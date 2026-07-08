Οι Πολακίστας και το «μαδογούνι» του ΣΥΡΙΖΑ με ολίγον από Κασσελάκη, το amber alert για την Τζάκρη, ο αντιεμβολιαστής του ΠΑΣΟΚ και ο Σκρουτζ Βακάκης μοιράζει bonus
Οι Πολακίστας και το «μαδογούνι» του ΣΥΡΙΖΑ με ολίγον από Κασσελάκη, το amber alert για την Τζάκρη, ο αντιεμβολιαστής του ΠΑΣΟΚ και ο Σκρουτζ Βακάκης μοιράζει bonus
Χαίρετε, εσείς λοιπόν μπορεί να σκέφτεστε λογικά, μέσα Ιουλίου βρισκόμαστε, πού θα πάτε για μπάνιο το σ.κ. που φαίνεται επιτέλους να πέφτουν και λίγο τα μποφόρια, αλλά… εδώ δίπλα στην Κουμουνδούρου φαίνεται ότι θα έχουμε πολλά μποφόρ
Μου λέει λοιπόν η δυνατή συριζαϊκή πηγή μου ότι πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης στο να καταλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως είπε χθες, τη χάρισε στον Σωκράτη Φάμελλο γιατί δεν πήγε στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών, καλώντας τον ανοιχτά να παραιτηθεί. Ο τελικός γύρος, πάντως, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πιθανώς να γραφτεί ακόμα και το Σάββατο, αφού η «τρόικα» της μειοψηφίας (Πολάκης, Παππάς, Δούρου) τα δίνουν όλα, για να ανατρέψουν τους συσχετισμούς και μαζί τη στήριξη στην ΕΛ.Α.Σ. Έχουν με το μέρος τους πάνω από 110 μέλη, όπως λένε, ενώ ποντάρουν στις αποχωρήσεις και παραιτήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που μαζικά αναχωρούν για την ΕΛ.Α.Σ. Τώρα, αν και η «τρόικα» μιλά για «συλλογική ηγεσία», στην πράξη οι Πολακίστας θεωρούν ότι οι Παππάς και Δούρου θα δώσουν τα σκήπτρα και επισήμως στον Παύλο τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, αφού «είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή», όπως υποστηρίζουν. Άσε που ο Πολάκης είπε χθες ότι τα νούμερα του ΣΥΡΙΖΑ θα εκτοξευθούν, εννοώντας με τον ίδιο αρχηγό και με τον Τσίπρα απέναντι.
«Μαδογούνι»…
-Και όπως καταλαβαίνετε ο Παυλάρας δεν είναι κανένας πολιτισμένος, αστός αντίπαλος. Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει τις γρήγορες, πού αλλού… μα στον αγαπημένο μας Αλέξη, γιατί από την ίδια δεξαμενή αντλούν ψήφους, τι τώρα λέει κάτι να βαράει τον Μητσοτάκη; Σιγά τα ωά…
Έρχεται ο Stefanos…
-Από κοντά στο μαλλιοτράβηγμα της Αριστεράς και της Προόδου θα δείτε και τον Κασσελάκη, που για την ώρα παίζει τένις με τον Άδωνι, μιλάει με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη για τένις και για μπάσκετ και για κάτι όμορφες απολιτίκ θεωρίες που τις άκουσα στο interview του Στέφανου στον Μανωλάκη. Πάντως, ωραία κουβέντα ήταν και κυρίως πολιτισμένη, το οποίο δεν είναι κατ’ ανάγκη καθόλου κακό. Μου λένε όμως ότι ο Κασσελάκης ετοιμάζεται να αφήσει τα γλυκούλικα και λέει ότι έχει… ένα φάκελο να για «τα χαΐρια του Τσίπρα» στην Κουμουνδούρου, για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξίσωση του ξεκατινιάσματος βάλτε και λίγο τη Ζωίτσα, η οποία τελευταία παραπατάει στις δημοσκοπήσεις, αν και φαίνεται ότι η Καρυστιανού θα μείνει με τις θεούσες και τα μοναστήρια.
Η ψυχραιμία για τα F-35
-Προφανώς και η Αθήνα άκουγε με προσοχή τον χθεσινό διάλογο του Τραμπ με τον Ερντογάν και θα δούμε στην πράξη τις επόμενες μέρες το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι που να αφορά τα μαχητικά F-35. Για να αποφύγουμε όμως περιττούς θρήνους, όπως μου υπενθύμιζε πηγή με άριστη γνώση των αμερικανικών διαδικασιών, για να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία θα πρέπει να πάει στο Κογκρέσο νόμος που θα αναφέρει ρητά ότι οι Τούρκοι δέχονται να βγάλουν από το έδαφός τους το αντιπυραυλικό σύστημα S400. Μέχρι τώρα οι Τούρκοι δεν έχουν δείξει καμία ιδιαίτερη ζέση να το κάνουν, καθώς έχουν και στενή σχέση με το Κρεμλίνο, ενώ πατάει πολύ γερό πόδι και ο Νετανιάχου που θα πάει τις επόμενες μέρες στην Ουάσινγκτον να δει τον Τραμπ. Κοινώς, μικρό καλάθι, παρά τις ρητορικές φιλοφρονήσεις.
Στην Τρίπολη για τα έργα του νερού
-Στην Τρίπολη θα βρεθεί σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου συνεχίζοντας το προσκλητήριο που έχει απευθύνει το ΥΠΕΝ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη χρηματοδότηση έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο ΥΠΕΝ θα ανακοινώσει έργα άνω των 13,5 εκατ. ευρώ, με τα οποία κλείνει ένας μεγάλος κύκλος χρηματοδοτήσεων που άνοιξε από τα νησιά, πέρασε από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, και τώρα ολοκληρώνεται στην Πελοπόννησο. Παρόντες θα είναι ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, καθώς και οι δήμαρχοι Άργους-Μυκηνών, Ερμιονίδας, Καλαμάτας, Μεσσήνης και Μονεμβασιάς, των οποίων τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΥΠΕΝ, με τον συνολικό λογαριασμό να ανεβαίνει στα 66 εκατ. ευρώ.
Ένας αντιεμβολιαστής για το ΠΑΣΟΚ
-Στα ονόματα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες διάβασα και αυτό του πρώην βουλευτή Σερρών Άρη Μουσσιώνη, ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητής αρκετών νοσοκομείων, όπως αυτού του Κιλκίς, της Έδεσσας και του Θεαγενείου στη Θεσσαλονίκη. Θα πει κανείς, ποιο είναι το κακό ένας πρώην βουλευτής που ενδεχομένως απομακρύνθηκε να επιστρέφει στο κόμμα το οποίο ξεκίνησε; Επί της αρχής κανένα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ο κύριος Μουσσιώνης τα τελευταία χρόνια ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Πνοή για Δημοκρατία που είχε ιδρύσει ο γνωστός αντιεμβολιαστής καθηγητής Δημήτρης Κούβελας, ενώ και ο ίδιος είχε πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις αντιεμβολιαστών υγειονομικών στην πατρίδα του τις Σέρρες. Δεν είχα φανταστεί ότι το ΠΑΣΟΚ πήγαινε να χτυπήσει και τους αντιεμβολιαστές που έχει βάλει στο μαγαζί της η αρχηγός Μαρία, αλλά όλα θα τα δούμε σε αυτή τη ζωή.
Τζάκρη, ποια Τζάκρη;
«Μαδογούνι»…
-Και όπως καταλαβαίνετε ο Παυλάρας δεν είναι κανένας πολιτισμένος, αστός αντίπαλος. Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει τις γρήγορες, πού αλλού… μα στον αγαπημένο μας Αλέξη, γιατί από την ίδια δεξαμενή αντλούν ψήφους, τι τώρα λέει κάτι να βαράει τον Μητσοτάκη; Σιγά τα ωά…
Έρχεται ο Stefanos…
-Από κοντά στο μαλλιοτράβηγμα της Αριστεράς και της Προόδου θα δείτε και τον Κασσελάκη, που για την ώρα παίζει τένις με τον Άδωνι, μιλάει με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη για τένις και για μπάσκετ και για κάτι όμορφες απολιτίκ θεωρίες που τις άκουσα στο interview του Στέφανου στον Μανωλάκη. Πάντως, ωραία κουβέντα ήταν και κυρίως πολιτισμένη, το οποίο δεν είναι κατ’ ανάγκη καθόλου κακό. Μου λένε όμως ότι ο Κασσελάκης ετοιμάζεται να αφήσει τα γλυκούλικα και λέει ότι έχει… ένα φάκελο να για «τα χαΐρια του Τσίπρα» στην Κουμουνδούρου, για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξίσωση του ξεκατινιάσματος βάλτε και λίγο τη Ζωίτσα, η οποία τελευταία παραπατάει στις δημοσκοπήσεις, αν και φαίνεται ότι η Καρυστιανού θα μείνει με τις θεούσες και τα μοναστήρια.
Η ψυχραιμία για τα F-35
-Προφανώς και η Αθήνα άκουγε με προσοχή τον χθεσινό διάλογο του Τραμπ με τον Ερντογάν και θα δούμε στην πράξη τις επόμενες μέρες το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι που να αφορά τα μαχητικά F-35. Για να αποφύγουμε όμως περιττούς θρήνους, όπως μου υπενθύμιζε πηγή με άριστη γνώση των αμερικανικών διαδικασιών, για να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία θα πρέπει να πάει στο Κογκρέσο νόμος που θα αναφέρει ρητά ότι οι Τούρκοι δέχονται να βγάλουν από το έδαφός τους το αντιπυραυλικό σύστημα S400. Μέχρι τώρα οι Τούρκοι δεν έχουν δείξει καμία ιδιαίτερη ζέση να το κάνουν, καθώς έχουν και στενή σχέση με το Κρεμλίνο, ενώ πατάει πολύ γερό πόδι και ο Νετανιάχου που θα πάει τις επόμενες μέρες στην Ουάσινγκτον να δει τον Τραμπ. Κοινώς, μικρό καλάθι, παρά τις ρητορικές φιλοφρονήσεις.
Στην Τρίπολη για τα έργα του νερού
-Στην Τρίπολη θα βρεθεί σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου συνεχίζοντας το προσκλητήριο που έχει απευθύνει το ΥΠΕΝ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη χρηματοδότηση έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο ΥΠΕΝ θα ανακοινώσει έργα άνω των 13,5 εκατ. ευρώ, με τα οποία κλείνει ένας μεγάλος κύκλος χρηματοδοτήσεων που άνοιξε από τα νησιά, πέρασε από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, και τώρα ολοκληρώνεται στην Πελοπόννησο. Παρόντες θα είναι ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, καθώς και οι δήμαρχοι Άργους-Μυκηνών, Ερμιονίδας, Καλαμάτας, Μεσσήνης και Μονεμβασιάς, των οποίων τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΥΠΕΝ, με τον συνολικό λογαριασμό να ανεβαίνει στα 66 εκατ. ευρώ.
Ένας αντιεμβολιαστής για το ΠΑΣΟΚ
-Στα ονόματα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες διάβασα και αυτό του πρώην βουλευτή Σερρών Άρη Μουσσιώνη, ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητής αρκετών νοσοκομείων, όπως αυτού του Κιλκίς, της Έδεσσας και του Θεαγενείου στη Θεσσαλονίκη. Θα πει κανείς, ποιο είναι το κακό ένας πρώην βουλευτής που ενδεχομένως απομακρύνθηκε να επιστρέφει στο κόμμα το οποίο ξεκίνησε; Επί της αρχής κανένα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ο κύριος Μουσσιώνης τα τελευταία χρόνια ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Πνοή για Δημοκρατία που είχε ιδρύσει ο γνωστός αντιεμβολιαστής καθηγητής Δημήτρης Κούβελας, ενώ και ο ίδιος είχε πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις αντιεμβολιαστών υγειονομικών στην πατρίδα του τις Σέρρες. Δεν είχα φανταστεί ότι το ΠΑΣΟΚ πήγαινε να χτυπήσει και τους αντιεμβολιαστές που έχει βάλει στο μαγαζί της η αρχηγός Μαρία, αλλά όλα θα τα δούμε σε αυτή τη ζωή.
Τζάκρη, ποια Τζάκρη;
-Και ενώ το μαγαζί του Κασσελάκη διαλύεται εις τα εξ ων συνετέθη, στο ΠΑΣΟΚ καταλαβαίνω τώρα ότι αρχίζουν να κάνουν τους Αμερικάνους για την προοπτική να πάρουν τη Θεοδώρα Τζάκρη και να την κατεβάσουν ως συνεργαζόμενη στο ψηφοδέλτιο της Πέλλας. Προφανώς υπάρχουν εκλογικές ανάγκες, όμως υπάρχουν και πολύ ισχυρές ενστάσεις στο εσωτερικό που φαίνεται ότι αρχίζουν και κερδίζουν έδαφος, οπότε και ο αρχηγός Νίκος ενδεχομένως να μη θέλει νέες περιττές φασαρίες.
Η Αθήνα πήρε θέση στο τραπέζι της νέας τράπεζας DSRB
-Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, τις 8 χώρες που στηρίζουν το ξεκίνημα της νέας Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB). Αλβανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Τουρκία, Ουκρανία. Αυτές οι 8 χώρες θα διαμορφώσουν τις βασικές πολιτικές και τη λειτουργία του νέου οργανισμού, με στόχο την πλήρη λειτουργία του μέσα στο 2027. Το καταστατικό της DSRB συμφωνήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Μόντρεαλ όπου ο Καναδάς επελέγη ομόφωνα ως χώρα-έδρα. Η συμμαχία των «μεσαίων» που έχει εξαγγείλει μ’ εκείνη την περίφημη πλέον ομιλία του στο Νταβός, ο Καναδός πρωθυπουργός παίρνει σάρκα και οστά. Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στην DSRB, ενώ φαίνεται πως η Βρετανία επέλεξε τον ανταγωνιστικό «Πολυμερή Μηχανισμό Άμυνας» με Ολλανδία, Φινλανδία και Πολωνία, η Νότια Κορέα «50-50», σύμφωνα με το Reuters. Η Ελλάδα αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ στην ιδρυτική ομάδα. Είναι ενδιαφέρον ότι Αθήνα και Άγκυρα κάθονται στο ίδιο ιδρυτικό τραπέζι, μια συνύπαρξη με πολλαπλές αναγνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ουκρανία εντάσσεται ως μέλος, όχι ως αποδέκτης. Ο έμπειρος τραπεζίτης Μαρκ Κάρνεϊ, σήμερα Πρωθυπουργός του Καναδά, έχει δείξει τον δρόμο και πιστεύει πως η νέα τράπεζα, αξιοποιώντας υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, θα παρέχει μακροπρόθεσμη χαμηλότοκη χρηματοδότηση και εγγυήσεις σε κράτη-μέλη αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της αμυντικής αλυσίδας εφοδιασμού για επενδύσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα quantum μέχρι το διάστημα και το cybersecurity. O Κάρνεϊ κοστολογεί τις πρόσθετες ετήσιες αμυντικές ανάγκες Ευρώπης-Καναδά σε 850 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα, που ήδη πιάνει τους στόχους 3,5%+1,5% του ΑΕΠ, οι εισφορές προσμετρώνται στον νατοϊκό στόχο του 5%. O κατάλογος των ιδρυτικών μελών της DSRB θα παραμείνει ανοικτός αφού πολλές χώρες περιμένουν να αξιολογήσουν τα πρώτα βήματά της.
Το «εσωτερικό δημοψήφισμα» του ΟΤΕ για το rebranding
-Tις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε στον Όμιλο του ΟΤΕ μια «Εσωτερική Αξιολόγηση του Rebranding». Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου κλήθηκαν να απαντήσουν σ’ ένα ερωτηματολόγιο, με αντικείμενο την αποδοχή της μετάβασης από το brand Cosmote Telekom στο Telekom. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αποθαρρυντικό. Περίπου 9 στους 10 εργαζόμενους τοποθετήθηκαν αρνητικά στην εγκατάλειψη ενός brand που οι ίδιοι έχτισαν επί σχεδόν 3 δεκαετίες. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τα ευρήματα του εσωτερικού «δημοψηφίσματος», τέθηκε στη διοίκηση το ζήτημα μιας πληρέστερης ενημέρωσης του προσωπικού για τα οφέλη και τις συνέργειες του rebranding. Αυτή η διαδικασία όμως θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή της διαδικασίας κατά έναν χρόνο. Η διοίκηση Νεμπή απέρριψε αμέσως και κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας τόσο μεγάλης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος. Αποδέχθηκε ωστόσο το αίτημα για συστηματική εσωτερική ενημέρωση. Στο Μαρούσι γνωρίζουν καλά ότι κανένα rebranding δεν πέτυχε ποτέ με τους πωλητές των καταστημάτων και τους τεχνικούς του δικτύου, απρόθυμους πρεσβευτές του. Υπενθυμίζεται ότι στην 74η Γενική Συνέλευση, στις 9 Ιουνίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής δεσμεύθηκε ότι η μετάβαση στο brand Telekom θα ολοκληρωθεί «μέσα στο 2026». Κάποια στελέχη έσπευσαν να προσθέσουν την υποσημείωση «εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες». Η ΓΣ ενέκρινε την προσθήκη διακριτικών τίτλων (Hellenic Telekom, Telekom Greece, Telekom Ελλάδος). Η Cosmote Telekom παραμένει η 3η σημαντικότερη θυγατρική του γερμανικού ομίλου μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, με έσοδα 3,46 δισ. ευρώ το 2025 και συνολική ανταμοιβή μετόχων 532 εκατ. ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα διατηρείται αλλά το μήνυμα ελήφθη. Μεγάλα brands αξίας 85 δισ. δολαρίων, όπως η Telekom, δεν επιβάλλονται χωρίς τη συναίνεση όσων θα τα υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή.
Τελική ευθεία για την ΑΜΚ της AKTOR – 21/7 ανοίγει το βιβλίο προσφορών
-Η AKTOR περνά στην τελική ευθεία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, με στόχο την προσέλκυση ισχυρών διεθνών θεσμικών επενδυτών και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τα roadshows από τη διοίκηση. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 21 Ιουλίου, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τη Γενική Συνέλευση η οποία μετά την αλλαγή του οικονομικού ημερολογίου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου. Η ΑΜΚ θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της AKTOR, αλλά και της έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Κλειδί για την επιτυχία της αύξησης αποτελεί η πλήρης αναδοχή της (fully underwritten) από τις Bank of America, Goldman Sachs και UBS, οι οποίες εγγυώνται την κάλυψη της έκδοσης. Αντίστοιχα, την ομολογιακή έκδοση ύψος 300 εκατ. έχει αναλάβει η UBS Europe και θα καλυφθεί με ιδιωτικό placement. Στα θέματα της ΓΣ υπάρχει, μεταξύ άλλων, ανανέωση της απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την ΑΜΚ με κατάργηση ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Όταν ο (Σκρουτζ) Βακάκης δίνει bonus
-Ο Απόστολος Βακάκης δεν φημίζεται πως μοιράζει εκατομμύρια (άλλωστε ο ίδιος έχει αυτοχαρακτηριστεί… Σκρουτζ Μακ Ντακ), ωστόσο έφτασε η στιγμή να γίνει και αυτό. Στην προσεχή γενική συνέλευση της Jumbo έχει τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους σχέδιο bonus για 209 επιλέξιμους εργαζομένους και στελέχη της εταιρείας που θα μοιραστούν έως 3,55 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025. Μαζί με το φορολογικό κόστος, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η εταιρεία, η συνολική επιβάρυνση φθάνει περίπου τα 4,33 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η διανομή των χρηματικών επιβραβεύσεων. Ο αριθμός των δικαιούχων δεν είναι σταθερός από έτος σε έτος, δεδομένου ότι η ένταξη στο πρόγραμμα εξαρτάται από τα ατομικά αποτελέσματα απόδοσης και από τις εκάστοτε προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Το σχέδιο προβλέπει τρεις κατηγορίες δικαιούχων, από στελέχη πρώτης γραμμής έως τη διοικητική ομάδα, με διαφορετικά ανώτατα όρια μεταβλητών αποδοχών, ενώ το bonus μπορεί να καταβληθεί μέσω μισθοδοσίας, ως διανομή κερδών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με παροχές σε είδος. Με την κίνηση αυτή, η Jumbo επιχειρεί να συνδέσει ακόμη πιο στενά τις αμοιβές με την απόδοση των στελεχών και εργαζομένων της, απαντώντας παράλληλα στις παρατηρήσεις που είχαν διατυπώσει θεσμικοί επενδυτές και proxy advisors για μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο των bonus. Το ανώτατο ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 1% των κερδών προ φόρων του ομίλου και, σύμφωνα με τη διοίκηση, έχει ήδη ενσωματωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025, χωρίς να δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τους μετόχους.
Η Q&R και τα αλατωρυχεία
-Το DARK ROOM από τη Δευτέρα σας ενημέρωσε εγκαίρως πως η διοίκηση της Q&R είναι στην Πολωνία για εξαγορά εταιρείας. Παρενέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ρωτώντας τι συμβαίνει και η εταιρεία απάντησε πως “εξετάζει σε διαρκή βάση επενδυτικές ευκαιρίες, συνεργασίες και επιχειρηματικές κινήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση”. Η στήλη επανήλθε την Τρίτη με την απάντηση της εταιρείας επιμένοντας όμως ότι η διοίκησή της είναι στην Πολωνία για εξαγορά και όχι για να δει τα αλατωρυχεία. Και μετά από όλα αυτά, χθες η Q&R ανακοίνωσε την εξαγορά στην Πολωνία του 51% της E-XIM IT S.A. Οπότε υποθέτω πως μετά τις υπογραφές με τους Πολωνούς θα πήγαν να δουν και τα αλατωρυχεία.
Το μάθημα από τα πάνω-κάτω της ΚΡΙ ΚΡΙ
-Δεύτερη συνεδρίαση σημαντικής ανόδου για τη μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ που έκλεισε χθες στα €28,40 (+3,84%), ανακτώντας έδαφος προς τα ιστορικά υψηλά των 30 ευρώ και προς την κεφαλαιοποίηση του 1 δισ. ευρώ με την οποία φλέρταρε πριν από λίγες συνεδριάσεις. Σήμερα η ΚΡΙ ΚΡΙ αξίζει περίπου €940 εκατ., ένα κατώφλι αδιανόητο για την άλλοτε «μικρή» γαλακτοβιομηχανία των Σερρών. Υπάρχει ωστόσο ένα δίδαγμα σ’ αυτή την ιστορία. Από την κορυφή των 30 ευρώ, η μετοχή βρέθηκε έως και 11%-12% χαμηλότερα, πριν από το διήμερο γύρισμα. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η πτώση (ξεχώρισε με -4% στις 3 Ιουλίου), σε συνεδρίαση όπου ο Γενικός Δείκτης κέρδιζε +1,27%, δεν είχε καμία σχέση με την πορεία της εταιρείας ή τα θεμελιώδη της. Ένας θεσμικός επενδυτής αποφάσισε απλώς να «κλειδώσει» τα κέρδη μιας μετοχής που έτρεξε +60% στο εξάμηνο και να αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή, λένε οι ίδιες πηγές, έτερος θεσμικός που ήθελε να χτίσει μεγαλύτερη θέση, περίμενε υπομονετικά υποχώρηση της τάξης του 10%-12%, για να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Η υποχώρηση της μετοχής σταμάτησε σχεδόν ακριβώς στο σημείο όπου, κατά τις πληροφορίες, περίμενε ο αγοραστής. Ο πρώτος πούλησε, ο δεύτερος αγόρασε φθηνότερα, και στο ενδιάμεσο η μετοχή «ταξίδεψε» χωρίς κανένα εταιρικό νέο. Αυτό είναι το δράμα της ελληνικής μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο Euronext Athens. Η αγορά δεν έχει ακόμη το «βάθος» να απορροφήσει την έξοδο ενός και μόνο θεσμικού χωρίς αναταράξεις διψήφιου ποσοστού. Ουδείς προς το παρόν αμφισβητεί τα μεγέθη της εταιρείας και τις προοπτικές που έχει ανοίξει στην κινεζική αγορά του frozen yogurt. Απλώς, οι εισηγμένες της περιφέρειας του ΧΑ μεγάλωσαν πιο γρήγορα από την αγορά που τις φιλοξενεί.
Από τα 32 δισ. του 2016, στα 190 δισ. του 2026
-Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας διαμορφώνεται σήμερα σε περίπου €188,7 δισ. ευρώ, μια ανάσα από το ορόσημο των €190 δισ. (σηματοδοτεί την επιστροφή στα προ κρίσης ελληνικά επίπεδα του δείκτη κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ). Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το Euronext Athens άξιζε €182,08 δισ., υψηλό 18 ετών. Πριν από 10 χρόνια, στις 11 Φεβρουαρίου 2016, με τον Γενικό Δείκτη καθηλωμένο στις 420 μονάδες, η ίδια αγορά άξιζε 32 δισ. ευρώ. Σήμερα η αξία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί. Η πραγματική «εξαΰλωση» των αξιών έχει ονοματεπώνυμο. Στην περίοδο των capital control (Ιούνιος 2015 – Ιούνιος 2019), η Τράπεζα Πειραιώς έχασε το 99,6% της αξίας της, η Εθνική το 98,7%, η Eurobank το 94,3% και η Alpha Bank το 89,5%. Ολόκληρη η αγορά, από τα €47,9 δισ. των παραμονών των capital controls, σερνόταν ακόμη στα €60 δισ. στο τέλος του 2019, μεταξύ 18% και 33% του ΑΕΠ. Το μακρινό 2007 είχε αγγίξει τα 196 δισ. ευρώ. Σήμερα, η εικόνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι εντελώς διαφορετική. Ο Γενικός Δείκτης της Αθήνας πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη με κέρδη +15,99% στο εξάμηνο (10η καλύτερη αγορά παγκοσμίως), η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 344 εκατ. ευρώ, οι εισηγμένες άντλησαν 7,5 δισ. ευρώ σε έξι μήνες (τριπλάσια από ολόκληρο το 2025) και ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ φθάνει το 76% (με βάση το ΑΕΠ 2025 των 248,7 δισ.), επιστρέφοντας ουσιαστικά στα προ κρίσης επίπεδα. Οι ίδιες τράπεζες, που εξαϋλώθηκαν το 2015, είναι σήμερα η ατμομηχανή της ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη στο +20,5% το εξάμηνο. Οι αναλυτές δίνουν στον κλάδο ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου, συγκρίνοντάς τα με τους ομοειδείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους στην Ευρώπη.
Mega Guard στα… ακίνητα
-Δύο νέες εταιρείες που εστιάζουν στα ακίνητα συστάθηκαν -μεταξύ πολλών άλλων- χθες και ξεκινούν από μια αρκετά καλή βάση αν σκεφτούμε πως το αρχικό τους κεφάλαιο ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι πίσω από αυτές βρίσκεται μια γυναίκα επιχειρηματίας, η Βαρβάρα Ταχταρίδου, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Mega Guard. Να σημειώσω ότι η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και προέκυψε από τη συγχώνευση προσωπικών και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών της Βαρβάρας Ταχταρίδου και του Παναγιώτη Παππά. Διαθέτει μάλιστα και το αγαπημένο της απόφθεγμα, το οποίο αποδίδεται σε έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο. Λέει λοιπόν αυτό: «Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται. Ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι». Που σημαίνει ότι οι συνετοί άνθρωποι, προτού συμβούν τα δύσκολα, προνοούν για να μη γίνουν, οι γενναίοι όμως τα αντιμετωπίζουν όταν αυτά συμβούν… Η κυρία Ταχταρίδου, πάντως, άνοιξε χθες, Τρίτη 7 Ιουλίου, τις δύο εταιρείες με έδρα επί της οδού Ερμού στην Αθήνα και με σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτός ψηφιακών πλατφορμών, διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων και ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων κ.ά. Η πρώτη έχει επωνυμία “Tower Building Estate” και μετοχικό κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ που διαιρείται σε 15.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Η δεύτερη έχει την επωνυμία “Atlas Estate” και μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ που, αντίστοιχα, διαιρείται σε 300 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Και στις δύο περιπτώσεις τα λεφτά τα έβαλε η Β. Ταχταρίδου, η οποία ανέλαβε και τη διοίκηση των δύο νεοσύστατων εταιρειών.
Γιατί οι μεγάλοι επενδυτές δεν έχουν ακόμη εγκαταλείψει τη συμφωνία Diana–Genco
-Στη Wall Street οι μεγάλες εξαγορές δεν κρίνονται από το ποιος κάνει την πρώτη κίνηση, αλλά από το αν οι θεσμικοί επενδυτές πιστεύουν ότι μια εταιρεία αξίζει περισσότερο από όσο αποτιμάται στο ταμπλό. Όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει κρυμμένη αξία, δύσκολα μένουν αμέτοχοι και συχνά γίνονται οι καταλύτες των εξελίξεων. Κάπως έτσι διαμορφώνεται και το σκηνικό γύρω από την Genco Shipping και την Diana Shipping. Η απόφαση της Diana Shipping, συμφερόντων Σεμίραμις Παληού, να διατηρήσει ανοικτή τη δημόσια πρότασή της δεν αποτελεί μια κίνηση εντυπωσιασμού. Αντιθέτως, δείχνει ότι θεωρεί πως το παιχνίδι δεν έχει ακόμη κριθεί. Η χρηματιστηριακή αξία της Genco εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την καθαρή αξία του στόλου της, στοιχείο που παραδοσιακά προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών με μακροπρόθεσμη στρατηγική. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της Genco έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μετά τη στήριξη που έλαβε από τους μετόχους της. Ωστόσο, στη Wall Street η νίκη σε μια γενική συνέλευση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έκλεισε και το κεφάλαιο μιας εξαγοράς. Αν οι μέτοχοι εκτιμήσουν ότι μια βελτιωμένη πρόταση μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη υπεραξία, οι συσχετισμοί μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα. Οι διαβουλεύσεις με μεγάλους επενδυτές, οι αποτιμήσεις των συμβούλων και οι πιθανές αλλαγές στους όρους της πρότασης είναι πιθανό να αποδειχθούν πιο καθοριστικές από τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών.
Οι προβλέψεις του Γιώργου Δελαπόρτα
-Οι αναφορές του managing director της Meadway Bulkers, Γιώργου Δελαπόρτα, για τις προοπτικές των Handysize, Ultramax και πλέον των Kamsarmax, ερμηνεύονται από αρκετούς στην αγορά ως ένδειξη ότι η εταιρεία έχει ήδη χαράξει την επόμενη φάση της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Άλλωστε, η αναφορά στο έγκαιρο κλείδωμα θέσεων στα ιαπωνικά ναυπηγεία στον ναυτιλιακό χώρο παραπέμπει πως όσοι εξασφαλίζουν παραγωγικές θέσεις πριν δημιουργηθούν οι μεγάλες ουρές αποκτούν πλεονέκτημα που δύσκολα αντιγράφεται. Οι πρόσφατες παραλαβές νεότευκτων επιβεβαιώνουν ότι η επιλογή αποδίδει ήδη καρπούς. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Η διακριτική αναφορά στα Kamsarmax δείχνει ότι η Meadway δεν βλέπει μόνο τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, αλλά επιχειρεί να τοποθετηθεί εγκαίρως εκεί όπου εκτιμά ότι θα μεταφερθεί η ζήτηση τα επόμενα χρόνια.
Οι κινήσεις Χατζηωάννου και Τσάκου που διαβάζουν προσεκτικά τα ξένα funds
-Στη ναυτιλία, ένα μέρισμα δεν αποτελεί απλώς μια τυπική εταιρική ανακοίνωση. Είναι ένα μήνυμα προς την αγορά για το πώς η διοίκηση αξιολογεί τη θέση της εταιρείας, τη ρευστότητά της και τις προοπτικές των επόμενων μηνών. Γι' αυτό και οι σχεδόν ταυτόχρονες ανακοινώσεις της Safe Bulkers και της Tsakos Energy Navigation (TEN) δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους επενδυτές της Wall Street. Η Safe Bulkers επέλεξε να διατηρήσει τη συνέπεια απέναντι στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών της, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι κάθε επόμενη διανομή θα εξαρτηθεί από την πορεία της αγοράς, την απασχόληση του στόλου και τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Πρόκειται για μια διατύπωση που δείχνει πειθαρχία και προσεκτική διαχείριση κεφαλαίων σε μια αγορά ξηρού φορτίου που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις. Στην περίπτωση της TEN, η καταβολή του 32ου συνεχόμενου μερίσματος για τη Σειρά F λειτουργεί περισσότερο ως επιβεβαίωση μιας σταθερής πολιτικής απέναντι στους επενδυτές. Σε έναν κλάδο όπου η αξιοπιστία αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, η συνέπεια στις πληρωμές ενισχύει την εικόνα της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
20 χρόνια μετά…
-Mια απόφαση της… αθάνατης ελληνικής διοίκησης με ιστορία μόλις… 20 ετών και αντικείμενο την «ανάκληση της υπ' αρ. 675/11-4-2006 απόφασης κατεδάφισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί "κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών" υφιστάμενων στη θέση «Μπαλαλάϊ Κινέττας» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής». Η τωρινή απόφαση όπως αναφέραμε έχει ημερομηνία 3 Ιουνίου 2026 δηλαδή 20 χρόνια (και κάτι) μετά… Στα δεκάδες «σχετικά» τα οποία λαμβάνονται υπόψη σε τέτοιες περιπτώσεις, βρίσκουμε: -Την υπ’ αρ. 2024/8-8-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Κήρυξη αναδασωτέας εκτάσεως 3 στρεμμάτων, στη θέση "Μπαλαλάϊ Κινέττας" Δήμου Μεγάρων Ν. Αττικής». -Την υπ’ αρ. 2178/8-8-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Κήρυξη αναδασωτέας εκτάσεως 1,2 στρεμμάτων, στη θέση "Μπαλαλάϊ Κινέττας" Δήμου Μεγάρων Ν. Αττικής». Όμως, τον Απρίλιο του 2024 ήρθε μια άλλη απόφαση της ΕΠ.Ε.Α. (Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων), σύμφωνα με την οποία η έκταση που αναφέρεται στο θέμα χαρακτηρίσθηκε ως ΑΑ, μη εμπίπτουσα στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, κατ' αποδοχή των αντιρρήσεων που είχε υποβάλει το…2021 ο Α.Φ. Στην πιο πρόσφατη ιστορία, είχαμε στις 14-1-2026 την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών για «Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 2024/8-8-2005 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (κατόπιν εκχέρσωσης), κατά το μέρος που αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 2.138,4 τ.μ., στη θέση «Μπαλαλάϊ Κινέττας» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλη μια παρόμοια για έκταση εμβαδού 840,67 τ.μ. Ακολούθησε στις 18-3-2026 πρόταση του Δασαρχείου Μεγάρων με θέμα: "Πρόταση ανάκλησης της αρ. 675/11-4-2006 απόφασης κατεδάφισης", κατόπιν της έκδοσης των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δασών, περί μερικής ανάκλησης της αναδάσωσης, αλλά και αρ. πρωτ. 183236/έγγραφο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής στις 18-5-2026 «Σχετικά με ερώτημα για την ανάκληση αποφάσεων κατεδάφισης", κατόπιν του με αρ. πρωτ. 176515/13-5-2026 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής με θέμα: " Ερώτημα σχετικά με ανάκληση αποφάσεων κατεδάφισης"…. Αφού διαπιστώθηκε ότι «από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού», επανήλθε στο προσκήνιο η απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων σύμφωνα με την οποία «η έκταση επί της οποίας έχουν ανεγερθεί οι κατασκευές, κατά το μέρος που αφορά τις επιφάνειες των ανωτέρω ανακλητικών αποφάσεων, χαρακτηρίζεται ως (ΑΑ), δηλαδή δεν αποτελεί δασικού χαρακτήρα έκταση…και ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παρ. 1 και 2α του άρθρου 67Α του ν. 998/1979, δεδομένου ότι η έκταση δεν εμπίπτει πλέον στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας». Κάπως έτσι φτάνουμε στην ουσία και στην τελική απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών στις 3 Ιουνίου 2026, για την «ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 675/11-4-2006 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δάσους στη θέση “Μπαλαλαί” Κινέττας σσς Περιφέρειας Δήμου Μεγάρων». Από τα όσα αναφέρονται εικάζω ότι αυτά που θεωρούνταν προ εικοσαετίας αυθαίρετα δεν γκρεμίστηκαν και τελικά… δικαιώθηκαν.
Ένα «βραχιολάκι» που κοστίζει μονάδες βάσης
-Το spread του γαλλικού κρατικού 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού Bund σκαρφάλωσε χθες κοντά στις 79 μονάδες βάσης, πλησιάζοντας το υψηλό των 88 μ.β. του Δεκεμβρίου 2024. Τότε ήταν η εποχή της πτώσης της κυβέρνησης Μπαρνιέ. Χθες, ήταν η απόφαση του Εφετείου Παρισιού που, επικυρώνοντας την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, μείωσε τον αποκλεισμό της σε 45 μήνες (30 με αναστολή) και με τον τρόπο αυτό της επιτρέπει να συμμετάσχει -αν θέλει φυσικά- στις προεδρικές εκλογές της 18ης Απριλίου/2ας Μαΐου 2027. Οι αγορές παραμένουν σε εγρήγορση αφού η ποινή περιλαμβάνει 1 χρόνο κατ' οίκον κράτηση με ηλεκτρονική επιτήρηση. Η Λεπέν έχει δηλώσει ότι προεκλογική εκστρατεία, με βραχιολάκι δεν γίνεται κι έτσι ο Ζορντάν Μπαρντελά ανεβαίνει στην επιφάνεια. Η Λεπέν μπορεί να ζητήσει μείωση του μέτρου τον Ιανουάριο του 2027. Για τις αγορές, η εξίσωση είναι απλή. Η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα σε μια χώρα με έλλειμμα και χρέος εκτός ευρωπαϊκών ορίων σημαίνει ακριβότερο δανεισμό. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 το ίδιο spread ήταν στις 33 μ.β. Η Ελλάδα, ξεχωρίζει σαν λαμπερό αστέρι μέσα σ’ αυτό το ομιχλώδες τοπίο. Το ελληνικό 10ετές ομόλογο σήμερα πληρώνει 3,64% κι έχει απόσταση 66,5 μονάδων βάση από το γερμανικό Bund. Το γαλλικό 10ετές στο 3,765% απέχει 78,9 μονάδες βάσης. Το αντίστοιχο ιταλικό ομόλογο στο 3,745% απέχει 76,8 μ.β. από το Bund. Και όλα αυτά, προτού η Ελλάδα αποφασίσει να προχωρήσει σε μια νέα πρόωρη εξόφληση χρέους του επίσημου τομέα, φέτος το Φθινόπωρο.
Οι «μικροί» της Wall Street υποφέρουν από τον πανάκριβο υπερδανεισμό
-Οι δείκτες της Wall Street κινούνται σε πρωτοφανή ύψη ρεκόρ. Η «υγεία» ωστόσο της πραγματικής οικονομίας στην Αμερική, δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό. Τα στοιχεία της Apollo Global Management αποκαλύπτουν ένα εκρηκτικό παρασκήνιο στην αμερικανική μικρή κεφαλαιοποίηση. Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την πληρωμή τόκων απορροφούν πλέον το 31% της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) των εταιρειών του δείκτη Russell 2000. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το 2020 και σίγουρα είναι το υψηλότερο των τελευταίων 6 ετών. Η διαφορά στα βάρη με τους «μεγάλους» της Wall Street είναι εντυπωσιακή. Στον δείκτη S&P 500 το αντίστοιχο βάρος για τόκους έχει υποχωρήσει στο 6,7% από 9,5%. Σ’ έναν μεγάλο βαθμό, αυτή η διαφορά οφείλεται στη δομή του χρέους. Περίπου 30% του δανεισμού των εταιρειών του Russell 2000 είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, έναντι μόλις 7% στον S&P 500. Οι μικρομεσαίες αμερικανικές επιχειρήσεις «πληρώνουν» άμεσα κάθε μήνα υψηλών επιτοκίων. Το χειρότερο είναι ότι τα περιθώρια στενεύουν αφού σχεδόν 40% των εταιρειών του δείκτη Russell 2000 παραμένουν ζημιογόνες. Η Fed διατήρησε τον Ιούνιο τα επιτόκια του δολαρίου στο 3,50%-3,75%, ενώ ο πληθωρισμός Μαΐου έτρεξε με 4,2% σε ετήσια βάση. Στην αγορά υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι επίκειται τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων φέτος, και για τη συνεδρίαση της 28ης-29ης Ιουλίου οι αγορές τιμολογούν με 79,5% την πιθανότητα αμετάβλητων επιτοκίων και 19,4% πιθανότητα αύξησης 25 μονάδων βάσης. Πρακτικά ουδείς προσδοκά μείωση επιτοκίων. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο δείκτης iShares Russell 2000 ETF έχει παρασυρθεί από τον γενικότερο χρηματιστηριακό ενθουσιασμό και καταγράφει άνοδο σε 12μηνη βάση +33,8% έναντι +20% του S&P 500 από την αρχή του έτους.
Πηγή: newmoney.gr
Η Αθήνα πήρε θέση στο τραπέζι της νέας τράπεζας DSRB
-Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, τις 8 χώρες που στηρίζουν το ξεκίνημα της νέας Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας (DSRB). Αλβανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Τουρκία, Ουκρανία. Αυτές οι 8 χώρες θα διαμορφώσουν τις βασικές πολιτικές και τη λειτουργία του νέου οργανισμού, με στόχο την πλήρη λειτουργία του μέσα στο 2027. Το καταστατικό της DSRB συμφωνήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Μόντρεαλ όπου ο Καναδάς επελέγη ομόφωνα ως χώρα-έδρα. Η συμμαχία των «μεσαίων» που έχει εξαγγείλει μ’ εκείνη την περίφημη πλέον ομιλία του στο Νταβός, ο Καναδός πρωθυπουργός παίρνει σάρκα και οστά. Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στην DSRB, ενώ φαίνεται πως η Βρετανία επέλεξε τον ανταγωνιστικό «Πολυμερή Μηχανισμό Άμυνας» με Ολλανδία, Φινλανδία και Πολωνία, η Νότια Κορέα «50-50», σύμφωνα με το Reuters. Η Ελλάδα αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ στην ιδρυτική ομάδα. Είναι ενδιαφέρον ότι Αθήνα και Άγκυρα κάθονται στο ίδιο ιδρυτικό τραπέζι, μια συνύπαρξη με πολλαπλές αναγνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ουκρανία εντάσσεται ως μέλος, όχι ως αποδέκτης. Ο έμπειρος τραπεζίτης Μαρκ Κάρνεϊ, σήμερα Πρωθυπουργός του Καναδά, έχει δείξει τον δρόμο και πιστεύει πως η νέα τράπεζα, αξιοποιώντας υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, θα παρέχει μακροπρόθεσμη χαμηλότοκη χρηματοδότηση και εγγυήσεις σε κράτη-μέλη αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της αμυντικής αλυσίδας εφοδιασμού για επενδύσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα quantum μέχρι το διάστημα και το cybersecurity. O Κάρνεϊ κοστολογεί τις πρόσθετες ετήσιες αμυντικές ανάγκες Ευρώπης-Καναδά σε 850 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα, που ήδη πιάνει τους στόχους 3,5%+1,5% του ΑΕΠ, οι εισφορές προσμετρώνται στον νατοϊκό στόχο του 5%. O κατάλογος των ιδρυτικών μελών της DSRB θα παραμείνει ανοικτός αφού πολλές χώρες περιμένουν να αξιολογήσουν τα πρώτα βήματά της.
Το «εσωτερικό δημοψήφισμα» του ΟΤΕ για το rebranding
-Tις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε στον Όμιλο του ΟΤΕ μια «Εσωτερική Αξιολόγηση του Rebranding». Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου κλήθηκαν να απαντήσουν σ’ ένα ερωτηματολόγιο, με αντικείμενο την αποδοχή της μετάβασης από το brand Cosmote Telekom στο Telekom. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αποθαρρυντικό. Περίπου 9 στους 10 εργαζόμενους τοποθετήθηκαν αρνητικά στην εγκατάλειψη ενός brand που οι ίδιοι έχτισαν επί σχεδόν 3 δεκαετίες. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τα ευρήματα του εσωτερικού «δημοψηφίσματος», τέθηκε στη διοίκηση το ζήτημα μιας πληρέστερης ενημέρωσης του προσωπικού για τα οφέλη και τις συνέργειες του rebranding. Αυτή η διαδικασία όμως θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή της διαδικασίας κατά έναν χρόνο. Η διοίκηση Νεμπή απέρριψε αμέσως και κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας τόσο μεγάλης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος. Αποδέχθηκε ωστόσο το αίτημα για συστηματική εσωτερική ενημέρωση. Στο Μαρούσι γνωρίζουν καλά ότι κανένα rebranding δεν πέτυχε ποτέ με τους πωλητές των καταστημάτων και τους τεχνικούς του δικτύου, απρόθυμους πρεσβευτές του. Υπενθυμίζεται ότι στην 74η Γενική Συνέλευση, στις 9 Ιουνίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής δεσμεύθηκε ότι η μετάβαση στο brand Telekom θα ολοκληρωθεί «μέσα στο 2026». Κάποια στελέχη έσπευσαν να προσθέσουν την υποσημείωση «εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες». Η ΓΣ ενέκρινε την προσθήκη διακριτικών τίτλων (Hellenic Telekom, Telekom Greece, Telekom Ελλάδος). Η Cosmote Telekom παραμένει η 3η σημαντικότερη θυγατρική του γερμανικού ομίλου μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, με έσοδα 3,46 δισ. ευρώ το 2025 και συνολική ανταμοιβή μετόχων 532 εκατ. ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα διατηρείται αλλά το μήνυμα ελήφθη. Μεγάλα brands αξίας 85 δισ. δολαρίων, όπως η Telekom, δεν επιβάλλονται χωρίς τη συναίνεση όσων θα τα υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή.
Τελική ευθεία για την ΑΜΚ της AKTOR – 21/7 ανοίγει το βιβλίο προσφορών
-Η AKTOR περνά στην τελική ευθεία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, με στόχο την προσέλκυση ισχυρών διεθνών θεσμικών επενδυτών και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τα roadshows από τη διοίκηση. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 21 Ιουλίου, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τη Γενική Συνέλευση η οποία μετά την αλλαγή του οικονομικού ημερολογίου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου. Η ΑΜΚ θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της AKTOR, αλλά και της έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Κλειδί για την επιτυχία της αύξησης αποτελεί η πλήρης αναδοχή της (fully underwritten) από τις Bank of America, Goldman Sachs και UBS, οι οποίες εγγυώνται την κάλυψη της έκδοσης. Αντίστοιχα, την ομολογιακή έκδοση ύψος 300 εκατ. έχει αναλάβει η UBS Europe και θα καλυφθεί με ιδιωτικό placement. Στα θέματα της ΓΣ υπάρχει, μεταξύ άλλων, ανανέωση της απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την ΑΜΚ με κατάργηση ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Όταν ο (Σκρουτζ) Βακάκης δίνει bonus
-Ο Απόστολος Βακάκης δεν φημίζεται πως μοιράζει εκατομμύρια (άλλωστε ο ίδιος έχει αυτοχαρακτηριστεί… Σκρουτζ Μακ Ντακ), ωστόσο έφτασε η στιγμή να γίνει και αυτό. Στην προσεχή γενική συνέλευση της Jumbo έχει τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους σχέδιο bonus για 209 επιλέξιμους εργαζομένους και στελέχη της εταιρείας που θα μοιραστούν έως 3,55 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025. Μαζί με το φορολογικό κόστος, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η εταιρεία, η συνολική επιβάρυνση φθάνει περίπου τα 4,33 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η διανομή των χρηματικών επιβραβεύσεων. Ο αριθμός των δικαιούχων δεν είναι σταθερός από έτος σε έτος, δεδομένου ότι η ένταξη στο πρόγραμμα εξαρτάται από τα ατομικά αποτελέσματα απόδοσης και από τις εκάστοτε προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Το σχέδιο προβλέπει τρεις κατηγορίες δικαιούχων, από στελέχη πρώτης γραμμής έως τη διοικητική ομάδα, με διαφορετικά ανώτατα όρια μεταβλητών αποδοχών, ενώ το bonus μπορεί να καταβληθεί μέσω μισθοδοσίας, ως διανομή κερδών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με παροχές σε είδος. Με την κίνηση αυτή, η Jumbo επιχειρεί να συνδέσει ακόμη πιο στενά τις αμοιβές με την απόδοση των στελεχών και εργαζομένων της, απαντώντας παράλληλα στις παρατηρήσεις που είχαν διατυπώσει θεσμικοί επενδυτές και proxy advisors για μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο των bonus. Το ανώτατο ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 1% των κερδών προ φόρων του ομίλου και, σύμφωνα με τη διοίκηση, έχει ήδη ενσωματωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025, χωρίς να δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τους μετόχους.
Η Q&R και τα αλατωρυχεία
-Το DARK ROOM από τη Δευτέρα σας ενημέρωσε εγκαίρως πως η διοίκηση της Q&R είναι στην Πολωνία για εξαγορά εταιρείας. Παρενέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ρωτώντας τι συμβαίνει και η εταιρεία απάντησε πως “εξετάζει σε διαρκή βάση επενδυτικές ευκαιρίες, συνεργασίες και επιχειρηματικές κινήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση”. Η στήλη επανήλθε την Τρίτη με την απάντηση της εταιρείας επιμένοντας όμως ότι η διοίκησή της είναι στην Πολωνία για εξαγορά και όχι για να δει τα αλατωρυχεία. Και μετά από όλα αυτά, χθες η Q&R ανακοίνωσε την εξαγορά στην Πολωνία του 51% της E-XIM IT S.A. Οπότε υποθέτω πως μετά τις υπογραφές με τους Πολωνούς θα πήγαν να δουν και τα αλατωρυχεία.
Το μάθημα από τα πάνω-κάτω της ΚΡΙ ΚΡΙ
-Δεύτερη συνεδρίαση σημαντικής ανόδου για τη μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ που έκλεισε χθες στα €28,40 (+3,84%), ανακτώντας έδαφος προς τα ιστορικά υψηλά των 30 ευρώ και προς την κεφαλαιοποίηση του 1 δισ. ευρώ με την οποία φλέρταρε πριν από λίγες συνεδριάσεις. Σήμερα η ΚΡΙ ΚΡΙ αξίζει περίπου €940 εκατ., ένα κατώφλι αδιανόητο για την άλλοτε «μικρή» γαλακτοβιομηχανία των Σερρών. Υπάρχει ωστόσο ένα δίδαγμα σ’ αυτή την ιστορία. Από την κορυφή των 30 ευρώ, η μετοχή βρέθηκε έως και 11%-12% χαμηλότερα, πριν από το διήμερο γύρισμα. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η πτώση (ξεχώρισε με -4% στις 3 Ιουλίου), σε συνεδρίαση όπου ο Γενικός Δείκτης κέρδιζε +1,27%, δεν είχε καμία σχέση με την πορεία της εταιρείας ή τα θεμελιώδη της. Ένας θεσμικός επενδυτής αποφάσισε απλώς να «κλειδώσει» τα κέρδη μιας μετοχής που έτρεξε +60% στο εξάμηνο και να αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή, λένε οι ίδιες πηγές, έτερος θεσμικός που ήθελε να χτίσει μεγαλύτερη θέση, περίμενε υπομονετικά υποχώρηση της τάξης του 10%-12%, για να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Η υποχώρηση της μετοχής σταμάτησε σχεδόν ακριβώς στο σημείο όπου, κατά τις πληροφορίες, περίμενε ο αγοραστής. Ο πρώτος πούλησε, ο δεύτερος αγόρασε φθηνότερα, και στο ενδιάμεσο η μετοχή «ταξίδεψε» χωρίς κανένα εταιρικό νέο. Αυτό είναι το δράμα της ελληνικής μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο Euronext Athens. Η αγορά δεν έχει ακόμη το «βάθος» να απορροφήσει την έξοδο ενός και μόνο θεσμικού χωρίς αναταράξεις διψήφιου ποσοστού. Ουδείς προς το παρόν αμφισβητεί τα μεγέθη της εταιρείας και τις προοπτικές που έχει ανοίξει στην κινεζική αγορά του frozen yogurt. Απλώς, οι εισηγμένες της περιφέρειας του ΧΑ μεγάλωσαν πιο γρήγορα από την αγορά που τις φιλοξενεί.
Από τα 32 δισ. του 2016, στα 190 δισ. του 2026
-Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας διαμορφώνεται σήμερα σε περίπου €188,7 δισ. ευρώ, μια ανάσα από το ορόσημο των €190 δισ. (σηματοδοτεί την επιστροφή στα προ κρίσης ελληνικά επίπεδα του δείκτη κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ). Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το Euronext Athens άξιζε €182,08 δισ., υψηλό 18 ετών. Πριν από 10 χρόνια, στις 11 Φεβρουαρίου 2016, με τον Γενικό Δείκτη καθηλωμένο στις 420 μονάδες, η ίδια αγορά άξιζε 32 δισ. ευρώ. Σήμερα η αξία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί. Η πραγματική «εξαΰλωση» των αξιών έχει ονοματεπώνυμο. Στην περίοδο των capital control (Ιούνιος 2015 – Ιούνιος 2019), η Τράπεζα Πειραιώς έχασε το 99,6% της αξίας της, η Εθνική το 98,7%, η Eurobank το 94,3% και η Alpha Bank το 89,5%. Ολόκληρη η αγορά, από τα €47,9 δισ. των παραμονών των capital controls, σερνόταν ακόμη στα €60 δισ. στο τέλος του 2019, μεταξύ 18% και 33% του ΑΕΠ. Το μακρινό 2007 είχε αγγίξει τα 196 δισ. ευρώ. Σήμερα, η εικόνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι εντελώς διαφορετική. Ο Γενικός Δείκτης της Αθήνας πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη με κέρδη +15,99% στο εξάμηνο (10η καλύτερη αγορά παγκοσμίως), η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 344 εκατ. ευρώ, οι εισηγμένες άντλησαν 7,5 δισ. ευρώ σε έξι μήνες (τριπλάσια από ολόκληρο το 2025) και ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ φθάνει το 76% (με βάση το ΑΕΠ 2025 των 248,7 δισ.), επιστρέφοντας ουσιαστικά στα προ κρίσης επίπεδα. Οι ίδιες τράπεζες, που εξαϋλώθηκαν το 2015, είναι σήμερα η ατμομηχανή της ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη στο +20,5% το εξάμηνο. Οι αναλυτές δίνουν στον κλάδο ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου, συγκρίνοντάς τα με τους ομοειδείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους στην Ευρώπη.
Mega Guard στα… ακίνητα
-Δύο νέες εταιρείες που εστιάζουν στα ακίνητα συστάθηκαν -μεταξύ πολλών άλλων- χθες και ξεκινούν από μια αρκετά καλή βάση αν σκεφτούμε πως το αρχικό τους κεφάλαιο ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι πίσω από αυτές βρίσκεται μια γυναίκα επιχειρηματίας, η Βαρβάρα Ταχταρίδου, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Mega Guard. Να σημειώσω ότι η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και προέκυψε από τη συγχώνευση προσωπικών και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών της Βαρβάρας Ταχταρίδου και του Παναγιώτη Παππά. Διαθέτει μάλιστα και το αγαπημένο της απόφθεγμα, το οποίο αποδίδεται σε έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο. Λέει λοιπόν αυτό: «Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται. Ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι». Που σημαίνει ότι οι συνετοί άνθρωποι, προτού συμβούν τα δύσκολα, προνοούν για να μη γίνουν, οι γενναίοι όμως τα αντιμετωπίζουν όταν αυτά συμβούν… Η κυρία Ταχταρίδου, πάντως, άνοιξε χθες, Τρίτη 7 Ιουλίου, τις δύο εταιρείες με έδρα επί της οδού Ερμού στην Αθήνα και με σκοπό την αγοραπωλησία ακινήτων, τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτός ψηφιακών πλατφορμών, διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων και ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων κ.ά. Η πρώτη έχει επωνυμία “Tower Building Estate” και μετοχικό κεφάλαιο 1.500.000 ευρώ που διαιρείται σε 15.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Η δεύτερη έχει την επωνυμία “Atlas Estate” και μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ που, αντίστοιχα, διαιρείται σε 300 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Και στις δύο περιπτώσεις τα λεφτά τα έβαλε η Β. Ταχταρίδου, η οποία ανέλαβε και τη διοίκηση των δύο νεοσύστατων εταιρειών.
Γιατί οι μεγάλοι επενδυτές δεν έχουν ακόμη εγκαταλείψει τη συμφωνία Diana–Genco
-Στη Wall Street οι μεγάλες εξαγορές δεν κρίνονται από το ποιος κάνει την πρώτη κίνηση, αλλά από το αν οι θεσμικοί επενδυτές πιστεύουν ότι μια εταιρεία αξίζει περισσότερο από όσο αποτιμάται στο ταμπλό. Όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει κρυμμένη αξία, δύσκολα μένουν αμέτοχοι και συχνά γίνονται οι καταλύτες των εξελίξεων. Κάπως έτσι διαμορφώνεται και το σκηνικό γύρω από την Genco Shipping και την Diana Shipping. Η απόφαση της Diana Shipping, συμφερόντων Σεμίραμις Παληού, να διατηρήσει ανοικτή τη δημόσια πρότασή της δεν αποτελεί μια κίνηση εντυπωσιασμού. Αντιθέτως, δείχνει ότι θεωρεί πως το παιχνίδι δεν έχει ακόμη κριθεί. Η χρηματιστηριακή αξία της Genco εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την καθαρή αξία του στόλου της, στοιχείο που παραδοσιακά προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών με μακροπρόθεσμη στρατηγική. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της Genco έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μετά τη στήριξη που έλαβε από τους μετόχους της. Ωστόσο, στη Wall Street η νίκη σε μια γενική συνέλευση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έκλεισε και το κεφάλαιο μιας εξαγοράς. Αν οι μέτοχοι εκτιμήσουν ότι μια βελτιωμένη πρόταση μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη υπεραξία, οι συσχετισμοί μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα. Οι διαβουλεύσεις με μεγάλους επενδυτές, οι αποτιμήσεις των συμβούλων και οι πιθανές αλλαγές στους όρους της πρότασης είναι πιθανό να αποδειχθούν πιο καθοριστικές από τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών.
Οι προβλέψεις του Γιώργου Δελαπόρτα
-Οι αναφορές του managing director της Meadway Bulkers, Γιώργου Δελαπόρτα, για τις προοπτικές των Handysize, Ultramax και πλέον των Kamsarmax, ερμηνεύονται από αρκετούς στην αγορά ως ένδειξη ότι η εταιρεία έχει ήδη χαράξει την επόμενη φάση της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Άλλωστε, η αναφορά στο έγκαιρο κλείδωμα θέσεων στα ιαπωνικά ναυπηγεία στον ναυτιλιακό χώρο παραπέμπει πως όσοι εξασφαλίζουν παραγωγικές θέσεις πριν δημιουργηθούν οι μεγάλες ουρές αποκτούν πλεονέκτημα που δύσκολα αντιγράφεται. Οι πρόσφατες παραλαβές νεότευκτων επιβεβαιώνουν ότι η επιλογή αποδίδει ήδη καρπούς. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Η διακριτική αναφορά στα Kamsarmax δείχνει ότι η Meadway δεν βλέπει μόνο τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, αλλά επιχειρεί να τοποθετηθεί εγκαίρως εκεί όπου εκτιμά ότι θα μεταφερθεί η ζήτηση τα επόμενα χρόνια.
Οι κινήσεις Χατζηωάννου και Τσάκου που διαβάζουν προσεκτικά τα ξένα funds
-Στη ναυτιλία, ένα μέρισμα δεν αποτελεί απλώς μια τυπική εταιρική ανακοίνωση. Είναι ένα μήνυμα προς την αγορά για το πώς η διοίκηση αξιολογεί τη θέση της εταιρείας, τη ρευστότητά της και τις προοπτικές των επόμενων μηνών. Γι' αυτό και οι σχεδόν ταυτόχρονες ανακοινώσεις της Safe Bulkers και της Tsakos Energy Navigation (TEN) δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους επενδυτές της Wall Street. Η Safe Bulkers επέλεξε να διατηρήσει τη συνέπεια απέναντι στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών της, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι κάθε επόμενη διανομή θα εξαρτηθεί από την πορεία της αγοράς, την απασχόληση του στόλου και τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Πρόκειται για μια διατύπωση που δείχνει πειθαρχία και προσεκτική διαχείριση κεφαλαίων σε μια αγορά ξηρού φορτίου που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις. Στην περίπτωση της TEN, η καταβολή του 32ου συνεχόμενου μερίσματος για τη Σειρά F λειτουργεί περισσότερο ως επιβεβαίωση μιας σταθερής πολιτικής απέναντι στους επενδυτές. Σε έναν κλάδο όπου η αξιοπιστία αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, η συνέπεια στις πληρωμές ενισχύει την εικόνα της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
20 χρόνια μετά…
-Mια απόφαση της… αθάνατης ελληνικής διοίκησης με ιστορία μόλις… 20 ετών και αντικείμενο την «ανάκληση της υπ' αρ. 675/11-4-2006 απόφασης κατεδάφισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί "κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών" υφιστάμενων στη θέση «Μπαλαλάϊ Κινέττας» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής». Η τωρινή απόφαση όπως αναφέραμε έχει ημερομηνία 3 Ιουνίου 2026 δηλαδή 20 χρόνια (και κάτι) μετά… Στα δεκάδες «σχετικά» τα οποία λαμβάνονται υπόψη σε τέτοιες περιπτώσεις, βρίσκουμε: -Την υπ’ αρ. 2024/8-8-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Κήρυξη αναδασωτέας εκτάσεως 3 στρεμμάτων, στη θέση "Μπαλαλάϊ Κινέττας" Δήμου Μεγάρων Ν. Αττικής». -Την υπ’ αρ. 2178/8-8-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Κήρυξη αναδασωτέας εκτάσεως 1,2 στρεμμάτων, στη θέση "Μπαλαλάϊ Κινέττας" Δήμου Μεγάρων Ν. Αττικής». Όμως, τον Απρίλιο του 2024 ήρθε μια άλλη απόφαση της ΕΠ.Ε.Α. (Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων), σύμφωνα με την οποία η έκταση που αναφέρεται στο θέμα χαρακτηρίσθηκε ως ΑΑ, μη εμπίπτουσα στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, κατ' αποδοχή των αντιρρήσεων που είχε υποβάλει το…2021 ο Α.Φ. Στην πιο πρόσφατη ιστορία, είχαμε στις 14-1-2026 την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών για «Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 2024/8-8-2005 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (κατόπιν εκχέρσωσης), κατά το μέρος που αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 2.138,4 τ.μ., στη θέση «Μπαλαλάϊ Κινέττας» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλη μια παρόμοια για έκταση εμβαδού 840,67 τ.μ. Ακολούθησε στις 18-3-2026 πρόταση του Δασαρχείου Μεγάρων με θέμα: "Πρόταση ανάκλησης της αρ. 675/11-4-2006 απόφασης κατεδάφισης", κατόπιν της έκδοσης των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δασών, περί μερικής ανάκλησης της αναδάσωσης, αλλά και αρ. πρωτ. 183236/έγγραφο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής στις 18-5-2026 «Σχετικά με ερώτημα για την ανάκληση αποφάσεων κατεδάφισης", κατόπιν του με αρ. πρωτ. 176515/13-5-2026 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής με θέμα: " Ερώτημα σχετικά με ανάκληση αποφάσεων κατεδάφισης"…. Αφού διαπιστώθηκε ότι «από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού», επανήλθε στο προσκήνιο η απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων σύμφωνα με την οποία «η έκταση επί της οποίας έχουν ανεγερθεί οι κατασκευές, κατά το μέρος που αφορά τις επιφάνειες των ανωτέρω ανακλητικών αποφάσεων, χαρακτηρίζεται ως (ΑΑ), δηλαδή δεν αποτελεί δασικού χαρακτήρα έκταση…και ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παρ. 1 και 2α του άρθρου 67Α του ν. 998/1979, δεδομένου ότι η έκταση δεν εμπίπτει πλέον στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας». Κάπως έτσι φτάνουμε στην ουσία και στην τελική απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών στις 3 Ιουνίου 2026, για την «ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 675/11-4-2006 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δάσους στη θέση “Μπαλαλαί” Κινέττας σσς Περιφέρειας Δήμου Μεγάρων». Από τα όσα αναφέρονται εικάζω ότι αυτά που θεωρούνταν προ εικοσαετίας αυθαίρετα δεν γκρεμίστηκαν και τελικά… δικαιώθηκαν.
Ένα «βραχιολάκι» που κοστίζει μονάδες βάσης
-Το spread του γαλλικού κρατικού 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού Bund σκαρφάλωσε χθες κοντά στις 79 μονάδες βάσης, πλησιάζοντας το υψηλό των 88 μ.β. του Δεκεμβρίου 2024. Τότε ήταν η εποχή της πτώσης της κυβέρνησης Μπαρνιέ. Χθες, ήταν η απόφαση του Εφετείου Παρισιού που, επικυρώνοντας την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, μείωσε τον αποκλεισμό της σε 45 μήνες (30 με αναστολή) και με τον τρόπο αυτό της επιτρέπει να συμμετάσχει -αν θέλει φυσικά- στις προεδρικές εκλογές της 18ης Απριλίου/2ας Μαΐου 2027. Οι αγορές παραμένουν σε εγρήγορση αφού η ποινή περιλαμβάνει 1 χρόνο κατ' οίκον κράτηση με ηλεκτρονική επιτήρηση. Η Λεπέν έχει δηλώσει ότι προεκλογική εκστρατεία, με βραχιολάκι δεν γίνεται κι έτσι ο Ζορντάν Μπαρντελά ανεβαίνει στην επιφάνεια. Η Λεπέν μπορεί να ζητήσει μείωση του μέτρου τον Ιανουάριο του 2027. Για τις αγορές, η εξίσωση είναι απλή. Η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα σε μια χώρα με έλλειμμα και χρέος εκτός ευρωπαϊκών ορίων σημαίνει ακριβότερο δανεισμό. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 το ίδιο spread ήταν στις 33 μ.β. Η Ελλάδα, ξεχωρίζει σαν λαμπερό αστέρι μέσα σ’ αυτό το ομιχλώδες τοπίο. Το ελληνικό 10ετές ομόλογο σήμερα πληρώνει 3,64% κι έχει απόσταση 66,5 μονάδων βάση από το γερμανικό Bund. Το γαλλικό 10ετές στο 3,765% απέχει 78,9 μονάδες βάσης. Το αντίστοιχο ιταλικό ομόλογο στο 3,745% απέχει 76,8 μ.β. από το Bund. Και όλα αυτά, προτού η Ελλάδα αποφασίσει να προχωρήσει σε μια νέα πρόωρη εξόφληση χρέους του επίσημου τομέα, φέτος το Φθινόπωρο.
Οι «μικροί» της Wall Street υποφέρουν από τον πανάκριβο υπερδανεισμό
-Οι δείκτες της Wall Street κινούνται σε πρωτοφανή ύψη ρεκόρ. Η «υγεία» ωστόσο της πραγματικής οικονομίας στην Αμερική, δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό. Τα στοιχεία της Apollo Global Management αποκαλύπτουν ένα εκρηκτικό παρασκήνιο στην αμερικανική μικρή κεφαλαιοποίηση. Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την πληρωμή τόκων απορροφούν πλέον το 31% της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) των εταιρειών του δείκτη Russell 2000. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το 2020 και σίγουρα είναι το υψηλότερο των τελευταίων 6 ετών. Η διαφορά στα βάρη με τους «μεγάλους» της Wall Street είναι εντυπωσιακή. Στον δείκτη S&P 500 το αντίστοιχο βάρος για τόκους έχει υποχωρήσει στο 6,7% από 9,5%. Σ’ έναν μεγάλο βαθμό, αυτή η διαφορά οφείλεται στη δομή του χρέους. Περίπου 30% του δανεισμού των εταιρειών του Russell 2000 είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, έναντι μόλις 7% στον S&P 500. Οι μικρομεσαίες αμερικανικές επιχειρήσεις «πληρώνουν» άμεσα κάθε μήνα υψηλών επιτοκίων. Το χειρότερο είναι ότι τα περιθώρια στενεύουν αφού σχεδόν 40% των εταιρειών του δείκτη Russell 2000 παραμένουν ζημιογόνες. Η Fed διατήρησε τον Ιούνιο τα επιτόκια του δολαρίου στο 3,50%-3,75%, ενώ ο πληθωρισμός Μαΐου έτρεξε με 4,2% σε ετήσια βάση. Στην αγορά υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι επίκειται τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων φέτος, και για τη συνεδρίαση της 28ης-29ης Ιουλίου οι αγορές τιμολογούν με 79,5% την πιθανότητα αμετάβλητων επιτοκίων και 19,4% πιθανότητα αύξησης 25 μονάδων βάσης. Πρακτικά ουδείς προσδοκά μείωση επιτοκίων. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο δείκτης iShares Russell 2000 ETF έχει παρασυρθεί από τον γενικότερο χρηματιστηριακό ενθουσιασμό και καταγράφει άνοδο σε 12μηνη βάση +33,8% έναντι +20% του S&P 500 από την αρχή του έτους.
Πηγή: newmoney.gr
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