Ο μεγάλος... έρωτας των Ελλήνων για αυτά τα αυτοκίνητα
Σχεδόν τρία στα τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινόμησε η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο ήταν αυτής της κατηγορίας. Πίσω από την κυριαρχία τους βρίσκεται μια αγορά που συνδυάζει διαφορετικές ανάγκες, προϋπολογισμούς και προσδοκίες κάτω από την ίδια κατηγορία.
Το SUV δεν αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερη επιλογή στην ελληνική αγορά. Έχει εξελιχθεί στην κυρίαρχη μορφή του καινούργιου αυτοκινήτου. Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο αναλυτικός πίνακας του ΣΕΑΑ καταγράφει 9.376 ταξινομήσεις SUV, με μερίδιο 73,2%. Στο εννεάμηνο, η κατηγορία έφτασε τις 76.998 μονάδες, καλύπτοντας το 66,9% της αγοράς. Δηλαδή, περίπου δύο στα τρία καινούργια επιβατικά ανήκαν σε αυτήν.
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