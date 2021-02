Η ΔΕΠΑ συμμετέχει στη Στρογγυλή Τράπεζα για τη χρήση υδρογόνου σε κτήρια της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Στρογγυλής Τράπεζας (Roundtable) για τη χρήση υδρογόνου σε κτήρια (Hydrogen for Buildings) της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο (European Clean Hydrogen Alliance), με τη συμμετοχή 30 Διευθυνόντων Συμβούλων των εταιρειών-μελών, MKO, καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών Συνδέσμων. Της συνεδρίασης ηγήθηκαν οι τρεις συμπροεδρεύοντες της Στρογγυλής Τράπεζας κ.Volkmar Denner (BOSCH GMBH), κ.Κωνσταντίνος Ξιφαράς (ΔΕΠΑ Εμπορίας) και η κα.Marie-Pierre Fauconnier (SIBELGA), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Θέρμανσης (EHI).Ο τομέας των κτηρίων (clean hydrogen for buildings) αποτελεί έναν από τους έξι πυλώνες του οικοσυστήματος υδρογόνου. Στη χώρα μας, το πρώτο εθνικό έργο ΣΕΚΕΕ (Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος/ Important Project of Common European Interest -IPCEI), το White Dragon του οποίου η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι συντονιστής, σχεδιάζεται στη Δυτική Μακεδονία και μεταξύ άλλων, στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς τροφοδότησης της τηλεθέρμανσης της περιοχής μετά την κατάργηση των λιγνιτικών μονάδων. Το έργο αυτό έρχεται να στηρίξει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από την απολιγνιτοποίηση και η οποία εξαρτάται από το σύστημα τηλεθέρμανσης που, σήμερα, λειτουργεί με λιγνίτη.Ο κ.Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας δήλωσε σχετικά: «Με χαρά διαπιστώνω ότι η Συμμαχία δεν έχει στεγανά και είναι γεωγραφικά ισορροπημένη, δίνοντας πρόσβαση σε χώρες που δεν ανήκουν στους συνήθεις ύποπτους σε ότι αφορά την ανάπτυξη ΑΠΕ και την καινοτομία (Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία). Είναι σαφές ότι η απανθρακοποίηση των κτηρίων είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων και το υδρογόνο θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).Ήδη, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργια και ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου στην Ελλάδα και οδηγεί τις εξελίξεις. Η δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης να καταργήσει όλες τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας έως το 2028 (10 χρόνια πριν από την Γερμανία), δημιουργεί στην Ελλάδα, και ιδίως στη Δυτική Μακεδονία, ένα μείζον ζήτημα όσον αφορά στην προμήθεια ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των δικτύων τηλεθέρμανσης της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΠΑ συντονίζει το έργο White Dragon που, εφόσον υλοποιηθεί, δύναται να αποτελέσει υπόδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς συνδυάζει την παραγωγή πράσινου υδρογόνου με τη χρήση ηλιακής ενέργειας και τη χρήση της θερμότητας (παράγωγο) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δικτύων τηλεθέρμανσης της περιοχής.Ευελπιστώ ότι, μέσω αυτής της στρογγυλής τράπεζας, πολλά ακόμη έργα θα υλοποιηθούν, καταδεικνύοντας ότι το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα.»