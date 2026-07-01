Η χώρα που έγινε στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη
Η χώρα που έγινε στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη
Η Νότια Κορέα ανέβηκε φέτος στην έκτη θέση των μεγαλύτερων χρηματιστηριακών αγορών του κόσμου, ξεπερνώντας την Ινδία. Πίσω από το άλμα κρύβονται μόλις δύο ονόματα, και ένα ερώτημα για το πόσο αντέχει μια αγορά στηριγμένη σε μια ιδέα
Στις 2 Ιουνίου, η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια και προσπέρασε τα 4,8 τρισ. της Ινδίας. Για πρώτη φορά από το 2003, η Σεούλ έγινε η έκτη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά του πλανήτη. Ακούγεται σαν ιστορία επιτυχίας για μια ολόκληρη χώρα. Στην πραγματικότητα είναι απλά μια ιστορία για δύο εταιρείες.
Η κορεατική κεφαλαιοποίηση εκτινάχθηκε κατά 86% μέσα στο 2026, και ο δείκτης KOSPI σχεδόν διπλασιάστηκε. Σχεδόν όλη αυτή η άνοδος προήλθε από τη Samsung Electronics και την SK Hynix -τους δύο κολοσσούς των ημιαγωγών που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η SK Hynix, βασικός προμηθευτής μνήμης υψηλού εύρους ζώνης για τη Nvidia, ξεπέρασε στα τέλη Μαΐου το 1 τρισ. δολάρια σε αξία, με τη μετοχή της να έχει ανέβει περίπου 1.000% μέσα σε έναν χρόνο. Στο πρώτο τρίμηνο τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν 398% και το λειτουργικό της περιθώριο άγγιξε ρεκόρ 72%. Η Samsung, λίγο νωρίτερα, είχε γίνει η πρώτη κορεατική μετοχή που έσπασε το φράγμα των 2.000 τρισ. γουόν.
Διαβάστε περρισότερα: https://www.newmoney.gr/
Η κορεατική κεφαλαιοποίηση εκτινάχθηκε κατά 86% μέσα στο 2026, και ο δείκτης KOSPI σχεδόν διπλασιάστηκε. Σχεδόν όλη αυτή η άνοδος προήλθε από τη Samsung Electronics και την SK Hynix -τους δύο κολοσσούς των ημιαγωγών που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η SK Hynix, βασικός προμηθευτής μνήμης υψηλού εύρους ζώνης για τη Nvidia, ξεπέρασε στα τέλη Μαΐου το 1 τρισ. δολάρια σε αξία, με τη μετοχή της να έχει ανέβει περίπου 1.000% μέσα σε έναν χρόνο. Στο πρώτο τρίμηνο τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν 398% και το λειτουργικό της περιθώριο άγγιξε ρεκόρ 72%. Η Samsung, λίγο νωρίτερα, είχε γίνει η πρώτη κορεατική μετοχή που έσπασε το φράγμα των 2.000 τρισ. γουόν.
Διαβάστε περρισότερα: https://www.newmoney.gr/
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