ΙΟΒΕ: Το προεκλογικό τεστ που θα κρίνει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
ΙΟΒΕ: Το προεκλογικό τεστ που θα κρίνει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
Το Ιδρυμα διατηρεί τις θετικές προβλέψεις για την οικονομία, αλλά προειδοποιεί ότι η πολιτική σταθερότητα, η δημοσιονομική πειθαρχία και οι επενδύσεις θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Σαφές μήνυμα ότι η μέχρι σήμερα αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη έστειλε το ΙΟΒΕ με την τριμηνιαία έκθεσή του, στρέφοντας το ενδιαφέρον λιγότερο στις προβλέψεις για την ανάπτυξη και περισσότερο στους κινδύνους που θα μπορούσαν να τις εκτροχιάσουν. Η προεκλογική περίοδος, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης κυριάρχησαν στις παρεμβάσεις του προέδρου του Ιδρύματος, Γιάννη Ρέτσου, και του γενικού διευθυντή, Νίκου Βέττα.
«Θεωρώ ότι η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του επόμενου 12μήνου, το οποίο μπορεί να ανατρέψει αυτή την αισιοδοξία. Είναι γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, είναι μακρά, έχει αρχίσει εδώ και καιρό και δεν ξέρουμε πού καταλήγει, αν καταλήγει στο τέλος της τετραετίας ή νωρίτερα, και σίγουρα αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για την οικονομία γενικότερα», τόνισε ο κ. Ρέτσος.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Βέττας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η μέχρι σήμερα πορεία της οικονομίας δεν διασφαλίζει από μόνη της τη συνέχεια. «Η ελληνική οικονομία δεν είναι μια οικονομία η οποία αυτόματα θα επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Η σταθερότητα και η αξιοπιστία της πολιτικής, η καλή δημοσιονομική πορεία, αλλά με τρόπο που να στηρίζεται και να υποστηρίζει την ανάπτυξη, και η συνεχιζόμενη ένταση στο να υπάρχουν μεταρρυθμιστικές τομές που να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη είναι προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, θα είναι πολύ σημαντικό προεκλογικά να υπάρξει πολιτικός διάλογος και τα προγράμματα των κομμάτων να ενσωματώνουν την ανάγκη ενδυνάμωσης της ανάπτυξης της οικονομίας στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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«Θεωρώ ότι η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του επόμενου 12μήνου, το οποίο μπορεί να ανατρέψει αυτή την αισιοδοξία. Είναι γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, είναι μακρά, έχει αρχίσει εδώ και καιρό και δεν ξέρουμε πού καταλήγει, αν καταλήγει στο τέλος της τετραετίας ή νωρίτερα, και σίγουρα αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για την οικονομία γενικότερα», τόνισε ο κ. Ρέτσος.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Βέττας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η μέχρι σήμερα πορεία της οικονομίας δεν διασφαλίζει από μόνη της τη συνέχεια. «Η ελληνική οικονομία δεν είναι μια οικονομία η οποία αυτόματα θα επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Η σταθερότητα και η αξιοπιστία της πολιτικής, η καλή δημοσιονομική πορεία, αλλά με τρόπο που να στηρίζεται και να υποστηρίζει την ανάπτυξη, και η συνεχιζόμενη ένταση στο να υπάρχουν μεταρρυθμιστικές τομές που να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη είναι προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, θα είναι πολύ σημαντικό προεκλογικά να υπάρξει πολιτικός διάλογος και τα προγράμματα των κομμάτων να ενσωματώνουν την ανάγκη ενδυνάμωσης της ανάπτυξης της οικονομίας στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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