Σήλια Κριθαριώτη: Εκρηξη χαράς και στο Παρίσι

Με την πρωτοβουλία GR for Growth, η Microsoft επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες που θα βοηθήσουν κάθε άνθρωπο, επιχείρηση και οργανισμό στην Ελλάδα να επιτύχει περισσότερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Microsoft αναδεικνύει ιστορίες επιτυχίας και ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων που κάνουν το άλμα προς ένα αισιόδοξο ψηφιακό μέλλον

Η Σήλια Κριθαριώτη προετοίμαζε μήνες τη συλλογή που κατενθουσίασε καλεσμένους, fashion editors και φωτογράφους μόδας

Κίτρινο, πορτοκαλί, φούξια, ροζ, baby blue, λάιμ, chartreuse και λευκό ανέδειξαν τις κομψές δημιουργίες που αποθεώνουν τη θηλυκή φιγούρα και υμνούν τη γυναικεία ενδυνάμωση

Η Σήλια Κριθαριώτη παρουσίασε την Couture Συλλογή SS22 με τίτλο «Coloured Days» στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι με το αισιόδοξο μήνυμα «Happier, Sunnier, Brighter, Healthier, Safer, Better Together»

Πάντα στο πλευρό της επιτυχημένης δημιουργού, ο εφοπλιστής σύζυγός της Νίκος Τσάκος





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το καθιερωμένο ραντεβού της Σήλιας Κριθαριώτη με τη γαλλική πρωτεύουσα για την Εβδομάδα Μόδας είναι κάτι που περιμένουν κάθε σεζόν οι λάτρεις της δουλειάς της και οι απανταχού fashionistas. Βέβαια, για άλλη μία χρονιά, φέτος, οι συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικές. Από τη μία, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα (οι δημιουργίες της Σήλιας έφτασαν τελευταία στιγμή στην Πόλη του Φωτός), από την άλλη, ο παγκόσμιος φόβος για τη μετάλλαξη Omicron, όλα έβαζαν το ένα εμπόδιο μετά το άλλο. Ομως, η προετοιμασία είχε ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες για τη διεθνή Ελληνίδα, με την ίδια να σχεδιάζει και ένα επιτελείο συνεργατών να υλοποιεί τις εμπνεύσεις της.Η Σήλια Κριθαριώτη είχε κάθε λόγο να ανυπομονεί για τη μεγάλη μέρα, αφού, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, «το Παρίσι εμπνέει κάθε δημιουργό και διδάσκει μόδα σε όλους τους υπόλοιπους. Θυμάμαι που η μητέρα μου, όταν ήμουν μικρό κορίτσι ακόμα, με έπαιρνε μαζί της για να δούμε τα φαντασμαγορικά σόου της εποχής». Και μπορεί κάποιοι οίκοι να πραγματοποίησαν τα show τους διαδικτυακά, ωστόσο η εμφάνιση της Αννα Γουίντουρ και της ομάδας της στο Παρίσι πέρασε το μήνυμα ότι η μόδα εξακολουθεί να είναι ηχηρά παρούσα ακόμη και στα δύσκολα.Το πολυαναμενόμενο ραντεβού δεν δόθηκε σε κάποιο ξενοδοχείο, αλλά στο περίφημο «Palais de Tokyo», τον εμβληματικό εκθεσιακό χώρο του Παρισιού, αφιερωμένο στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, που εδώ και χρόνια έχει ταυτιστεί με τον ιστορικό οίκο Chanel. Eκεί ο θρυλικός Καρλ Λάγκερφελντ πραγματοποιούσε μυθικές επιδείξεις, που έχουν αφήσει εποχή στον κόσμο της μόδας. Και αυτή η φορά ήταν μία από τις σπάνιες που το «Palais de Tokyo» άνοιξε τις πόρτες του για να υποδεχτεί μια Ελληνίδα σχεδιάστρια. Με το αισιόδοξο μήνυμα «Happier, Sunnier, Brighter, Healthier, Safer, Better Together», η Σήλια Κριθαριώτη παρουσίασε την Couture Συλλογή SS22 με τίτλο «Coloured Days», δηλαδή χρωματιστές μέρες. Οπως φαντάζεται κανείς, η συλλογή είναι ένας ύμνος στα χρώματα και τη δεξιοτεχνία και αποθεώνει τη ζωή. «Εχουν περάσει δύο χρόνια από το τελευταίο σόου: δύο σκοτεινά, δύσκολα και ζοφερά χρόνια. Η δημιουργικότητα, όμως, δεν σταματάει ποτέ», μας είπε η ταλαντούχα σχεδιάστρια.Εντυπωσιακά φλούο χρώματα φώτισαν την πασαρέλα σε μίνι και κεντημένα cocktail φορέματα και γλυπτά ball gowns. Κάπες μέχρι το πάτωμα διακοσμημένες με φτερά στρουθοκαμήλου, τολμηρές διαφάνειες και περίτεχνα cut outs αποθέωσαν τη γυναικεία φιγούρα. Ενώ δημιουργίες κεντημένες στο χέρι καθώς και λάμψεις αντικατόπτρισαν τη μοναδική υπογραφή του παλαιότερου οίκου υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 1906. Κίτρινο, πορτοκαλί, φούξια, ροζ, baby blue, λάιμ, chartreuse και λευκό συνδυάστηκαν σε σχέδια που υμνούν τη γυναικεία ενδυνάμωση.Περίπου 50 μοντέλα της Σήλιας Κριθαριώτη κατέκλυσαν με χρώμα το «Palais de Tokyo» και έδωσαν το έναυσμα για πολλές αναρτήσεις στα social media. H επίδειξη έκλεισε με ένα φαντασμαγορικό νυφικό κεντημένο όλο στο χέρι. Ηταν μια αέρινη δημιουργία που ενθουσίασε τόσο το κοινό ώστε το front row κραύγαζε ρυθμικά το όνομα της σχεδιάστριας: «Σήλια!».Οι ενθουσιασμένοι καλεσμένοι της -μόλις 80 λόγω κορωνοϊού-, που ήταν κυρίως ξένοι (προσωπικότητες, celebrities και fashion editors από τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας του κόσμου), είχαν φτάσει από νωρίς για το μεγάλο fashion event. Τις καλοντυμένες γυναίκες περίμενε ένα ροζ σκουφάκι του οίκου Κριθαριώτη μέσα σε μια υπέρκομψη συσκευασία, αλλά και μια σειρά καλλυντικών Luxury Innovative Skincare 111SKIN που δημιουργήθηκε από τον Dr. Alexandrides of Harley St. με επιστημονικά αποδεδειγμένα αποτελεσματικά συστατικά. Το μακιγιάζ επιμελήθηκαν οι Μαρία Νικολουδάκη και Sobeauty Foushi, ενώ οι κομμώσεις έφεραν την υπογραφή της Neville Hair at ELSL Management.«Επιστρέψαμε. Αυτή είναι η πιο αισιόδοξη δήλωση για τον κόσμο της μόδας, το να είμαστε παρόντες, αυτό είναι το καλύτερο δώρο. Θα έρθουν κι άλλες πολύχρωμες μέρες», μας αποχαιρέτησε συγκινημένη η σχεδιάστρια.