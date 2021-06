Βίντεο: To γκολ του Σικ έσπασε το ρεκόρ σε Euro και Μουντιάλ

Goles con disparos más lejanos en la historia de la Eurocopa y de la Copa del Mundo:



[49 metros] Patrick Schick 🇨🇿 (Euro 2020 vs. Escocia)

[43 metros] David Villa 🇪🇸 (Mundial 2010 vs. Chile)

[41 metros] Keisuke Honda 🇯🇵 (Mundial 2010 vs. Dinamarca)#ad @vivo_espana