Ο ΚΜ, ο ΚΚΡ, ο Σαμαράς και η Τίτη, ποιος (δεν) μιλάει με ποιον στη γαλάζια γειτονιά, συλλήψεις στη Ρόδο για τις παραλίες, το blitzkrieg της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
Ο ΚΜ, ο ΚΚΡ, ο Σαμαράς και η Τίτη, ποιος (δεν) μιλάει με ποιον στη γαλάζια γειτονιά, συλλήψεις στη Ρόδο για τις παραλίες, το blitzkrieg της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
Χαίρετε, θα ξεκινήσω με ένα αρκετά ενδιαφέρον πολιτικό θέμα που συζητείται αλλά και γράφεται στα media ευλόγως τον τελευταίο καιρό, τις κινήσεις ή και πιθανώς τις «υπόγειες» συζητήσεις ή επαφές του κυβερνώντος κόμματος με τρία πρόσωπα που συνδέονται με τον... ίδιο του τον εαυτό, αφού προέρχονται από τα σπλάχνα του
Ακούγεται τελευταία ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη ΝΔ με τη σύμφωνη γνώμη του Μητσοτάκη να υπάρξει μια προσέγγιση με τον ΚΚΡ (Κώστα Καραμανλή Ραφήνας). Η φήμη φούντωσε κάπως όταν ο μεν Καραμανλής δεν κάθισε στην τελευταία δημόσια εμφάνιση του δίπλα στον Σαμαρά, ο δε Κ.Μ έκανε μια αναφορά στον ΚΚΡ σε ομιλία του στο Αιγάλεω. Έθεσα λοιπόν μερικές ερωτήσεις αρμοδίως και η απάντηση που πήρα ήταν «δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ο πρωθυπουργός θέλει, ούτε ο Καραμανλής θέλει». Απλώς, θα προσέθετα εγώ, ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να πολώνει το γαλάζιο κοινό με επιθέσεις στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού με το βαρύ επώνυμο. Και φυσικά ο Καραμανλής προσέχει επίσης τη δημόσια συμπεριφορά του απέναντι στη ΝΔ γιατί πλέον ο Σαμαράς θα είναι και τυπικά αντίπαλος του κόμματος. Κατά τα λοιπά ο ΚΚΡ έχει… ξεσκιστεί στα τηλέφωνα σε πρώην στελέχη του να τους παροτρύνει να πάνε στον Σαμαρά. Ρώτησα αν τρέχει κάτι μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη, αν δηλαδή μπορεί να μαζευτεί το πράγμα και με κάποιο πολιτικό deal να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης αλλά δεν είδα ούτε καπνό, ούτε φωτιά φυσικά. Και τέλος ακούω μια συζήτηση εδώ και μήνες για την Λατινοπούλου, η ΝΔ θα ήθελε να γυρίσει η Αφροδίτη πίσω στην «γαλάζια αγκαλιά», αλλά αυτή δεν το ακούει για την ώρα και όντως κάνει και κάποιες κουβέντες με τον Σαμαρά. Αλλά αν είναι να πάει με τον Σαμαρά από πάνω της δεν κατάλαβα γιατί δεν πάει και στη ΝΔ που είναι σιγουράκι ότι θα εκλεγεί όπου και να κατέβει ειδικά στην Θεσσαλονίκη. Τώρα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα εξελίσσονται όσο περνάει ο χρόνος και αν όντως ο ΚΜ το πάει για το 2027 και μάλιστα προς τέλος της Άνοιξης είμαστε στο ζήσε Μάη μου…
Η ανακούφιση για τις πληρωμές της ΑΑΔΕ-Η κατάργηση του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ συνάντησε μεγάλη αμφισβήτηση στα πρώτα της βήματα. Γι’ αυτό και χθες υπήρξε μεγάλη ανακούφιση στο Υπουργικό κατά την ενημέρωση που έκανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς για τις λεπτομέρειες των σωστών πληρωμών που έγιναν μέσω της ΑΑΔΕ. Πρώτος ίσως ανακουφίστηκε ο ίδιος ο Μητσοτάκης που αποφάσισε τη μεταρρύθμιση εν κινήσει, ίσως δεύτερος ο Χατζηδάκης που «φορτώθηκε» ως project την αγροτική μεταρρύθμιση. Οι πληρωμές που έγιναν στους αγρότες αυτές τις μέρες ( περίπου 700 εκατ. ευρώ) δείχνουν ότι η κυβέρνηση κέρδισε ένα βασικό στοίχημα και έτσι μέσω της ΑΑΔΕ η χώρα αποκτά ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα ελέγχων και πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων. Και από αυτό κερδισμένοι βγαίνουν οι πραγματικοί παραγωγοί που βλέπουν ήδη στους λογαριασμούς τους περισσότερα χρήματα-περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται αυτά τα λεφτά που ενσωματώθηκαν σε αυτή την πληρωμή από το «κόψιμο» δικαιούχων που όμως δεν ήταν στην πραγματικότητα. Σήμερα στις 12:00 θα γίνει αναλυτική ενημέρωση από τον Χατζηδάκη, τον Σχοινά και τον Πιτσιλή στα Γραφεία της ΑΑΔΕ, ενώ το επόμενο βήμα είναι νέα αίτηση ΟΣΔΕ -η αίτηση για τη βασική ενίσχυση των αγροτών - που ανοίγει σε λίγες μέρες και θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Επειδή οι εκλογές έρχονται όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό για την κυβέρνηση είναι να «κλείσει» ικανοποιητικά αυτό το μέτωπο, καθώς σε αγροτικούς νομούς έχει πάθει «στραπάτσο».
Η συζήτηση για την οδηγία-Σε ένα υπουργικό που ήταν γενικώς… ψόφιο, πιο ζωηρή κουβέντα έγινε για μια οδηγία που έφερε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορούσε την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στον πυρήνα της συζήτησης βρέθηκε ο πιθανός ρόλος που επιφυλάσσει το νομοσχέδιο για τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς αρκετοί υπουργοί όπως ο Πλεύρης και η Μενδώνη αντέδρασαν λέγοντας ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση διαρκών προσφυγών του Συνηγόρου του Πολίτη εναντίον αποφάσεων της διοίκησης. Χώρια το ότι ο σημερινός Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης μένει εδώ και χρόνια στη θέση του παρά το γεγονός ότι η θητεία του έχει λήξει, αλλά δεν αντικαθίσταται, καθώς δεν βρίσκεται πρόσωπο να περάσει από τη διαδικασία έγκρισης της Βουλής. Τέλος πάντων, ενώ το θέμα συζητήθηκε, με απόφαση του Μητσοτάκη, το νομοσχέδιο ακόμα κρατείται για περαιτέρω επεξεργασία.
Η οργή για τον Φεύγα-Ο Βασίλης Φεύγας μπορεί να βρήκε ευκαιρία και ραδιόφωνα να πει τον πόνο του για την επιστολή που έστειλε στον Μητσοτάκη, προτρέποντας τον να πάρει πίσω τον γάμο των ομόφυλων και τη διαγραφή Σαμαρά, αλλά εσείς κρατήστε μια πληροφορία: ο Μητσοτάκης ήταν πυρ και μανία με τον παλαιόθεν στενό του συνεργάτη που ήταν μάλλον ένα αναπάντεχο καρφί στον δρόμο προς την κάλπη. Και αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν θα βοηθήσει τον Φεύγα στην προσπάθεια που κάνει να εκλεγεί στην Αιτωλοακαρνανία.
Κύκλωμα στη Ρόδο-Ακούω για ένα κύκλωμα στη Ρόδο που μοιράζει παραλίες και μαγαζιά στις ultra τουριστικές περιοχές το οποίο οσονούπω θα τσιμπήσουν οι αρχές, συλλήψεις και πολύ μαύρο χρήμα καλοκαιράτικο. Αναμένω να το δω.
Οι Ισπανοί που αγάπησαν την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Σήμερα το πρωί θα πληροφορηθούμε και επισήμως τα στοιχεία για την αναμφίβολα επιτυχημένη, αστραπιαία αύξηση κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι πληροφορίες είναι ότι τελικά αντλήθηκαν 650 εκατ. ευρώ με τιμή 42,5 ευρώ, που σημαίνει πως η ΑΜΚ έγινε με μικρό discount. Αυτό το οποίο πρόσεξε η στήλη είναι ότι στους παγκόσμιους συντονιστές-διαχειριστές του βιβλίου, εκτός από τους συνήθεις υπόπτους (Mediobanca, Morgan Stanley, AXIA Ventures) συμμετείχε και η Banco Santander. Η παρουσία της ισπανικής τράπεζας στο σχήμα -που δεν την έχουμε δει και σε πολλές δουλειές investment banking στην ελληνική αγορά- πιθανόν σημαίνει πως υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον made in Spain. H συμμετοχή της Santander έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ήταν η τράπεζα που «ανακάλυψε» την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνοντας τιμή στόχο αρχικά τα 49 ευρώ, στη συνέχεια τα 53 και τελευταία τα 58 ευρώ. Όσον αφορά την Mediobanca βλέπει τη μετοχή στα 53 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν εντυπωσιακό ήδη από τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας. Το βιβλίο προσφορών ουσιαστικά είχε καλυφθεί μέσα στο πρώτο τέταρτο από την έναρξή του, ενώ σε διάστημα περίπου δύο ωρών η ζήτηση είχε φθάσει σε περίπου έξι φορές το μέγεθος της αρχικής έκδοσης. Οι συνολικές προσφορές εκτιμάται ότι προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και η ισχυρή ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση και τους αναδόχους στην απόφαση να αυξήσουν το μέγεθος της συναλλαγής. Έτσι, αντί της αρχικής στόχευσης για άντληση περίπου 500 εκατ. ευρώ, η έκδοση διευρύνθηκε και το τελικό ποσό προσέγγισε τα 660 εκατ. ευρώ.
Νέες εισαγωγές και ομόλογα φέρνει ο Ιούλιος στο Χ.Α.-H Alpha Trust Συμμετοχών παίρνει το δρόμο της εξόδου από το ΧΑ μετά τη συγκέντρωση του 96% από την Alpha Bank και την πρόθεση διαγραφής της εταιρείας. Ωστόσο η θέση της στο ταμπλό θα αναπληρωθεί από τα Αττικά Πολυκαταστήματα που θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους αύριο Πέμπτη, με τη διοίκηση να κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης στο Χ.Α. Η κατανομή των ιδιωτών επενδυτών που δεν είχαν μετοχές της μητρικής Ideal διαμορφώθηκε στο 30% των αιτούμενων μετοχών (πολύ καλύτερα από το 6% της ΔΕΗ και το… 0% του ΑΔΜΗΕ), ενώ οι θεσμικοί επενδυτές έλαβαν περίπου 20% από όσες μετοχές ζήτησαν. Επίσης, ο μήνας που ξεκινάει με το «καλημέρα» έχει τέσσερις σημαντικές εταιρικές πράξεις που θα αντλήσουν από την αγορά περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Όσο και αν ακούγεται κλισέ, ο Ιούλιος θα είναι ένας θερμός μήνας για το ΧΑ.
Η νέα μάχη των τραπεζών δεν δίνεται στα επιτόκια-Για χρόνια οι τράπεζες ανταγωνίζονταν κυρίως για πελάτες. Σήμερα, ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός αφορά τους ανθρώπους τους. Η εφαρμογή, από σήμερα, της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης της Alpha Bank, με κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ, δείχνει ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει. Οι αποδοχές είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Παροχές για την οικογένεια, στήριξη της στέγασης, επιβράβευση της εκπαίδευσης, προστασία από τις αυξήσεις των επιτοκίων και το νέο πρόγραμμα αποταμίευσης για τα παιδιά συνθέτουν ένα διαφορετικό μοντέλο. Δεν είναι τυχαίο ότι η αγορά άρχισε ήδη να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, με την Πειραιώς να ανακοινώνει υψηλότερο εισαγωγικό μισθό από το 2027. Η μάχη για το καλύτερο ταλέντο φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε.
Δύο κινήσεις με νόημα για την Allwyn-Σε δύο κινήσεις που βελτιώνουν την εικόνα του ισολογισμού της και ενισχύουν τα οικονομικά της μεγέθη προχώρησε η Allwyn. Η σημαντικότερη αφορά την ανατιμολόγηση του δανείου Term Loan B με λήξη το 2032, μειώνοντας το περιθώριο επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, από 3% σε 2,5%. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε ιδιωτική τοποθέτηση νέων εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού, χωρίς να μεταβληθεί η μόχλευση του ομίλου. Συνολικά, το άμεσο όφελος υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ ετησίως από τη μείωση των δαπανών για τόκους. Πέρα από τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, η Allwyn συνεχίζει να ενισχύει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία κάτι που σταδιακά έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στο ταμπλό με τη μετοχή να έχει αποκτήσει βάση πέριξ των 14 ευρώ, με τη βοήθεια και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Το μεγάλο βήμα της Theon στη Γαλλία-Προς ολοκλήρωση οδεύει μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο ελληνικός όμιλος -από την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ- θα αποτελέσει η συμφωνία της Theon για την εξαγορά της SAS Stéropès, μητρικής της SAS HGH Systèmes Infrarouges, με enterprise value περίπου 300 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αφορά το 100% της γαλλικής εταιρείας, θα χρηματοδοτηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026, μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η HGH, που ιδρύθηκε το 1982 στη Γαλλία, είναι εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με εξειδίκευση στα ηλεκτροοπτικά και υπέρυθρα συστήματα για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές. Διαθέτει ιδιόκτητες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση και απειλών σε μεγάλες αποστάσεις και μια ιδιαίτερα περιζήτητη τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα: μια θερμική κάμερα ικανή να εντοπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε πολύ μεγάλες αποστάσεις – έως και αρκετά χιλιόμετρα, ανάλογα με το μέγεθος του στόχου. Το 2025 κατέγραψε έσοδα περίπου 40 εκατ. ευρώ, περιθώριο EBITDA άνω του 40% και ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων περίπου 70 εκατ. ευρώ. Για τη Theon, η εξαγορά διευρύνει το χαρτοφυλάκιο πέρα από τα συστήματα νυχτερινής όρασης και ενισχύει την παρουσία της στη γαλλική αμυντική βιομηχανία, σε συνέχεια της εξαγοράς της Merio σε συνεργασία με τη Safran.
Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Οι προσπάθειες αποδίδουν-Οι προσπάθειες που έγιναν για την ανάταξη του Υπερταμείου αποδίδουν όπως φάνηκε και από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας, μια διαδικασία που είχε καθυστερήσει αρκετά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, όπως είναι πλέον η νέα ονομασία του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου ξεκίνησε τη δουλειά «στρατολογώντας» δεκάδες στελέχη με εμπειρία τα οποία ανέλαβαν θέσεις στα ΔΣ των εποπτευόμενων φορέων. Έτσι έγινε ενεργός μέτοχος, συμβάλλοντας συστηματικά στον μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία αξίας στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα μέσω τεσσάρων θεματικών funds του, των HIIF, Phaistos, ΕΛΚΑΚ και το accelerator Pharos AI Factory, επενδύει στρατηγικά στη νέα οικονομία. Με χαρτοφυλάκιο περίπου 12,3 δισ. ευρώ σε έντεκα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο είναι σήμερα ο μεγαλύτερος επενδυτικός οργανισμός στη χώρα και με τον νέο του ρόλο επιδιώκει να δημιουργήσει αξία με οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.
Aktor: 9ήμερο ανοδικό σερί και κεφαλαιοποίηση άνω των 2,8 δισ. ευρώ-Εντυπωσιακό ράλι πραγματοποιεί η Aktor, καταγράφοντας 9 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με σωρευτικά κέρδη σχεδόν 26%, ενώ σε ένα ευρύτερο θετικό σερί 12x13 αποκομίζει κέρδη άνω του 42%. Η μετοχή έκλεισε στα 13,78 ευρώ, που αποτελούν νέο ρεκόρ, ενώ βρέθηκε μία ανάσα από τα 14 ευρώ στα υψηλά ημέρας, με την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται πλέον στα 2,81 δισ. ευρώ. Οι επενδυτές προεξοφλούν το αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου, ο οποίος προετοιμάζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα στηρίξουν τη διείσδυση στην κυκλική οικονομία μέσω της εξαγοράς του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis από τη Motor Oil. Παράλληλα, η κυοφορούμενη συνεργασία των δύο ομίλων για την κατασκευή του πλωτού σταθμού LNG της Διώρυγα Gas ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον, δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές στον τομέα της ενέργειας και των περιβαλλοντικών υποδομών.
Ένα… gerani στο Μαρούσι-Μια νέα εταιρεία, που φαίνεται να σχετίζεται με τον όμιλο της Motor Oil,«άνθισε» χθες. Και λέω άνθισε καθώς η επωνυμία της είναι «Gerani Advisory Μ.Α.Ε» ενώ η έδρα της βρίσκεται επί της Ηρώδου Αττικού στο Μαρούσι, όπου και το «στρατηγείο» της MOH. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 250.000 ευρώ που διαιρείται σε ισάριθμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την ιδρύτρια κυπριακή εταιρεία «Gerani Enterprises Limited». Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και η παροχή διαχειριστικών (υπηρεσίες management) και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Ακόμη, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμού διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας επιχειρήσεων. Περαιτέρω, η παροχή συνδυασμένων διοικητικών υπηρεσιών γραφείου και υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης προσωπικού, της λειτουργίας τηλεφωνικών κέντρων και συναφών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, αλλά και η ανάληψη εκτελέσεως κάθε είδους τεχνικών έργων (ενδεικτικώς των οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, λιμενικών, οδοποιίας κ.λπ.) του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και φυσικών προσώπων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή κ.α. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν η Νίκη Στούφη (μη εκτελεστικό μέλος της Δ.Σ. της ΜΟΗ) ως Πρόεδρος, η Μαρία Ευαγγελία Σταυριδάκη, ως Αντιπρόεδρος και οι Θωμάς Θεoδωρουλάκης, Σπυρίδων Στάμος και Γεώργιος Σκορδιάς ως μέλη. Είναι λοιπόν μια εταιρεία που το…πάνω χέρι το έχουν γυναίκες.
Το Δ.Σ. της Αττικός Ήλιος-Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε προ ημερών στην εταιρεία «Αττικός Ήλιος», συμφερόντων της οικογένειας Μαντωνανάκη, που διαχειρίζεται το συγκρότημα Grand Resort Lagonissi. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας έγινε στις 10 Ιουνίου και ασφαλώς δεν υπήρξε… κάποια έκπληξη, αφού το νέο Δ.Σ. έχει την ίδια σύνθεση με το προηγούμενο. Έτσι, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Παντελής Μαντωνανάκης, η Άννα Μαντωνανάκη ανέλαβε ξανά Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος και ο Νικόλαος Τζήμας ως μέλος. Η θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. έληγε στις 5 Ιουλίου 2026 και τώρα πήρε… παράταση μέχρι τις 10 Ιουλίου 2031.
Η ελπίδα της ειρήνης και το μέρισμα κρατούν ψηλά τον ΟΛΠ-Πάνω από το 1,1 δισ. παραμένει η κεφαλαιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, παίρνοντας θάρρος απ’ όσα ειπώθηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η μετοχή έχει κάνει ένα τριήμερο ράλι με αθροιστικά κέρδη άνω του 10%, μειώνοντας την απόσταση από το ιστορικό υψηλό των 49,7 ευρώ που είχε καταγράψει πέρυσι τον Ιούνιο. Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος εδραιώνεται σταθερά πάνω από το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ σε όρους χρηματιστηριακής αξίας. Στην τελευταία συνεδρίαση, η μετοχή κατέγραψε άλμα 5,3% και έκλεισε στα 45,5 ευρώ. Ισχυρό «καύσιμο» για την άνοδο αποτέλεσε η διανομή μερίσματος, μεικτό €1,896 και καθαρό μετά από φόρους €1,8012, που εγκρίθηκε με απαρτία 83,40%. Αυτό σημαίνει ότι η καθαρή μερισματική απόδοση μέχρι τις 3 Αυγούστου, ημέρα αποκοπής, ξεπερνά το 4%. Τα μεγέθη της χρήσης 2025, έσοδα 250,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα +8,6%, αποτελούν την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της ΟΛΠ σε έσοδα και EBITDA, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχε πόλεμο και γεωπολιτικές αναταράξεις, που πυροδότησαν εκτροπές φορτίων, εκτόξευση ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου και γενικευμένη τριβή στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Για έναν διαμετακομιστικό κόμβο όπως ο Πειραιάς, οι ελπίδες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή λειτουργούν ως εφαλτήριο επενδυτικών προσδοκιών.
Στο Ορμούζ θα κριθεί ο νέος ρόλος της Ελλάδας-Στα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών γνωρίζουν ότι η συζήτηση για το Ορμούζ δεν αφορά απλώς μια ακόμη ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή. Αν οι Βρυξέλλες αποφασίσουν να επεκτείνουν την επιχείρηση «Aspides», η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Πώς θα στηρίξει μια πρωτοβουλία που εξυπηρετεί άμεσα τα συμφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας, χωρίς να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του κόσμου. Το παρασκήνιο δείχνει ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται στη διάθεση μιας φρεγάτας. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος και την ευθύνη της επόμενης ημέρας στον Περσικό Κόλπο, εφόσον οι ΗΠΑ επιλέξουν σταδιακά πιο διακριτικό ρόλο στην περιοχή. Για την Αθήνα, η απάντηση δεν είναι εύκολη. Από τη μία, ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος του κόσμου δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος όταν απειλείται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Από την άλλη, το Ορμούζ δεν προσφέρεται για κινήσεις υψηλού συμβολισμού. Εκεί, κάθε επιχειρησιακή απόφαση έχει και διπλωματικό βάρος. Γι' αυτό και πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση, θα προηγηθεί μια αθόρυβη μάχη. Εκείνη των διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί, τελικά, το διακύβευμα δεν είναι μόνο η ασφάλεια των πλοίων, αλλά και ο ρόλος που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στη νέα γεωπολιτική εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές πουλάνε τώρα τα πλοία τους-Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν αυτή την περίοδο να πουλήσουν παλαιότερα πλοία και να επενδύσουν άμεσα σε νεότευκτα. Οι υψηλές αξίες στη δεύτερη αγορά δημιουργούν μια σπάνια ευκαιρία: ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία στην κορυφή του κύκλου και μετατρέπουν τα κεφάλαια σε επενδύσεις που θα τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα επόμενα χρόνια. Πίσω από τις κινήσεις αυτές δεν κρύβεται μόνο η αισιοδοξία για τη ναυτιλία, αλλά και η προετοιμασία για τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες που έρχονται. Η J.H.I. Steamship του Γιάννη Ιγγλέση φαίνεται να ακολουθεί αυτή τη συνταγή με συνέπεια. Η πώληση του παλαιότερου LR2 του στόλου της σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη εμπορική πράξη. Απελευθερώνει σημαντικά κεφάλαια την ώρα που η εταιρεία επενδύει πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε νεότευκτα δεξαμενόπλοια, δείχνοντας ότι βλέπει πολύ πιο μακριά από τη σημερινή αγορά. Στη Safe Bulkers, ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου στέλνει το δικό του μήνυμα. Η καθέλκυση του πρώτου Kamsarmax διπλού καυσίμου μεθανόλης δεν είναι απλώς μια τεχνική εξέλιξη. Είναι μια δήλωση ότι η απανθρακοποίηση δεν αποτελεί πλέον θεωρία αλλά επένδυση, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι ο στόλος θα παραμείνει ανταγωνιστικός όταν οι νέοι κανονισμοί του IMO γίνουν ακόμη αυστηρότεροι. Την ίδια λογική ακολουθεί και η Dorian LPG της οικογένειας Χατζηπατέρα. Πουλά τρία παλαιότερα VLGC σε ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιμήσεις και ταυτόχρονα παραγγέλνει νέο πλοίο τελευταίας τεχνολογίας. Όταν οι ναύλοι παραμένουν ισχυροί και οι ισολογισμοί γεμάτοι, οι εταιρείες επιλέγουν να επανεπενδύσουν τα κέρδη αντί να μείνουν στάσιμες. Το παρασκήνιο δείχνει ότι οι μεγάλοι παίκτες της ελληνικής ναυτιλίας θεωρούν πως η επόμενη δεκαετία θα κερδηθεί όχι από εκείνον που έχει τα περισσότερα πλοία, αλλά από εκείνον που θα διαθέτει τα πιο σύγχρονα.
Η Σαντορίνη, οι κρουαζιέρες και τα προβλήματα-Η Σαντορίνη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όχι για τις εντυπωσιακές αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, αλλά για τις πρώτες ακυρώσεις που προκαλούν έντονο προβληματισμό στην αγορά. Στο παρασκήνιο της κρουαζιέρας, πολλοί θεωρούν ότι η απόφαση της Viking Cruises να αφαιρέσει δύο προσεγγίσεις του Viking Star από το πρόγραμμα του 2026 δεν αποτελεί μια απλή επιχειρησιακή προσαρμογή, αλλά το πρώτο ηχηρό μήνυμα ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε στον δημοφιλέστερο ελληνικό προορισμό. Η Viking δεν είναι μια εταιρεία που αλλάζει εύκολα τους σχεδιασμούς της. Με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, δραστηριότητα homeporting στον Πειραιά και σταθερή εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά, κάθε απόφασή της αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ανταγωνιστές της. Γι' αυτό και αρκετοί εκτιμούν ότι οι δύο ακυρώσεις μπορεί να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς εταιρείες θα αξιολογήσουν τη Σαντορίνη τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το μοντέλο 70%-30%, το οποίο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών κρουαζιέρας εξυπηρετείται μέσω του λιμένα Αθηνιού και το 30% μέσω του παλαιού λιμένα των Φηρών, με στόχο την καλύτερη κατανομή των ροών επισκεπτών. Ωστόσο, εκπρόσωποι της αγοράς υποστηρίζουν ότι το μέτρο δεν αποσυμφόρησε το νησί, αλλά μετέφερε το πρόβλημα, δημιουργώντας μεγάλες ουρές στο τελεφερίκ, καθυστερήσεις και μια εμπειρία που δεν συνάδει με το επίπεδο υπηρεσιών που αναμένουν οι επιβάτες κρουαζιέρας. Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε το νέο πλαίσιο. Στελέχη της αγοράς κάνουν λόγο για έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με τις εταιρείες, υπενθυμίζοντας ότι τα δρομολόγια της κρουαζιέρας σχεδιάζονται δύο και τρία χρόνια νωρίτερα. Όταν οι κανόνες αλλάζουν χωρίς έγκαιρη ενημέρωση και χωρίς συνεννόηση, η αβεβαιότητα μετατρέπεται εύκολα σε επιχειρηματικό ρίσκο και, τελικά, σε ακυρώσεις.
Είχαμε την ακριβότερη αγορά ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη. Τώρα είμαστε η 7η φθηνότερη-Το 2019 η Ελλάδα ήταν η ακριβότερη χώρα στο ευρωπαϊκό σύστημα χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος. Φέτος, έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ρεύματος χονδρικής στην Ευρώπη. Προφανώς η εξέλιξη οφείλεται στη μαζική διείσδυση ηλιακής και αιολικής ενέργειας, σε συνδυασμό με επενδύσεις στα δίκτυα. Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ήταν 108,67 ευρώ/MWh τον Ιανουάριο και υποχώρησε στα 79,84 ευρώ/MWh τον Φεβρουάριο. Τις ημέρες που οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 90% της κατανάλωσης, η μέση τιμή χονδρικής διαμορφώνεται φέτος στα 67 ευρώ/MWh, ενώ τις ημέρες με κάλυψη κάτω του 60% εκτοξεύεται στα 123 ευρώ/MWh. Όσο περισσότερη καθαρή ενέργεια, τόσο χαμηλότερη η τιμή. Το επόμενο βήμα είναι η αποθήκευση. Είναι η μόνη τεχνολογία που μπορεί να μεταφέρει τη φθηνή μεσημεριανή ενέργεια στο βράδυ, εκτοπίζοντας ακριβό φυσικό αέριο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι πλέον το κόστος των μπαταριών πέφτει διαρκώς (κατά εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ -32% το 2025 έναντι του 2021). Μια πρόωρη επιδότηση θα είχε «κλειδώσει» πολλαπλάσιο κόστος. Σήμερα η Ελλάδα έχει σε εξέλιξη 3 διαγωνισμούς αποθήκευσης Ενέργειας (€150 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης) και αντλησιοταμίευσης (€250 εκατ.), με στόχο να περιοριστούν οι περικοπές καθαρής ενέργειας οι οποίες κατά το α' τρίμηνο του 2026 σχεδόν διπλασιάστηκαν. Η τιμή ρεύματος στην χονδρική στην Ελλάδα, δεν ήταν ποτέ φθηνότερη σε σχέση με την Ευρώπη. Η αποθήκευση είναι το κλειδί για να μείνει εκεί, τώρα που οι μπαταρίες κοστίζουν φθηνότερα.
Το «θερμόμετρο» των εφοδιαστικών αλυσίδων-Υπάρχει ένας δείκτης που θεωρείται αξιόπιστος για την μέτρηση της πίεσης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ο Δείκτης Πίεσης Παγκόσμιων Εφοδιαστικών Αλυσίδων (GSCPI) της Fed της Νέας Υόρκης, εκτινάχθηκε στο 1,82 τον Απρίλιο, από 0,68 τον Μάρτιο. Αυτό είναι το υψηλότερο σημείο από το 1,86 του Ιουλίου 2022. Η μηνιαία άνοδος ήταν από τις μεγαλύτερες, με την εξαίρεση φυσικά της περιόδου της πανδημίας. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η προφανής αιτία. Το σημαντικό, όμως, είναι ότι η πίεση δεν αφορά μόνο τις τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τη Fed της Νέας Υόρκης, η άνοδος προήλθε κυρίως από τη διεύρυνση των χρόνων παράδοσης και των ανεκτέλεστων παραγγελιών. Ο δείκτης ξεπέρασε ακόμη και τα επίπεδα της κρίσης της Φουκουσίμα του 2011. Παραμένει ωστόσο πολύ κάτω από τις κορυφές της πανδημίας (ρεκόρ 4,47 τον Δεκέμβριο 2021). Πλήττονται ιδιαίτερα οι ασιατικές αλυσίδες που τροφοδοτούν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και πετροχημικά, λιπάσματα και θείο. Για την Ευρώπη και την Ελλάδα, η μετάδοση γίνεται μέσω καυσίμων, μεταφορών, τροφίμων, λιπασμάτων και εισαγόμενων πρώτων υλών. Το βλέμμα τώρα στρέφεται στη συνέχεια. Η μέτρηση του Μαΐου υποχώρησε ελαφρά στο 1,77, ενώ η εκεχειρία και η σταδιακή επαναλειτουργία του Ορμούζ ανοίγουν τον δρόμο για αποκλιμάκωση. Όσο, όμως, οι ναυτιλιακές παραμένουν επιφυλακτικές, το «έμφραγμα» στο εμπόριο θα συνεχίσει να τροφοδοτεί καθυστερήσεις και ανατιμήσεις.
Το γεν γράφει ιστορία-Η στήλη σας έχει ενημερώσει από καιρό για τη σταδιακή αλλά -τώρα πια φαίνεται συστηματική- υποτίμηση του ιαπωνικού νομίσματος. Χθες, τελευταία μέρα του εξαμήνου, το γεν υποχώρησε στο 162,27 για 1 δολάριο. Ήταν το χαμηλότερο επίπεδο από το 1986, χαμηλό 40 ετών. Πρόκειται για το 4ο διαδοχικό τρίμηνο πτώσης, με το νόμισμα να χάνει περίπου 2% στο β' τρίμηνο. Προφανής αιτία της διολίσθησης είναι το επιτοκιακό χάσμα. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανέβασε πρόσφατα το επιτόκιό της στο 1%, το υψηλότερο εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Η επόμενη απόφαση της αναμένεται στις 31 Ιουλίου. Όμως απέναντι στο γεν στέκεται ένα δολάριο που παραμένει κοντά σε υψηλό 13 μηνών, με τη Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς να συζητά ακόμη και να ανεβάσει επιτόκια αργότερα φέτος. Όσο η ψαλίδα των επιτοκίων ανοίγει, το παιχνίδι του carry trade πιέζει το γεν, με τους κερδοσκόπους σε ιστορικά ακραίες θέσεις πώλησης. Μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, η Ιαπωνία διέθεσε πάνω από 11,7 τρισ. γεν (περίπου 72 δισ. δολάρια) για να στηρίξει το νόμισμα. Δεν σταμάτησε την πτώση του γεν απλά την επιβράδυνε. Η υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για «αποφασιστική δράση». Η αγορά, πάντως, στοιχηματίζει ότι το ερώτημα δεν είναι «αν» αλλά «πότε» θα παρέμβει ξανά. Το επόμενο σκαλοπάτι κρίνεται στην Ουάσιγκτον. Από αύριο βγαίνουν στοιχεία για την αγορά εργασίας, η NFP φαίνεται ότι θα δείξει 172.000 νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο, έναντι μέσου όρου περίπου 73.000/μήνα στο α' τρίμηνο που είχε πληγεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ισχυρά στοιχεία απασχόλησης σημαίνουν, ότι η Fed θα συνεχίσει να κρατά τα επιτόκια και κατ' επέκταση, νέα πίεση στο ήδη υποτιμημένο γεν.
Οι κεντρικές τράπεζες παίρνουν διαφορετικούς δρόμους-Τα τελευταία 3 χρόνια, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες κινούνταν σαν ορχήστρα. Ξεκίνησαν τη συγχρονισμένη πιστωτική σύσφιξη το 2022, πραγματοποίησαν κοινή στροφή σε μειώσεις στα τέλη του 2024. Φέτος, η ορχήστρα διαλύθηκε. Το ίδιο εξωτερικό σοκ, η ενεργειακή αναταραχή από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν και το κλείσιμο του Ορμούζ, βρίσκει την κάθε οικονομία σε διαφορετική αφετηρία, και οι απαντήσεις των κεντρικών τραπεζών αποκλίνουν ριζικά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε το πιο καθαρό σήμα. Στις 11 Ιουνίου 2026 αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης (πρώτη αύξηση μετά από τρία χρόνια) με το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%. Στον αντίποδα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, με το γεν σε χαμηλό 40 ετών, ανεβάζει τα επιτόκια ενώ η Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς διατηρεί υψηλά τα επιτόκια του δολαρίου κοντά σε υψηλό 13 μηνών. Τρεις τράπεζες, τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η Ελλάδα δεν χαράζει δική της νομισματική πολιτική και γι’ αυτό βρίσκεται στη μέση. Ο ελληνικός πληθωρισμός τρέχει αισθητά πιο γρήγορα από τον μέσο ευρωπαϊκό (4,6% τον Απρίλιο). Οι τράπεζες κερδίζουν, από τις αυξήσεις επιτοκίων του Ευρώ, οι δανειολήπτες χάνουν. Το ελληνικό Δημόσιο μένει σχετικά θωρακισμένο. Στην επανέκδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου τον Ιούνιο αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ με προσφορές άνω των 36 δισ., απόδοση περί το 3,77% έναντι 3,07% του γερμανικού Bund. Το εμφανές κόστος εξυπηρέτησης του χρέους υποχώρησε στο 2,18% το 2025, από τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη χάρη στη μεγάλη μέση διάρκεια. Με άλλα λόγια, η σύσφιξη περνά αργά στο κράτος, γρήγορα στο νοικοκυριό. Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί πια να «μπαλώνει» τις διαφορές στην πραγματική οικονομία. Όταν η ΕΚΤ σφίγγει για να τιθασεύσει έναν πληθωρισμό 3%, η Ελλάδα ζει τον δικό της στα 4,6%, με δικά της επίπεδα κόστους δανεισμού, παραγωγικότητας και ενεργειακής έκθεσης. Η πραγματική άμυνα στην κρίση, δεν θα έρθει από τα επιτόκια της Φρανκφούρτης, αλλά από τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη μείωση χρέους και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
«Το αλάτι είναι το νέο πετρέλαιο» λέει η Morgan Stanley-Είναι μια ανάλυση από τη Morgan Stanley που προφανώς έχει στόχο να ενεργοποιήσει τους πελάτες της που αναζητούν αποδόσεις σ’ έναν κόσμο που όλες οι αξίες είναι φουσκωμένες. Τίτλος της ανάλυσης «το αλάτι είναι το νέο πετρέλαιο». Αφορμή η έκρηξη ζήτησης για μπαταρίες νατρίου (sodium-ion). Το σκεπτικό συνδέει τρεις μεγάλες τάσεις. Την τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και την ηλεκτροκίνηση. Η Morgan Stanley είναι σαφής: «σε έναν κόσμο όλο και πιο ενεργοβόρο λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης, οι μπαταρίες νατρίου απαντούν σε ένα κρίσιμο σημείο συμφόρησης, εκεί όπου η ενεργειακή ασφάλεια συναντά την τεχνητή νοημοσύνη». Σύμφωνα με την ανάλυση, οι μπαταρίες νατρίου θα φτάσουν το 2% του συνόλου των εγκαταστάσεων μπαταριών το 2027, το 20% το 2030 και το 37% το 2035, με κόστος από 30% έως 40% χαμηλότερο από τις μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) και καλύτερη απόδοση στο κρύο. Το νάτριο, σε αντίθεση με το σπάνιο και γεωγραφικά συγκεντρωμένο λίθιο, βρίσκεται άφθονο στο κοινό αλάτι. Ο αναλυτής Andrew Percoco υπογραμμίζει ότι το νάτριο είναι φθηνό και διαθέσιμο στις ΗΠΑ, επιτρέποντας επαναπατρισμό παραγωγής. Η General Motors έχει ήδη προχωρήσει μέσω της συνεργασίας της με την Peak Energy, με αναπτύξεις σε έργα αποθήκευσης δικτύου μετά το 2028. Στην Κίνα, CATL και BYD ήδη παράγουν μαζικά. Από την άλλη πλευρά, η χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα (140–160 Wh/kg έναντι άνω των 250 για το λίθιο) σημαίνει μεγαλύτερο βάρος και όγκο για το αλάτι. Η τεχνολογία ταιριάζει κυρίως στην αποθήκευση δικτύου, στα αστικά οχήματα και στη μικροκινητικότητα, όχι στα κινητά ή στα ηλεκτρικά μεγάλης αυτονομίας. Με άλλα λόγια, το αλάτι δεν θα αντικαταστήσει το λίθιο αλλά είναι ένας φθηνός σύμμαχος εκεί που μετράει το κόστος. Τώρα που η Ελλάδα επισπεύδει την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
Πηγή: www.newmoney.gr
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