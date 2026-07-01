Η χώρα που έγινε στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Νότια Κορέα ανέβηκε φέτος στην έκτη θέση των μεγαλύτερων χρηματιστηριακών αγορών του κόσμου, ξεπερνώντας την Ινδία. Πίσω από το άλμα κρύβονται μόλις δύο ονόματα, και ένα ερώτημα για το πόσο αντέχει μια αγορά στηριγμένη σε μια ιδέα