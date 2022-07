Νέο πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων για τη Φολέγανδρο

Κλείσιμο

Στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και θέτοντας το νερό σε προτεραιότητα, η Coca-Cola στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership-Mediterranean, και την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), υλοποιεί το πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων, Zero Drop, στο νησί της Φολεγάνδρου.Απώτερος στόχος του προγράμματος, είναι η Φολέγανδρος να καταστεί το πρώτο νησί στην Ελλάδα με μηδενικές απώλειες νερού καθώς μέσω τεχνικών παρεμβάσεων, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση περισσότερων από 10 εκατ. λίτρων νερού ετησίως.Η πρώτη φάση του προγράμματος περιέλαβε έργα γεώτρησης θαλασσινού νερού για τη βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και η δεύτερη φάση αφορά σε έργα διασύνδεσης και διασωλήνωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενισχύοντας την υδατική επάρκεια της Φολεγάνδρου κατά 63% και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κάλυψη του κενού μεταξύ ζήτησης και παροχής νερού στο νησί, ειδικά τους θερινούς μήνες, που οδήγησε σε διακοπές στην υδροδότηση μέχρι και το καλοκαίρι του 2021.Παράλληλα, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις για 55 μαθητές και πάνω από 100 δασκάλους στις Κυκλάδες, ενώ αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα εργαλεία για επαγγελματίες του τουριστικού τομέα ως προς την ορθή χρήση του πολύτιμου αυτού αγαθού, με τους συνολικούς ωφελούμενους να φτάνουν τα 1.200 άτομα.Τέλος, πραγματοποιήθηκε δωρεά στον Δήμο Φολεγάνδρου 6 υδροπάνελ, ενός καινοτόμου προϊόντος που αξιοποιεί αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να παράξει πόσιμο νερό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Τα υδροπάνελ, που εισάγονται στην Ελλάδα από τον πάροχο τεχνολογίας του προγράμματος, Idator, χρησιμοποιούν συμπυκνωτές υδρατμών για να μετατρέψουν την ατμοσφαιρική υγρασία σε πόσιμο νερό, με αποκλειστική χρήση ανανεώσιμης ηλιακής ενέργειας.Το 'Zero Drop' παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρου Βαρελίδη, παρουσία της Δημάρχου του νησιού, κ. Ευθαλίας Παπαδοπούλου, του Βουλευτή Κυκλάδων κ. Φίλιππου Φόρτωμα, της κ. Μαρίας Τζελέπη, Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Coca-Cola Hellas, και του Καθηγητή κ. Μιχάλη Σκούλλου, Προέδρου, Global Water Partnership – Mediterranean.Η Δήμαρχος Φολεγάνδρου, Ευθαλία Παπαδοπούλου, ανέφερε σχετικά: «Το 'Zero Drop' ήρθε να καλύψει μια επείγουσα ανάγκη για τη Φολέγανδρο, καθώς, χωρίς νερό, δεν μπορούμε να έχουμε τουρισμό στο νησί μας. Το πρόγραμμα μας βοηθά να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τις διακοπές στην υδροδότηση, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τους επισκέπτες μας για την ανάγκη να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε το νερό. Πιστεύουμε ότι η Φολέγανδρος μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό πρότυπο και για πολλά ακόμα ελληνικά νησιά που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες».Παράλληλα, ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Σκούλλος, Πρόεδρος, Global Water Partnership – Mediterranean δήλωσε: «Το νερό, πέρα από αναγκαίο για τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου και της φύσης, αποτελεί και την συχνά αόρατη βάση της οικονομίας. Στη Φολέγανδρο, όπως και σε πολλά ελληνικά νησιά, η λειψυδρία αποτελεί τροχοπέδη για την τουριστική ανάπτυξη, ενώ η υψηλή ζήτηση νερού από τον τουρισμό τους θερινούς μήνες έρχεται σε ανταγωνισμό με τις ανάγκες άλλων τομέων στα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα. Μέσω του 'Zero Drop', παρέχουμε στη Φολέγανδρο αρκετό νερό ώστε να καλύψει το έντονο έλλειμα μεταξύ παροχής και ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε ένα αειφόρο τουριστικό μοντέλο για νησιωτικούς και παράκτιους μεσογειακούς προορισμούς που έχει ως αναπόσπαστο στοιχείο του την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων».Στο πλαίσιο των δράσεών της για την προτασία του περιβάλλοντος και θέτοντας το νερό σε προτεραιότητα, η Coca-Cola στην Ελλάδα εδώ και 16 χρόνια υλοποιεί προγράμματα για την υπεύθυνη χρήση και ενίσχυση της επάρκειας του νερού, έχοντας υποστηρίξει μαζί με τον διεθνή οργανισμό GWP-Med και το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) περισσότερα από 100 έργα προστασίας και επάρκειας νερού σε 35 ελληνικά νησιά και πόλεις, τα οποία έχουν ωφελήσει περισσότερους από 280.000 πολίτες μέσω της διασφάλισης 2 δισεκατομμυρίων λίτρων νερού ετησίως. Επιπλέον, ήδη από το 2015, η εταιρεία σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο επιστρέφει κάθε σταγόνα νερού που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της, με το ποσοστό αυτό να ξεπερνάει το 155%.