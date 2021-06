Euro 2020: Η Serie A έχει τους περισσότερους σκόρερ και MVP

Goals coming from the top 5 leagues at #EURO2020 so far:



Serie A:18 ⚽️

Bundesliga: 14 ⚽️

PL: 8 ⚽️

Liga: 1 ⚽️

Ligue 1: 1 ⚽️



Top clubs:

Juventus: 5 ⚽️

Inter: 4 ⚽️

Bayer Leverkusen, Dortmund 3 ⚽️ pic.twitter.com/efM2gWg74n