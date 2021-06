Euro 2020: Άμστερνταμ - Johan Cruijff Arena

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας με πληθυσμό 821.752 κατοίκους και το γήπεδο που θα διεξαχθούν οι αγώνες είναι το «Johan Cruijff ArenA» με χωρητικότητα 54.990.Τοκατέχει τον τίτλο της πόλης με τις περισσότερες εθνικότητες στον κόσμο.Τα ματς που θα γίνουν αφορούν τον 3ο όμιλο και από αυτά ξεχωρίζει το Ολλανδία-Αυστρία, το οποίο θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου στις 22:00. Επιπλέον, θα γίνει και ο αγώνας για την φάση των «16» στις 26 Ιουνίου στις 19:00 η ώρα.13/06: Ολλανδία-Ουκρανία / Gourp C (22:00)17/06: Ολλανδία-Αυστρία / Gourp C (22:00)21/06: Βόρεια Μακεδονία-Ολλανδία / Gourp C (19:00)26/06: 2Α vs 2Β / Φάση των «16» (19:00)