέση με το wellness. Ξεκίνησα με Γεωλογία και μετά συνέχισα με μεταπτυχιακό στις περιβαλλοντικές σπουδές -οι οποίες ίσως να ταυτίζονται κάπως με τη σύγχρονη απαίτηση της βιωσιμότητας- στη Σουηδία, όπου έκανα και το διδακτορικό μου.Είχα πάρει υποτροφία για το Princeton και αθλητική υποτροφία από το Harvard για το σκουός, αλλά ο πατέρας μου δεν μου το επέτρεψε. (χαμογελάει) Ηθελε να ολοκληρώσω πρώτα τις σπουδές μου και μετά να κάνω ό,τι θέλω. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας δεν πάτησα στο πανεπιστήμιο για μισό χρόνο, όμως δεν κατάφερα να τον μεταπείσω. Τελικά κατάφερα να αφοσιωθώ στον κόσμο των σπορ, αφού από μικρός έκανα πρωταθλητισμό».και στο οργανωτικό κομμάτι συντελώντας στην άρτια διοργάνωση τουρνουά. Ενδεικτικά, το 2007, στο πλαίσιο του Greek Open, συνετέλεσε ώστε να στηθεί στο Ζάππειο το «all-glass court», ένα γυάλινο γήπεδο σκουός που επέτρεπε την οπτική επαφή από κάθε σημείο.ανταπόκριση από το κοινό, αφού επρόκειτο για το ίδιο γήπεδο που στο παρελθόν είχε στηθεί σε τοπόσημα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου ή ο εμβληματικός σταθμός του μετρό της Νέας Υόρκης. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα από τις μεταπτυχιακές σπουδές του, ο Νίκος Κουρεμένος σκόπευε να εργαστεί στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά τότε δέχτηκε την πρόταση που του άλλαξε την επαγγελματική ζωή. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης (Τζίγκερ) ετοίμαζε το Allsport Club και του ζήτησε να το αναλάβει., ο οποίος με παρότρυνε να κάνω αυτό που μου αρέσει. Ετσι μπήκα στο fitness. Αφού εργάστηκα για τρία χρόνια για την Allsport, μεσολάβησα ώστε να πωληθεί στην αλυσίδα. Μάλιστα είχα οργανώσει και την έρευνα αγοράς που οδήγησε στο καινούριο εγχείρημα. Οι διαπραγματεύσεις όμως κράτησαν δύο χρόνια και έτσι, μετά από πρόταση που μου έγινε, βρέθηκα να δραστηριοποιούμαι ταυτόχρονα στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και στα Holmes Place στην Αθήνα και τη Γλυφάδα».να αναβαθμίσει τις γνώσεις του στον τομέα του fitness. «Στις ΗΠΑ πήρα την υψηλότερη πιστοποίηση που έχει πάρει ποτέ Ελληνας στον κλάδο, αυτή του Health and Fitness director από το American College of Sports Medicine. Εκπροσώπησα κορυφαίους οργανισμούς του χώρου στην Ελλάδα, όπως τον IDEA Health and Fitness Association. Εφερα πρώτος στη χώρα μας και για πρώτη φορά εκτός Αμερικής, το 1992, την πιστοποίηση ACSM (American College of Sports Medicine) και έτσι βγάλαμε τους πρώτους Ελληνες πιστοποιημένους health και fitness instructors.Ηταν κάτι πολύ σημαντικό για όσους το αντιλήφθηκαν τότε. Επίσης, ήρθα σε επαφή με την IHRSA, την παγκόσμια ομοσπονδία για την υγεία και την ευρωστία, η οποία με συμπεριέλαβε στο διεθνές της συμβούλιο και με έχρισε πρέσβη της. Μετά συνεργάστηκα με τονκαι ανοίξαμε το πρώτο fitness club στη Γλυφάδα και στην πορεία άλλα δύο σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Συνέχισα με τη δική μου consulting και εκπαιδευτική εταιρεία Fitness Academy».στο wellness με τη σουηδική εταιρεία Raison d’etre, η οποία παρά τη γαλλική επωνυμία εδρεύει στη Στοκχόλμη. Εκεί τον αγκάλιασε η κορυφαία στον χώρο Αννα Μπάρνεσταμ και του ανέθεσε την πρώτη του αποστολή: τα spa «Soma Bay» στην Αίγυπτο, ένα συγκρότημα 7.500 τ.μ. «Ανέλαβα το management και τη διαχείριση εκεί, αλλά μου προέκυψαν κι άλλα ξενοδοχεία στην περιοχή, το “Kempinski”, το “Sheraton”, το “Robinson club”.Εμεινα δύο χρόνια στην Αίγυπτο, ώσπου επέστρεψα στην Ελλάδα επειδή είχαμε ξεκινήσει το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα Spa Management. Εχουμε βγάλει πάνω από 450 πτυχιούχους που έγιναν spa managers σε πάνω από 70 χώρες στον κόσμο», αναφέρει ο Νίκος Κουρεμένος, ο οποίος μέσα σε όλα αυτά κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με τον οργανισμό Global Wellness Tourism Initiative. «Μου έκαναν την τιμή να με επιλέξουν ως μέλος τους. Και έτσι έγινα ο μοναδικός Ελληνας αυτής της ολιγομελούς παγκόσμιας επιτροπής του τουρισμού της ευεξίας».wellness και fitness πρότζεκτ που έχει αναλάβει ανά τον κόσμο, ξεχωρίζει το πλέον πρόσφατο, και δεν είναι άλλο από το spa που τρέχει στον Σκορπιό για τον νέο ιδιοκτήτη του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ - με όλη την εχεμύθεια που συνεπάγεται μια τέτοια συνεργασία. Ακολουθεί ένα ολόκληρο χωριό, μάλλον μια μικρή πόλη, στην Αίγυπτο, που θα μεταμορφωθεί σε απέραντο θεραπευτικό κέντρο.Η βιομηχανία του wellness αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Από 4,3 τρισ. δολάρια πριν από δύο ή τρία χρόνια, ο τζίρος σήμερα υπολογίζεται στα 5,6 τρισ. δολάρια. Ο τουρισμός ευεξίας σημειώνει κέρδη 900 δισ. δολαρίων και μέχρι το 2027 αναμένεται να φτάσουν στο 1,4 τρισ. «Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αντιληπτή ακόμα η σημασία του φαινομένου, τη στιγμή που η Τουρκία εισπράττει πάνω από 5 δισ. δολάρια κέρδη από τον τουρισμό ευεξίας», αναφέρει ο Νίκος Κουρεμένος., ο κόσμος προσπαθεί να φροντίσει τη σωματική και πνευματική υγεία του και επιδιώκει επαφή με τη φύση. Η επαφή με τη φύση και το mental wellness έγιναν οι δύο κυρίαρχες τάσεις του wellness. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για το sleep tourism στο οποίο δραστηριοποιείται η αδερφή εταιρεία μας Six Senses, αφού ο κόσμος αναζητά πλέον ησυχαστήρια για να ξεκουραστεί πραγματικά».