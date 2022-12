Ο Bvlgari και οι μούσες του: Από την Οντρεϊ Χέπμπορν στη Ζεντάγια

Δύο θηλυκές υπερδυνάμεις της σόουμπιζ συνεργάζονται για ένα από τα πιο εμβληματικά brands στον κόσμο της υψηλής κοσμηματοποιίας. Η οσκαρική ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ και η πολυβραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια Ζεντάγια είναι οι δύο νέες μούσες του ιστορικού οίκου Bulgari . Οι δύο ταλαντούχες σταρ πρωταγωνιστούν στην τελευταία καμπάνια των περίφημων κοσμημάτων που γυρίστηκε στη Ρώμη κι έγινε viral από τις πρώτες μέρες. Η Αιώνια Πόλη δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει και να λειτουργεί ως αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τον διακεκριμένο ιταλικό οίκο με τις ελληνικές ρίζες. Αν Χάθαγουεϊ -που στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών πόζαρε στους παπαράτσι απ’ όλο τον κόσμο απαστράπτουσα με κοσμήματα Bulgari- στο φιλμ απαθανατίζεται φορώντας δημιουργίες high end jewelry μαζί με διαχρονικά κομμάτια από τη σειρά Serpenti και κομψά κοσμήματα και ρολόγια από τη συλλογή Divas’ Dream. Στο ίδιο πνεύμα, η Ζεντάγια εμφανίζεται με κοσμήματα-έργα τέχνης από τις συλλογές B.zero1 και BB.«Οι φωτογραφήσεις και τα γυρίσματα ήταν απολαυστικά. Αφενός γιατί επρόκειτο για μικρού μήκους ταινίες προσεγμένες από κάθε άποψη και αφετέρου γιατί ποια γυναίκα δεν συγκινείται φορώντας τόσο εντυπωσιακά κοσμήματα; Δημιουργίες από έναν θρυλικό οίκο όπως ο Bulgari κάνουν κάθε γυναίκα να μοιάζει μοναδική», δήλωσαν για την εμπειρία τους οι δύο σταρ στον ξένο Τύπο. Στην αριστουργηματική καμπάνια η Αν Χάθαγουεϊ και η Ζεντάγια εμφανίζονται με εντυπωσιακά κοσμήματα Bulgari σε ένα αριστοκρατικό palazzo της Ρώμης με μεγάλα παράθυρα και βεράντες που αποκαλύπτουν την ανόθευτη ομορφιά της ιστορικής πόλης. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν από τους Νταν Τζάκσον και Κρις Κολς, ενώ την ταινία μικρού μήκους, που αποπνέει θηλυκότητα και αισθησιασμό, σκηνοθέτησε ο οσκαρικός Πάολο Σορεντίνο.Οδηγώντας σε μικρά και μεγάλα θαύματα, οι δύο ντίβες του καλλιτεχνικού κόσμου εξερευνούν το υπέροχο τοπίο και χορεύουν στις αίθουσες του palazzo σαν πρωταγωνίστριες σε ένα σκηνικό-ωδή στην ελευθερία και τις γλυκές αναμνήσεις. To μήνυμα της καμπάνιας πηγάζει από τη γενικότερη φιλοσοφία του οίκου: «Αναζητήστε τη χαρά και το θαύμα σε κάθε στιγμή και την ομορφιά στα πιο αναπάντεχα μέρη. Το να παραμένεις περίεργος χαρίζει άπειρες ευκαιρίες ευτυχίας».

Κλείσιμο

Η Τζίνα Λολομπριτζίτα (πάνω) και η Σοφία Λόρεν είναι δύο μόνο από τις αμέτρητες διάσημες γυναίκες που λάτρεψαν τον ιταλικό οίκο πολύτιμων κοσμημάτων με τις ελληνικές ρίζες

Κλείσιμο

, Βούλγαρης στα ελληνικά, ξεκίνησε ως αργυροχόος από την Παραμυθιά της Ηπείρου με ένα μεγάλο όραμα: να κατακτήσει τον κόσμο με τις δημιουργίες του. Και τα κατάφερε. Ανοιξε καταστήματα στα πιο κοσμοπολίτικα μέρη της γης, «επέβαλε» τα κοσμήματά στην παγκόσμια ελίτ και έκανε ακόμη και τον εκκεντρικό Αντι Γουόρχολ να ομολογήσει: «Τα κοσμήματα Bulgari λάνσαραν το δικό τους στυλ. Γι’ αυτό προσπαθούν όλοι να τα αντιγράψουν». Προτού ακόμα το brand περάσει στον Ομιλο LVMΗ, ο Πάολο Μπούλγκαρι, τρίτη γενιά του οίκου, ρωτήθηκε ποιο κομμάτι της οικογενειακής τους ιστορίας ξεχωρίζει, κι εκείνος δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί. «Το ότι ο παππούς μου Σωτήρης έφτασε στη Ρώμη το 1881 έχοντας στην τσέπη του μόνο 80 σεντς της λίρας. Το 1884 άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στη Βία Σιστίνα και το 1897 είχε ήδη εννιά μαγαζιά: στη Ρώμη, στη Νάπολη, στο Μπελάτζιο, στο Σαν Ρέμο, στην Ποντρεσίνα, στη Λουκέρνη, στο Σορέντο και δύο outlets στο Σεν Μόριτς. Ακόμη με εντυπωσιάζει το επιχειρηματικό του ένστικτο. Γνωρίζοντας ότι οι πωλήσεις το καλοκαίρι στη Ρώμη πέφτουν λόγω των διακοπών, επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε μέρη όπου υπήρχε κόσμος και τουρισμός.Η ίδια η ζωή απέδειξε πόσο ευφυής ήταν η συγκεκριμένη του κίνηση. Αυτό βέβαια δεν είναι το μοναδικό συστατικό της επιτυχίας. Εχουμε οικογενειακώς πάθος με την τέχνη. Ο θείος μου Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, είναι ο συγγραφέας ενός πολυσέλιδου καταλόγου μνημειακών ιταλικών ασημικών από όλες τις χρονικές περιόδους».Αμέτρητες οι διάσημες και σημαντικές γυναίκες που λάτρεψαν τις δημιουργίες και συνέδεσαν το όνομά τους με τον Bulgari, όπως οι Ελίζαμπεθ Τέιλορ , Ινγκριντ Μπέργκμαν, Σοφία Λόρεν, Οντρεϊ Χέπμπορν, Τζίνα Λολομπριτζίτα και πάρα πολλές ακόμα. «Αγαπούσαν τόσο πολύ τα κομμάτια μας που δίσταζαν να τα βγάλουν ακόμη και όταν πήγαιναν στο πλατό για γύρισμα. Πελάτες του οίκου μας υπήρξαν μέλη βασιλικών οικογενειών και αρχηγοί κρατών από τα περισσότερα μέρη του κόσμου συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αλλά και σήμερα, από τη Μαντόνα και τη Σάρον Στόουν μέχρι τις πρωταγωνίστριες του “Sex and the City”, η λίστα με τις διεθνώς διάσημες που δείχνουν προτίμηση στα κοσμήματα Bulgari διαρκώς μεγαλώνει», αναφέρει ο Πάολο Μπούλγκαρι σε σχετικό αφιέρωμα. «Από το 1960 τα κοσμήματά μας εμφανίζονται σε ταινίες και εξαιρετικά επίσημες εκδηλώσεις.Σε κάποιες περιπτώσεις σχεδιάζουμε ειδικά κομμάτια για την περίσταση, όπως κάναμε για τη Νικόλ Κίντμαν . Της φτιάξαμε τρία διαφορετικά κολιέ για την απονομή των Οσκαρ. Θυμάμαι ότι στο φιλμ “Prêt à porter” υπήρχε μια σκηνή στην οποία ο οίκος μας δειγμάτιζε τη σειρά Chandra στο Παρίσι κι εγώ έπρεπε να πρωταγωνιστήσω παίζοντας τον εαυτό μου. Ηταν συναρπαστική εμπειρία», συμπληρώνει.Οσο για τους περιβόητους privé δειγματισμούς σε διακεκριμένους πελάτες και μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, αναφέρει: «Σίγουρα αυτή η υπηρεσία μας είναι κάτι που το ζητούν και οι ίδιοι. Οταν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ γύριζε την “Κλεοπάτρα” στη Ρώμη, μεταφέραμε ένα σωρό κοσμήματα με τις κασετίνες τους στην Cinecittà για να διαλέξει μαζί με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον», θυμάται. Για την ιστορία, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ που είχε τεράστια αδυναμία στα κοσμήματα συνήθιζε να λέει: «Αν υπάρχει ένα καλό στο ότι τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Ιταλία, είναι ότι εκεί βρίσκεται ο oίκος Bulgari».Κάποτε στην Ελλάδα, πάντως, η Σάρον Στόουν δεν δίστασε να εμφανίσει την πιστωτική κάρτα της μέσα από την τσάντα της προκειμένου να κάνει δικό της το κολιέ από σμαράγδια που τη μάγεψε στην πρώτη μπουτίκ Bulgari της Αθήνας, που άνοιξε η οικογένεια Kessaris το 1992, η οποία παραμένει αποκλειστική αντιπρόσωπος-partner του οίκου στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Ενώ οι τσάντες της διεθνούς Ελληνίδας σχεδιάστριας Μαίρης Κατράντζου, η οποία φιλοτέχνησε το εμβληματικό χερούλι σε σχήμα φιδιού-σήμα κατατεθέν του οίκου, έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ.Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες σημαντικές στιγμές της λαμπερής ιστορίας του οίκου, τo 2009, όταν γιόρταζε τα 125 χρόνια του, τα Ιταλικά Ταχυδρομεία τον τίμησαν κάνοντας γραμματόσημο μια εμβληματική δημιουργία του. Επρόκειτο για ένα καταπληκτικό κολιέ από τιρκουάζ σμαράγδια και αμέθυστο που κατασκευάστηκε το 1965 και θεωρείται ένα από τα πιο εμπνευσμένα που παρουσίασε ποτέ ο Bulgari. Την ίδια χρονιά, διοργανώνεται μεγάλο event στο Palazzo delle Esposizioni στη Ρώμη και το Grand Palais στο Παρίσι προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά συγκλονιστικά μουσειακά κομμάτια.Τον Φεβρουάριο του 2010, ο οίκος παρουσιάζει τη συλλογή Eccentric Charisma με πρωταγωνίστρια της καμπάνιας την υπέροχη Τζούλιαν Μουρ. Το 2013 λανσάρει τη συλλογή κοσμημάτων Divas’ Dream με την καμπάνια που γυρίστηκε από τον Τέρι Ρίτσαρντσον και πρωταγωνίστρια την Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί: η Ιταλογαλλίδα μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδοποιός παρέμεινε brand ambassador μέχρι το τέλος του 2016. «Ηταν τα χρυσά χρόνια της ζωής μου!» έχει δηλώσει χαρακτηριστικά για εκείνη την τριετία, αληθινά ενθουσιασμένη, όπως ακριβώς και οι σημερινές πρωταγωνίστριες στην καμπάνια του οίκου. Ναι, ο οίκος Bulgari προσθέτει υπεραξία και αισθητική σε ό,τι κι αν αγγίζει.