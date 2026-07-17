ΙΟΒΕ: Το προεκλογικό τεστ που θα κρίνει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Το Ιδρυμα διατηρεί τις θετικές προβλέψεις για την οικονομία, αλλά προειδοποιεί ότι η πολιτική σταθερότητα, η δημοσιονομική πειθαρχία και οι επενδύσεις θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης