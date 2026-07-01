ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Γεμίζει» τα ταμεία της με 660 εκατ. ευρώ και ανοίγει τον επόμενο κύκλο επενδύσεων
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Γεμίζει» τα ταμεία της με 660 εκατ. ευρώ και ανοίγει τον επόμενο κύκλο επενδύσεων
Η ΑΜΚ υπερκαλύφθηκε με προσφορές που προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ – Νέα κεφάλαια για υποδομές, παραχωρήσεις, ενέργεια, ύδατα και άμυνα
Με νέα χρηματοδοτική ένεση ύψους 660 εκατ. ευρώ εισέρχεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής της πορείας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building).
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερες ιδιωτικές τοποθετήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από ελληνική εισηγμένη εταιρεία, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας την εμπιστοσύνη των διεθνών θεσμικών επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές του ομίλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου 6 φορές το ζητούμενο ποσό και δίνοντας στην εταιρεία σημαντική χρηματοδοτική στήριξη.
Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών σε ίδια κεφάλαια, τη συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Μετά την απόκτηση των δύο μεγαλύτερων οδικών παραχωρήσεων της χώρας, της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, και με ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο που προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει πλέον μια εξαιρετικά ισχυρή βάση για τη διεκδίκηση της επόμενης γενιάς μεγάλων έργων.
Την ίδια στιγμή προχωρά στην υλοποίηση εμβληματικών έργων, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι και το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ενώ συμμετέχει ενεργά στους διαγωνισμούς για νέα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, από τον άξονα Δράμα – Αμφίπολη και το έργο Μαυροβούνι – Έδεσσα έως τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο.
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Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερες ιδιωτικές τοποθετήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από ελληνική εισηγμένη εταιρεία, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας την εμπιστοσύνη των διεθνών θεσμικών επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές του ομίλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου 6 φορές το ζητούμενο ποσό και δίνοντας στην εταιρεία σημαντική χρηματοδοτική στήριξη.
Ο νέος αναπτυξιακός κύκλοςΗ αύξηση κεφαλαίου σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης επενδυτικής φάσης για τον όμιλο, ο οποίος μέσα στους τελευταίους 18 μήνες υλοποίησε επενδύσεις περίπου 5,5 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια υποδομών στην Ευρώπη.
Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών σε ίδια κεφάλαια, τη συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Μετά την απόκτηση των δύο μεγαλύτερων οδικών παραχωρήσεων της χώρας, της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, και με ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο που προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει πλέον μια εξαιρετικά ισχυρή βάση για τη διεκδίκηση της επόμενης γενιάς μεγάλων έργων.
Την ίδια στιγμή προχωρά στην υλοποίηση εμβληματικών έργων, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι και το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ενώ συμμετέχει ενεργά στους διαγωνισμούς για νέα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, από τον άξονα Δράμα – Αμφίπολη και το έργο Μαυροβούνι – Έδεσσα έως τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο.
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