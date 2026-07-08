Οι Πολακίστας και το «μαδογούνι» του ΣΥΡΙΖΑ με ολίγον από Κασσελάκη, το amber alert για την Τζάκρη, ο αντιεμβολιαστής του ΠΑΣΟΚ και ο Σκρουτζ Βακάκης μοιράζει bonus

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Μου λέει λοιπόν η δυνατή συριζαϊκή πηγή μου ότι πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης στο να καταλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως είπε χθες, τη χάρισε στον Σωκράτη Φάμελλο γιατί δεν πήγε στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών, καλώντας τον ανοιχτά να παραιτηθεί. Ο τελικός γύρος, πάντως, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πιθανώς να γραφτεί ακόμα και το Σάββατο, αφού η «τρόικα» της μειοψηφίας (Πολάκης, Παππάς, Δούρου) τα δίνουν όλα, για να ανατρέψουν τους συσχετισμούς και μαζί τη στήριξη στην ΕΛ.Α.Σ. Έχουν με το μέρος τους πάνω από 110 μέλη, όπως λένε, ενώ ποντάρουν στις αποχωρήσεις και παραιτήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που μαζικά αναχωρούν για την ΕΛ.Α.Σ. Τώρα, αν και η «τρόικα» μιλά για «συλλογική ηγεσία», στην πράξη οι Πολακίστας θεωρούν ότι οι Παππάς και Δούρου θα δώσουν τα σκήπτρα και επισήμως στον Παύλο τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, αφού «είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή», όπως υποστηρίζουν. Άσε που ο Πολάκης είπε χθες ότι τα νούμερα του ΣΥΡΙΖΑ θα εκτοξευθούν, εννοώντας με τον ίδιο αρχηγό και με τον Τσίπρα απέναντι.«Μαδογούνι»…-Και όπως καταλαβαίνετε ο Παυλάρας δεν είναι κανένας πολιτισμένος, αστός αντίπαλος. Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει τις γρήγορες, πού αλλού… μα στον αγαπημένο μας Αλέξη, γιατί από την ίδια δεξαμενή αντλούν ψήφους, τι τώρα λέει κάτι να βαράει τον Μητσοτάκη; Σιγά τα ωά…Έρχεται ο Stefanos…-Από κοντά στο μαλλιοτράβηγμα της Αριστεράς και της Προόδου θα δείτε και τον Κασσελάκη, που για την ώρα παίζει τένις με τον Άδωνι, μιλάει με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη για τένις και για μπάσκετ και για κάτι όμορφες απολιτίκ θεωρίες που τις άκουσα στο interview του Στέφανου στον Μανωλάκη. Πάντως, ωραία κουβέντα ήταν και κυρίως πολιτισμένη, το οποίο δεν είναι κατ’ ανάγκη καθόλου κακό. Μου λένε όμως ότι ο Κασσελάκης ετοιμάζεται να αφήσει τα γλυκούλικα και λέει ότι έχει… ένα φάκελο να για «τα χαΐρια του Τσίπρα» στην Κουμουνδούρου, για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξίσωση του ξεκατινιάσματος βάλτε και λίγο τη Ζωίτσα, η οποία τελευταία παραπατάει στις δημοσκοπήσεις, αν και φαίνεται ότι η Καρυστιανού θα μείνει με τις θεούσες και τα μοναστήρια.Η ψυχραιμία για τα F-35-Προφανώς και η Αθήνα άκουγε με προσοχή τον χθεσινό διάλογο του Τραμπ με τον Ερντογάν και θα δούμε στην πράξη τις επόμενες μέρες το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι που να αφορά τα μαχητικά F-35. Για να αποφύγουμε όμως περιττούς θρήνους, όπως μου υπενθύμιζε πηγή με άριστη γνώση των αμερικανικών διαδικασιών, για να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία θα πρέπει να πάει στο Κογκρέσο νόμος που θα αναφέρει ρητά ότι οι Τούρκοι δέχονται να βγάλουν από το έδαφός τους το αντιπυραυλικό σύστημα S400. Μέχρι τώρα οι Τούρκοι δεν έχουν δείξει καμία ιδιαίτερη ζέση να το κάνουν, καθώς έχουν και στενή σχέση με το Κρεμλίνο, ενώ πατάει πολύ γερό πόδι και ο Νετανιάχου που θα πάει τις επόμενες μέρες στην Ουάσινγκτον να δει τον Τραμπ. Κοινώς, μικρό καλάθι, παρά τις ρητορικές φιλοφρονήσεις.Στην Τρίπολη για τα έργα του νερού-Στην Τρίπολη θα βρεθεί σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου συνεχίζοντας το προσκλητήριο που έχει απευθύνει το ΥΠΕΝ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη χρηματοδότηση έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο ΥΠΕΝ θα ανακοινώσει έργα άνω των 13,5 εκατ. ευρώ, με τα οποία κλείνει ένας μεγάλος κύκλος χρηματοδοτήσεων που άνοιξε από τα νησιά, πέρασε από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, και τώρα ολοκληρώνεται στην Πελοπόννησο. Παρόντες θα είναι ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, καθώς και οι δήμαρχοι Άργους-Μυκηνών, Ερμιονίδας, Καλαμάτας, Μεσσήνης και Μονεμβασιάς, των οποίων τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΥΠΕΝ, με τον συνολικό λογαριασμό να ανεβαίνει στα 66 εκατ. ευρώ.Ένας αντιεμβολιαστής για το ΠΑΣΟΚ-Στα ονόματα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες διάβασα και αυτό του πρώην βουλευτή Σερρών Άρη Μουσσιώνη, ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητής αρκετών νοσοκομείων, όπως αυτού του Κιλκίς, της Έδεσσας και του Θεαγενείου στη Θεσσαλονίκη. Θα πει κανείς, ποιο είναι το κακό ένας πρώην βουλευτής που ενδεχομένως απομακρύνθηκε να επιστρέφει στο κόμμα το οποίο ξεκίνησε; Επί της αρχής κανένα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ο κύριος Μουσσιώνης τα τελευταία χρόνια ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Πνοή για Δημοκρατία που είχε ιδρύσει ο γνωστός αντιεμβολιαστής καθηγητής Δημήτρης Κούβελας, ενώ και ο ίδιος είχε πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις αντιεμβολιαστών υγειονομικών στην πατρίδα του τις Σέρρες. Δεν είχα φανταστεί ότι το ΠΑΣΟΚ πήγαινε να χτυπήσει και τους αντιεμβολιαστές που έχει βάλει στο μαγαζί της η αρχηγός Μαρία, αλλά όλα θα τα δούμε σε αυτή τη ζωή.Τζάκρη, ποια Τζάκρη;