Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία τους

Οι Γερμανοί κατασκευαστές όχι μόνο δεν απολαμβάνουν τα οφέλη που είχαν κάποτε από την Κίνα αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν επιθετική κινεζική επέκταση στην Ευρώπη και επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια σε κόστος που οφείλεται στους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες