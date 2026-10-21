Ο μεγάλος... έρωτας των Ελλήνων για αυτά τα αυτοκίνητα

Το SUV δεν αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερη επιλογή στην ελληνική αγορά. Έχει εξελιχθεί στην κυρίαρχη μορφή του καινούργιου αυτοκινήτου. Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο αναλυτικός πίνακας του ΣΕΑΑ καταγράφει 9.376 ταξινομήσεις SUV, με μερίδιο 73,2%. Στο εννεάμηνο, η κατηγορία έφτασε τις 76.998 μονάδες, καλύπτοντας το 66,9% της αγοράς. Δηλαδή, περίπου δύο στα τρία καινούργια επιβατικά ανήκαν σε αυτήν.