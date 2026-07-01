Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία τους
Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία τους
Οι Γερμανοί κατασκευαστές όχι μόνο δεν απολαμβάνουν τα οφέλη που είχαν κάποτε από την Κίνα αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν επιθετική κινεζική επέκταση στην Ευρώπη και επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια σε κόστος που οφείλεται στους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες
Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν ισχύει πλέον. Από τα μέσα Ιουνίου, η BMW και η Porsche προειδοποίησαν τους επενδυτές για χαμηλή κερδοφορία που οι αναλυτές λένε ότι αντικατοπτρίζει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι κατασκευαστές με παρόμοια έκθεση στην Κίνα και τους δασμούς των ΗΠΑ.
Η προειδοποίηση χαμηλών κερδών της BMW σόκαρε τους επενδυτές. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι το παραγωγικό μοντέλο των γερμανικών εταιρειών που εστιάζει στις εξαγωγές αποφέροντας μεγάλα κέρδη, ειδικά στην Κίνα, έχει φτάσει στα όριά του.
Οι Γερμανοί κατασκευαστές όχι μόνο δεν απολαμβάνουν τα οφέλη που είχαν κάποτε από την Κίνα αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν επιθετική κινεζική επέκταση στην Ευρώπη και επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια σε κόστος που οφείλεται στους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η προειδοποίηση χαμηλών κερδών της BMW σόκαρε τους επενδυτές. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι το παραγωγικό μοντέλο των γερμανικών εταιρειών που εστιάζει στις εξαγωγές αποφέροντας μεγάλα κέρδη, ειδικά στην Κίνα, έχει φτάσει στα όριά του.
Οι Γερμανοί κατασκευαστές όχι μόνο δεν απολαμβάνουν τα οφέλη που είχαν κάποτε από την Κίνα αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν επιθετική κινεζική επέκταση στην Ευρώπη και επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια σε κόστος που οφείλεται στους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα