Κριστιάνο Ρονάλντο: Έτοιμος για το 6ο Euro της τεράστιας καριέρας του

Έτοιμος να γράψει ξανά ιστορία στα γήπεδα της Γερμανίας είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.



Ο 39χρονος επιθετικός από την Πορτογαλία θα γίνει την Τρίτη (21/6) στο παιχνίδι με την Τσεχία στη Λειψία ο πρώτος παίκτης που θα έχει αγωνιστεί σε 6 Euro. Ήδη από το 2020 είναι πρώτος σε παρουσίες (5), σε συμμετοχές σε τελική φάση (24) και σε γκολ σε τελική φάση αφού έχει 14!





Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε την πορεία του σε Euro το 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Το παρθενικό του παιχνίδι του έδωσε στην πρεμιέρα με την Ελλάδα με την χώρα μας και την Πορτογαλία να φτάνουν στον τελικό. Εκεί τα παιδιά του Ρεχάγκελ στέρησαν την κούπα από τους οικοδεσπότες.





Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει και στα 5 Euro που έχει παίξει. Το 2004 πέτυχε 2 γκολ, ενώ βρήκε δίχτυα το 2008 (1), το 2012 (3), το 2016 (3) και το 2020 (5), τερματίζοντας ως πρώτος σκόρερ με τον Πάτρικ Σικ της Τσεχίας.

Σκόραρε για πρώτη φορά κόντρα στην Ελλάδα στην πρεμιέρα του 2004. Το 2016 με την Εθνική Πορτογαλίας στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

Cristiano Ronaldo has played the MOST minutes in Euro tournament history 😎🇵🇹 pic.twitter.com/EzHhuZ9zfO