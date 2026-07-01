Ο ΚΜ, ο ΚΚΡ, ο Σαμαράς και η Τίτη, ποιος (δεν) μιλάει με ποιον στη γαλάζια γειτονιά, συλλήψεις στη Ρόδο για τις παραλίες, το blitzkrieg της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Η ανακούφιση για τις πληρωμές της ΑΑΔΕ

Η συζήτηση για την οδηγία

Η οργή για τον Φεύγα

Κύκλωμα στη Ρόδο

Οι Ισπανοί που αγάπησαν την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Νέες εισαγωγές και ομόλογα φέρνει ο Ιούλιος στο Χ.Α.

Η νέα μάχη των τραπεζών δεν δίνεται στα επιτόκια

Κλείσιμο

Δύο κινήσεις με νόημα για την Allwyn

Το μεγάλο βήμα της Theon στη Γαλλία

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Οι προσπάθειες αποδίδουν

Aktor: 9ήμερο ανοδικό σερί και κεφαλαιοποίηση άνω των 2,8 δισ. ευρώ

Ακούγεται τελευταία ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη ΝΔ με τη σύμφωνη γνώμη του Μητσοτάκη να υπάρξει μια προσέγγιση με τον ΚΚΡ (Κώστα Καραμανλή Ραφήνας). Η φήμη φούντωσε κάπως όταν ο μεν Καραμανλής δεν κάθισε στην τελευταία δημόσια εμφάνιση του δίπλα στον Σαμαρά, ο δε Κ.Μ έκανε μια αναφορά στον ΚΚΡ σε ομιλία του στο Αιγάλεω. Έθεσα λοιπόν μερικές ερωτήσεις αρμοδίως και η απάντηση που πήρα ήταν «δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ο πρωθυπουργός θέλει, ούτε ο Καραμανλής θέλει». Απλώς, θα προσέθετα εγώ, ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να πολώνει το γαλάζιο κοινό με επιθέσεις στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού με το βαρύ επώνυμο. Και φυσικά ο Καραμανλής προσέχει επίσης τη δημόσια συμπεριφορά του απέναντι στη ΝΔ γιατί πλέον ο Σαμαράς θα είναι και τυπικά αντίπαλος του κόμματος. Κατά τα λοιπά ο ΚΚΡ έχει… ξεσκιστεί στα τηλέφωνα σε πρώην στελέχη του να τους παροτρύνει να πάνε στον Σαμαρά. Ρώτησα αν τρέχει κάτι μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη, αν δηλαδή μπορεί να μαζευτεί το πράγμα και με κάποιο πολιτικό deal να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης αλλά δεν είδα ούτε καπνό, ούτε φωτιά φυσικά. Και τέλος ακούω μια συζήτηση εδώ και μήνες για την Λατινοπούλου, η ΝΔ θα ήθελε να γυρίσει η Αφροδίτη πίσω στην «γαλάζια αγκαλιά», αλλά αυτή δεν το ακούει για την ώρα και όντως κάνει και κάποιες κουβέντες με τον Σαμαρά. Αλλά αν είναι να πάει με τον Σαμαρά από πάνω της δεν κατάλαβα γιατί δεν πάει και στη ΝΔ που είναι σιγουράκι ότι θα εκλεγεί όπου και να κατέβει ειδικά στην Θεσσαλονίκη. Τώρα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα εξελίσσονται όσο περνάει ο χρόνος και αν όντως ο ΚΜ το πάει για το 2027 και μάλιστα προς τέλος της Άνοιξης είμαστε στο ζήσε Μάη μου…-Η κατάργηση του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ συνάντησε μεγάλη αμφισβήτηση στα πρώτα της βήματα. Γι’ αυτό και χθες υπήρξε μεγάλη ανακούφιση στο Υπουργικό κατά την ενημέρωση που έκανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς για τις λεπτομέρειες των σωστών πληρωμών που έγιναν μέσω της ΑΑΔΕ. Πρώτος ίσως ανακουφίστηκε ο ίδιος ο Μητσοτάκης που αποφάσισε τη μεταρρύθμιση εν κινήσει, ίσως δεύτερος ο Χατζηδάκης που «φορτώθηκε» ως project την αγροτική μεταρρύθμιση. Οι πληρωμές που έγιναν στους αγρότες αυτές τις μέρες ( περίπου 700 εκατ. ευρώ) δείχνουν ότι η κυβέρνηση κέρδισε ένα βασικό στοίχημα και έτσι μέσω της ΑΑΔΕ η χώρα αποκτά ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα ελέγχων και πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων. Και από αυτό κερδισμένοι βγαίνουν οι πραγματικοί παραγωγοί που βλέπουν ήδη στους λογαριασμούς τους περισσότερα χρήματα-περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται αυτά τα λεφτά που ενσωματώθηκαν σε αυτή την πληρωμή από το «κόψιμο» δικαιούχων που όμως δεν ήταν στην πραγματικότητα. Σήμερα στις 12:00 θα γίνει αναλυτική ενημέρωση από τον Χατζηδάκη, τον Σχοινά και τον Πιτσιλή στα Γραφεία της ΑΑΔΕ, ενώ το επόμενο βήμα είναι νέα αίτηση ΟΣΔΕ -η αίτηση για τη βασική ενίσχυση των αγροτών - που ανοίγει σε λίγες μέρες και θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Επειδή οι εκλογές έρχονται όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό για την κυβέρνηση είναι να «κλείσει» ικανοποιητικά αυτό το μέτωπο, καθώς σε αγροτικούς νομούς έχει πάθει «στραπάτσο».-Σε ένα υπουργικό που ήταν γενικώς… ψόφιο, πιο ζωηρή κουβέντα έγινε για μια οδηγία που έφερε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορούσε την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στον πυρήνα της συζήτησης βρέθηκε ο πιθανός ρόλος που επιφυλάσσει το νομοσχέδιο για τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς αρκετοί υπουργοί όπως ο Πλεύρης και η Μενδώνη αντέδρασαν λέγοντας ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση διαρκών προσφυγών του Συνηγόρου του Πολίτη εναντίον αποφάσεων της διοίκησης. Χώρια το ότι ο σημερινός Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης μένει εδώ και χρόνια στη θέση του παρά το γεγονός ότι η θητεία του έχει λήξει, αλλά δεν αντικαθίσταται, καθώς δεν βρίσκεται πρόσωπο να περάσει από τη διαδικασία έγκρισης της Βουλής. Τέλος πάντων, ενώ το θέμα συζητήθηκε, με απόφαση του Μητσοτάκη, το νομοσχέδιο ακόμα κρατείται για περαιτέρω επεξεργασία.-Ο Βασίλης Φεύγας μπορεί να βρήκε ευκαιρία και ραδιόφωνα να πει τον πόνο του για την επιστολή που έστειλε στον Μητσοτάκη, προτρέποντας τον να πάρει πίσω τον γάμο των ομόφυλων και τη διαγραφή Σαμαρά, αλλά εσείς κρατήστε μια πληροφορία: ο Μητσοτάκης ήταν πυρ και μανία με τον παλαιόθεν στενό του συνεργάτη που ήταν μάλλον ένα αναπάντεχο καρφί στον δρόμο προς την κάλπη. Και αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν θα βοηθήσει τον Φεύγα στην προσπάθεια που κάνει να εκλεγεί στην Αιτωλοακαρνανία.-Ακούω για ένα κύκλωμα στη Ρόδο που μοιράζει παραλίες και μαγαζιά στις ultra τουριστικές περιοχές το οποίο οσονούπω θα τσιμπήσουν οι αρχές, συλλήψεις και πολύ μαύρο χρήμα καλοκαιράτικο. Αναμένω να το δω.-Σήμερα το πρωί θα πληροφορηθούμε και επισήμως τα στοιχεία για την αναμφίβολα επιτυχημένη, αστραπιαία αύξηση κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι πληροφορίες είναι ότι τελικά αντλήθηκαν 650 εκατ. ευρώ με τιμή 42,5 ευρώ, που σημαίνει πως η ΑΜΚ έγινε με μικρό discount. Αυτό το οποίο πρόσεξε η στήλη είναι ότι στους παγκόσμιους συντονιστές-διαχειριστές του βιβλίου, εκτός από τους συνήθεις υπόπτους (Mediobanca, Morgan Stanley, AXIA Ventures) συμμετείχε και η Banco Santander. Η παρουσία της ισπανικής τράπεζας στο σχήμα -που δεν την έχουμε δει και σε πολλές δουλειές investment banking στην ελληνική αγορά- πιθανόν σημαίνει πως υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον made in Spain. H συμμετοχή της Santander έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ήταν η τράπεζα που «ανακάλυψε» την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνοντας τιμή στόχο αρχικά τα 49 ευρώ, στη συνέχεια τα 53 και τελευταία τα 58 ευρώ. Όσον αφορά την Mediobanca βλέπει τη μετοχή στα 53 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν εντυπωσιακό ήδη από τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας. Το βιβλίο προσφορών ουσιαστικά είχε καλυφθεί μέσα στο πρώτο τέταρτο από την έναρξή του, ενώ σε διάστημα περίπου δύο ωρών η ζήτηση είχε φθάσει σε περίπου έξι φορές το μέγεθος της αρχικής έκδοσης. Οι συνολικές προσφορές εκτιμάται ότι προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και η ισχυρή ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση και τους αναδόχους στην απόφαση να αυξήσουν το μέγεθος της συναλλαγής. Έτσι, αντί της αρχικής στόχευσης για άντληση περίπου 500 εκατ. ευρώ, η έκδοση διευρύνθηκε και το τελικό ποσό προσέγγισε τα 660 εκατ. ευρώ.-H Alpha Trust Συμμετοχών παίρνει το δρόμο της εξόδου από το ΧΑ μετά τη συγκέντρωση του 96% από την Alpha Bank και την πρόθεση διαγραφής της εταιρείας. Ωστόσο η θέση της στο ταμπλό θα αναπληρωθεί από τα Αττικά Πολυκαταστήματα που θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους αύριο Πέμπτη, με τη διοίκηση να κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης στο Χ.Α. Η κατανομή των ιδιωτών επενδυτών που δεν είχαν μετοχές της μητρικής Ideal διαμορφώθηκε στο 30% των αιτούμενων μετοχών (πολύ καλύτερα από το 6% της ΔΕΗ και το… 0% του ΑΔΜΗΕ), ενώ οι θεσμικοί επενδυτές έλαβαν περίπου 20% από όσες μετοχές ζήτησαν. Επίσης, ο μήνας που ξεκινάει με το «καλημέρα» έχει τέσσερις σημαντικές εταιρικές πράξεις που θα αντλήσουν από την αγορά περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Όσο και αν ακούγεται κλισέ, ο Ιούλιος θα είναι ένας θερμός μήνας για το ΧΑ.-Για χρόνια οι τράπεζες ανταγωνίζονταν κυρίως για πελάτες. Σήμερα, ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός αφορά τους ανθρώπους τους. Η εφαρμογή, από σήμερα, της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης της Alpha Bank, με κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ, δείχνει ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει. Οι αποδοχές είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Παροχές για την οικογένεια, στήριξη της στέγασης, επιβράβευση της εκπαίδευσης, προστασία από τις αυξήσεις των επιτοκίων και το νέο πρόγραμμα αποταμίευσης για τα παιδιά συνθέτουν ένα διαφορετικό μοντέλο. Δεν είναι τυχαίο ότι η αγορά άρχισε ήδη να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, με την Πειραιώς να ανακοινώνει υψηλότερο εισαγωγικό μισθό από το 2027. Η μάχη για το καλύτερο ταλέντο φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε.-Σε δύο κινήσεις που βελτιώνουν την εικόνα του ισολογισμού της και ενισχύουν τα οικονομικά της μεγέθη προχώρησε η Allwyn. Η σημαντικότερη αφορά την ανατιμολόγηση του δανείου Term Loan B με λήξη το 2032, μειώνοντας το περιθώριο επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, από 3% σε 2,5%. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε ιδιωτική τοποθέτηση νέων εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού, χωρίς να μεταβληθεί η μόχλευση του ομίλου. Συνολικά, το άμεσο όφελος υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ ετησίως από τη μείωση των δαπανών για τόκους. Πέρα από τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, η Allwyn συνεχίζει να ενισχύει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία κάτι που σταδιακά έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στο ταμπλό με τη μετοχή να έχει αποκτήσει βάση πέριξ των 14 ευρώ, με τη βοήθεια και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.-Προς ολοκλήρωση οδεύει μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο ελληνικός όμιλος -από την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ- θα αποτελέσει η συμφωνία της Theon για την εξαγορά της SAS Stéropès, μητρικής της SAS HGH Systèmes Infrarouges, με enterprise value περίπου 300 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αφορά το 100% της γαλλικής εταιρείας, θα χρηματοδοτηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026, μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η HGH, που ιδρύθηκε το 1982 στη Γαλλία, είναι εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με εξειδίκευση στα ηλεκτροοπτικά και υπέρυθρα συστήματα για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές. Διαθέτει ιδιόκτητες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση και απειλών σε μεγάλες αποστάσεις και μια ιδιαίτερα περιζήτητη τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα: μια θερμική κάμερα ικανή να εντοπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε πολύ μεγάλες αποστάσεις – έως και αρκετά χιλιόμετρα, ανάλογα με το μέγεθος του στόχου. Το 2025 κατέγραψε έσοδα περίπου 40 εκατ. ευρώ, περιθώριο EBITDA άνω του 40% και ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων περίπου 70 εκατ. ευρώ. Για τη Theon, η εξαγορά διευρύνει το χαρτοφυλάκιο πέρα από τα συστήματα νυχτερινής όρασης και ενισχύει την παρουσία της στη γαλλική αμυντική βιομηχανία, σε συνέχεια της εξαγοράς της Merio σε συνεργασία με τη Safran.-Οι προσπάθειες που έγιναν για την ανάταξη του Υπερταμείου αποδίδουν όπως φάνηκε και από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας, μια διαδικασία που είχε καθυστερήσει αρκετά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, όπως είναι πλέον η νέα ονομασία του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου ξεκίνησε τη δουλειά «στρατολογώντας» δεκάδες στελέχη με εμπειρία τα οποία ανέλαβαν θέσεις στα ΔΣ των εποπτευόμενων φορέων. Έτσι έγινε ενεργός μέτοχος, συμβάλλοντας συστηματικά στον μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία αξίας στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα μέσω τεσσάρων θεματικών funds του, των HIIF, Phaistos, ΕΛΚΑΚ και το accelerator Pharos AI Factory, επενδύει στρατηγικά στη νέα οικονομία. Με χαρτοφυλάκιο περίπου 12,3 δισ. ευρώ σε έντεκα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο είναι σήμερα ο μεγαλύτερος επενδυτικός οργανισμός στη χώρα και με τον νέο του ρόλο επιδιώκει να δημιουργήσει αξία με οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.-Εντυπωσιακό ράλι πραγματοποιεί η Aktor, καταγράφοντας 9 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με σωρευτικά κέρδη σχεδόν 26%, ενώ σε ένα ευρύτερο θετικό σερί 12x13 αποκομίζει κέρδη άνω του 42%. Η μετοχή έκλεισε στα 13,78 ευρώ, που αποτελούν νέο ρεκόρ, ενώ βρέθηκε μία ανάσα από τα 14 ευρώ στα υψηλά ημέρας, με την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται πλέον στα 2,81 δισ. ευρώ. Οι επενδυτές προεξοφλούν το αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου, ο οποίος προετοιμάζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα στηρίξουν τη διείσδυση στην κυκλική οικονομία μέσω της εξαγοράς του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis από τη Motor Oil. Παράλληλα, η κυοφορούμενη συνεργασία των δύο ομίλων για την κατασκευή του πλωτού σταθμού LNG της Διώρυγα Gas ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον, δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές στον τομέα της ενέργειας και των περιβαλλοντικών υποδομών.