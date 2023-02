The A List: Ποιες είναι οι τάσεις του 2023

To άλλοτε στρατηγείο του Τσόρτσιλ στο Λονδίνο μεταμορφώθηκε από τη Raffles Hotels & Resorts στο αριστοκρατικό ξενοδοχείο «The OWO»

Κλείσιμο

Ο Ιντιάνα Τζόουνς επιστρέφει με το «The Dial of Destiny» και φυσικά τον Χάρισον Φορντ Η Κέιτ Μπλάνσετ θεωρείται ήδη φαβορί για το Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου με την ερμηνεία της στο «Tar» Ο Μπράντλεϊ Κούπερ ενσαρκώνει τον θρύλο Λέονταρντ Μπερνστάιν στο «Maestro»

«Barbie» Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει ως Οπενχάιμερ «Succession» Η Ζεντάγια πρωταγωνιστεί στο «Challengers»

«El Greco in the Labyrinth» στο Palazzo Reale του Μιλάνου H αντιπαραβολική έκθεση έργων του Ζαν Μισέλ Μπασκιά και του Aντι Γουόρχολ θα φιλοξενηθεί στο Fondation Louis Vuitton στο Παρίσι H έκθεση για τον Καρλ Λάγκερφελντ θα ξεκινήσει τον Μάιο στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης

Tο μουσείο Albertina της Βιέννης θα φιλοξενήσει την έκθεση «Michelangelo & The Consequences»

Bottega Veneta Miu Miu Εκτός από το grunge που λάτρεψε η Κέιτ Μος, τα 90s επιστρέφουν και με τη μορφή που ύμνησε ο Τομ Φορντ όταν διέπρεπε στον οίκο Gucci: κομψά, πολυτελή και σέξι

Το 2023 θα είναι η χρονιά των Maneskin

Τέιλορ Σουίφτ και Χάρι Στάιλς συνεχίζουν να δίνουν sold out συναυλίες

Κλείσιμο

Κάθε εποχή έχει τα μνημεία της. Από τα νέα λεφτά που μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, ακόμα και τη γαστρονομική συγκατοίκηση τουμε τονκάτω από την ίδια στέγη, αφού στο ξενοδοχείο του Ντουμπάι οι δύο σταρ σεφ έχουν ήδη στήσει τα στρατηγεία τους, ας γυρίσουμε πίσω στα παλιά λεφτά (βλ. old money). Την αίγλη τουλάχιστον εκείνης της σχεδόν αθώας εποχής φιλοδοξεί να αναγεννήσει το «Hotel La Palma» στο Κάπρι της Ιταλίας. Χτισμένο στις αρχές του 19ου αιώνα, το κτίριο που στεγάζει την πρώτη άφιξη του ομίλου Oetker στην Ιταλία υπήρξε ιστορικά το πρώτο ξενοδοχείο στην ιταλική Μέκκα του κοσμοπολιτισμού. Αξίζει και μόνο για λόγους «προσκυνηματικού» τουρισμού. Ενας άλλος «ναός», αυτή τη φορά αφιερωμένος στη φιλοσοφία, στην αισθητική και την αντίληψη για τη ζωή του οίκου Bvlgari, πρόκειται να υποδεχτεί τους πρώτους του επισκέπτες μέσα στο 2023. Ενα μοντερνιστικό κτίριο του 1930 στην καρδιά της Ρώμης ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων για να αποτελέσει το πετράδι στο στέμμα της φιλοξενίας του εμβληματικού οίκου. Είναι η ανταπόδοση του Bvlgari στην Αιώνια Πόλη για την έμπνευση με την οποία έχει τροφοδοτήσει τους δημιουργούς του εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Σε άλλες ενδιαφέρουσες -και αδιαπραγμάτευτα πολυτελείς- ξενοδοχειακές αφίξεις, οι aficionados του ταξιδιού ορκίζονται στο μπουτίκ «Como Le Montrachet» στην καρδιά της Προβηγκίας, στοτου Λονδίνου, στο παλάτι κυριολεκτικά του ομίλου Six Senses στο Ρατζαστάν της Ινδίας και βέβαια στο πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας One&Only, το ήδη διάσημο «Aesthesis», στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.Βεβαίως, εκτός από τη συμβατική διανομή σε έναν τόπο, οι ειδικοί προκρίνουν ως απόλυτη τάση του 2023 τις ιδιωτικές εν πλω μετακινήσεις. Για όσους απεχθάνονται ακόμα και τη λίγη πολλή συνάφεια του κόσμου των πιο εκλεπτυσμένων resorts ή για εκείνους που δεν τους χωρά ο τόπος, υπάρχει πάντα η επιλογή του σκάφους. Hδη ο όμιλος Ritz-Carlton έχει επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση ενεργοποιώντας από φέτος ένα σκάφος-state of art ονόματι «Evrima» που, εκτός από πολυτέλεια, υπόσχεται και πλήρη ιδιωτικότητα. Με το αζημίωτο, αφού ως γνωστόν τα αγαθά, εκτός από το μάλλον διαφιλονικούμενο πια γεγονός ότι αποκτώνται κόποις, το δίχως άλλο πληρώνονται.Υπάρχουν βέβαια και απολαύσεις που μπορεί κανείς να διεκδικήσει χωρίς να διακινδυνεύσει το ένα του νεφρό. Δηλαδή λιγότερο κοστοβόρα, αλλά ενίοτε εφάμιλλα αναζωογονητικά. Η μαζική ψυχαγωγία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης είναι σίγουρα δύο από αυτές. Ειδικά όταν μιλάμε για ταινίες όπως το «Tar» με την Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία οδηγεί φέτος την κούρσα για το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Το φιλμ για τη ζωή της μαέστρου Λίντια Ταρ έχει συνεπάρει καιρό τώρα τους όπου Γης φεστιβαλιστές, επιβεβαιώνοντας πως άξιζε η αναμονή 16 ετών για το νέο κινηματογραφικό πόνημα τουΒεβαίως, ας μη γελιόμαστε. Η ταινία που φέτος αναμένουν ακόμα και οι πέτρες δεν είναι άλλη από την «Barbie», με τηστον φερώνυμο ρόλο και τονστον ρόλο του Κεν. Αραγε θα είναι δικαίωση για τη θρυλική πλαστική κούκλα που έθρεψε γενιές και γενιές και γέννησε στρεβλά πρότυπα ή απλώς μια χολιγουντιανά αμπαλαρισμένη τρολιά; Τις οίδε;Φυσικά πολυαναμενόμενη είναι η κινηματογραφική επιστροφή του Ιντιάνα Τζόουνς στο «The Dial of Destiny» με πρωταγωνιστή τον χαλκέντερο Χάρισον Φορντ ως σπονδή στην εφηβεία όσων μεγάλωσαν στα 80s, ενώ από τα σπλάχνα εκείνης της δεκαετίας είναι βγαλμένη και η αληθινή ιστορία της μαύρης κωμωδίας «Cocaine Bear» της- δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από τον τίτλο της. Εννοείται πως όλοι περιμένουν το biopic για τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ (βλ. πατέρας της ατομικής βόμβας), τον οποίο θα ενσαρκώσει οΤο Χόλιγουντ εξακολουθεί να υποκλίνεται στις βιογραφικές ταινίες -κόβουν εισιτήρια γαρ- κι αυτό προσυπογράφει και η μεταμόρφωση του Μπράντλεϊ Κούπερ στον θρύλο Λέοναρντ Μπερνστάιν για το «Maestro» - συγγνώμη, Χριστόφορε. Στα προσεχώς της νέας κινηματογραφικής χρονιάς κρατήστε θέση για το ενδιαφέρον «Challengers» με πρωταγωνίστρια τη Ζεντάγια και βέβαια για το πολυθρύλητο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου με τη μούσα του Eμα Στόουν. Τηλεοπτικά πάντα υπάρχει ο παράγων της έκπληξης, ωστόσο στα σιγουράκια του ’23 συγκαταλέγονται η έκτη και τελευταία σεζόν του «The Crown», ο επόμενος κύκλος του «Succession» και βέβαια το δεύτερο μέρος του «Squid Game».Παρεμπιπτόντως ήταν τέτοια η επίδραση της σειράς που αναβίωσε το ενδιαφέρον για το χιλιοτραγουδισμένο hallyu (βλ. κορεατικό κύμα στη μόδα, στην ομορφιά, στην τέχνη και τη μουσική). Αδιάψευστος μάρτυς είναι η ομώνυμη έκθεση στο Victoria & Albert Museum του Λονδίνου που μπορεί να ξεκίνησε στα τέλη του 2022, όμως παραμένει σημείο αναφοράς και για τη νέα χρονιά. Είναι άλλωστε από τα γεγονότα εκείνα που δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους σκληροπυρηνικούς των τεχνών. Oπως και το «A Line of Beauty» ή αλλιώς η πολυαναμενόμενη έκθεση για τον Καρλ Λάγκερφελντ που θα ξεκινήσει τις εργασίες της στις αρχές Μαΐου στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης. Μάλιστα για πρώτη φορά θα εκτεθούν στο κοινό σχέδια του αείμνηστου επονομαζόμενου Κάιζερ της μόδας από τις απαρχές του, τη δεκαετία του ’50, μέχρι την τελευταία συλλογή που υπέγραψε λίγο πριν από τον θάνατό του το 2019.Στα άχαστα της νέας χρονιάς κερδίζει με χαρακτηριστική ευκολία μια θέση και η αντιπαραβολική έκθεση έργων τουκαι τουστο Foundation Louis Vuitton του Παρισιού. Στο ίδρυμα που δημιούργησε ο Φρανκ Γκέρι και χρηματοδότησε ο σημερινός πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο Μπερνάρ Αρνό, το κοινό θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με έργα που δημιούργησαν μαζί οι δύο ζωγράφοι παντρεύοντας τους εικαστικούς κόσμους τους και επιστεγάζοντας μια φιλία για την οποία ο Κιθ Χάρινγκ παρατηρούσε πως δεν χρειάζονταν λόγια. Μόνο πινελιές.Σε πιο κλασικές αλλά όχι λιγότερο ενδιαφέρουσες επιλογές, στην Αυστρία και την Ιταλία -δυο βήματα δηλαδή από τη χώρα μας- θα φιλοξενηθούν δύο εικαστικά γεγονότα με οικουμενική ακτινοβολία. Τη σχέση του Μικελάντζελο με τους σύγχρονους και τους επιγόνους του θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει η έκθεση «Michelangelo & The Consequences» στο μουσείο Albertina της Βιέννης, ενώ την επιρροή των Ιταλών ζωγράφων στο έργο του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου φιλοδοξεί να αποκαλύψει το «El Greco in the Labyrinth» στο Palazzo Reale του Μιλάνου.Μιλώντας για σταθερές αξίες, φαίνεται πως μια τέτοια θέση στη μόδα κατακτά σεζόν με τη σεζόν η δεκαετία του ’90. Hταν μάλλον μια καλή στιγμή για να πάρει τη σκυτάλη από τα 80s και όλα τα αισθητικά συμπαρομαρτούντα της. Το grunge λοιπόν, που όρισε την εκπνοή του 20ού αιώνα μουσικά αλλά και στυλιστικά, ζει, αυτό μας οδηγεί. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο ανάγλυφη απόδειξη από την εικόνα της Κέιτ Μος να σουλατσάρει στην πασαρέλα του οίκου Bottega Veneta για τη συλλογή Ανοιξη/Καλοκαίρι 2023. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, η Μος έγινε η πρωθιέρεια της αναβίωσης μιας τάσης, την οποία δεν υπηρέτησε απλώς, αλλά υπήρξε εικόνα και ομοίωσή της. Και μόνο το γεγονός ότι η Βρετανή εξακολουθεί να αλώνει τα catwalks ταυτόχρονα με την κόρη της Λίλα Μος είναι χαρακτηριστικό της αξεπέραστης νοσταλγίας. Από την άλλη υπάρχει και η έτερη όψη των 90s που ξαναζεί μεγάλες στιγμές. Εκείνη που περιγράφηκε από τον -δισεκατομμυριούχο πια- Τομ Φορντ την περίοδο που διέπρεπε στον οίκο Gucci. Πώς θα τη χαρακτήριζε κανείς; Κομψή, αναπολογητική, πολυτελή, σέξι.Σε ό,τι αφορά τη μουσική, ο παραπάνω επιθετικός προσδιορισμός δεν θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα σε κανέναν άλλο παρά στους. Οι Ιταλοί που πήραν το βάπτισμα της παγκόσμιας διασημότητας μέσα από τον διαγωνισμό της Eurovision αποδείχτηκαν πολύ λιγότερο παρωχημένοι απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Το 2023 είναι το δίχως άλλο η χρονιά τους. Ξεκίνησε μάλιστα όσο πιο δυναμικά γινόταν με τους οιονεί γάμους τους στη Ρώμη παρουσία τουαλλά και με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους που σίγουρα θα τους τροφοδοτήσει με καύσιμο για ένα ακόμα Coachella Festival.Η πανδημία μάς έκλεισε τόσο πολύ μέσα, ώστε ακόμα και ηαποφάσισε -έστω και υποβασταζόμενη αν χρειαστεί- να βγει στη γύρα για να γιορτάσει τα 40 της χρόνια στο κουρμπέτι. Το Celebration Tour, μάλιστα, φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα απ’ όσο θα τολμούσε να υποθέσει και η ίδια, με 35 από τις συναυλίες που ανακοίνωσε να έχουν ήδη γίνει sold out. Τω αυτώ συμβαίνει και με τηνη επιτυχία και η απήχηση της οποίας παραμένουν το ίδιο μεγάλες και σχεδόν ακατανόητες. Βεβαίως, αν κάποιος θέλει να ποντάρει τα χρήματά του και τον ιδρώτα του σε μια συναυλία, μάλλον θα ήταν σοφότερο να το κάνει σε κάποια από τις στάσεις της τουρνέ του Χάρι Στάιλς που συνεχίζει ακαταπόνητος το Love on Tour ή στο τελευταίο, αποχαιρετιστήριο πάρτυ του Ελτον Τζον με τον εύγλωττο τίτλο «Farewell» ◆