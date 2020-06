Νάντια Χαλαμανδάρη: Η Ελληνίδα δημοσιογράφος που βρέθηκε να είναι μέλος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας

Φωτογράφος: Ρούλα Μονιάκη. φορέματα: OIKOS PRIMALICIA. Η φωτογράφηση έγινε στο «Academias Hotel»

Από τα γυρίσματα του «Best of Greece» με τους ΟΠΑΠ Champions

Η μητέρα του Φερνάντο, Πιλάρ ντε Μπορμπόν, με τον αδερφό της βασιλιά Χουάν Κάρλος, ο οποίος παραιτήθηκε από τον θρόνο υπέρ του γιου του

Ο Φερνάντο Γκόμεζ Αθέμπο Μπορμπόν με τη βασίλισσα Λετίθια και τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε

Η ζωή της μοιάζει χωρίς υπερβολή με σύγχρονο παραμύθι. Μια Ελληνίδα δημοσιογράφος γνωρίζεται, τον Φερνάντο Γκόμεζ-Αθέμπο. Ερωτεύονται, παντρεύονται και ως εκ τούτου γίνεται μέλος της. Ο γάμος της με τον Ισπανό γαλαζοαίματο -και το εξώφυλλο στο δημοφιλές περιοδικό «» που ακολούθησε τη βάφτιση του γιου τους- την έφεραν αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά του φωτογραφικού φακού. Στο τελευταίο της ταξίδι στην Αθήνα, πριν από λίγες ημέρες, η, μίλησε για όλα στο».Μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. Τώρα που ο γιος μας είναι ακόμα μικρός ζω περισσότερο στην Ελλάδα, όπου έχω πολλές επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, τις οποίες και δεν μπορώ να αμελήσω προτού μετακομίσω μόνιμα στην Ισπανία. Οταν ο Νίκολας θα πάει σχολείο, θα περνώ τον περισσότερο χρόνο μου στη Μαδρίτη. Το πηγαινέλα όμως στην Ελλάδα δεν πρόκειται να κοπεί. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου μακριά από την πατρίδα μου.. Στη συνέχεια έζησα στο Λονδίνο για 10 χρόνια, όπου πήρα και τα δύο μεταπτυχιακά μου διπλώματα MA και MSC από το London School of Economics (LSE). Εκεί ξεκίνησα και την καριέρα μου ως δημοσιογράφος και παραγωγός παίρνοντας συνεντεύξεις από διάφορες προσωπικότητες και στέλνοντάς τις σε εφημερίδες και κανάλια στην Ελλάδα. Εχω γράψει για το, το «ΒΗΜΑgazino» και τη «Real News» και έχω συνεργαστεί ως freelancer σχεδόν με όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Η, ωστόσο, ήταν για μένα χόμπι και όχι το επάγγελμά μου, όπως πολλοί θεωρούν τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ισπανία. Η πραγματική επαγγελματική μου δραστηριότητα ήταν πάντα εστιασμένη στην οικογενειακή κατασκευαστική εταιρεία και το. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε...Στην Ισπανία πριγκιπικό τίτλο παίρνουν μόνο τα παιδιά του βασιλιά και της βασίλισσας. Ο Φερνάντο είναι ο γιος της πριγκίπισσας Πιλάρ ντε Μπορμπόν της Ισπανίας, της μεγάλης αδελφής του βασιλιά Χουάν Κάρλος, η οποία δυστυχώς έφυγε από τη ζωή φέτος τον Ιανουάριο. Είναι μια μεγάλη απώλεια για όλη την οικογένεια, για εμένα προσωπικά, αλλά και για τον γιο μας τον Νίκολας, μια και ήταν η μοναδική γιαγιά που γνώρισε στη ζωή του. Ηταν μια απίστευτη προσωπικότητα. Δυναμική και με έντονο φιλανθρωπικό έργο. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή μου άλλαξε πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο Φερνάντο είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και καταπληκτικός πατέρας. Αλλαξα όμως κι εγώ η ίδια πολύ, όχι τόσο λόγω του γάμου όσο επειδή έγινα για πρώτη φορά μητέρα.Η αλήθεια είναι ότι ο γάμος και η γέννηση του γιου μας μαγνήτισαν το ενδιαφέρον του ισπανικού Τύπου, γεγονός το οποίο στην αρχή με αποσυντόνισε, καθώς δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Φροντίζω όσο μπορώ να κρατώ την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και δεν έχω δώσει ποτέ καμία συνέντευξη μέχρι σήμερα.Ο γιος μας έχει ισπανική αλλά και ελληνική ιθαγένεια. Μεγαλώνει και με τις δύο κουλτούρες και ήδη μιλάει ισπανικά και ελληνικά. Ωστόσο βαφτίστηκε στη Μαδρίτη καθολικός και όχι ορθόδοξος.Υπέροχες εμπειρίες. Από μικρή αγαπούσα πολύ την Ισπανία και την επισκεπτόμουν σχεδόν κάθε χρόνο. Οι Ισπανοί μοιάζουν πολύ με τους Ελληνες, έχουν μεσογειακό ταμπεραμέντο, ανοιχτή καρδιά. Είναι υπέροχος λαός. Ημουν δεμένη με την Ισπανία προτού γνωρίσω τον Φερνάντο, αγαπώ πολύ και τη χώρα και τους κατοίκους της. Η Ισπανία είναι η δεύτερη πατρίδα μου.Γνωριστήκαμε το 2015 στη Μαγιόρκα. Πήγα εκεί με σκοπό να μείνω όλο τον Αύγουστο στον καλύτερό μου φίλο, ο οποίος μόλις είχε εγκατασταθεί στο νησί. Από τους πρώτους ανθρώπους λοιπόν που γνώρισα στη Μαγιόρκα ήταν ο Φερνάντο.Τις καθημερινές εργάζομαι τα πρωινά και τα απογεύματα, ενώ το μεσημέρι θα κάνω ένα διάλειμμα για μεσημεριανό και συνήθως κάνω και 15 λεπτά γυμναστική με βάρη παρακολουθώντας τις ειδήσεις. Τα βράδια, αν έχω κάποια κοινωνική υποχρέωση, θα βγω. Τα Σαββατοκύριακα πάντως είναι αφιερωμένα στον Νίκολας.Ζώντας στο Λονδίνο για 10 χρόνια και ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο, είχα την τύχη να γνωρίσω μεγάλες προσωπικότητες. Ανάμεσά τους η οικογένεια Γκάντι στην Ινδία και ο Πελέ στη Βραζιλία. Ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τη δημοσιογραφία παίρνοντάς τους συνεντεύξεις., με την οποία ήμουν ιδιαίτερα δεμένη και περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί από τα 18 μέχρι και τα 22 μου χρόνια.Την πρώτη φορά που την είδα αισθάνθηκα ότι κοιτούσα μια γυναίκα με παιδικό πρόσωπο, είχε μια απίστευτη αύρα, έλαμπε. Η ατμόσφαιρα γύρω της ήταν πάντα χαρούμενη, με υπέροχο χιούμορ, πολλές πλάκες και αστεία. Θυμάμαι στο εξοχικό της στον Θεολόγο πηδούσαμε από ένα παράθυρο στα κεραμίδια για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Το είχε αναφέρει μάλιστα κι εκείνη σε μια συνέντευξή της... Από τότε μέχρι και σήμερα αναζητώ το ηλιοβασίλεμα όπου και αν βρίσκομαι, είναι για εμένα η πιο σημαντική στιγμή της ημέρας.Είναι ένα αφιέρωμα που παρουσιάζει τους, τη νέα γενιά Ελλήνων αθλητών, πρωταθλητών και μελλοντικών Ολυμπιονικών. Οι συγκεκριμένοι πρωταθλητές -από διαφορετικό άθλημα ο καθένας- έχουν επιλεγεί από τον ΟΠΑΠ και έχουν ήδη διακριθεί παγκοσμίως με το εθνόσημο. Μας μιλάνε για τα κατορθώματά τους, τους πολύ υψηλούς στόχους που βάζουν αλλά και για το πώς καταφέρνουν να τους πετύχουν ξεπερνώντας δυσκολίες και εμπόδια. Στόχος μας είναι να αναδειχθούν το απαιτητικό τους πρόγραμμα και η καθημερινή τους προσπάθεια που αποτελεί παράδειγμα και έμπνευση για την ελληνική κοινωνία.. Από μέρη όπως το Καρπενήσι, η Κέρκυρα ή η Μεθώνη, ένα μικρό μέρος στην άκρη της Πελοποννήσου με λιγότερους από χίλιους κατοίκους. Αυτά τα παιδιά στηρίχθηκαν οικονομικά και ηθικά από τον ΟΠΑΠ και με αυτή τη στήριξη κατάφεραν και διακρίθηκαν παγκοσμίως. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ όχι μόνο για την υλική του ενίσχυση αλλά και για την τόσο σπουδαία πρωτοβουλία του να αναζητήσει τα παιδιά αυτά σε τέτοιο γεωγραφικό εύρος. Αυτό για μένα έκανε όλη τη διαφορά.οι οποίες με έχουν αγγίξει προσωπικά. Οι πρωταθλητές μας αποδεικνύουν με την ίδια τους τη ζωή και τα κατορθώματά τους ότι δεν έχει σημασία ο τόπος καταγωγής και το από πού ξεκινά κάποιος για να καταφέρει τελικά να φτάσει στην κορυφή. Αντιθέτως, όταν κάποιος φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο καταφέρνοντας να ξεπεράσει μόνος του τις δυσκολίες που συναντά, ο αγώνας του αυτός τον οπλίζει με περισσότερα ψυχικά αποθέματα και γίνεται πιο δυνατός. Η ψυχική μας δύναμη είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που ισχυροποιούν τη θέλησή μας και μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες - όσο μεγάλες είναι ή αξεπέραστες μας φαίνονται. Οι πρωταθλητές μάς υπενθυμίζουν ότι η προσωπική πρόοδος έρχεται μέσα από δοκιμασίες. Μέσα από την πιο σκληρή μας προσπάθεια έρχονται οι μεγαλύτερες νίκες μας. Μας παρακινούν να ανακαλύψουμε την πραγματική δύναμη που έχουμε μέσα μας υπενθυμίζοντάς μας ότι ο άνθρωπος μπορεί να προσαρμόζεται και να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις δυσκολίες.Ο creative director του «» είναι ο Ελληνας σκηνοθέτης. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι μόνο συνεργάτης, αλλά και πολύ καλός μου φίλος. Ζει στη Νέα Υόρκη, όπου συνεργάζεται με την ομάδα παραγωγής του Trevor Project, η οποία έχει κερδίσει Οσκαρ για την ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Trevor». Την παραγωγή του τελευταίου του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στις ΗΠΑ με τίτλο «Draw With Me» στήριξε η, η οποία και μιλάει στην κάμερα του Κωνσταντίνου μαζί με την οικογένειά της. Το «Draw With Me» ήταν μάλιστα και το πρώτο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στα Ηνωμένα Εθνη το 2019, στο πλαίσιο της επετείου των 50 χρόνων από την Εξέγερση του Στόουνγουολ.Η μέρα μου δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν πιω έναν δυνατό καφέ latte. Το βράδυ πριν κοιμηθώ θα παρακολουθήσω σίγουρα κάτι από την ξένη τηλεόραση. Συνήθως επιλέγω κάτι από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αγγλία, αλλά αν δω κάτι ενδιαφέρον και από άλλες χώρες θα το παρακολουθήσω. Μου αρέσουν τα talk shows, τα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζουν πραγματικά γεγονότα και ανθρώπους, αλλά και μερικές σειρές. Από την ελληνική τηλεόραση παρακολουθώ τα δελτία ειδήσεων, από την ισπανική βλέπω σειρές στις οποίες βάζω ισπανικούς υπότιτλους γιατί με βοηθούν πολύ να μάθω καλύτερα τη γλώσσα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όποιον προσπαθεί να μάθει μια ξένη γλώσσα, βοηθά πολύ να την ακούς, αλλά και να τη διαβάζεις ταυτόχρονα.Πράγματι, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Κάποια στιγμή ο αριθμός των νεκρών άγγιξε τους 900 ημερησίως, συνολικά οι νεκροί είναι πάνω από 27.000, με τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη να έχουν πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας., αλλά και ο κόσμος φοβόταν να βγει από το σπίτι του. Οι περισσότεροι στη Μαδρίτη έχουν να σου μιλήσουν για κάποια ανθρώπινη απώλεια. Σκληρές καταστάσεις. Στην Ισπανία όλοι δίνουν τα εύσημα στην Ελλάδα σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση. Αισθάνθηκα περήφανη που άκουσα τόσα θετικά σχόλια για τη χώρα μου ◆