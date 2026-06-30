Μύθοι και αλήθειες για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών
Μύθοι και αλήθειες για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών
Υπολογιστικά ο φόρος αυτός είναι 12 δισ. ευρώ - Πώς έχει η κατανομή του υπολοίπου ανά τράπεζα
Ο αναβαλλόμενος φόρος αποτέλεσε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου το απαραίτητο κεφάλαιο για τις τράπεζες προκειμένου αυτές να συνεχίσουν να υπάρχουν και εν τέλει να μην κινδυνεύσουν τα χρήματα των καταθετών.
Ένα τόσο τεχνικό θέμα το λιγότερο δεν αντέχει σε λαϊκές κριτικές που ακυρώνουν το τεχνικό κομμάτι του.
Υπολογιστικά ο φόρος αυτός είναι 12 δισ. ευρώ. Τόσα θα λείψουν από τα κεφάλαια των τραπεζών αν αυτός αποπληρωθεί άμεσα που σημαίνει πως οι δυνατότητες των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την οικονομία θα πάψει να υπάρχει.
Οι τράπεζες αποτέλεσαν μέρος της χρηματοοικονομικής κρίσης επειδή είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που κουρεύτηκαν με τον PSI.
Υπενθυμίζεται πως οι τράπεζες ήταν οι κατ’ εξοχήν υποστηρικτές του δανεισμού του Δημοσίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ένα τόσο τεχνικό θέμα το λιγότερο δεν αντέχει σε λαϊκές κριτικές που ακυρώνουν το τεχνικό κομμάτι του.
Υπολογιστικά ο φόρος αυτός είναι 12 δισ. ευρώ. Τόσα θα λείψουν από τα κεφάλαια των τραπεζών αν αυτός αποπληρωθεί άμεσα που σημαίνει πως οι δυνατότητες των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την οικονομία θα πάψει να υπάρχει.
Οι τράπεζες αποτέλεσαν μέρος της χρηματοοικονομικής κρίσης επειδή είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που κουρεύτηκαν με τον PSI.
Υπενθυμίζεται πως οι τράπεζες ήταν οι κατ’ εξοχήν υποστηρικτές του δανεισμού του Δημοσίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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